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Сбер СберКорус Сфера Перевозки


Cфера Перевозки — это сервис для учёта и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой  мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везёт груз или пассажиров.  Интеграция сервиса возможна с любой учётной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.


17.02.2025 Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 45 1
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