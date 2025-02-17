Сбер СберКорус Сфера Перевозки
Cфера Перевозки — это сервис для учёта и автоматизации логистических процессов в любых пассажиро- и грузоперевозках и обмена перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет собой мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везёт груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учётной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.
|17.02.2025
|Количество выпущенных транспортных электронных документов «СберКорус» через ГИС ЭПД Минтранса России выросло почти в три раза 1
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
|Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 45 1
|Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 221 1
|Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
|Тарасов Виталий 41 1
|Перевалов Илья 5 1
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