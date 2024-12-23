«СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года

По данным оператора ЭДО «СберКорус», количество электронных документов выпущенных за последние два года в России в сферах транспорта и логистики выросло в среднем на 24,5%. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Аналитики оператора электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» отмечают постепенный рост трафика электронных перевозочных документов (ЭПД) за период с января по ноябрь 2024 г. по отношению к аналогичному периоду в 2022 г. ‒ компании и предприятия стали чаще пользоваться

При этом, по прогнозам «СберКорус», доля электронного документооборота в транспортной отрасли России в 2025 г достигнет 29%.

Наибольшая активность пользователей в выпуске ЭПД была зафиксирована в первом квартале этого года. Так, совокупное количество переданных электронных документов между водителями, грузоотправителями, грузополучателями, транспортными компаниями, экспедиторами, а также механиками и медиками в штате предприятий с января по июнь 2024 г было в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде в 2022 г.

Пиковое значение в использовании ЭПД у участников рынков пассажироперевозок и логистики в этом году пришлось на май. Доля ЭПД в этом месяце составила 10,8% относительно всего года. Больше всего цифровых перевозочных документов в среднем в 2024 г. оформлялось во II квартале.

Аналитики сервиса «Сфера Перевозки» также проанализировали трафик по всем основным типам ЭПД в системе: путевые листы, электронные транспортные накладные, поручения экспедитора, экспедиторские расписки, реестр рейсов, доверенности заявки Т-ЭУ и другие транспортные документы. Наиболее популярным цифровым документом в сфере грузоперевозок и пассажироперевозок в 2024 г. стала электронная транспортная накладная ‒ на нее пришлось 69,4% выпущенных документов. На втором месте ‒ электронные путевые листы (ЭПЛ) с долей 9,5% от всего трафика. Третье место в топе делят между собой поручения экспедитора и экспедиторская расписка ‒ по 6,8% каждая.

«По нашим данным видно, что интерес рынка к использованию электронных перевозочных документов растет. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству экспертов «СберКорус» отрасли транспорта и логистики быстрее адаптируются к новым реалиям бизнеса в области цифровизации транспортных документов. Сервис «Сфера Перевозки» от нашей компании способствует формированию новых стандартов и правил на рынке, преодолению трудностей и обеспечению безбумажного документооборота в сфере грузо- и пассажироперевозок ‒ например, благодаря цифровизации транспортного документооборота время на оформление и подписание документов при отправке и приемке груза уменьшается в среднем на 20%. Это позволяет всем игрокам рынка работать безопаснее, ускорять бизнес-процессы и быстрее адаптироваться к меняющимся реалиям рынка», ― отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

На сегодняшний день транспортным электронным документооборотом уже пользуются ведущая российская продуктовая розничная компания X5 Group, оператор наземного городского пассажирского транспорта ГУП «Мосгортранс» и Kari, международная розничная сеть по продаже обуви.