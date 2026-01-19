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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Сбер2В Cбер2B ЭДО СберКорус Сфера курьер ЭДО

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО

СФЕРА Курьер ‒ это сервис электронного документооборота (ЭДО), который ускоряет рабочие процессы и сокращает издержки документооборота за счёт создания, подписания и отправки документа контрагенту за несколько минут. Благодаря продукту от СберКорус, не нужно печатать и хранить бумагу, тратить время и деньги на доставку, восстанавливать утерянные документы. Сервис от СберКорус, к которому уже подключились более 2 млн клиентов, поддерживает абсолютно любые типы документов, а скорость доставки одного экземпляра составляет несколько секунд.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.01.2026 «СберКорус» подвёл итоги года компании и рассказал об основных трендах в индустрии ЭДО 1
01.12.2025 Ozon и «СберКорус» предоставят продавцам бесплатный электронный документооборот 2
22.09.2025 Сбербанк при поддержке ФНС запустил платформу социальных налоговых вычетов 1
19.02.2025 «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами 1
20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1
23.12.2024 «СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года 1
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков 1
27.09.2024 Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус» 1
16.09.2024 «СберКорус» реализовал новый формат УПД в сервисе электронного документооборота «Сфера Курьер» 1
02.05.2024 В «Цитрос ЮЗ ЭДО» появились новые функциональные возможности по работе с МЧД и ЭТрН 1
11.04.2024 «Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему 1
12.09.2023 «Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО 1
30.08.2023 TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями 1
01.08.2023 «Сберкорус» сделает машиночитаемые доверенности бесплатными для своих пользователей 1
26.07.2023 «Сберкорус» открыл ранний доступ к сервису машиночитаемых доверенностей 1
28.06.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в 37 ресторанах ГЛОБАЛ ФУД   1
07.06.2023 «Сберкорус» и Х5 Group внедрили электронные договоры для поставщиков торговых сетей   1
28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД 1
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы 1
18.04.2023 Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса? 1
03.03.2023 «Сберкорус» сделала электронный документооборот доступным на low-code-платформах 1
01.03.2023 «Сберкорус» вошел в топ-10 операторов электронного документооборота по версии ФНС 1
13.02.2023 «Сберкорус» добавил в сервис кадрового ЭДО новые функции по запросам пользователей 1
22.12.2022 Comindware и «Сберкорус» упрощают электронный документооборот в России 1
06.12.2022 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот для корпоративных клиентов «Сбермаркета» 2
12.07.2022 «Сберкорус» получил рекордный объем заявок на аналоги продуктов Microsoft и Cisco от российских компаний 1
07.04.2022 «Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус» 1
23.11.2021 «Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот 1
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса» 1
19.03.2021 Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО 1
28.11.2019 «Сберлогистика» обеспечит доставку заказов пользователям сервиса «Беру» 1
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла 1
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 1
05.03.2019 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc 1
30.07.2018 Альфа-банк начал отправлять счета-фактуры по комиссиям банка в системы электронного документооборота 1
06.10.2017 SAP и Сбербанк приступили к разработке совместного решения по управлению закупками 1

Публикаций - 47, упоминаний - 50

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 38
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
9594 8
SAP SE 5601 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
Такском - Taxcom 256 5
TerraLink - ТерраЛинк 292 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 3
Тензор 173 3
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 2
Системы документооборота 522 2
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 2
Comindware - Колловэар 202 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Цифровая Траектория - Weigandt Consulting - Вайгандт Консалтинг 6 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 6 1
1С - CISLink - Сислинк 12 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Oracle Corporation 7074 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
Эвотор - Evotor 231 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
Signify - Philips Lighting 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
X5 Group - Чижик 61 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
Аэропорты регионов УК 24 1
Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы 12 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Белвест 3 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус УЦ - СберКорус Удостоверяющий центр 5 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 14 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Мосгортранс ГУП 139 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 3
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 44
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
Электронный документ - Electronic document 1579 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 196 12
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 287 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 6
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 6
Оповещение и уведомление - Notification 5945 5
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 11
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 10
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 7
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 27 4
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Перевозки 13 4
ELMA 365 Low-code BPM 184 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Торговля 9 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 3
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Доверенности 2 2
ELMA 365 ECM 10 2
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Подписание 3 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - TrustDoc 2 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 2
EleWise LegalDoc 8 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 1
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 11 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.iКЭДО 3 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 38 1
ELMA 365 Store 11 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.Безопасность 3 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Office 4170 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
SAP Ariba 309 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Тарасов Виталий 49 7
Думикян Арсен 18 5
Зеленько Игорь 12 3
Зарина Сафиуллина 6 2
Воробьев Роман 4 2
Жижина Евгения 3 2
Машурин Сергей 22 2
Шпак Виталий 39 1
Попова Татьяна 5 1
Липанов Андрей 1 1
Кушпель Юрий 10 1
Речкунов Михаил 3 1
Климова Анна 5 1
Бусыгин Андрей 3 1
Силевич Дмитрий 2 1
Коченков Андрей 10 1
Измайлова Наталья 1 1
Давыдова Надежда 1 1
Скворцов Тарас 25 1
Опалёва Надежда 4 1
Исмакаева Ирина 1 1
Ахкямов Раис 14 1
Галатонова Ольга 1 1
Егорова Надежда 1 1
Беренцев Антон 6 1
Пругер Алла 1 1
Мартынова Юлия 1 1
Собянин Сергей 538 1
Малышев Сергей 99 1
Гришаков Максим 32 1
Красюков Дмитрий 43 1
Предыбайло Вячеслав 28 1
Гладун Александра 2 1
Фролов Алексей 26 1
Ликсутов Максим 245 1
Сергеев Михаил 115 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Вершков Сергей 6 1
Строкова Анастасия 19 1
Пургин Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 60 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 40 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 43 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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