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Мосгортранс ГУП


18.08.2021 В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности 1
14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн» 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
09.06.2021 ВТБ объединил весь наземный пассажирский транспорт Москвы единой бесконтактной системой оплаты проезда 1
25.03.2021 «Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы 3
02.12.2020 Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 1
25.02.2020 Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах 5
30.09.2019 Более 500 московских автобусов оборудованы валидаторами от Сбербанка 1
23.08.2019 «Программный продукт» по заказу дептранса Москвы разработает ПО для терминалов «ПУсК» 2
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда 1
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1
23.08.2018 «Микрон» поставит более 400 млн билетов для московского городского транспорта 1
12.04.2018 Московские автобусы научились принимать оплату через смартфон 1
09.02.2018 Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса 6
26.01.2018 Московский транспорт остался без «умных» считывателей билетов за 120 миллионов 10
23.11.2017 Банк ВТБ обеспечил оплату проезда банковскими картами в наземном транспорте Москвы 2
16.11.2017 «Мосгортранс» взял на вооружение «ПСС.Платформу» 3
19.06.2017 АФК «Система» отдаст свои микроэлектронные активы совместной с «Ростехом» компании 1
19.04.2017 Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы 1
26.12.2016 «Дочке» «Мегафона» отключили электричество. Абоненты остались без интернета 1
19.10.2016 «Дочка» «Мегафона» тайно стала провайдером Wi-Fi на МЦК 1
11.10.2016 В Москве будет создана бесшовная зона Wi-Fi для пассажиров 1
09.09.2016 Пополнять карту «Тройка» можно через мобильное приложение и банкоматы «Почта Банка» 1
26.07.2016 В салонах «Евросети» теперь можно получить транспортную карту «Тройка» 2
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
20.01.2016 Проект «Узнай Москву» расскажет о городе пассажирам автобусов 1
22.12.2015 ЭЛАР создала электронный информационный ресурс документации для «Мосгортранса» 1
25.09.2015 Tegrus разработал и смонтировал СКС по заказу «Мосгортранса» 2
04.09.2015 Москвичам разрешили оплачивать проезд в метро с телефона 1
11.08.2015 Бесплатный Wi-Fi в московских электричках откладывается минимум на полгода 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
21.07.2015 «Микрон» за 80 млн руб. избавит Москву от магнитных проездных билетов 7
24.06.2015 «Энфорта» организовала Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Москве 3
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 1
10.04.2015 «МегаФон» подписал госконтракт с ИТ-управлением российской таможни 1
09.04.2015 Банк Москвы научил Android-смартфоны с NFC пополнять «Тройку» 1
18.02.2015 «Сбербанк» внедряет технологию MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы 4

Публикаций - 68, упоминаний - 119

Мосгортранс ГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
М2М телематика 165 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
SILA Union - Сила Юнион 4 2
МегаФон Столичный филиал 68 2
Программный продукт ГК 92 2
Yandex - Яндекс 4101 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
HP Inc. 2926 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Ланит ГК 1159 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Крок 1221 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Микрон - Micron 365 1
АйТи 752 1
Vocord - Вокорд 99 1
АФК Система ПАО 996 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Астерос - Asteros 531 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Золотая Корона 280 1
МаксимаТелеком 102 1
Nginx - Энджайникс 100 1
SAS Institute 596 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 3
Газпром межрегионгаз 30 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Лидер-инновации 27 1
Мострансавто 59 1
Uber 257 1
Быстроденьги МФК 22 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Uber Technologies 258 1
Альфа-Банк 1127 1
Почта Банк 289 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
МЦД - Московские центральные диаметры 21 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
3G - Стандарт мобильной связи 3744 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Hotspot 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 20 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
Google Android 10751 4
Apple Pay 385 3
Samsung Pay 238 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Visa payWave 55 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 3
Apple iOS 5742 2
Сбер Platform V 5 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Redis СУБД 46 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
Ростех Росэлектроника Антисон 8 1
МегаФон Наши люди 18 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 23 1
Ruby - Язык программирования 92 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
VMware vSphere 281 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Linux OS 4267 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Кисляков Кирилл 5 3
Михайлов Евгений 13 3
Лиходедов Александр 2 2
Цыбульников Вячеслав 35 2
Федченко Александр 3 2
Затонских Александр 2 2
Силкина Елена 8 2
Варев Александр 16 2
Латыпов Роман 8 2
Ликсутов Максим 32 2
Терехов Александр 13 2
Соловьев Сергей 25 1
Шугаева Мария 4 1
Семенова Татьяна 5 1
Батанов Андрей 15 1
Крысина Ольга 109 1
Левашов Александр 88 1
Князев Илья 7 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Поздняков Александр 7 1
Дианов Алексей 13 1
Богаткин Алексей 30 1
Волож Аркадий 181 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 53
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Восточная Европа 1682 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Европа 3774 1
Украина 3378 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Калининградская область 539 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - Курская область 340 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Россия - Тульская область 753 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
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Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
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