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Мосгортранс ГУП

Мосгортранс ГУП

ГУП «Мосгортранс» — основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает около 700 маршрутов, в том числе 79 электробусных. Каждый день ими пользуются около 3 миллионов пассажиров.

СОБЫТИЯ


29.12.2025 E-Prom получил положительное заключение Мосгортранса по итогам годовых испытаний ультрабыстрой зарядной станции для электробусов

Мосгортранс» на эксплуатационной площадке Бибирево под наблюдением рабочей группы из представителей Мосгортранса. Ультрабыстрая зарядная станция обладает номинальной мощностью 300 кВт, максимал
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков

тов. Ежедневно здесь будут формировать до 240 электронных путевых листов. Это двенадцатая площадка «Мосгортранса», где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажн
09.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы

едневно здесь будут формировать более 120 электронных путевых листов. Это уже одиннадцатая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажны
07.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы

олицы. Ежедневно здесь будут формировать свыше 150 электронных путевых листов. Это десятая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажны
19.09.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы

маршрутов. Ежедневно здесь формируют более 400 электронных путевых листов. Это уже девятая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажны
05.08.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Ховрино» на электронные путевые листы

онов. Ежедневно здесь будут формировать до 300 электронных путевых листов. Это уже седьмая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажны
26.06.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Домодедовская» на электронные путевые листы

дни. Ежедневно здесь будут формировать до 500 электронных путевых листов. Это уже седьмая площадка Мосгортранса, где начали использовать цифровые документы «СберКорус» вместо бумажных. «Мы пла
11.06.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели на электронные путевые листы семь автобусных парков Москвы и выпустили более 85 тыс. ЭПЛ на маршрутах городского наземного транспорта

марта 2024 г. цифровых перевозочных документов составило более 85 тыс. Уже более 3,5 тыс. водителей Мосгортранса используют в работе ЭПЛ от «СберКорус». «Мы внедряем цифровые сервисы для повыше
21.05.2024 «Мосгортранс» покупает отечественные сервера почти на полмиллиарда

Оборудование для «Мосгортранса» Как выяснил CNews, «Мосгортранс» покупает 40 серверов для развития своей единой
06.05.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Нагатино» на электронные путевые листы

5 округах столицы, на которых совершаются около 130 тыс. поездок в рабочие дни. Это уже 6 площадка Мосгортранса, где начали использовать цифровые документы вместо бумажных. «В автобусном парке
15.04.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Андропова» на электронные путевые листы

итель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «В сотрудничестве с нашим партнером, ГУП «Мосгортранс», мы продолжаем активно работать над процессом цифровизации автобусных парков сто
04.04.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить дом для электробусов «Красная Пахра» на электронные путевые листы

зации парков городского транспорта Москвы. Электробусный парк «Красная Пахра» стал четвёртым парком Мосгортранса, где мы ввели ЭПЛ для водителей. Это новшество помогает улучшить безопасность пр
29.03.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Ясенево» на электронные путевые листы

рузку на водителей, но и делает нашу работу экологичнее. К концу года планируем перевести все парки Мосгортранса на электронные путевые листы. Благодаря внедрению современных цифровых сервисов

12.03.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Коньково» на электронные путевые листы

азал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов. Ранее в феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дуб
26.02.2024 «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы

атить бумагу на документы, что делает нашу работу еще экологичнее. Планируем перевести все площадки Мосгортранса на электронные путевые листы уже в этом году», — отметил Максим Ликсутов, руково
15.01.2024 «СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы

рмировано уже более 100 тыс. таких цифровых документов. Тестирование системы прошло на 10 площадках Мосгортранса. Водители избавлены от лишней нагрузки по заполнению бумаг и могут полностью сос
05.09.2023 Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус»

. Предприятие обслуживает порядка 700 маршрутов, в том числе 90 электробусных. Каждый день услугами Мосгортранса пользуются свыше 3 млн пассажиров. Перевод перевозочных документов в электронный
05.06.2023 Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал»

на документы 1,5 тонны бумаги в месяц. По итогам пилотного проекта планируем начать полный переход Мосгортранса на электронные путевые листы. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собяни
10.03.2023 Москва потратит 1,8 миллиарда, чтобы не дать водителям автобусов спать и курить за рулем. Скрытые названия файлов намекают на известное ИТ-решение

ей Указанная выше сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере «Мосгортранса» от имени Департамент правительства Москвы по конкурентной политике. Процедура б
29.09.2022 «Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С»

а» Департамент по конкурентной политике Москвы ищет исполнителя для создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятиях «Московского метрополитена» и «Мосгортранса». На эти цели из бюджета выделено 2,1 млрд руб., пишет TAdviser со ссылкой на портал госзакупок. Тендер был опубликован 27 сентября 2022 г. в формате аукциона. Заявки на него прини
09.02.2018 Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса

оваться АПБ. CNews: Какой уникальный опыт получила ваша компания в процессе реализации проекта для «Мосгортранса»? Илья Князев: Этот проект был довольно сложным и во многом уникальным. В отличи
26.01.2018 Московский транспорт остался без «умных» считывателей билетов за 120 миллионов

йствие которых было по тем или иным причинам остановлено перевозчиком. Среди таких причин на сайте «Мосгортранса» указаны полученные от госорганов сведения о выявленных фактах неправомерного вы
16.11.2017 «Мосгортранс» взял на вооружение «ПСС.Платформу»

автоматов по продаже проездных билетов на общественный транспорт Москвы (АПБ), эксплуатируемых ГУП «Мосгортранс». Автоматы установлены рядом с остановками общественного транспорта. Всего в эксп
22.12.2015 ЭЛАР создала электронный информационный ресурс документации для «Мосгортранса»

Корпорация ЭЛАР завершила архивную обработку дел и создала электронный информационный ресурс документации для «Мосгортранса» (ГУП). Об этом CNews сообщили в ЭЛАР. В рамках проекта более 400 дел «Мосгортранса», содержащих организационно-распорядительную документацию, переведены в электронный вид.

25.09.2015 Tegrus разработал и смонтировал СКС по заказу «Мосгортранса»

оекта были оборудованы три объекта: административное здание, здание вокзала, а также здание охраны «Мосгортранса». В помещениях были организованы рабочие места с соответствующей инфраструктурой
18.02.2015 «Сбербанк» внедряет технологию MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы

л Андрей Агафонов, коммерческий директор компании-интегратора «Лантер». — В ходе проекта по заказу “Мосгортранса” также было внедрено ИТ-решение для централизованного мониторинга работы комплек
26.01.2015 «Мосгортранс» обеспечен связью от «МегаФона»

«МегаФон» выбран победителем по итогам конкурса на поставку услуг связи на 2015 – 2016 гг. для ГУП «Мосгортранс». В рамках контракта Столичный «МегаФон» предоставит тарифы для более чем 3000 со
15.10.2007 Автобаза «Мосгортранса» оборудована системой видеонаблюдения

Компания "Юнимакс" оборудовала системой видеонаблюдения специализированную автобазу ГУП "Мосгортранс". База, расположенная в подмостовом пространстве транспортной эстакады Садового к
15.10.2007 R-Style завершила поставки вычислительной техники для «Мосгортранса»

бъявила о завершении крупномасштабного проекта по автоматизации рабочих мест для сети филиалов ГУП «Мосгортранс». На сегодняшний день ГУП "Мосгортранс" - основной оператор системы наземн
01.06.2007 Москва: аномальная жара подвесила турникеты в автобусах

нию, получили неполную информацию о допустимых к обращению проездных билетах, сообщает пресс-службы Мосгортранса. К 07.00 нарушение работы сервера было устранено, и теперь валидаторы перепрогра
19.12.2006 За пассажирами "Мосгортранса" установят видеонаблюдение

 автобусных и троллейбусных парках, в трамвайных депо, а также непосредственно в подвижном составе «Мосгортранса».

Публикаций - 139, упоминаний - 324

Мосгортранс ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 20
МегаФон 10742 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
М2М телематика - НИС М2М 236 6
Ростелеком 10948 6
SAP SE 5601 6
9594 6
Yandex - Яндекс 9215 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 5
Сбер - Расчетные решения АО 29 4
Элбиус - Elbius 4 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
SILA Union - СИЛА Юнион 24 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 3
КСОР 7 3
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 3
E-PROM - Е-ПРОМ 17 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 2
Thales - Gemalto - GemPlus 52 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4675 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
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Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 2
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Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 12
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
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ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 4
Газпром ПАО 1493 4
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Татнефть 243 4
Евросеть 1421 4
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Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
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Русагро Группа Компаний 379 3
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 6
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 6
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 6
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 27 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 6
Google Android 15243 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Apple Pay 519 5
Samsung Pay 296 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 5
Visa payWave 78 4
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 3
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 3
ЕПБ - Единый проездной билет 71 3
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 3
Linux OS 11533 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 2
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 2
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ПСС - ПСС.Платформа 4 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
1С:ЭПД 7 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Перевозки 13 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Ликсутов Максим 245 26
Собянин Сергей 538 20
Тарасов Виталий 49 17
Кисляков Кирилл 7 7
Ерзамаев Дмитрий 6 6
Михайлов Евгений 18 5
Катамадзе Анна 133 4
Федченко Александр 5 4
Войнов Андрей 8 4
Зубарев Александр 11 3
Гурко Александр 139 3
Попов Алексей 339 3
Васильев Дмитрий 76 3
Турчановский Дмитрий 13 3
Силкина Елена 15 3
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Лямов Николай 5 3
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Латыпов Роман 9 2
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Герман Андрей 24 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 119
Россия - РФ - Российская федерация 166164 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Москва - ЮЗАО - Ясенево 40 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
Европа 24963 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 3
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Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 2
Москва - СЗАО - Тушино 38 2
Москва - ЮАО - Южный административный округ 70 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2
Казахстан - Республика 6047 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Украина 7928 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 112
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 36
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 22
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
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Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 7
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 5
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 5
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 4
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Ведомости 1466 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
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Фонтанка 39 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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Автостат 55 1
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IDC - International Data Corporation 4975 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
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Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
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ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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