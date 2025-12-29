Мосгортранс ГУП

E-Prom получил положительное заключение Мосгортранса по итогам годовых испытаний ультрабыстрой зарядной станции для электробусов Мосгортранс» на эксплуатационной площадке Бибирево под наблюдением рабочей группы из представителей Мосгортранса. Ультрабыстрая зарядная станция обладает номинальной мощностью 300 кВт, максимал

«СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков тов. Ежедневно здесь будут формировать до 240 электронных путевых листов. Это двенадцатая площадка «Мосгортранса», где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажн

«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы едневно здесь будут формировать более 120 электронных путевых листов. Это уже одиннадцатая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажны

«СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы олицы. Ежедневно здесь будут формировать свыше 150 электронных путевых листов. Это десятая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажны

«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы маршрутов. Ежедневно здесь формируют более 400 электронных путевых листов. Это уже девятая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажны

«СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Ховрино» на электронные путевые листы онов. Ежедневно здесь будут формировать до 300 электронных путевых листов. Это уже седьмая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажны

«СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Домодедовская» на электронные путевые листы дни. Ежедневно здесь будут формировать до 500 электронных путевых листов. Это уже седьмая площадка Мосгортранса, где начали использовать цифровые документы «СберКорус» вместо бумажных. «Мы пла

«СберКорус» и Мосгортранс перевели на электронные путевые листы семь автобусных парков Москвы и выпустили более 85 тыс. ЭПЛ на маршрутах городского наземного транспорта марта 2024 г. цифровых перевозочных документов составило более 85 тыс. Уже более 3,5 тыс. водителей Мосгортранса используют в работе ЭПЛ от «СберКорус». «Мы внедряем цифровые сервисы для повыше

«Мосгортранс» покупает отечественные сервера почти на полмиллиарда Оборудование для «Мосгортранса» Как выяснил CNews, «Мосгортранс» покупает 40 серверов для развития своей единой

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Нагатино» на электронные путевые листы 5 округах столицы, на которых совершаются около 130 тыс. поездок в рабочие дни. Это уже 6 площадка Мосгортранса, где начали использовать цифровые документы вместо бумажных. «В автобусном парке

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Андропова» на электронные путевые листы итель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «В сотрудничестве с нашим партнером, ГУП «Мосгортранс», мы продолжаем активно работать над процессом цифровизации автобусных парков сто

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить дом для электробусов «Красная Пахра» на электронные путевые листы зации парков городского транспорта Москвы. Электробусный парк «Красная Пахра» стал четвёртым парком Мосгортранса, где мы ввели ЭПЛ для водителей. Это новшество помогает улучшить безопасность пр

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Ясенево» на электронные путевые листы рузку на водителей, но и делает нашу работу экологичнее. К концу года планируем перевести все парки Мосгортранса на электронные путевые листы. Благодаря внедрению современных цифровых сервисов

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Коньково» на электронные путевые листы азал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов. Ранее в феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дуб

«СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы атить бумагу на документы, что делает нашу работу еще экологичнее. Планируем перевести все площадки Мосгортранса на электронные путевые листы уже в этом году», — отметил Максим Ликсутов, руково

«СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы рмировано уже более 100 тыс. таких цифровых документов. Тестирование системы прошло на 10 площадках Мосгортранса. Водители избавлены от лишней нагрузки по заполнению бумаг и могут полностью сос

Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус» . Предприятие обслуживает порядка 700 маршрутов, в том числе 90 электробусных. Каждый день услугами Мосгортранса пользуются свыше 3 млн пассажиров. Перевод перевозочных документов в электронный

Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал» на документы 1,5 тонны бумаги в месяц. По итогам пилотного проекта планируем начать полный переход Мосгортранса на электронные путевые листы. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собяни

Москва потратит 1,8 миллиарда, чтобы не дать водителям автобусов спать и курить за рулем. Скрытые названия файлов намекают на известное ИТ-решение ей Указанная выше сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере «Мосгортранса» от имени Департамент правительства Москвы по конкурентной политике. Процедура б

«Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С» а» Департамент по конкурентной политике Москвы ищет исполнителя для создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятиях «Московского метрополитена» и «Мосгортранса». На эти цели из бюджета выделено 2,1 млрд руб., пишет TAdviser со ссылкой на портал госзакупок. Тендер был опубликован 27 сентября 2022 г. в формате аукциона. Заявки на него прини

Как уличные автоматы выживают в жестких условиях мегаполиса оваться АПБ. CNews: Какой уникальный опыт получила ваша компания в процессе реализации проекта для «Мосгортранса»? Илья Князев: Этот проект был довольно сложным и во многом уникальным. В отличи

Московский транспорт остался без «умных» считывателей билетов за 120 миллионов йствие которых было по тем или иным причинам остановлено перевозчиком. Среди таких причин на сайте «Мосгортранса» указаны полученные от госорганов сведения о выявленных фактах неправомерного вы

«Мосгортранс» взял на вооружение «ПСС.Платформу» автоматов по продаже проездных билетов на общественный транспорт Москвы (АПБ), эксплуатируемых ГУП «Мосгортранс». Автоматы установлены рядом с остановками общественного транспорта. Всего в эксп

ЭЛАР создала электронный информационный ресурс документации для «Мосгортранса» Корпорация ЭЛАР завершила архивную обработку дел и создала электронный информационный ресурс документации для «Мосгортранса» (ГУП). Об этом CNews сообщили в ЭЛАР. В рамках проекта более 400 дел «Мосгортранса», содержащих организационно-распорядительную документацию, переведены в электронный вид.

Tegrus разработал и смонтировал СКС по заказу «Мосгортранса» оекта были оборудованы три объекта: административное здание, здание вокзала, а также здание охраны «Мосгортранса». В помещениях были организованы рабочие места с соответствующей инфраструктурой

«Сбербанк» внедряет технологию MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы л Андрей Агафонов, коммерческий директор компании-интегратора «Лантер». — В ходе проекта по заказу “Мосгортранса” также было внедрено ИТ-решение для централизованного мониторинга работы комплек

«Мосгортранс» обеспечен связью от «МегаФона» «МегаФон» выбран победителем по итогам конкурса на поставку услуг связи на 2015 – 2016 гг. для ГУП «Мосгортранс». В рамках контракта Столичный «МегаФон» предоставит тарифы для более чем 3000 со

Автобаза «Мосгортранса» оборудована системой видеонаблюдения Компания "Юнимакс" оборудовала системой видеонаблюдения специализированную автобазу ГУП "Мосгортранс". База, расположенная в подмостовом пространстве транспортной эстакады Садового к

R-Style завершила поставки вычислительной техники для «Мосгортранса» бъявила о завершении крупномасштабного проекта по автоматизации рабочих мест для сети филиалов ГУП «Мосгортранс». На сегодняшний день ГУП "Мосгортранс" - основной оператор системы наземн

Москва: аномальная жара подвесила турникеты в автобусах нию, получили неполную информацию о допустимых к обращению проездных билетах, сообщает пресс-службы Мосгортранса. К 07.00 нарушение работы сервера было устранено, и теперь валидаторы перепрогра