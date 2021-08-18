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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мосгортранс ГУП
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Публикаций - 68, упоминаний - 119
Мосгортранс ГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кисляков Кирилл 5 3
|Михайлов Евгений 13 3
|Лиходедов Александр 2 2
|Цыбульников Вячеслав 35 2
|Федченко Александр 3 2
|Затонских Александр 2 2
|Силкина Елена 8 2
|Варев Александр 16 2
|Латыпов Роман 8 2
|Ликсутов Максим 32 2
|Терехов Александр 13 2
|Соловьев Сергей 25 1
|Шугаева Мария 4 1
|Семенова Татьяна 5 1
|Батанов Андрей 15 1
|Крысина Ольга 109 1
|Левашов Александр 88 1
|Князев Илья 7 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Поздняков Александр 7 1
|Дианов Алексей 13 1
|Богаткин Алексей 30 1
|Волож Аркадий 181 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765987, в очереди разбора - 669673.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765987, в очереди разбора - 669673.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru