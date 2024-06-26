«СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Домодедовская» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и приступают к цифровизации выпуска путевых листов на эксплуатационной площадке «Домодедовская». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Площадка «Домодедовская» обслуживает больше 30 маршрутов, на которых совершаются около 200 тыс. поездок в рабочие дни. Ежедневно здесь будут формировать до 500 электронных путевых листов. Это уже седьмая площадка Мосгортранса, где начали использовать цифровые документы «СберКорус» вместо бумажных.

«Мы планируем перевести на цифровые документы все парки Мосготранса до конца года. Продолжаем внедрять современные сервисы и повышать эффективность наземного городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В сотрудничестве с нашим партнером, ГУП «Мосгортранс», мы продолжаем активно работать над процессом цифровизации автобусных парков столицы. Нашей последней инновацией стало внедрение сервиса ЭПЛ на эксплуатационной площадке «Домодедовская» ‒ седьмом транспортном объекте, где с нашим участием цифровизированы путевые листы для водителей автобусов городского транспорта. Внедрение новой системы позволит предприятию усилить меры безопасности, создать более комфортные условия труда для водителей и облегчить процесс проверок со стороны контролирующих органов. Теперь у перевозчика есть возможность проводить глубокий анализ данных, что помогает оперативно принимать решения. Мы в «СберКорус» стремимся развивать сервисы, направленные на цифровизацию логистических процессов, чтобы в будущем электронные транспортные документы стали способствовали технологическому прогрессу», ― отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

В феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами, в марте 2024 г. было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево», в апреле 2024 г. партнеры приступили к цифровизации путевых листов в Доме для электробусов «Красная Пахра» и на эксплуатационных площадках «Андропова» и «Нагатино».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.