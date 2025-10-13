Максим Ликсутов: к 2030 году 70 новых высокотехнологичных компаний локализуют свои производственные мощности на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» жке города не менее 200 инновационных компаний будут работать на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» в 2030 г. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению Сергея Собянина мы создаем уникальную высокотехнологичную среду в ОЭЗ “Технополис Москва” для развития промышленных предприятий. Площадка “Печатники” — одна из кр

Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать роботизированные комплексы для ключевых отраслей экономики зводство, которое обеспечит российскую промышленность современными технологическими решениями, облегчающими труд людей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Развитие станкостроения и робототехники — одна из ключевых задач столичной промышленности. Достижение технологического суверенитета в этих отраслях позволит значительно облегч

Максим Ликсутов: Турникеты московского производства установят в городском транспорте городском транспорте. Город заключил офсетный контракт на поставку турникетного оборудования для городского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Москва активно заинтересована в локализации на территории города высокотехнологичных наукоемких производств. В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина мы интегрируем инно

Максим Ликсутов: Промышленный комплекс для производства рентгеновской техники на юго-западе Москвы готов на 30% о выпуску инновационного медицинского оборудования. Здесь будет создано около 50 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице планомерно создаются условия для развития передовых наукоемких производств. Благодаря масштабным инвестиционным проектам фор

Максим Ликсутов: Высокотехнологичный робоцентр открылся в ОЭЗ «Технополис Москва» Технополис Москва» открылась производственная площадка, целиком посвященная выпуску отечественных промышленных роботов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению Сергея Собянина столичные предприятия активно внедряют инновационные решения в собственные производственные процессы. В разных отраслях промышленности уже применя

Максим Ликсутов: Столичные технологии для цифровой эпохи. Москва выводит на рынок инновационное оборудование передовых решений и развивает инновационный потенциал, предлагая рынку новые модели высокотехнологичного оборудования. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Столичные предприятия производят новые модели станков и машин, модернизируют мощности площадок и укрепляют свои позиции на рынке. В этом компаниям помогает созданный по поруче

Максим Ликсутов: Новые автоматы по продаже билетов на городской транспорт будут производить по офсетному контракту Город закупит около двух тыс. устройств по продаже проездных билетов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Москва заключает офсетные контракты по всем направлениям городского хозяйства и, в соответствии с распоряжением Сергея Собянина, привлекает к развитию производств частных инве

Максим Ликсутов: в столице почти вдвое выросло производство высокотехнологичной продукции нарастили производство высокотехнологичной продукции, в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «С января по август 2024 г. в столице на 96 процентов выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40% и превыси

Максим Ликсутов: в Москве в 1,4 раза выросло производство машин и оборудования и, лифты, агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, системы вентиляции и многое другое. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Машиностроительная промышленность играет ключевую роль в обеспечении производственных процессов, создании комфортной жилой и транспортной инфраструктуры. Под руководством мэра