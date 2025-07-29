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Воронин Виталий


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство полетных контроллеров 1
12.07.2023 Пенсионный фонд обвиняют: Из-за иностранного «железа» его подрядчики ходят под уголовной статьей 1
29.04.2010 РГТЭУ виртуализирует рабочие места пользователей на базе Windows Server 2008 R2 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Воронин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei Technologies 399 1
Extreme Networks 101 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
Huawei 4065 1
Cisco Systems 5174 1
Chloride Group PLC 18 1
HPE - Juniper Networks 428 1
ЮБиТек - Универсальные бизнес технологии 1 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 1
Eaton 70 1
Microsoft Corporation 24970 1
Citrix Systems 827 1
Lenovo Group 2318 1
Бстрейд - Bstrade - Бизнес система трейд 1 1
Quest Software 41 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3191 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 139 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30987 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21369 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 909 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2581 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3045 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8243 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3159 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9803 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12023 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2539 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5912 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69612 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26357 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25210 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3035 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1585 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8517 1
Управляемость - Manageability 1826 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2824 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6434 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 180 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 293 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1871 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3370 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 8 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 807 1
Oracle - Sun Ray 31 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 640 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1152 1
Аносов Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 151350 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44632 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4028 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14319 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52804 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7677 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5155 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4812 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2933 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1521 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2307 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 361 1
Философия - Philosophy 468 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5653 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14431 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30709 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 521 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 578 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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