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Пенсионный фонд обвиняют: Из-за иностранного «железа» его подрядчики ходят под уголовной статьей

Участник 415-миллионного тендера МИЦ Фонда пенсионного и соцстрахования обвинил заказчика в том, что без изменений в ТЗ будущему подрядчику грозит уголовная и административная ответственность за нарушение авторских прав. Фонд установил в ТЗ необходимость обновлять встроенное ПО в «железе» IВМ, НР, Cisco, «Булата» (с начинкой из Huawei). Рассматривается жалоба в ФАС.

Пробуксовка тендера

Как выяснил CNews, межрегиональному информцентру Фонда пенсионного и соцстрахования (МИЦ СФР) не удалось оперативно выбрать подрядчика на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту своей вычислительной техники. Данные о приостановке тендера с начальной ценой контракта в 415 млн руб. можно обнаружить на сайте госзакупок.

Причина пробуксовки процедуры — жалоба в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия госзаказчика со стороны столичной компании «Бизнес система трейд» (сокращает свое название как «Бстрейд»). Она была направлено в надзорный орган 5 июля 2023 г. — менее чем через две недели запуска тендера.

По данным сайта госзакупок, рассмотрение жалобы должно было уже завершиться. Для проведения процедуры в 10:15 утра по Москве 11 июля был организована связь в режиме видеоконференции.

Итогов слушаний в публичном доступе пока нет. Редакция CNews задала МИЦ СФР и «Бстрейду» вопрос об итогах спора и ожидает ответов.

Опасения в уголовном преследовании

В своей жалобе «Бстрейд» указывает, что согласно требованиям заказчика к обновлению встроенного ПО (микрокода), работы должны осуществляться на оборудовании IВМ, НР, Lenovo, NetАpp, АРС, Eaton, Chloride, Аvаyа, Extreme Networks, Cisco, Juniper Networks, Huawei Technologies, Delta Electronics.

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Фото: Kandinsky
«Страх иностранной техники» в представлении ИИ Kandinsky

«Оборудование производителя “Булат”, не включенное в Реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878), построено на программно-аппаратных платформах Huawei Technologies, — продолжает “Бстрейд”. — Данные производители в настоящее время фактически приостановили свою деятельность на территории Россиив связи с экономическими санкциями США и стран Евросоюза (недружественные страны)».

В частности, как отмечает жалобщик, региональные представительства данных компаний в нашей стране либо закрыты (IВМ, НР, Cisco), либо не оказывают поддержку в части встроенного ПО (Huawei Technologies). Личные кабинеты и разделы интернет-сайтов данных производителей, где ранее публиковались обновления встроенного ПО, в настоящее время заблокированы для пользователей из России. Таким образом, получить (приобрести) обновления всторенного ПО у них в нашей стране невозможно.

«Вместе с тем, приказ Минпромторга России от 19 апреля 2022 г. № 1532 (в ред. Приказов Минпромторга России от 21.07.2022 г. № 3042 "Об утверждении перечня товаров, в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса России при условии введения указанных товаров в оборот за пределами территории России правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия" не включает встроенное ПО перечисленных в ТТ производителей оборудования».

В понимании «Бстрейда», ввоз (получение) в Россию обновлений встроенного ПО указанных выше производителей «влечет нарушение авторских и смежных прав правообладателей данного ПО и влечет за собой административную (ст. 7.12. КоАП РФ), уголовную (ст. 146 УК РФ) и гражданско-правовую ответственность».

Упомянутая ст. 7.12. КоАП грозит нарушителю не самыми крупными штрафами. А вот по ст. 146 УК можно лишится свободы на срок до шести лет.

Заказчик не внял голосу поставщика

«Бстрейд» в своей предварительной переписке с МИЦ СФР просил заказчика устранить нарушения действующего законодательства и просил внести изменения в положения извещения путем исключения вида работ «Обновление встроенного программного обеспечения (микрокода)» для части ТЗ.

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«Указанные выше изменения заказчиком не внесены, запрос заявителя необоснованно отклонен, — сообщает «Бстрейд» ФАС.

Что известно о жалобщике

Многолетний опыт CNews по мониторингу госзакупок показывает, что достаточно часто на тендеры жалуются компании, у которых даже нет собственных сайтов. «Бстрейд» в этом смысле можно считать исключением.

На своей интернет-странице она сообщает, что является торговым представителем отечественного радиоэлектронного разработчика «Звезда» на территории России и стран СНГ.

В качестве основных видов деятельности она указывает поставку под маркой «Звезда» OEM-СХД (как традиционные дисковые массивы, так и all-flash-устройства) c предоставлением собственной техподдержки в России, OEM сетевого коммутационного оборудования, серверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable Gen 3.

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Сама «Звезда» заявляет, что является разработчиком и производителем вычислительного оборудования, его электронных модулей, системного и встраиваемого ПО — как под собственным торговым знаком, так и OEM/ODM. «Нашим стратегическим направлением разработки является вычислительная и телекоммуникационная электроника с максимальным уровнем локализации производства и технологической независимости», — говорится на ее сайте.

ООО «Бстрейд» было зарегистрировано в Москве 17 марта 2021 г. Единственным учредителем и гендиректором на данный момент выступает Виталий Воронин. Компания успела сменить четыре адреса.

По итогам 2022 г. выручка организации составила 916,8 млн руб. Чистая прибыль — 122,8 млн руб. В базе «контур.фокуса» имеются данные о семи госконтрактах общества на общую сумму в 246,9 млн руб.

Денис Воейков

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