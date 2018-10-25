Delta Electronics Delta Power Solutions

Delta Electronics - Delta Power Solutions

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.10.2018 Delta Electronics объявила о завершении строительства первого в мире «зеленого» ЦОДа
01.10.2018 Delta Electronics объявила о запуске партнерской программы

8 г. запустил партнерскую программу направления «ИБП и решения для ЦОД». Основная цель программы – взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с широким пулом ведущих игроков рынка. В рамках программы Delta Electronics предоставляет партнерам все необходимые ресурсы и максимальную поддержку для продвижения продуктов Delta в сфере ИБП и решений для ЦОД на рынке, чтобы компания-партнер получил
03.07.2018 Delta Electronics поставила ИБП для ЦОД Ярославского подразделения РЖД

Delta Electronics обеспечила источниками бесперебойного питания ЦОД Ярославского подразделения Российских железных дорог. Впервые решения Delta Electronics для обеспечения бесперебойного питания в структурах РЖД стали внедрять более 7 лет назад на объектах в Москве и Санкт-Петербурге. В 2017 году Ярославское подразделение РЖД в р
13.06.2018 Delta Electronics представила решения для облачных и периферийных ЦОД

кВт⋅ч на 19-дюймовую стойку, что существенно снижаюет общую стоимость владения инфраструктурой. Такие ИБП мощностью от 10 до 20 кВА идеально подходят для распределенных периферийных ЦОД. В экспозиции Delta Electronics представлены: модульные (DPH 500 кВА) и моноблочные (DPS 600 кВА) источники бесперебойного питания, которые демонстрируют уникальные показатели по плотности мощности, энергоэф
08.06.2018 ИБП Delta Electronics выбраны для защиты критически важных систем на пяти футбольных стадионах ЧМ-2018

Источники бесперебойного питания Delta Electronics, одного из лидеров в области решений для управления электропитанием и терморегулирования, были выбраны для защиты критически важного оборудования и систем на пяти футбольных с
29.05.2018 Delta Electronics представила ИБП Ultron серии HPH
28.03.2018 Delta Electronics представила промышленные ИБП Amplon серии R
22.03.2018 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные «Востоктелекома»

вных элементов, отвечающих за оказание услуг связи и присоединение к сети общего пользования. Для решения этой задачи специалисты предприятия обратились к компании «Масэнерго» — официальному партнеру Delta Electronics. В рамках реализации проекта были установлены модульные ИБП семейства Modulon серии NH-plus мощностью 40 кВА с возможностью параллельного резервирования N+X в серверных залах

05.12.2017 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием новую серверную ЦОДа «Миран»

яется его модульная конструкция. Зал размером 150 кв. м рассчитан на размещение 50 стоек, а проектная мощность составляет 250 кВА. Для обеспечения его бесперебойным питанием, компания выбрала решение Delta Electronics – модульные ИБП семейства Modulon, серии DPH мощностью 150 кВА. Каждый из модульных ИБП защищает нагрузку соответствующего холодного коридора. При этом форм-фактор ИБП позволи
22.09.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске

Delta Electronics оснастила источниками бесперебойного питания два серверных помещения акционерного общества «Новорослесэкспорт» в Новороссийске. Проект реализован при помощи партнера Delta Electronics, компании Landata, и системного интегратора в Краснодарском крае «Надёжные решения».Акционерное общество «Новорослесэкспорт» (АО «НЛЭ») – это крупный универсальный порт, перег
21.08.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП «Монди Сыктывкарский ЛПК»

ле проведения технической диагностики ранее установленных на предприятии ИБП, специалисты пришли к выводу о необходимости замены устаревших систем на новые. При этом выбор был сделан в пользу решений Delta Electronics. В результате, для обеспечения отказоустойчивости технологических процессов предприятия был выбран ИБП семейства Ultron серии EH, мощностью 15 кВА. Это решение имеет поддержку
20.07.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП техсистемы Государственного академического Малого театра России

Delta Electronics обеспечила своими решениями системы Государственного академического Малого театра России. Проект был реализован при поддержке партнера Delta Electronics, компании Landata, а сами системы готовили на объекте специалисты «Звуковые решения».Государственный академический Малый театр – один из старейших в России. Недавно была произ
05.06.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП башню «Исеть» в Екатеринбурге

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, объявила о реализации проекта по внедрению ИБП на территории башни «Исеть» в г. Екатеринбург. Как соо
29.05.2017 RRC займется распространением решений Delta Power Solutions в России

поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о подписании соглашения с тайваньской компанией Delta Electronics, мировым производителем импульсных источников питания, решений для центров

27.04.2017 Delta Electronics обозначила три ключевых направления развития бизнеса

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, объявила о проведении организационных изменений в компании. Согласно решению совета директоров и корп
26.04.2017 Delta Electronics представила свои решения для ЦОД и промышленной автоматизации

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, на выставке «Нефтегаз-2017» представила собственный стенд с оборудованием направлений MCIS (Mission C
22.12.2016 Delta Electronics оснастила дата-центр «Миран» промышленными ИБП, системами кондиционирования и распределения питания

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, обеспечила дата-центр компании «Миран» комплексным решением, включающим в себя промышленные ИБП HPH 1
14.12.2016 Delta Electronics намерена купить 100% акций Unicom System за $11 млн

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников питания и решений по бесперебойному электроснабжению, объявила о намерении купить 100% акций компании Unicom System Eng. Corp за 351,015 м
10.11.2016 Delta Electronics оснастила ИБП Научно-исследовательский институт детских инфекций в Санкт-Петербурге

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, завершила проект по внедрению ИБП на объекте ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекции
19.10.2016 Delta Electronics оснастила дата-центр Imaqliq промышленными ИБП

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, обеспечила своим решением дата-центр компании Imaqliq в г. Санкт-Петербург. Как сообщили CNews в D
26.07.2016 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД Уральского федерального университета им. Б. Ельцина

пнейших в Российской Федерации. На определенном этапе у учебного заведения возникла необходимость в построении ЦОДа для обеспечения непрерывного функционирования критически важных процессов. При этом Delta Electronics была выбрана в качестве поставщика решения для обеспечения центра обработки данных бесперебойным питанием. Решение компании было внедрено на стадии проекта и успешно зарекомен
21.04.2016 GSK Biomed установила ИБП от Delta Electronics

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, объявила о внедрении источника бесперебойного питания в компании GSK Biomed. Проект выполнялся совмес
22.03.2016 Delta Electronics представила решения для «зеленых» ЦОД

Компания Delta Electronics, мировой поставщик решений по терморегулированию и управлению электропитанием, представила на выставке DatacenterDynamics CeBIT 2016 новые решения для обеспечения электропитан
15.02.2016 Модульные ИБП Delta Electronics установлены в диспетчерской службе аэропорта «Пулково»

Компания Delta Electronics, мировой поставщик решений по терморегулированию и управлению электропитанием, объявила о внедрении модульных систем Delta NH Plus 20-80 кВА в систему оборудования диспетчерск
30.11.2015 ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе «Зенит Арена»

Компания Delta Electronics, мировой разработчик решений по терморегулированию и управлению электропитанием, объявила о внедрении источников бесперебойного питания GAIA и RT серий на стадионе «Зенит Арен
26.11.2015 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД завода LG Electronics

Компания Delta Electronics, игрок рынка решений по терморегулированию и управлению электропитанием, объявила о внедрении источника бесперебойного питания DPH Series 75 кВа на заводе LG Electronics в Мос
28.08.2015 Delta Electronics открыла свой первый в России тренинг-центр

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, объявила об открытии своего первого тренинг-центра в России. Об этом CNews сообщили в Delta Electr
23.07.2015 Delta Electronics представила новые решения для ЦОД

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, представила свои новейшие решения для центров обработки данных на международной промышленной выставке
19.06.2015 Delta Electronics представит свои инновационные разработки для ЦОД

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, представит свои инновационные разработки на международной промышленной выставке «Иннопром-2015» — вну
05.06.2015 Delta Electronics оснастила предприятия «Металлоинвеста» модульными ИБП

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, оснастила объекты холдинга «Металлоинвест» своими решениями. Об этом CNews сообщили в Delta Electr
20.04.2015 Delta Electronics приобрела 94,26% акции норвежского производителя ИБП Eltek ASA

Компания Delta Electronics, в лице своей нидерландской дочерней компании Deltronics (Netherlands) B.V., объявила о приобретении 94,26% акций Eltek ASA. Компания стремится довести свою долю в уставном ка
23.03.2015 Delta Electronics представила интеллектуальные модульные решения для ЦОД

Компания Delta Electronics, мировой поставщик энергосберегающих решений, представила линейку продуктов для резервного электропитания и инфраструктуры ЦОД на выставке CeBIT 2015. Об этом CNews сообщили в
16.02.2015 Delta Electronics представила решения по управлению электропитанием

Компания Delta Electronics, мировой поставщик решений по управлению электропитанием и терморегулированию, представила свои достижения в области управления электропитанием, в том числе новейшие системы E
30.01.2015 Delta Electronics выпустила новый флагманский инвертор M50A

Компания Delta Electronics, производитель решений в области силовой электроники, объявила о выпуске на европейский рынок нового флагманского инвертора M50A, предназначенного для использования в крупных

24.12.2014 Delta Electronics расширил линейку ИБП Ultron DPS

Компания Delta Electronics, мировой поставщик решений по управлению электропитанием и терморегулированию, выпустила источник бесперебойного питания Ultron серии DPS номинальной мощностью 500кВА. Он приз
17.12.2014 «Дочка» Delta Electronics покупает производителя источников электропитания Eltek за $530 млн

Компания Delta Electronics объявила о том, что принадлежащая ей компания Deltronics (Netherlands) B.V. приобретает компанию Eltek ASA (Eltek) путем публичного предложения выкупа 100% всех находящихся в

09.12.2014 Delta Electronics представила новинки в области промышленной автоматизации и робототехники

Компания Delta Electronics, мировой поставщик решений по управлению электропитанием и терморегулированию, представила свои новейшие разработки в области автоматизации, управления движением и промышленно
28.11.2014 Delta Electronics выпустила новый модульный ИБП серии Modulon DPH

Компания Delta Electronics, мировой производитель решений по управлению электропитанием, выпустила источники бесперебойного питания Modulon DPH мощностью 75-150 кВт. Они дополнят серию DPH, ранее предст
24.11.2014 Delta Electronics и DTE Energy представили новое поколение зарядных устройств для электромобилей

Компания Delta Electronics объявила о создании новой интеллектуальной технологии подзарядки электромобилей, нацеленной на массовое применение. Решение было продемонстрировано в штаб-квартире многоцелево
12.11.2014 Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах RSS

Федеральная сеть сервисных центров RSS, партнер компании Delta Electronics, открывает свои филиалы в Минске (Беларусь) и Атырау (Казахстан), где будет производиться техническое обслуживание источников бесперебойного питания с использованием заводских

Delta Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Темпесто - Tempesto 17 11
Спектр РС - Spectr RS 11 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2132 6
Acer Group - Acer Inc 2702 6
Apple Inc 12859 5
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 4
Quanta Computer 214 4
МегаФон 10257 4
Cisco Systems 5300 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 451 3
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 85 3
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 3
Palit Microsystems 43 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 701 3
Huawei 4378 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 696 3
Vodafone Group 1408 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 691 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1020 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 633 3
Palo Alto Networks 180 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 262 2
Powercom - Пауэрком 76 2
Huawei Technologies 408 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 2
Siemens AG - Siemens Group 2653 2
Ростелеком 10596 2
Pure Storage 55 2
Dell EMC 5143 2
Microsoft Corporation 25502 2
LG Electronics 3702 2
Intel Corporation 12661 2
IBM - International Business Machines Corp 9634 2
HP Inc. 5835 2
9224 2
Oracle Corporation 6977 2
Крок - Croc 1922 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1334 2
Schneider Electric 602 2
Sony 6682 2
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 23 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 29 2
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8430 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 544 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 582 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 46 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 496 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 125 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 296 1
Arsib Holding - Арсиб холдинг групп 1 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 16 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 37 1
Панавто 10 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
ПетроБалт ПКБ 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2033 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2781 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1151 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 135 1
Tesla Motors 441 1
UPS 215 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 285 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 222 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 124 1
Ford 429 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 232 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5809 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3594 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6380 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 169 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 185 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1688 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5304 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3143 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1876 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4860 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2291 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1468 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 774 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3321 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 584 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 79 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 258 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 260 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1557 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74877 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12271 34
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6344 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32266 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15107 20
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2393 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10319 13
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2887 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9478 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58381 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14472 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34482 8
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 560 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4422 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23363 7
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 526 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22230 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23716 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2921 5
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 551 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11708 5
Прецизионное оборудование - Precision equipment 58 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3308 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2401 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2410 4
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 376 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1586 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9554 4
Вентилятор - Fan 1036 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2394 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10264 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10415 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17428 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25919 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7547 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15116 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16752 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8253 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 682 3
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 19 14
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 10
Delta Electronics NH Plus - серия ИБП 11 9
Delta Electronics InfraSuite 8 7
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 39 6
Delta Electronics Modulon DPH - серия ИБП 5 4
Delta Electronics GAIA - серия ИБП 4 4
Microsoft Windows 2000 8679 3
Apple iPhone 14 153 3
FreePik 1576 3
Apple iPhone 6 4862 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2157 2
GAiA-X - европейская облачная система 52 2
Dropbox Paper 80 2
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4120 2
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 52 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
InfoWatch Appercut Security 34 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3466 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 52 1
Delta ЦОД в Уцзяне 1 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 1
МегаФон ЦОД 6 1
Pixabay 222 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 56 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 216 1
Delta Electronics BESS - Battery Energy Storage Solution 1 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
Microsoft Windows 16537 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1216 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1556 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1262 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 937 1
Киселева Анастасия 6 5
Tsai Charles - Цай Чарльз 4 4
Гаврилов Леонид 6 4
Савельев Андрей 9 3
Файрушин Марат 3 3
Шпак Василий 267 2
Гребенников Михаил 3 2
Шмелев Павел 18 2
Кулаков Павел 29 2
Николаев Виталий 6 2
Сазонов Михаил 4 2
Ситдикова Галия 2 2
Мантуров Денис 122 2
Меньшов Кирилл 130 1
Тарасов Арсений 44 1
Василенко Александр 95 1
Марголин Михаил 17 1
Луковников Михаил 20 1
Ожегов Владимир 1 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Морозов Дмитрий 20 1
Павлов Олег 23 1
Колмычек Павел 17 1
Семенова Ирина 43 1
Тихомиров Леонид 12 1
Рассказов Сергей 39 1
Lin Gary - Линь Гэри 1 1
Ельцин Борис. 96 1
Карпов Алексей 24 1
Кадыков Роман 15 1
Митюрева Мария 1 1
Яковлев Антон 33 1
Мартынюк Александр 15 1
Хохлов Александр 14 1
Иванова Маргарита 6 1
Звонов Илья 13 1
Синяченко Андрей 10 1
Опополь Виктор 1 1
Гуляев Дмитрий 7 1
Bigler Peter - Биглер Петер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 160075 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46413 14
Китай - Тайвань 4177 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53857 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18980 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18535 8
Европа 24764 8
Япония 13629 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14646 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5373 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4369 4
Беларусь - Белоруссия 6130 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8290 3
Германия - Федеративная Республика 13027 3
Россия - Заполярье 130 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 34 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 12 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13654 2
Норвегия - Королевство 1844 2
Польша - Республика 2012 2
Европа Восточная 3129 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1821 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3245 2
Италия - Итальянская Республика 4454 2
Россия - СФО - Новосибирск 4752 2
Турция - Турецкая республика 2526 2
Испания - Королевство 3787 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2153 2
США - Флорида 778 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 1
СССР - Ленинград 112 1
Китай - Тяньцзинь 46 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 777 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Мозамбик - Республика 52 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Россия - Павловск 36 1
Казахстан - Республика 5901 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 475 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55617 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2040 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3223 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4371 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7447 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11883 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32313 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51768 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2353 5
Энергетика - Energy - Energetically 5586 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2406 4
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 446 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20663 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8955 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15384 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5789 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17581 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5376 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 485 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10878 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8302 3
Импортозамещение - параллельный импорт 580 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5402 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6467 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9841 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26293 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5343 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5980 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3434 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2621 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6360 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6475 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5321 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4440 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1845 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 997 2
Спорт - Футбол 755 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6338 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7863 2
N+1 - Издание 183 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2238 3
DigiTimes - Издание 1327 2
Nikkei Electronics 82 1
PCPro 53 1
DatacenterDynamics 5 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 228 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6047 1
Ведомости 1333 1
BleepingComputer - Издание 432 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 671 1
ITResearch 121 2
IDC - International Data Corporation 4955 2
Philips Research 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8449 1
Gartner - Гартнер 3629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3818 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 352 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
ФМБА России - НИИДИ ФГБУ - Научно-исследовательский институт детских инфекции Федерального медико-биологического агентства 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 200 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 77 1
CeBIT 614 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

