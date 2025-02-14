Газпром добыча Уренгой Ачимгаз
Газпром добыча Уренгой и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 3
|Центр2М - Center2М 67 1
|Open Vision - Опен Вижн 4 1
|1С 8259 1
|Veeam Software 319 1
|Broadcom - VMware 2365 1
|NetApp - Network Appliance 638 1
|Омникомм - Omnicomm 164 1
|1С-Рарус 887 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
|1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
|Омникомм - Omnicomm Online 57 1
|Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 18 1
|Скрынников Роман 2 2
|Журавлев Дмитрий 12 1
|Тесленко Павел 5 1
|Аношин Михаил 1 1
|Шипулин Антон 5 1
|Пономарев Александр 7 1
|Исаков Александр 2 1
|Докунихин Виталий 1 1
|Жулев Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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