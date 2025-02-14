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Газпром добыча Уренгой Ачимгаз



14.02.2025 Отечественную ИТ-разработку в сфере геотехнического мониторинга внедрили на крупном нефтегазоносном месторождении Западной Сибири 1
23.07.2024 На здании газодобывающей компании смонтировали высокотехнологичный медиафасад 2
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 1
20.07.2021 «Инфосистемы джет» помогает «Ачимгаз» подготовить ИТ-инфраструктуру к цифровой трансформации 2
25.05.2016 «Ачимгаз» вместе с «Инфосистемами Джет» построил серверное помещение в центральном офисе 1
08.04.2015 Транспорт группы Eriell оснащен системой Omnicomm 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Газпром добыча Уренгой и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 3
Центр2М - Center2М 67 1
Open Vision - Опен Вижн 4 1
8259 1
Veeam Software 319 1
Broadcom - VMware 2365 1
NetApp - Network Appliance 638 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
1С-Рарус 887 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
Eriell Group 4 1
МеталлСеверСтрой - Эриэлл Менеджмент - Эриэлл Холдинг Компани Лимитед - Эриэлл Нефтегазсервис 3 1
Газпром нефть 622 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Газпром ПАО 1345 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2155 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 307 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1906 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 653 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 194 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 194 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 869 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5338 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2584 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 1
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СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12797 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 993 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1138 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6819 1
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Омникомм - Omnicomm Online 57 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 1
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