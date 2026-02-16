Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190627
ИКТ 14709
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26598
Персоны 82872
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Пономарев Александр


СОБЫТИЯ


16.02.2026 «1С» купила контроль долю в разработчике платформы для управления страховками 1
23.07.2024 На здании газодобывающей компании смонтировали высокотехнологичный медиафасад 1
10.06.2024 Студенты Пермского Политеха разрабатывают приложение для туризма по России 1
30.05.2024 ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале 1
18.03.2024 Таинственно исчезло «железо» для добычи криптовалюты, изъятое полицейскими у российских майнеров 1
16.03.2017 «Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду 1
13.02.2017 «Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду 1
27.04.2007 Русские покажут миру Web-Art 2.0 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Пономарев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Open Vision - Опен Вижн 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5328 2
EliteBoard - Элитборд 6 1
ТехноКонсоль 2 1
Forsite - Форсайт 4 1
МегаФон 10107 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
9115 1
Крок - Croc 1820 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 61 1
Vein Technologies - Вейн Технолоджис 1 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 6 1
Лента - Сеть розничной торговли 2292 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 108 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 8 1
RusProfile - Руспрофайл 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3482 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 739 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5794 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14919 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1538 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2857 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Бронирование - Booking 816 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9516 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1170 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 202 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4964 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1454 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12082 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1461 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11486 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1133 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 959 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16683 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4147 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7351 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4368 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3482 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 608 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2380 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12301 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8158 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 856 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
РКК Энергия - Восход - советская космическая программа 8 1
1C - Адепт - Adept - AIINS InsurTech-платформа 4 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 888 1
Google Android 14825 1
Apple iOS 8325 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2091 1
Скрынников Роман 2 1
Бартенев Андрей 2 1
Мильнер Юлия 1 1
Котельников Сергей 2 1
Опарин Вадим 1 1
Орликов Вячеслав 1 1
Руппа Артем 1 1
Городилов Максим 1 1
Исаков Александр 2 1
Стасюк Дмитрий 1 1
Головкин Владислав 3 1
Saraceno Tomas - Сарацено Томас 1 1
Нуралиев Борис 296 1
Козлов Дмитрий 25 1
Касперский Евгений 331 1
Бобровников Борис 104 1
Жуков Александр 42 1
Мельников Максим 38 1
Гименез Вероника 9 1
Мещеряков Арсений 4 1
Пономарёв Алексей 7 1
Куприянов Алексей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 3
Италия - Венеция 78 2
Земля - планета Солнечной системы 10696 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 2
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 21 1
Антарктида - Озеро Восток 13 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8230 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1679 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 740 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 90 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
Английский язык 6893 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6144 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6375 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 1
Аренда 2582 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2704 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2019 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1829 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Философия - Philosophy 501 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3718 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4338 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3047 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6383 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5421 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5912 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6264 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6344 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11454 1
Forbes - Форбс 932 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2214 1
IMARC Group 7 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще