Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты

В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу Закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), принятый в 2020 г. Закон определяет понятия майнинга, майнинг-пула, лицо, организующее деятельность майнинг-пула, мйанинговой инфраструктуры

В России легализуют майнинг криптовалют, но с серьезными ограничениями Что такое майнинг и майнинг-пул Государственная дума приняла в первом чтении два законопроекта,

Власти решили защитить российских майнеров от грабительских цен на электричество. На их стороне Минцифры и ФАС числе прочего, у ведомства вызывает вопросы идея о том, что правом признавать ту или иную компанию майнинг-центром с последующим резки повышением для нее тарифов на электричество будут наделен

Старые враги криптомайнеров увидели в них клиентов. Теперь их защищают от властей и не дают им повышать тарифы на электричество е энергетики обрушились с критикой на идею властей о кратном повышении тарифов за электричество для майнинг-центров, пишет «Коммерсант». Ранее такое предложение высказывали представители россий

Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций я объем рынка майнинга в России составляет от 2 до 2,5 ГВт, из них 1,8 ГВт относится к промышленным майнерам. Подход компании Intelion к диверсификации своей деятельности и созданию новых возмо

Таинственно исчезло «железо» для добычи криптовалюты, изъятое полицейскими у российских майнеров енной с участка аппаратуры, они не занимались ничем противозаконным. Действительно, на март 2024 г. майнинг не являлся в России преступлением, ни административным, ни тем более уголовным. Челов

В России хотят отключать майнерам криптовалют электричество на срок до 500 часов в год ние может стать альтернативой предложению Минэнерго увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров в энергодефицитных регионах в два-пять раз, отмечается в исследовании. Минист

В России вводят спецтарифы за электричество для майнеров криптовалюты бъемы электроэнергии по низким тарифам без уплаты налогов как бизнес. Майнеры заплатят больше «Пока майнинг остается зоной, которую государство практически никак не контролирует, тогда как он д

В России создается концепция развития майнинговой индустрии але 2022 г. звучали предложения по полному запрету всех операций с криптовалютами в России, включая майнинг. Эта идея принадлежала Центробанку, но Президент России Владимир Путин раскритиковал

Власти не дают заработать на криптовалюте. Майнерам кратно повысят цены на электричество на фоне подорожания биткоина и, а вместе с ней – Бурятия и Забайкальский край. Что интересно, точных данных о количестве крупных майнинг-ферм, например, в Иркутской области, ни у кого нет, поэтому пока неясно, как поставщи

Облачная инфраструктура на Microsoft Azure может быть заражена «полностью необнаруживаемым майнером» ия. Фото: Turag Photography / Unsplash Служба Microsoft Azure Automation уязвима к необнаруживаемым майнерам «В то время как данное исследование имеет большое значение из-за своего потенциально

Исследование: более всего в криптоиндустрию вовлечены жители Москвы и МО енности в криптоиндустрию лидируют москвичи. Об этом CNews сообщили представители Cryptodesk. 30,6% майнеров являются жителями Москвы и Московской области. 6,92% составляют жители Ульяновской о

Крупнейший в мире поставщик «железа» для майнинга идет ко дну. Деньги кончились, сотрудники остались без зарплаты за биткоинами, а блокчейн-сеть Ethereum и вовсе поменяла свою концепцию – теперь суммарная мощность майнинг-машин никак не влияет на темпы добычи этого токена. Как результат – частные майнеры т

Власти вводят новые грабительские тарифы на электричество специально для криптомайнеров в некоторых, но пока что у властей нет никаких преград перед тем, чтобы распространить повышенные «майнинг-тарифы» по всей России. Кого заставят платить Минэнерго предлагает обложить новыми по

Благодаря санкциям в России ожил майнинг. Криптошахтеры зарабатывают миллиарды долларов бываемых токенов. Китай в этом плане уже побежден, поскольку власти этой страны признали незаконным майнинг и другую деятельность, связанную с криптовалютой. Как сообщал CNews, за счет этого к

До 3000 тонн углекислого газа может выбрасываться ежегодно в атмосферу из-за криптомайнеров в производят за год 652 автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Майнинг криптовалют — энергозатратный процесс. Суммарно майнеры потребляют больше энергии, че

Российский криптомайнер заживо сгорел в своей ферме го гаража, расположенного в гаражном кооперативе в Вологде. Помещение использовалось для размещения майнинг-фермы. Вероятной причиной возгорания может быть перегрев «железа», стоявшего в закрыт

Власти собрались ввести налоги для майнеров криптовалюты. Ставка может составить 20% иемлемой, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он согласился с тем, что майнинг подпадает под статью «Налог с дохода», однако, по словам эксперта, майнеры-физлица ск

На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов ция CNews, иск против Яковлева был подан 11 января 2022 г. в Баяндаевский райсуд Иркутской области. Майнинг биткоина, как и других токенов, может привести к далеко не самым приятным последствия

Microsoft запретила добывать биткоины без письменного разрешения на всех своих онлайн-сервисах первую очередь нацелены на бизнес-пользователей облачных сервисов Microsoft Azure. Прямой запрет на майнинг без получения письменного разрешения со стороны Microsoft зафиксирован в подразделе «

В России идут облавы на майнеров. Добывать биткоины дома становится крайне опасно , но приговор озвучат На момент публикации материала в России не существовало закона, регулирующего майнинг как вид предпринимательской деятельности. К тому же обвинителям еще требуется доказат

Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях должна быть одна. Законопроект включен в программу Госдумы на декабрь 2022 г. Если документ примут, майнинг легализуют в России с 1 января 2023 г. Майнинг — вопрос открытый В предложении

Майнинг жив. В России подскочил спрос на дешевые спецвычислители для добычи криптовалют казатели продаж за 9 месяцев 2022 г. оказались на 65% больше, чем за аналогичный период в 2021 г. В майнинг-ферме BitRiver также подтверждают, что спрос за этот период вырос не менее чем в полт

Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу ой валюты и получения вознаграждения в цифровой валюте. В Госдуму внесен законопроект, легализующий майнинг криптовалюты и ее продажу Под майнинг-пулом понимается объединение мощностей н

«Лаборатория Касперского»: в мире выросло число программ для скрытого майнинга находиться на устройстве долгое время и до определённого момента никак себя не проявлять. При этом майнинг — крайне ресурсоёмкий процесс. Он существенно загружает процессор и видеокарту, и в р

Темные времена настали: Майнинговые компании продают новое «железо» нераспакованным с многократными скидками Темные времена наступили Компании, основным бизнесом которых является майнинг криптовалют, начали массово распродавать свое оборудование, пишет The Wall Street Jou

Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян ельности на территории России, результатом которой становится создание цифровой валюты — собственно майнинг. Госдума отклонила законопроект о майнинге криптовалют в России Также документ реглам

Начались продажи первых в мире 3-нанометровых чипов. Их скупили производители «железа» для майнинга увеличить скорость переключения транзистора и повысить энергоэффективность конечного продукта. Первым клиентом Samsung стала китайская компания PanSemi, специализирующаяся на оборудовании для добычи (майнинга) криптовалюты. Как заявил Сиен Чой (Siyoung Choi), президент контрактного производства Samsung (Samsung Foundry), новые 3-нанометровые чипсеты для майнингового оборудования демонстриру

В Merlion доступен BITMAIN S19j Pro 104t – оборудование для майнинга Antminer с высоким хешрейтом представители Merlion. ASIC Antminer S19J Pro 104T – это новейшая версия в самой популярной линейке майнеров S19 от производителя майнингового оборудования Bitmain. В новинке использованы попул

США потребовали от японцев прекратить майнить криптовалюту в Сибири нкам хранение и управление цифровыми активами. Поправки в закон собираются внести осенью. Сибирские майнинг-фермы В 2019 г. агентство Агентство Bloomberg продемонстрировало снимки крупнейшей в

Merlion начинает поставлять в Россию оборудование для майнинга Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, начала осуществлять поставки на российский рынок оборудования для майнинга цифровых валют. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В портфеле дистрибьютора уже доступны ASIC-майнеры от лидера отрасли – китайской частной компании Bitmain, которая разраба

Российский майнинг на грани краха. «Криптошахтеры» за бесценок продают видеокарты, пока они еще работают чих виртуальных денег, теперь отдают всю свою прибыль на оплату электроэнергии. В некоторых случаях майнинг стал приносить убытки на фоне высоких цен на электричество и минимальных показателей

Власти собрались выводить из тени 12 млн криптокошельков россиян с 10 трлн рублей. Законопроект уже в Госдуме ается внести изменения в федеральный закон №259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Майнинг авторы законопроекта предлагают определять как «выпуск, генерацию цифровой валюты в Р

Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами ерство финансов доработало законопроект о регулировании цифровых валют. Впервые в нем затрагивается майнинг. Документ разрешает принимать цифровые валюты как средство платежа и инвестиций, ввод

Власти предлагают добывать криптовалюту на российском «железе», которого нет в природе ать приоритет отечественному оборудованию многие ИТ-эксперты восприняли как забавную шутку, так как майнинг крайне сложен без современных видеокарт, которые в России не выпускаются. «Крупнейшая

Что такое облачный криптомайнинг и чей в нем доход графические процессоры или ASIC, особенно в современных реалиях дефицита оборудования, то облачный майнинг может быть именно тем, что вам нужно. Как и обычный криптомайнинг, облачный подразуме

5 моментов, которые нужно учесть перед началом майнинга криптовалют pple, Dogecoin, Solana, Monero и другие. При выборе нужно найти золотую середину между затратами на майнинг валюты и ее прибыльностью. Также стоит проверить стабильность валюты и выбрать наибол

Россиянин в одиночку отключил все ограничения для майнинга биткоина на картах Nvidia. Но есть подводные камни ода ограничений майнинга на картах GeForce RTX 3000 создан, но пользоваться им при этом нельзя. Чем майнинг так не угодил Nvidia Игровые видеокарты в настоящее время являются наиболее эффективн

Обрушив биткоин, Россия спасла рынок видеокарт планов российского Центробанка по полному запрету в стране всех операций с криптовалютами, включая майнинг, озвученных 21 января 2021 г. При этом Россия на август 2021 г. находилась на третьем