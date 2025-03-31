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Огиенко Олег


31.03.2025 Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос 1
30.08.2024 В России бешеный рост спроса на «железо» для добычи биткоина 1
29.08.2023 У властей просят признать отраслью промышленности добычу криптовалюты в России и присвоить ОКВЭД 1
24.07.2023 Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга» 1
29.05.2023 Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта 1
25.01.2023 Власти собрались ввести налоги для майнеров криптовалюты. Ставка может составить 20% 1
23.11.2022 Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Огиенко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Bitriver - Битривер 21 6
Coinbase 58 3
Цифровые активы 127 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 2
Unsplash 896 2
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 239 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 34 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 2
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 2
Единая Россия - Политическая партия 296 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 543 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1490 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 3
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 140 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1514 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 303 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2953 1
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