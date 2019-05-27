ИКТ
Компании - участники рынка цифровизации, информационно-коммуникационных технологий: разработчики и поставщики аппаратных и программных систем, проектные и системные интеграторы, провайдеры ИТ-услуг и интернет-сервисы.
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