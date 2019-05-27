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Индексная книга CNews*
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ИКТ

Компании - участники рынка цифровизации, информационно-коммуникационных технологий: разработчики и поставщики аппаратных и программных систем, проектные и системные интеграторы, провайдеры ИТ-услуг и интернет-сервисы.

Microsoft Corporation 22497 33322
Intel Corporation 11262 17898
Apple Inc 10683 17270
Google LLC 10352 15269
Samsung Electronics 9333 14462
IBM - International Business Machines Corp 8941 13298
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 22308
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17207
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 19511
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12675
Sony 6145 8284
6072 7374
Oracle Corporation 6035 7880
1С-ИжТиСи 5461 6276
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7947
HP Inc. 5313 8423
Yandex - Яндекс 5015 10902
Dell EMC 4736 6699
Cisco Systems 4720 7400
SAP SE 4595 8063
Meta Platforms - Facebook 4267 5402
Программный продукт ГК 3960 4266
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 10031
AMD - Advanced Micro Devices 3661 6139
Yahoo! 3603 6397
HP - Hewlett-Packard 3567 4441
Lenovo Motorola 3463 4549
LG Electronics 3372 4986
Huawei 3222 5289
Nvidia Corp 3118 4172
VK - Mail.ru Group 3057 4676
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 3101
Toshiba Corporation 2830 3717
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3442
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3406
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3859
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4546
Twitter 2493 3026
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3218
Siemens AG - Siemens Group 2311 3331
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3192
Oracle - Sun Microsystems 2176 2462
Lenovo Group 2077 2867
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2694
VMware 2025 2495
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1985
Philips 1960 2484
HP Compaq Computer Corp 1905 3198
Fujitsu 1898 2376
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 5845

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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