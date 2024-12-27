Xiaomi Zepp Health Amazfit
Amazfit - мировой бренд интеллектуальных носимых устройств, оринетированный на здоровье и фитнесс. Бренд является частью Zepp Health - компании, занимающейся технологиями здравоохранения. Amazfit представляет выбор умных часов и ремешков. Девиз бренда "Up Your Game" основан на стремлении выйти на новый уровень фитнеса и заботы о своем здоровье. Продукция Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию и Японию.
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|Борзилов Давид 72 1
|Чайка Владимир 27 1
|Черемисин Сергей 3 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Харитонова Алина 1 1
|Синельник Сергей 1 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Догадин Михаил 18 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Маркарьян Аркадий 2 1
|Тихвинский Никита 18 1
|Жегалина Арина 1 1
|Иксанова Екатерина 16 1
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