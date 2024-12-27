Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Xiaomi Zepp Health Amazfit

Xiaomi - Zepp Health - Amazfit

Amazfit - мировой бренд интеллектуальных носимых устройств, оринетированный на здоровье и фитнесс. Бренд является частью Zepp Health - компании, занимающейся технологиями здравоохранения. Amazfit представляет выбор умных часов и ремешков. Девиз бренда "Up Your Game" основан  на стремлении выйти на новый уровень фитнеса и заботы о своем здоровье. Продукция Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию и Японию.

 


27.12.2024 Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж 1
05.08.2024 Время – деньги: «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных часов на 29% в I полугодии 2024 года 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
03.10.2023 В «Ситилинке» стартовали продажи Apple Watch 9 2023 1
01.09.2023 Price.ru назвал самые популярные гаджеты в преддверии начала учебного года 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
05.08.2022 В России выходят защищенные часы Amazfit T-Rex 2 1
29.07.2022 В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 1
07.04.2022 Во Всемирный день здоровья заботимся о родителях 2
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
21.02.2022 Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM 1
27.01.2022 Отчет цифровой платформы Zepp о состоянии здоровья российских граждан за 2021 год 1
30.12.2021 Смартфоны возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году 1
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов 1
09.11.2021 В России стартовали продажи новых TWS-наушников с расширенными функциями мониторинга состояния здоровья 1
02.11.2021 Аналитики выяснили, что россияне слишком мало занимаются спортом 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1
02.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: российский рынок носимых устройств вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2021 года 1
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
11.06.2021 Amazfit объявляет Zepp Health weeks! 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
18.05.2021 На волне! Amazfit поддержал Zavidovo SUP challenge и выпустил на старт собственную команду 1
23.04.2021 Новая акция: умные часы Amazfit помогут быть в форме к лету 1
20.04.2021 Amazfit собирает команду SUP-сёрфингистов 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
20.02.2021 Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 1
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 1
24.10.2020 Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта 1
21.09.2020 Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта 1
16.09.2020 «Связной» запустила магазин на AliExpress 1
18.08.2020 Распродажа умных часов Amazfit к новому учебному году 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
16.04.2019 Bringly запустил распродажу со скидками до 80% 1
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 21
Huawei 3933 17
Apple Inc 12101 16
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 16
Samsung Electronics 10255 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 9
Garmin - Гармин 200 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МегаФон 8805 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Digma 185 3
Google LLC 11775 3
ELARI 34 2
Lenovo Group 2292 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
HP Inc. 5685 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Razer Inc 75 2
Samsung - Harman - JBL 216 2
Geozon 12 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 2
Nvidia Corp 3487 1
Intel Corporation 12197 1
LG Electronics 3614 1
Sony 6544 1
Qualcomm Technologies 1822 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
МегаФон Ритейл 79 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Polar - Полар 96 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
DJI 73 1
Adata Technology 102 1
Jabra 76 1
ДОК 828 1
Связной ГК 1369 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Nike 185 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Black & Decker 18 1
СиЭс Медика - CS Medica 7 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Water Pik - Waterpik 3 1
Donfeel 2 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 38
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 25
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 16
Оповещение и уведомление - Notification 4608 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 15
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 15
Умные платформы 1682 14
Часы - Watch 941 14
Наушники - Headphones 3999 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 13
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 159 13
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 12
AOD - Always On Display 190 11
Аксессуары 3881 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 9
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 9
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 12 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 8
Силиконы - полиорганосилоксаны 256 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 7
Микрофон - Microphone 2501 7
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 169 7
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 6
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 217 6
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 33 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 5
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 40 5
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 101 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 14
Apple iOS 7809 12
Google Android 13994 11
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 13 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 10
Huawei Watch - Умные часы 90 8
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTS 11 8
Honor Watch Magic - умные часы 48 7
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 8 7
Huawei Watch Fit 31 6
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Bip 10 6
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 5
Apple Siri - Голосовой помощник 395 5
Samsung Galaxy Watch - умные часы 52 5
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit PowerBuds 6 5
Xiaomi Redmi Watch 10 5
Apple Pay 489 4
Google Android Wear OS 98 4
Turkcell Bip - Мессенджер 26 4
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
Samsung Pay 291 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы 8 3
BBK Realme Watch 10 3
Xiaomi - Zepp Health - Huami PAI 3 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 2
Apple - App Store 2890 2
Apple Music 108 2
Xiaomi Mi Watch 12 2
Garmin Venu 5 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 2
Xiaomi Wear 2 2
BBK Realme Link 12 2
Samsung Galaxy 955 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Борзилов Давид 72 1
Чайка Владимир 27 1
Черемисин Сергей 3 1
Гуцериев Михаил 111 1
Харитонова Алина 1 1
Синельник Сергей 1 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Догадин Михаил 18 1
Мишустин Михаил 676 1
Маркарьян Аркадий 2 1
Тихвинский Никита 18 1
Жегалина Арина 1 1
Иксанова Екатерина 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Украина 7608 2
Япония 13282 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Европа 21767 1
Испания - Королевство 3706 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Израиль 2730 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 25
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 18
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 15
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 11
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 8
Сон - Somnus 428 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 85 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
День молодёжи - 27 июня 896 2
День знаний - 1 сентября 35 1
Red Dot Design Award 55 1
iF Design Awards 25 1
MEDICA 8 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще