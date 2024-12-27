Xiaomi - Zepp Health - Amazfit

Amazfit - мировой бренд интеллектуальных носимых устройств, оринетированный на здоровье и фитнесс. Бренд является частью Zepp Health - компании, занимающейся технологиями здравоохранения. Amazfit представляет выбор умных часов и ремешков. Девиз бренда "Up Your Game" основан на стремлении выйти на новый уровень фитнеса и заботы о своем здоровье. Продукция Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию и Японию.