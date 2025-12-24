Xiaomi Redmi Watch

Разделы

24.12.2025 Россиян завалило смарт-часами и фитнес-трекерами. Парадокс - рынок огромный, но продаж почти нет 2
24.12.2025 «М.видео» назвала топ-10 смарт-часов и фитнес-браслетов осени 2025 года 2
23.10.2025 Аналитика МТС: китайские устройства возглавили топ продаж умных часов 1
16.10.2025 «М.Видео» назвала самые популярные бренды в сегменте носимой электроники в III квартале 1
29.08.2025 Аналитика МТС: летом 2025 г. продажи умных часов выросли на треть 2
11.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 умных часов на рынке России в I квартале 2025 года 1
17.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи носимых устройств Xiaomi 3
07.02.2025 Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM 3
05.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла зоны премиальных смарт-часов в Москве 1
15.01.2025 Xiaomi выпустила «убийцу» Apple Watch. Часы работают 24 дня от одной зарядки. Ожидаются продажи в России 3
21.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж носимых устройств на 17% за 9 месяцев 2024 года 1
15.03.2024 Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни 1
15.02.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Redmi Note 13 2
04.09.2023 Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 1
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
15.12.2021 В России начались продажи нового ТВ Xiaomi на квантовых точках по цене ниже европейской 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1

Xiaomi 1983 14
Apple Inc 12651 10
Huawei 4231 9
Samsung Electronics 10643 8
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 77 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 4
Garmin - Гармин 210 3
МегаФон 9949 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 2
Defender 147 1
Yeelight 16 1
Suunto 7 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 29 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 70 1
Yandex - Яндекс 8496 1
Logitech 427 1
Dropbox 512 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 1
Метрополис ТРК 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 357 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1291 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 11
Умные платформы 1870 7
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1326 7
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7677 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 6
Наушники - Headphones 4304 6
Оповещение и уведомление - Notification 5388 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
Часы - Watch 997 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 4
Микрофон - Microphone 2707 4
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 3
Аксессуары 4134 3
AOD - Always On Display 212 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 268 3
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 12 3
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 175 3
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 111 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 3
Accelerometer - Акселерометр 385 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2995 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1387 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 539 11
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 510 10
Huawei Watch - Умные часы 120 7
Samsung Galaxy Watch - умные часы 75 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 6
Huawei Watch Fit 42 6
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 6
Apple iOS 8269 5
Google Android 14729 4
Xiaomi Redmi Buds 15 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 3
BBK Realme Watch 13 3
Xiaomi Mi Watch 21 3
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 81 3
Xiaomi Wear 2 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2886 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 2
Samsung Galaxy 997 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 262 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 499 2
Apple Pay 505 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 843 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 247 2
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 1
Logitech K - Logitech Keyboard 20 1
BBK Realme Link 12 1
Xiaomi HyperOS 62 1
Infinix Watch - Infinix XWatch 3 1
Яндекс.Плюс 223 1
Apple - App Store 3013 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 1
Google Android TV 351 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 10 1
Xiaomi PatchWall 43 1
Garmin Venu 5 1
Garmin Pay 22 1
Samsung Pay 295 1
Иксанова Екатерина 22 2
Турищева Анастасия 1 1
Мишустин Михаил 737 1
Борзилов Давид 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 3
Беларусь - Белоруссия 6040 2
Армения - Республика 2373 2
Европа 24652 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
Украина 7799 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
Казахстан - Республика 5808 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 8
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 6
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 6
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Сон - Somnus 458 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 338 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Кислород - Oxygenium 47 1
Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
GizChina - Издание 81 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
