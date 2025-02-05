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Garmin vivo Garmin Vivofit Garmin Vivoactive Garmin Vivosport Garmin Vivosmart Garmin Vivomove смарт-часы, фитнес-браслет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла зоны премиальных смарт-часов в Москве 1
12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 3
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 2
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 2
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
31.08.2020 Есть ли смысл измерять кислород в крови фитнес-гаджетами? 1
26.02.2020 Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM 2
16.01.2020 Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание? 1
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 3
07.02.2019 Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж 3
16.04.2018 Хиты продаж: фитнес-трекеры 2
28.12.2017 Garmin представила новый трекер активности vívofit 4 2
27.12.2017 ВТБ запускает Garmin Pay для своих клиентов 1
19.12.2017 Райффайзенбанк запускает Garmin Pay для держателей банковских карт 4
19.12.2017 «Тинькофф Банк» запускает Garmin Pay 1
16.11.2017 Garmin начала российские продажи интеллектуального трекера активности Vivosport 1
05.09.2017 Время для спорта и новых технологий 2
05.09.2017 Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS 2
13.04.2017 Garmin представила компактный трекер vívosmart 3. Фото 2
28.11.2016 В ТРЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Garmin 2
21.11.2016 Garmin превращает дисциплину в игру 2
06.06.2016 Обзор смарт-часов Moto 360: сравнение с Apple Watch и работа с айфоном 1
28.04.2016 Руководство по выбору фитнес-браслета 1
01.12.2015 Смарт-часы Garmin vivoactive: На земле, на воде и в воздухе 11
28.10.2015 Garmin vivosmart HR - трекер, который слушает сердце 2
18.08.2015 Обзор Apple Watch: никаких проблем с автономностью 1
08.06.2015 Хиты продаж: фитнес-браслеты первой половины 2015 года 4
12.05.2015 Самые ожидаемые смарт-часы 2015 года 2
15.01.2015 Garmin Vivoactive - часы, путеводитель, тренер 2
03.10.2014 Garmin Vivofit - смарт-браслет с широкими возможностями 1
15.09.2014 Новинки IFA 2014: смартфоны, часы и конкуренты хромбукам 2
05.09.2014 Фитнесс станет эффективнее с Garmin Vivosmart 3

Публикаций - 34, упоминаний - 73

Garmin vivo и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 233 29
Samsung Electronics 11065 9
Apple Inc 13156 9
Xiaomi - Сяоми 2232 8
Huawei 4677 6
Google LLC 12690 6
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 3
Jawbone 37 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
X Corp - Twitter 2938 2
Lenovo Group 2447 2
Fitbit 63 2
Fossil 21 2
Pebble Technology 71 2
Простые решения 1 1
Mobvoi 6 1
Навиком - Navicom 17 1
Suunto 10 1
Microsoft Corporation 25775 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
BBK OPPO Electronics 484 1
Toshiba Corporation 2980 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Sony 6739 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Lenovo Motorola 3566 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Digma 251 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Polar - Полар 116 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
101Hotels.com 456 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Lacoste - Лакост 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Русский стандарт Банк 509 1
Этажи 0 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Кредит Европа банк 67 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 28
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 21
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 17
Оповещение и уведомление - Notification 5945 14
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 13
Часы - Watch 1059 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 11
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 11
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 10
Часы - Будильник - Alarm clock 266 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 9
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 6
Аксессуары 4282 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 6
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 5
Умные платформы 1988 5
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 5
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 5
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 287 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 4
Монохромное изображение - Monochrome image 642 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Контрастность 3042 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Google Android 15244 14
Garmin Connect 36 14
Apple iOS 8583 11
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 9
Honor Band - Фитнес-трекер 46 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Garmin Pay 23 6
Google Android Wear OS 111 5
Huawei Watch - Умные часы 145 5
Huawei Band - Умный браслет 33 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 4
Apple - App Store 3109 4
Samsung Galaxy 1035 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 4
Samsung Galaxy Fit 9 4
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 4
Garmin Forerunner 19 4
Fitbit Charge - фитнес-браслет 6 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple Pay 519 3
Samsung Pay 296 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 3
Huawei TruSleep 22 3
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 3
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 26 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 3
Samsung Galaxy Gear 154 3
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 3
JawBone Up 17 3
Garmin Elevate 3 2
Digma Force - фитнес-браслет 2 2
Samsung Galaxy Note 702 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Fenix 15 2
Добрынин Евгений 1 1
Швецов Леонид 1 1
Гуреев Илья 3 1
Турищева Анастасия 1 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Деменюк Юлия 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Китай - Тайвань 4245 2
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Германия - Берлин 732 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 22
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 10
Спорт - Ходьба 61 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 7
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Сон - Somnus 483 5
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 16 4
Спорт - Гольф 101 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Спорт - Теннис 75 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 304 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Здравоохранение - Гиподинамия - пониженная подвижность 3 1
Спорт - Йога - Fitness - Беговая дорожка - Treadmill - Бег в помещении 19 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 291 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 37 1
Химия - Пластмассы - Нейлон - семейство синтетических полиамидов 35 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Mashable 372 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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