Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Garmin Pay

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
15.11.2021 Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк 1
22.12.2020 Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов 1
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
10.09.2020 Банк ДОМ.РФ и Visa начали выпуск цифровой карты 1
25.03.2020 «Яндекс.деньги» запустили игру с кэшбэком до 100% 1
11.03.2020 Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запустил сервис Garmin Pay 1
11.02.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей достигли половины продаж 1
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
30.08.2019 Garmin выпустила линейку часов fenix 6 1
20.08.2019 Исследование Mediascope: россияне стали чаще оплачивать услуги такси через интернет 1
28.03.2019 «Яндекс.Деньги» стали мультивалютным сервисом 1
16.01.2019 В «Связном» можно оформить «Я.Кард» от «Яндекс.Деньги» 1
12.04.2018 Безналичный оборот по дебетовым картам Сбербанка достиг 60% 1
06.03.2018 Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам 1
27.12.2017 ВТБ запускает Garmin Pay для своих клиентов 1
19.12.2017 Райффайзенбанк запускает Garmin Pay для держателей банковских карт 1
19.12.2017 «Тинькофф Банк» запускает Garmin Pay 1
05.09.2017 Garmin представила смарт-часы со спорт-приложениями, платежной функцией, пульсометром и GPS 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Garmin Pay и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 233 13
Samsung Electronics 11065 6
Google LLC 12690 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Apple Inc 13156 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 3
Fossil 21 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Mobvoi 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
PayPal 671 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Visa International 1993 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Гранит 57 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Евросеть 1421 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 12
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
Часы - Watch 1059 6
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 287 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
Умные платформы 1988 4
AOD - Always On Display 228 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 3
Аксессуары 4282 3
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 50 3
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 117 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 274 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 297 2
Apple Pay 519 14
Samsung Pay 296 14
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 13
Garmin Connect 36 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 34 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 5
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 5
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Samsung Galaxy 1035 4
Garmin Venu 5 3
Apple - App Store 3109 3
Huawei Watch - Умные часы 145 3
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 14 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 2
Fenix 15 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 26 1
Strava 18 1
AMD Sapphire 75 1
Google Fit 10 1
Google Cloud Services 244 1
Huawei Watch Fit 59 1
Apple Fitness 11 1
Совкомбанк - Халва 24 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
BBK Realme Watch 16 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 1
Савченко Алла 15 2
Шитиков Евгений 10 2
Кирсанова Светлана 70 1
Павлов Антон 16 1
Деменюк Юлия 11 1
Бочеров Дмитрий 5 1
Дмитриева Илиза 1 1
Борис Альберт 24 1
Мозголин Кирилл 4 1
Глотова Майя 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 6
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 5
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 16 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Сон - Somnus 483 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Кислород - Oxygenium 49 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще