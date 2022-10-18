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Garmin Pay
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 23
Garmin Pay и организации, системы, технологии, персоны:
|Garmin - Гармин 233 13
|Samsung Electronics 11065 6
|Google LLC 12690 5
|Yandex - Яндекс 9216 4
|Apple Inc 13156 4
|Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 3
|Fossil 21 2
|Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 2
|Xiaomi - Сяоми 2232 2
|ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
|Mobvoi 6 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
|PayPal 671 1
|Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
|Савченко Алла 15 2
|Шитиков Евгений 10 2
|Кирсанова Светлана 70 1
|Павлов Антон 16 1
|Деменюк Юлия 11 1
|Бочеров Дмитрий 5 1
|Дмитриева Илиза 1 1
|Борис Альберт 24 1
|Мозголин Кирилл 4 1
|Глотова Майя 11 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.