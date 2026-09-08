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Garmin Venu

СОБЫТИЯ

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08.09.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 2
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 2
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Garmin Venu и организации, системы, технологии, персоны:

Garmin - Гармин 234 5
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 4
Samsung Electronics 11109 3
Apple Inc 13232 3
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 2
Huawei 4692 2
Xiaomi - Сяоми 2267 2
Google LLC 12751 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 943 2
Lenovo Group 2471 1
LG Electronics 3743 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Intel Corporation 12852 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
AMD - Advanced Micro Devices 4684 1
Razer Inc 88 1
Acer Group - Acer Inc 2811 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 1
Adobe Systems 1602 1
Sharp Corporation 1062 1
Nvidia Corp 4053 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1070 1
Visa International 1996 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Гранит 57 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26998 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8562 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1392 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10770 5
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 293 4
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 194 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1419 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3273 4
AOD - Always On Display 230 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26462 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14830 3
Часы - Watch 1065 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2328 3
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 279 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1849 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1279 3
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 122 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13314 2
Аксессуары 4310 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 896 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1985 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 666 2
Освещение - яркость источника света 746 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 300 2
Оповещение и уведомление - Notification 6048 2
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 51 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13550 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7970 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2904 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1748 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 367 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22706 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10434 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 418 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9493 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13114 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2502 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13050 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 583 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5263 5
Huawei Watch - Умные часы 147 4
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7662 3
Google Android 15313 3
Apple iOS 8618 3
Samsung Galaxy 1040 3
Garmin Pay 23 3
Xiaomi Mi Watch 26 3
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 14 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 311 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2265 2
Samsung Pay 296 2
Google Android Wear OS 112 2
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 75 2
Garmin Connect 36 2
BBK Realme Watch 16 2
AMD Radeon 300 1
Asus ProArt Station - Asus ProArt StudioBook 11 1
Xiaomi Redmi Watch 26 1
Asus VivoWatch - фитнес-часы 4 1
BBK Realme Link 14 1
Xiaomi Wear 2 1
Mobvoi Ticwatch 9 1
Razer Blade 12 1
Garmin Coach 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 3010 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 337 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 183 1
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 205 1
Apple - App Store 3137 1
Intel Core i - Cерия процессоров 535 1
Intel Core - Семейство процессоров 1254 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 737 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 477 1
Apple Siri - Голосовой помощник 443 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5507 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 1
Земля - планета Солнечной системы 10890 1
Южная Корея - Республика 7078 1
Германия - Берлин 737 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6824 5
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1146 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10461 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5543 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 2
Сон - Somnus 493 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 512 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1525 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 847 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1252 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 228 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1948 1
Дневной свет - Дневное освещение 146 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4706 1
Кислород - Oxygenium 49 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1377 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5629 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6225 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
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