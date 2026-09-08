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Garmin Venu
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.09.2026
|Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман 1
|26.01.2024
|Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
|18.10.2022
|Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 2
|23.03.2022
|Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 2
|04.01.2022
|Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
|12.09.2019
|Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
Публикаций - 6, упоминаний - 8
Garmin Venu и организации, системы, технологии, персоны:
|Garmin - Гармин 234 5
|Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 4
|Samsung Electronics 11109 3
|Apple Inc 13232 3
|Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 2
|Huawei 4692 2
|Xiaomi - Сяоми 2267 2
|Google LLC 12751 2
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 943 2
|Lenovo Group 2471 1
|LG Electronics 3743 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
|Intel Corporation 12852 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4684 1
|Razer Inc 88 1
|Acer Group - Acer Inc 2811 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 1
|Adobe Systems 1602 1
|Sharp Corporation 1062 1
|Nvidia Corp 4053 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167366 4
|Солнце - звезда Солнечной системы 5507 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 1
|Земля - планета Солнечной системы 10890 1
|Южная Корея - Республика 7078 1
|Германия - Берлин 737 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.