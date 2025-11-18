SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module

Разделы

eSIM – одноразовая виртуальная SIM-карта со сроком действия от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа. Стоимость фиксированная – зависит от срока действия и объема трафика. Никаких дополнительных и скрытых платежей нет, вы только предоплачиваете трафик мобильного интернета. Срок действия начинает отсчитываться с момента подключения eSIM к поддерживаемой сети.

eSIM представляет собой вшитый в телефон чип, куда дистанционно можно записать профиль любого оператора сотовой связи. На территории Московской области услугу использования eSIM предоставляют ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», «Тинькофф Мобайл» и «Сбермобайл».

Чтобы подключить цифровую сим-карту, нужно получить и отсканировать QR-код от оператора либо запросить код активации с адресом сервера. Посещать офис не требуется. Если вы путешествуете за границей, то покупать физическую сим-карту не нужно: достаточно посетить сайт местного мобильного оператора, оформить виртуальную карту, оплатить услугу и отсканировать QR-код.

При покупке гаджета нужно удалить профиль из старого телефона и активировать его на новом. eSIM поддерживается на современных смартфонах, планшетах и умных часах. Полный список устройств можно посмотреть на сайтах производителей или операторов связи.

СОБЫТИЯ

18.11.2025 Бизнес получил решение для гибкого управления eSIM и услугами связи в устройствах

«СберМобайл» и «А1 Системс» совместно представили IoT Hub для управления eSIM-чипами и услугами связи, который позволяет компаниям менять оператора и регулировать под
15.10.2025 Виртуальную SIM-карту для путешествий теперь можно оформить в «Сбербанк Онлайн»

Сервис для связи за границей на отдыхе и в командировках предлагает Сбербанк — виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать ее легко в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители С
06.10.2025 OneTwoTrip запустил eSIM

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip расширил ассортимент своих услуг: теперь в мобильном приложении можно оформить виртуальную сим-карту, или eSIM, чтобы не зависеть от условий роуминга и наличия Wi-Fi в поездке. Об этом CNews сообщили представители OneTwoTrip/ OneTwoTrip стал первым среди мультивертикальных тревел-сервисов, у которо
04.09.2025 eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

или авторизоваться через «Госуслуги», необходимо и физическое присутствие абонента в салоне связи. eSIM (Embedded SIM) — это встроенная в устройство SIM-карта, фактически миниатюрный перезапис
18.08.2025 eSIM завоевывает рынок мобильных устройств: москвичи стали на 140% чаще интересоваться такой технологией

За последний год количество абонентов, выбирающих технологию eSIM (embedded SIM; цифровая сим‑карта, которая встраивается в устройство на этапе производст
07.08.2025 Как использовать eSIM в России в 2025 году

Технология eSIM (embedded SIM) была разработана как логичный этап развития мобильной связи — для упрощен
28.07.2025 Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM в iPhone и других устройствах

Российская компания Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM — Unisimka+. Обновленная версия модуля теперь совместима не только со смартфонами на баз
26.06.2025 Россияне назвали самые частые проблемы в смартфонах

Компания Unisimka, производитель eSIM модуля, выяснила основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи телефонов. Чаще всего россияне недовольны быстрой разрядкой аккумулятора и недостаточным объемом памяти. При этом н
17.06.2025 «Лаборатория Касперского» выходит на рынок eSIM и запускает Kaspersky eSIM Store

«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky eSIM Store — приложение для iOS и Android, а также сайт, на котором можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM с подходящим тарифом от локальных операторов связи — чтобы оставаться
17.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» отмечает рост продаж смартфонов с eSim на 33% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что продажи смартфонов с eSim в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 33% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. А аналитики компании Unisimka выяснили, что в топ-3 самых распространенных смартфонов, куда пользовател
21.02.2025 CDEK.Shopping открыл предзаказ на iPhone 16e в России

тью переработанных бюджетных смартфонов iPhone SE, выпустив новые iPhone 16e в конфигурациях с Dual eSIM и NanoSIM + eSIM. Старт продаж на зарубежном рынке планируется 28 февраля 2025 г.
06.02.2025 Unisimka назвала самые популярные туристические SIM-карты среди россиян

ярных тревел-SIM-карт, которые выбирают российские туристы для поездок за границу. В тройке лидеров Esim.io, BetterRoaming, Airalo. Статистика составлена на основе обезличенных данных пользоват
28.01.2025 В России ограничат внесение денег на виртуальные карты

иться, будут ограничивать внесение денег на токенизированные (виртуальные) карты. Крупнейшие банки заинтересованы в том, чтобы реализовать сервис НСПК и ограничить внесение средств на вновь созданные виртуальные карты, пишет издание. Такую возможность рассматривают в «ОТП Банке», «Новиком», «Почта Банке», «ББР Банке» и других. Сервис планируется запустить весной 2025 г. В целях безопасности
14.01.2025 «МегаФон» запускает продажи детских умных часов Fontel с eSIM

«МегаФон» объявил о начале продаж детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной SIM-картой, представленные в федеральной розничной сети в России, утверждают в «МегаФоне». «МегаФон»
09.12.2024 Пользователи Xiaomi хотят смартфон с поддержкой eSIM

Российская компания Unisimka проанализировала, какие смартфоны без поддержки eSIM являются наиболее популярными. Четверка лидеров — Xiaomi, Samsung, Realme и Huawei. Об этом CNews сообщили представители Unisimka. Смартфоны Xiaomi оказались самыми распространенными аппар
28.11.2024 МТС запустила продажу eSIM для зарубежных поездок

тернета от местных операторов более 200 стран и регионов мира. Сервис «МТС Оплата» запустил продажу eSIM для выезжающих за рубеж. Виртуальную сим-карту можно установить на смартфоны и планшеты,
11.10.2024 Треть россиян пользуются несколькими сим-картами одновременно

карт одновременно для разных целей, в том числе для разделения личной и рабочей жизни. При этом 86% пользователей все еще выбирают традиционные пластиковые карты, а 12% — стараются комбинировать их с eSIM. Об этом CNews сообщили представители Unisimka. Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в октябре 2024 г., в опросе приняли участие 1155 респондентов (мужчины и женщины, возраста
11.09.2024 Первый в России модуль для апгрейда телефона до версии с eSIM появился в продаже

енный телефон на базе Android с операционной системой девять и выше до 15 электронных SIM-карт, а далее управлять при помощи приложения. Теперь любой пользователь с аппаратом, который не поддерживает eSIM, может вставить модуль UNISIMKA в слот для SIM-карты, затем загрузить приложение и получить телефон с поддержкой электронных SIM-карт. Ранее опция подключения eSIM была только у нов
19.06.2024 Владельцы eSIM закрепились в онлайне

Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80%. При этом владельцы цифровых сим-карт стали проводить б
14.03.2024 eSim, откройся: эксперты F.A.C.C.T. предупредили о новых атаках на клиентов банков

лучения доступа к их онлайн-банкингу. «Угон» номера происходит с помощью подмены или восстановления eSIM — встроенной цифровой карты, выполняющей в некоторых современных смартфонах функции физи
20.02.2024 Петербург — в топе городов по популярности eSIM

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Петербург — в топе городов, где наиболее востребована технология виртуальных SIM-карт. Об этом CNews сообщили представители МТС. Как подчеркивают аналитики экосисте
20.02.2024 Татарстанцы могут оформить eSIM МТС в Telegram-боте

МТС запускает продажи eSIM в Telegram. Татарстанцы смогут выбрать в мессенджере не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут. Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед вы
20.02.2024 Виртуальную SIM-карту на пять номеров новосибирцы могут купить в Telegram

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Новосибирцы смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер.
20.02.2024 Нижегородцы смогут оформить eSIM МТС в Telegram

МТС сообщила о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, а процесс покупки займет около пяти минут. Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выб
20.02.2024 Жители Прикамья теперь могут покупать eSIM через Telegram

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Жители Пермского края теперь смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приобрести eSIM можно в боте Tele
20.02.2024 Кировчане теперь могут покупать eSIM через Telegram

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Жители Кировской области теперь смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приобрести eSIM можно в боте T
20.02.2024 МТС запустила продажи eSIM в Telegram

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приобрести

16.01.2024 eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России

к Мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Республике Коми. Всего же воспользоваться виртуальной SIM-картой оператора могут жител
29.12.2023 Tele2 фиксирует проникновение eSIM-ready смартфонов в абонентской базе и активный рост новых брендов

чаще всего подключаются к сети компании. Рынок дозрел для более активного использования технологии eSIM – проникновение устройств с поддержкой виртуальных SIM-карт в 2023 году достигло 12%, уд
20.12.2023 Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде

и в Газпромбанке и безопасное общение с бесплатной услугой «Антиспам» и защитой от подмены номеров. eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоватьс
04.12.2023 Как получить eSIM в России в 2023 году

ало очевидно, что даже для такой крошечной карты места не хватает. Тогда и возникла идея встроенной eSIM. В России пользователи начали массово подключать виртуальные сим-карты только в 2020 год
26.10.2023 Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM

Россияне, предпочитающие eSIM стандартной сим-карте, реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых «симок»
22.09.2023 МТС внедрила eSIM в умные приборы учета для Томской распределительной компании

МТС реализовала проект по внедрению умных приборов учета электроэнергии с eSIM-чипами. Устройства российского производства установлены на сетях Томской распределительн
11.09.2023 Подключение к «Газпромбанк мобайл» через eSIM стало доступно в Приморском крае

к мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Приморском крае. Это уже 22 регион, где доступно оформление eSIM оператора. Не

06.03.2023 Клиенты Tele2 стали чаще выбирать инновационные смартфоны: доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9%

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал предпочтения пользователей смартфонов в 2022 г. Доля устройств с поддержкой eSIM в сети оператора увеличилась на 3 п. п. Абоненты также предпочитают смартфоны с большим экраном: доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60%. На гаджеты стоимостью бол
04.10.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре

мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Самаре и Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». Подключ
22.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Перми

мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Перми и Пермском крае. Теперь подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в оф
15.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске

мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в двух новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям Брянской и Иркутской областей.

15.09.2022 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: штучные продажи смартфонов с eSIM в России достигли 11,5 млн

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила проникновение смартфонов с поддержкой eSIM на российский рынок. С 2018 г., когда стартовали продажи первых моделей с поддержкой виртуальной SIM-карты (iPhone XR, iPhone XS, XS Max), в России уже продано порядка 11,5 млн таких девай
26.08.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде

мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Калининграде и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ моба

Публикаций - 343, упоминаний - 407

