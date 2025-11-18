SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module

Бизнес получил решение для гибкого управления eSIM и услугами связи в устройствах «СберМобайл» и «А1 Системс» совместно представили IoT Hub для управления eSIM-чипами и услугами связи, который позволяет компаниям менять оператора и регулировать под

Виртуальную SIM-карту для путешествий теперь можно оформить в «Сбербанк Онлайн» Сервис для связи за границей на отдыхе и в командировках предлагает Сбербанк — виртуальную сим-карту (eSIM) с предоплаченным интернет-трафиком. Такая симка работает более чем в 100 странах, а оформить и активировать ее легко в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители С

OneTwoTrip запустил eSIM Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip расширил ассортимент своих услуг: теперь в мобильном приложении можно оформить виртуальную сим-карту, или eSIM, чтобы не зависеть от условий роуминга и наличия Wi-Fi в поездке. Об этом CNews сообщили представители OneTwoTrip/ OneTwoTrip стал первым среди мультивертикальных тревел-сервисов, у которо

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше? или авторизоваться через «Госуслуги», необходимо и физическое присутствие абонента в салоне связи. eSIM (Embedded SIM) — это встроенная в устройство SIM-карта, фактически миниатюрный перезапис

eSIM завоевывает рынок мобильных устройств: москвичи стали на 140% чаще интересоваться такой технологией За последний год количество абонентов, выбирающих технологию eSIM (embedded SIM; цифровая сим‑карта, которая встраивается в устройство на этапе производст

Как использовать eSIM в России в 2025 году Технология eSIM (embedded SIM) была разработана как логичный этап развития мобильной связи — для упрощен

Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM в iPhone и других устройствах Российская компания Unisimka представила новый модуль для поддержки eSIM — Unisimka+. Обновленная версия модуля теперь совместима не только со смартфонами на баз

Россияне назвали самые частые проблемы в смартфонах Компания Unisimka, производитель eSIM модуля, выяснила основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи телефонов. Чаще всего россияне недовольны быстрой разрядкой аккумулятора и недостаточным объемом памяти. При этом н

«Лаборатория Касперского» выходит на рынок eSIM и запускает Kaspersky eSIM Store «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky eSIM Store — приложение для iOS и Android, а также сайт, на котором можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM с подходящим тарифом от локальных операторов связи — чтобы оставаться

«М.Видео-Эльдорадо» отмечает рост продаж смартфонов с eSim на 33% в 2024 году «М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что продажи смартфонов с eSim в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 33% в 2024 г. по сравнению с 2023 г. А аналитики компании Unisimka выяснили, что в топ-3 самых распространенных смартфонов, куда пользовател

CDEK.Shopping открыл предзаказ на iPhone 16e в России тью переработанных бюджетных смартфонов iPhone SE, выпустив новые iPhone 16e в конфигурациях с Dual eSIM и NanoSIM + eSIM. Старт продаж на зарубежном рынке планируется 28 февраля 2025 г.

Unisimka назвала самые популярные туристические SIM-карты среди россиян ярных тревел-SIM-карт, которые выбирают российские туристы для поездок за границу. В тройке лидеров Esim.io, BetterRoaming, Airalo. Статистика составлена на основе обезличенных данных пользоват

В России ограничат внесение денег на виртуальные карты иться, будут ограничивать внесение денег на токенизированные (виртуальные) карты. Крупнейшие банки заинтересованы в том, чтобы реализовать сервис НСПК и ограничить внесение средств на вновь созданные виртуальные карты, пишет издание. Такую возможность рассматривают в «ОТП Банке», «Новиком», «Почта Банке», «ББР Банке» и других. Сервис планируется запустить весной 2025 г. В целях безопасности

«МегаФон» запускает продажи детских умных часов Fontel с eSIM «МегаФон» объявил о начале продаж детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной SIM-картой, представленные в федеральной розничной сети в России, утверждают в «МегаФоне». «МегаФон»

Пользователи Xiaomi хотят смартфон с поддержкой eSIM Российская компания Unisimka проанализировала, какие смартфоны без поддержки eSIM являются наиболее популярными. Четверка лидеров — Xiaomi, Samsung, Realme и Huawei. Об этом CNews сообщили представители Unisimka. Смартфоны Xiaomi оказались самыми распространенными аппар

МТС запустила продажу eSIM для зарубежных поездок тернета от местных операторов более 200 стран и регионов мира. Сервис «МТС Оплата» запустил продажу eSIM для выезжающих за рубеж. Виртуальную сим-карту можно установить на смартфоны и планшеты,

Треть россиян пользуются несколькими сим-картами одновременно карт одновременно для разных целей, в том числе для разделения личной и рабочей жизни. При этом 86% пользователей все еще выбирают традиционные пластиковые карты, а 12% — стараются комбинировать их с eSIM. Об этом CNews сообщили представители Unisimka. Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в октябре 2024 г., в опросе приняли участие 1155 респондентов (мужчины и женщины, возраста

Первый в России модуль для апгрейда телефона до версии с eSIM появился в продаже енный телефон на базе Android с операционной системой девять и выше до 15 электронных SIM-карт, а далее управлять при помощи приложения. Теперь любой пользователь с аппаратом, который не поддерживает eSIM, может вставить модуль UNISIMKA в слот для SIM-карты, затем загрузить приложение и получить телефон с поддержкой электронных SIM-карт. Ранее опция подключения eSIM была только у нов

Владельцы eSIM закрепились в онлайне Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80%. При этом владельцы цифровых сим-карт стали проводить б

eSim, откройся: эксперты F.A.C.C.T. предупредили о новых атаках на клиентов банков лучения доступа к их онлайн-банкингу. «Угон» номера происходит с помощью подмены или восстановления eSIM — встроенной цифровой карты, выполняющей в некоторых современных смартфонах функции физи

Петербург — в топе городов по популярности eSIM ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Петербург — в топе городов, где наиболее востребована технология виртуальных SIM-карт. Об этом CNews сообщили представители МТС. Как подчеркивают аналитики экосисте

Татарстанцы могут оформить eSIM МТС в Telegram-боте МТС запускает продажи eSIM в Telegram. Татарстанцы смогут выбрать в мессенджере не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут. Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед вы

Виртуальную SIM-карту на пять номеров новосибирцы могут купить в Telegram ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Новосибирцы смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер.

Нижегородцы смогут оформить eSIM МТС в Telegram МТС сообщила о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, а процесс покупки займет около пяти минут. Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выб

Жители Прикамья теперь могут покупать eSIM через Telegram ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Жители Пермского края теперь смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приобрести eSIM можно в боте Tele

Кировчане теперь могут покупать eSIM через Telegram ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Жители Кировской области теперь смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приобрести eSIM можно в боте T

МТС запустила продажи eSIM в Telegram ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут. Об этом CNews сообщили представители МТС. Приобрести

eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России к Мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Республике Коми. Всего же воспользоваться виртуальной SIM-картой оператора могут жител

Tele2 фиксирует проникновение eSIM-ready смартфонов в абонентской базе и активный рост новых брендов чаще всего подключаются к сети компании. Рынок дозрел для более активного использования технологии eSIM – проникновение устройств с поддержкой виртуальных SIM-карт в 2023 году достигло 12%, уд

Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде и в Газпромбанке и безопасное общение с бесплатной услугой «Антиспам» и защитой от подмены номеров. eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая встроена в телефон. С ней абонент может пользоватьс

Как получить eSIM в России в 2023 году ало очевидно, что даже для такой крошечной карты места не хватает. Тогда и возникла идея встроенной eSIM. В России пользователи начали массово подключать виртуальные сим-карты только в 2020 год

Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM Россияне, предпочитающие eSIM стандартной сим-карте, реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых «симок»

МТС внедрила eSIM в умные приборы учета для Томской распределительной компании МТС реализовала проект по внедрению умных приборов учета электроэнергии с eSIM-чипами. Устройства российского производства установлены на сетях Томской распределительн

Подключение к «Газпромбанк мобайл» через eSIM стало доступно в Приморском крае к мобайл» запустил возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Приморском крае. Это уже 22 регион, где доступно оформление eSIM оператора. Не

Клиенты Tele2 стали чаще выбирать инновационные смартфоны: доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9% Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал предпочтения пользователей смартфонов в 2022 г. Доля устройств с поддержкой eSIM в сети оператора увеличилась на 3 п. п. Абоненты также предпочитают смартфоны с большим экраном: доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60%. На гаджеты стоимостью бол

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Самаре и Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». Подключ

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Перми мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Перми и Пермском крае. Теперь подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в оф

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в двух новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям Брянской и Иркутской областей.

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: штучные продажи смартфонов с eSIM в России достигли 11,5 млн Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила проникновение смартфонов с поддержкой eSIM на российский рынок. С 2018 г., когда стартовали продажи первых моделей с поддержкой виртуальной SIM-карты (iPhone XR, iPhone XS, XS Max), в России уже продано порядка 11,5 млн таких девай