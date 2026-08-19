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Цирулик Нина

СОБЫТИЯ


19.08.2026 Oberon и mrnet объединят компетенции в области построения ИТ-инфраструктуры, телекоммуникаций и обеспечения стабильной связи для корпоративных заказчиков 1
21.11.2022 В «Газпромбанк мобайл» назначен генеральный директор 1
04.10.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре 1
22.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Перми 1
15.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске 1
13.09.2022 «ГПБ мобайл» представляет «Тариф года» 1
26.08.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде 1
11.08.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Алтайском крае и Кемерово 1
15.06.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Волгограде 1
26.05.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Республике Бурятия 1
23.05.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Туле 1
26.04.2022 «ГПБ мобайл» запустил услугу «Антиспам» для борьбы с нежелательными звонками 1
21.04.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» доступно в 10 регионах 1
29.03.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ Мобайл» стало доступно в ХМАО, ЯНАО и Тюмени 1
24.03.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Омске 1
24.02.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Новосибирске и Оренбурге 1
22.07.2021 «ГПБ мобайл» заработал на базе облака «Крок» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Цирулик Нина и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 50 16
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
МегаФон 10776 1
Крок - Croc 1964 1
Telegram Group 2950 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22976 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26353 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12976 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5392 13
Оцифровка - Digitization 5200 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26855 12
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 410 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2256 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6049 9
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 729 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54045 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8288 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  873 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9391 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29727 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4479 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6513 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9315 1
T&M - Time&Material - оплата по факту 16 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2318 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18173 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5658 1
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 1
Google Android 15269 1
Apple iOS 8593 1
Rakuten Viber 668 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1289 1
Березин Максим 144 1
Зыбина Мария 4 1
Спешилова Анастасия 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166568 3
Россия - СФО - Новосибирск 4882 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1013 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1411 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1057 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 487 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1285 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1056 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1358 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1670 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1070 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1473 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 743 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1553 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Россия - ЦФО - Брянская область 403 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47668 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1223 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1038 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1926 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1197 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 912 1
Россия - ПФО - Самарская область 1582 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 934 1
Россия - УФО - Тюменская область 1369 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7051 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6081 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53582 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27346 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8865 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2829 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1868 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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