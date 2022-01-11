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Крок
Croc

Крок - Croc

КРОК — один из участников российского рынка информационных технологий. ИТ-компания создает цифровую экосистему общества, реализуя проекты в 42 странах мира. КРОК предоставляет портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных сквозных технологийBig Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.


11.01.2022 Право внедрить в «Ростелекоме» российских роботов получила компания, уже развернувшая у оператора зарубежный аналог
11.01.2022 «Крок» представила чек-лист по сетевой безопасности АСУ ТП
28.12.2021 «Крок» стал «Партнером года» Avaya
27.12.2021 «Крок» - партнер года Cisco по решениям IoT
23.12.2021 Наталия Софронова, «Крок»: Импортозамещение: как пройти путь от отрицания до принятия
15.12.2021 «Крок» внедрил систему управления мобильными устройствами в сети магазинов «Снежная Королева»
13.12.2021 Александр Сысоев, «Крок»: Каким будет 2022 год для ИТ-отрасли и как скажется дефицит полупроводников
07.12.2021 «Крок» провела аудит ИТ-инфраструктуры «БКС банка»
02.12.2021 «Крок» и Spacebit стали партнерами
29.11.2021 «Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры
23.11.2021 «Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске
18.11.2021 «Крок» создал инфраструктуру для ТК «Пермский»
02.11.2021 «Крок» открыла мультиотраслевой центр компетенций комплексного импортозамещения
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем
16.09.2021 «Крок» создал систему управления мобильными устройствами в онлайн-магазине «Утконос онлайн»
13.09.2021 «Крок» внедрил билетно-пропускную систему в Останкинской башне
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера
22.07.2021 «ГПБ мобайл» заработал на базе облака «Крок»
14.07.2021 «Пятёрочка» и «Крок» запустили омниканальный цифровой контур для обслуживания гостей
13.07.2021 «Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath
07.07.2021 AudioCodes наградила КРОК за лучший совместный проект года
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных
01.07.2021 «Крок» оцифровал работу волонтерских команд
30.06.2021 Обработка 85% запросов за 15 минут: «Крок» внедрил роботизированную поддержку в клиентский сервис «585*Золотой»
25.06.2021 «Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности
23.06.2021 «Атач» и «Крок» договорились о совместном продвижении системы электронного документооборота
17.06.2021 ФЦК и «Крок» заключили соглашение о сотрудничестве
17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров
17.06.2021 Эксперты «Крок» и Cisco расскажут, как грамотно построить промышленную сеть
15.06.2021 Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана
01.06.2021 «Крок» вместе с экспертами рассказала о том, как родителям и детям избежать рисков в интернете
31.05.2021 «Крок» стал лучшим золотым партнером Huawei
20.05.2021 «Крок» начнет работать с молодыми ИТ-компаниями по партнерской модели
17.05.2021 Разработанная «Крок» система «Стройкадры» будет введена в эксплуатацию к концу 2021 года
11.05.2021 «КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске
29.04.2021 Huawei присвоила «КРОК» партнерский статус Value Added Partner
28.04.2021 НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть

Публикаций - 1575, упоминаний - 2838

Крок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21055 197
IBM - International Business Machines Corp 8704 183
iTeco - Ай-Теко 892 178
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 172
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 993 159
Softline - Софтлайн 1773 143
IBS - ИБС ИТ Услуги 1335 122
Oracle Corporation 5808 121
Инфосистемы Джет 849 119
Cisco Systems 4645 118
Dell EMC 4479 107
SAP SE 4368 104
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 104
HP Inc. 5106 102
5020 91
NVision Group - Энвижн Груп 630 66
Астерос - Asteros 586 66
VMware 1979 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 61
Intel Corporation 10799 54
АйТи 1072 52
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 52
Google LLC 9479 48
Yandex - Яндекс 4545 46
Компьюлинк ГК - Compulink 320 46
HP - Hewlett-Packard 3507 45
Информзащита 616 44
Ростелеком - DataLine - Даталайн 244 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 39
Открытые технологии 440 38
Корус Консалтинг ГК 963 38
ITG - INLINE Technologies Group 131 38
Oracle - Sun Microsystems 2159 36
ФОРС - Центр разработки 287 35
Maykor - Мэйкор 264 35
Ланит Интеграция 106 34
Huawei 2999 34
Abbyy 1071 33
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 125
РЖД - Российские железные дороги 1333 47
Альфа-Банк 1328 42
Почта России ПАО 1802 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1951 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 33
Аэрофлот 618 25
Ингосстрах СПАО 279 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 23
ВТБ - ВТБ24 641 21
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 21
Газпром ПАО 774 21
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 33 21
Газпром нефть 401 19
X5 Group 649 18
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 18
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 764 17
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 230 15
РАО ЕЭС России ПАО 233 14
Транснефть 211 14
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 141 14
Норникель - Норильский никель 258 14
Роснефть НК 419 13
ГПБ - Газпромбанк 803 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 309 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 337 12
ФосАгро 64 11
Северсталь ПАО 276 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 725 10
Магнит - Сеть магазинов 301 10
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 10
Русагро Группа Компаний 171 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 184 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 9
Спортмастер 132 9
Мосэнерго ПАО 102 9
Открытие ФК - Росгосстрах 223 9
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 9
X5 Group - Пятерочка 289 9
Интер РАО ПАО 268 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 93
Мосгорсуд - Московский городской суд 311 56
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 46
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 46
Федеральное казначейство России 892 44
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 39
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 36
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 36
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 33
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 32
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 32
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2382 30
Правительство РФ 2918 29
Президент Российской Федерации 1798 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1991 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 23
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1135 22
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 31 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1192 21
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 374 20
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 20
Конституционный суд РФ 76 20
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 132 19
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 271 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1194 15
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 481 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1665 13
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 11
Счётная палата РФ 556 11
Верховный суд Российской Федерации 345 11
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 22
Руссофт - Russoft 346 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 7
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 5
АРБ - Ассоциация российских банков 175 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 166 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
TIA - Telecommunications Industry Association 66 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 3
4CIO 593 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
Гильдия Управляющих Документацией 72 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 2
Greenpeace - Гринпис 114 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
Единая Россия - Политическая партия 219 2
WIT - Women in Tech 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 36 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Gen-Z Consortium 11 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 82 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 503
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 177
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IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 351 17
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Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 70 59
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 53
Microsoft Windows 10 10120 39
Google Android 11570 34
Linux OS 7247 33
Apple iOS 6249 30
Microsoft Azure 1216 28
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 149 26
OpenText Documentum 342 26
Intel x86 - архитектура процессора 1258 24
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 90 21
Крок ЦОД Компрессор- 21 19
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 678 19
Microsoft SQL Server 1265 19
Microsoft Office 3000 17
AWS - Amazon Web Services 609 15
Microsoft Exchange 995 15
Крок - Цифровой рабочий 26 15
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 582 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 15
Microsoft Office 365 799 14
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 255 14
Microsoft Skype 1885 13
Microsoft Lync 295 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1201 13
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 48 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 12
Apple iPad 3542 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 512 11
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1275 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2048 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 361 9
Oracle Fusion Middleware 201 9
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 338 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 552 9
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 427 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 111 9
Бобровников Борис 98 96
Березин Максим 64 58
Заединов Руслан 45 44
Толстова Татьяна 36 36
Андреев Максим 35 32
Путин Владимир 2450 31
Тараба Вероника 27 27
Астахов Константин 23 22
Никулин Игорь 24 22
Башлыков Михаил 22 21
Широков Александр 24 20
Никифоров Николай 1134 17
Калинин Александр 119 17
Зинкевич Сергей 20 17
Заикин Андрей 20 16
Васильев Дмитрий 44 15
Никифоров Михаил 16 15
Колмычек Павел 17 15
Медведев Дмитрий 1591 15
Фомин Дмитрий 20 15
Ованесян Георгий 15 15
Дьяконова Наталия 14 14
Рубцов Иван 14 14
Корнеев Сергей 81 13
Аитов Тимур 187 13
Малиновский Сергей 14 13
Колганов Владимир 13 12
Македонский Сергей 46 12
Карпинский Алексей 37 12
Шевченко Владимир 135 12
Смирнов Дмитрий 65 11
Стрелков Сергей 12 11
Севастьянов Алексей 25 11
Прохоров Александр 93 11
Смирнов Алексей 159 11
Малышев Игорь 16 10
Лопухов Александр 10 10
Мацоцкий Сергей 171 10
Файнбойм Александр 10 10
Хлуденев Александр 10 10
Россия - Российская федерация - РФ 83823 1018
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 393
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 218
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 161
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 92
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 53
Европа 7289 47
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 35
Украина 5531 33
Россия - ПФО - Казань 1894 32
Россия - СФО - Новосибирск 2933 31
Европа Восточная 2819 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9600 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3873 29
Германия - Федеративная Республика 7788 28
Казахстан - Республика 4146 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1617 27
Беларусь - Белоруссия 3210 25
Европа Западная 1307 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1999 20
Япония 7920 19
Прибалтика - Балтия 1200 19
Индия - Республика 4106 18
Америка Северная 2602 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 16
Азия - Азиатский регион 3167 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 14
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1743 13
Франция - Французская Республика 4933 13
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1168 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 858 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 12
Африка - Африканский регион 2670 12
Ближний Восток 2496 12
Израиль 1685 12
Южная Корея - Республика 3282 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 220
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 205
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 157
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 127
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 91
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 78
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 35
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 32
СИЗО - Следственный изолятор 71 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 26
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 25
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 20
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 446 19
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 18
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 16
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 15
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 15
НДС - Налог на добавленную стоимость 839 15
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1267 11
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 11
Аутсорсинг 148 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 237 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 8
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 395 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 255 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 307 7
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 168 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 302 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 6
Атлантис 64 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 164 6
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 489 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 6
Человеческий фактор 204 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 171 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 54
TAdviser - Центр выбора технологий 227 30
Открытые системы ИД 109 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 15
Коммерсантъ - Издательский дом 798 9
Ведомости 277 7
CNews TV 476 7
Intelligent Enterprise 26 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 7
N+1 - Издание 114 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 5
ComputerWorld 136 4
ТАСС Телеком 27 3
Компьютерра 30 3
Российская газета 219 3
Thomson Reuters - Рейтер 5685 2
WSJ - The Wall Street Journal 1195 2
РИА Новости 750 2
InformationWeek 220 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
Forbes - Форбс 563 2
Network World 30 2
Cosmopolitan 22 1
GQ 12 1
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Руспрофайл 3 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
Regnum - Регнум 95 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
InfoWorld 55 1
The Economist 38 1
CNews ИТ в промышленности 4 1
CNews Облачные сервисы 4 1
Медуза - Meduza 22 1
Прайм - Агентство экономической информации 638 1
WikiLeaks 112 1
Reddit 214 1
Bloomberg 973 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 204
IDC - International Data Corporation 4535 158
Gartner 3200 88
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 49
Forrester Research 785 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 14
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 29 10
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 10
Markets&Markets Research 92 9
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Fortune Global 500 268 6
IDC Russia - IDC Россия 145 5
Juniper Research 420 4
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Frost & Sullivan 177 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 105 4
IAOP Global Outsourcing 100 10 4
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 3
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 29 3
Nielsen Holdings - NetRatings 328 2
Datamonitor 82 2
Moody's Investors Service 134 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 2
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AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
TAdviser Report 6 2
Интерфакс-100 12 2
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 2
BCG - Boston Consulting Group 77 2
Mordor Intelligence 14 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
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IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 23 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1063 9
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 5
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 4
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 3
РГБ - Российская государственная библиотека 72 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 3
Крок ОК - учебный центр 3 3
Академгородок Новосибирск 70 2
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 17 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 2
МЭИ - Московский энергетический институт 79 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 80 2
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 176 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 164 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 90 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 216 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 403 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 17
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 16
Олимпийские игры - Olympic Games 490 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 7
Oracle TechForum 25 6
Oracle OpenWorld 58 6
CNews AWARDS - награда 334 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 62 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
ISR - Integrated Systems Russia 20 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 2
IT-Лидер - премия 3 2
Violin Forum 2 2
Docsvision Day 8 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 8 2
Worldskills - Ворлдскиллс 81 2
Perform Moscow 2 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 1
LinuxWorld 43 1
CNews FORUM Кейсы 47 1
Oracle AppsForum 19 1
Dell Solutions Forum 3 1
Dell EMC Forum 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 1
PR in IT Award - премия 2 1
МТТ Премия 2 1
ProIntegration Awards 4 1
InAVation Awards 4 1
Huawei Honor Cup 14 1
NetApp Insight - конференция 6 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 19 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 57 1
Единый день голосования 22 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 14 1
Школьная лига Роснано 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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