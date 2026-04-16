Крок - Croc

«Крок» открывает набор на Летнюю ИТ-школу 2026 «Крок» объявил о старте регистрации на Летнюю ИТ-школу 2026 — бесплатную образовательную прогр

«Крок»: масштабирование ИИ меняет инфраструктуру – три ключевых сдвига 2026 года амбициозного плана: переход к ИИ-центричной архитектуре, трансформацией модели владения ИТ-инфраструктурой и формирование зрелого технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители «Крок». Переход к ИИ-центричной инфраструктуре В 2026 г. для крупных заказчиков фокус смещается с проверки гипотез на обеспечение гарантированной отдачи от технологий: инвестиции должны начать п

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения поддерживать и нужно менять в любом случае. При этом, выбирая новое ПО, сегодня компании рассматривают в первую очередь российское, а вот с «железом» ситуация не столь однозначна. Валентин Губарев, «Крок»: ИИ — это не только технологии для оптимизации бизнес-процессов, но и навык, которым сотрудники должны владеть на уровне Word или Excel CNews: Обеспечение непрерывности бизнеса также силь

Расширение системы безопасности «Крок» оборудованием российского производства Сотрудничество компаний «ААМ Системз» и «Крок» началось в 2008 г., когда для нового 11-этажного офисного центра площадью 23 тыс. кв. м была развернута интегрированная система безопасности. После более чем 15 лет стабильной эксплуатаци

«Крок»: генеративный ИИ начнет приносить реальный экономический эффект к концу десятилетия «Крок» представил результаты исследования 26 ключевых технологий, которые в ближайшие пять лет станут основой для трансформации отечественного бизнеса. Анализ показал, что на российском рынке уж

Исследование «Крок»: 90% компаний АПК и 52% ритейлеров стали больше тратить на ИТ в 2025 году Компания «Крок» представила результаты ежегодного отраслевого исследования, посвященного цифровой трансформации ритейла, агропромышленного комплекса, FMCG и пищевой промышленности. Согласно данным исслед

Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка сервиса? больше не решающий фактор при выборе сервисного партнера, CNews рассказали топ-менеджеры компании «Крок». «Сегодня при выборе сервисного провайдера на первый план вышли подтвержденные компетен

«Крок» автоматизировал 12 внутренних бизнес-процессов с помощью RPA Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» завершила внедрение RPA (robotic process automation) внутри собственной компании. Тепер

Эксперты «Крок» назвали тренды ИТ-рынка до 2030 года Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» провела исследование российского ИТ-сегмента. Аналитики компании описали текущее состояние рынка и раскрыли основные тенденции развития отрасли до 2030 г. Исследование основано на отрасле

Дарья Гайтрова назначена новым HR-директором «Крок» Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» сообщает о назначении Дарьи Гайтровой на должность HR-директора. В новой роли Дарья будет отвечать за организационное развитие, развитие HR-бренда и ведение всех HR-проектов «Крок»

«Крок» стала партнером издательства «Бомбора» Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» заключила соглашение о партнерстве с нон-фикшн издательством «Бомбора», входящим в издательский холдинг «Эксмо». Компании планируют совместно развивать профессиональную литературу в рамка

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит? дставлены широким спектром компетенций сотрудников, способных интегрировать множество разнородных решений в единый, эффективно работающий комплекс и правильно балансировать их внутри. Сергей Пауков, «Крок»: Успешное выполнение комплексных проектов требует стратегического подхода CNews: Как изменился профиль рисков в комплексных ИТ-проектах в последние годы? Какие факторы оказываются для зак

Эксперты ИТ-сообщества под эгидой «Крок» отрецензировали более 40 книг издательства «Питер» Эксперты сообщества рецензентов Read IT Club, созданного «Крок», выступили научными редакторами и переводчиками для каждой десятой книги по темам ИТ из выпущенных за два года издательством «Питер». На текущий момент партнеры работают над выходом новых

«Крок» запускает набор на летнюю ИТ-школу Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» объявила о старте регистрации на ежегодную Летнюю ИТ-школу для студентов и школьников. За две недели участники пройдут обучение по одному из семи треков вместе с лучшими экспертами компан

«Крок»: порядка 30% компаний отмечают увеличение числа сбоев и поломок ИТ-оборудования и системного ПО за последние два года Число сбоев и поломок ИТ-оборудования и системного ПО в России увеличилось в течение последних двух лет и продолжает расти. К таким выводам пришли эксперты «Крок», проведя комплексное исследование сервисных услуг на ИТ-рынке. Основными причинами проблем названы устаревшая инфраструктура, использование разнородных технологических стеков, сложности с

В офисах ИТ-компаний «Крок» и «Ланит» прошли обыски. В чем причина В «Крок» с обыском пришли силовики В московском офисе компании «Крок», работающей в облас

«Крок» создал сообщество рецензентов ИТ-литературы ИТ-компания «Крок» объявила о запуске клуба по рецензированию и переводу профильной литературы: ReadIT Clu

Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году тепенно приспосабливаются к изменениям на рынке технологий и начинают смотреть в будущее. Эксперты «Крок» поделились своими прогнозами на предстоящий год: какие тренды в ИТ сохранятся, что стан

«Телеком биржа» будет защищать веб-ресурсы «Крок Облачные сервисы» от кибератак «Телеком биржа» теперь защищает «Крок Облачные сервисы» от различных типов кибератак на веб-ресурсы компании, и уже показала свою эффективность в отражении DDoS-атак. Защита распространяется как на уровень сайтов и API мобильн

Исследование «Крок»: ритейл использует облака для ускорения своего роста Согласно исследованию компании «Крок», 92% крупных и средних ритейлеров в России используют облачные сервисы, остальные – собственные ЦОДы и сервера. 63% определились с выбором провайдеров и не планируют его менять в ближайше

KT.Team создала полностью автоматизированную систему маркировки товаров для FM Logistic на базе «Облака Крок» о упростить процесс взаимодействия производителей и продавцов с Государственной информационной системой мониторинга оборота товаров (ГИС МТ). Решение называется Paradigma и развернуто на базе «Облака Крок», которое обеспечивает надежную платформу для его функционирования. Paradigma позволяет полностью контролировать весь процесс жизненного цикла маркируемого товара от производства до вывода

«Крок облачные сервисы» поможет компаниям защитить свою облачную инфраструктуру «Крок облачные сервисы» совместно с «К2 кибербезопасность» запустили Cloud Security Services (CSS) – комплекс мер и сервисов по обеспечению безопасности в облачных средах. Он позволяет выявлять,

Российский рынок «железа» крупно вырос в 2023 году ырос на 50%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ИT-производителя «Dатару». По данным компании «Крок» рост рынка вычислительной техники и в денежном, и в количественном выражении составил 2

Исследование «Крок»: 87% ритейлеров заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта Компания «Крок» провела исследование среди ИТ-директоров крупных ритейлеров, целью которого было выяснить роль информационных технологий для предприятий сферы ритейла и FMCG, а также сформулировать прогн

Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы «Крок облачные сервисы» и «Музторг» завершили первый этап проекта по внедрению корпоративной программной платформы для управления данными, аккумулированными из разных источников Pimcore. Заказчи

Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть пилотное внедрение российского ПО концов бизнес-пользователи просто привыкли к работе с имеющейся у них технологией. И конечно, им очень не хочется сейчас менять все это на что-то другое, совершенно им незнакомое. Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Для бизнеса, у которого есть контактные центры, тема импортозамещения сейчас ключевая Однако большая часть рынка уже осознала неизбежность этих перемен и настроена на импортозамещение. П

На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта современного ритейлера

Исследование «Крок»: комплексный сервис решит задачу по обеспечению бесперебойности ИТ в горной металлургии Компания «Крок» поделилась результатами исследования «Ключевые тренды сервисного рынка 2023»: 60% опрошенных компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-п

«Крок» внедрила систему диспетчеризации в крупном московском дата-центре Компания «Крок» завершила очередной этап проекта диспетчеризации крупного коммерческого дата-центра в Москве. Заказчик – оператор ЦОД, расширяющий свои производственные мощности. Работы по диспетчеризаци

«Крок»: за год спрос на сервис ИТ-инфраструктуры вырос в 1,5 раза Компания «Крок» проанализировала динамику рынка сервисной поддержки за период 2021-2023 гг. В ходе исследования выяснилось, что в 1 полугодии 2023 г. количество входящих запросов на сервис ИТ-инфраструкт

«Крок»: две трети компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов «Крок» опубликовала выводы исследования «Ключевые тренды сервисного рынка 2023». Результаты показали, что 60% компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры

Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок» «Крок облачные сервисы» объявил о доступности в своем облаке российской платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. Решение позволяет более чем на 40% ускорить проце

Универмаг «Цветной» развернул официальный сайт в облаке «Крок» Универмаг «Цветной» развернул в облаке «Крок» новый сайт, запущенный в рамках ребрендинга компании. Облачная платформа «Крок» обеспечивает его защищенность, отказоустойчивость и доступность в периоды пиковой нагрузки. В резуль

Ритейлеры предпочитают облака с репутацией 67% ритейлеров используют ресурсы публичных облаков для размещения своей ИТ-инфраструктуры, а главный критерий выбора облака – репутация провайдера. Об этом говорят результаты опроса «Крок облачные сервисы», в котором участвовали представители ТОП-50 розничных сетей. Большинство компаний, использующих публичные облака, начали делать это еще до 2022 г. (55%), 12% - в прошлом

Облако «Крок» помогает российской сети ресторанов увеличивать количество онлайн-заказов в пиковый период Крупная сеть ресторанов-пиццерий, работающая в семи регионах России, перенесла в облако «Крок» мобильные сервисы онлайн-заказов. В результате проекта, который стартовал в 2021 г., заказчик получил гибко масштабируемую инфраструктуру и обеспечил фактическую доступность онлайн-сервис

«Азбука вкуса» применила облачную экономию Перевод в облако «Крок» своей ИТ-инфраструктуры позволит компании «Азбука вкуса» сэкономить в течение пяти лет до 20% стоимости затрат на ее содержание и обслуживание. Но уже сегодня у ритейлера выросла производ

Выручка компании «Крок облачные сервисы» выросла на 20% в 2022 году Выручка компании «Крок облачные сервисы» за 2022 г. выросла на 20% и превысила 5 млрд руб., а количество клиентов – на 23% до 821. Об этом CNews сообщил представитель компании. На новых заказчиков приходится око

«Крок» обеспечивает поддержку ИТ-инфраструктуры центрального офиса сети «Вкусно – и точка» Специалисты «Крок» отстроили работу первой линии поддержки, взяли на сервисное обслуживание базы данных и конечных пользователей в центральном офисе сети общественного питания «Вкусно – и точка». В период т

«Крок»: как будет развиваться ИТ-рынок России в 2023 году пании сменить приоритеты в сторону альтернативных сценариев: цифровой независимости и продвижения собственных разработок. Как будет развиваться ИТ-рынок в 2023 г. – своим мнением поделились эксперты «Крок». Альтернативные сценарии сопровождения ИТ-инфраструктур «Тренд прошлого года, связанный с резко возросшим спросом на сопровождение ИТ-инфраструктур, будет актуален и в 2023 г. После ухода