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Крок Croc

Крок - Croc

Крок (Croc)российская ИТ-компания, специализирующаяся на системной интеграции, облачных сервисах, кибербезопасности, инфраструктурных решениях и цифровой трансформации бизнеса. Основана в 1992 году, штаб-квартира расположена в Москве. Компания входит в группу ЗАО "Крок инкорпорейтед" (ИНН 7701004101, ОГРН 1027700094949).

Ключевые направления деятельности:

Технологии и продукты:
Компания использует микросервисную архитектуру, контейнеризацию (в т.ч. Nova Container Platform от Orion Soft), генеративный ИИ, ИИ-агентов, RPA, а также развивает собственные облачные платформы. Применяет гибридные модели инфраструктуры с периферийными вычислениями и частными/публичными облаками.

Лицензии и соответствие:
«Крок» соответствует требованиям российского законодательства в области защиты информации, работает с регуляторными системами (например, ГИС МТ для маркировки товаров). Облачная платформа компании имеет SLA 99,95%.

Клиенты и партнёры:
Среди клиентов — крупные компании из ритейла, АПК, FMCG, логистики (например, FM Logistic, Музторг). Среди партнёров — «ААМ Системз» (системы безопасности), «Телеком биржа» (DDoS-защита), «К2 кибербезопасность», KT.Team, издательства «Бомбора» и «Питер».

Судебные и правоохранительные события:
В 2023 году в московском офисе «Крок» прошли обыски, о чём сообщили ТАСС и компания в своём Telegram-канале. Причины не уточнялись, но деятельность компании продолжалась в штатном режиме.

Конкуренты и аналоги:

  1. Ланит
  2. Инфосистемы Джет
  3. Т1 - Техносерв
  4. Softline
  5. ICL Services
  6. Аквариус
  7. Postgres Professional
  8. ЦФТ

Зарубежные аналоги:
Accenture, Deloitte (системная интеграция);
AWS, Microsoft Azure (облачные сервисы);
Palo Alto Networks, CrowdStrike (кибербезопасность).

Цитата руководства:

«В условиях дорогого капитала бизнес больше не готов инвестировать в технологии ради экспериментов или формального импортозамещения. Для 67% компаний главным аргументом при выборе решений стала совокупная стоимость владения (TCO) и окупаемость инвестиций», — Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок» (CNews, 2026).

Профиль подготовлен в апреле 2026 года.

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в качестве ответчика (151) на сумму 3 045 728 233 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 1964, упоминаний - 2788

Крок и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 275
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 250
Softline - Софтлайн 3743 244
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 241
Microsoft Corporation 25775 239
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 233
IBM - International Business Machines Corp 9699 208
Ростелеком 10948 188
Oracle Corporation 7074 170
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 157
9594 152
Cisco Systems 5372 142
SAP SE 5601 140
Dell EMC 5180 139
HP Inc. 5883 117
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 109
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 98
АйТи 1519 95
Broadcom - VMware 2610 94
NVision Group - Энвижн Груп 699 84
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 71
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 70
МегаФон 10742 67
ФОРС - Центр разработки 703 66
Yandex - Яндекс 9215 65
Intel Corporation 12811 63
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 61
Компьюлинк ГК - Compulink 456 61
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 61
Информзащита 941 58
HP - Hewlett-Packard 3662 57
Google LLC 12688 54
Huawei 4675 54
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Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 52
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 52
Восход ФГБУ НИИ 721 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 48
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 166
Альфа-Банк 1979 63
РЖД - Российские железные дороги 2096 58
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Почта России ПАО 2370 46
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Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 34
Газпром ПАО 1493 32
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 31
Газпром нефть 725 31
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 29
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 19
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РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 18
Транснефть 335 18
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 18
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 18
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 17
Роснефть НК - нефтяная компания 562 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 16
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 15
Русагро Группа Компаний 379 15
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 15
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Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 22
Конституционный суд РФ 112 21
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 21
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 19
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 28
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
Ассоциация менеджеров 107 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
WIT - Women in Tech 4 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
VR-Консорциум 2 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1020
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 534
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 515
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 498
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 491
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 487
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 374
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 335
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 282
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 269
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 263
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 187
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 68
Microsoft Windows 16882 60
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