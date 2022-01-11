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Крок
Croc
КРОК — один из участников российского рынка информационных технологий. ИТ-компания создает цифровую экосистему общества, реализуя проекты в 42 странах мира. КРОК предоставляет портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов, перспективных сквозных технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.
Крок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бобровников Борис 98 96
|Березин Максим 64 58
|Заединов Руслан 45 44
|Толстова Татьяна 36 36
|Андреев Максим 35 32
|Путин Владимир 2450 31
|Тараба Вероника 27 27
|Астахов Константин 23 22
|Никулин Игорь 24 22
|Башлыков Михаил 22 21
|Широков Александр 24 20
|Никифоров Николай 1134 17
|Калинин Александр 119 17
|Зинкевич Сергей 20 17
|Заикин Андрей 20 16
|Васильев Дмитрий 44 15
|Никифоров Михаил 16 15
|Колмычек Павел 17 15
|Медведев Дмитрий 1591 15
|Фомин Дмитрий 20 15
|Ованесян Георгий 15 15
|Дьяконова Наталия 14 14
|Рубцов Иван 14 14
|Корнеев Сергей 81 13
|Аитов Тимур 187 13
|Малиновский Сергей 14 13
|Колганов Владимир 13 12
|Македонский Сергей 46 12
|Карпинский Алексей 37 12
|Шевченко Владимир 135 12
|Смирнов Дмитрий 65 11
|Стрелков Сергей 12 11
|Севастьянов Алексей 25 11
|Прохоров Александр 93 11
|Смирнов Алексей 159 11
|Малышев Игорь 16 10
|Лопухов Александр 10 10
|Мацоцкий Сергей 171 10
|Файнбойм Александр 10 10
|Хлуденев Александр 10 10
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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