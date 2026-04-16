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Крок Croc
Крок (Croc) — российская ИТ-компания, специализирующаяся на системной интеграции, облачных сервисах, кибербезопасности, инфраструктурных решениях и цифровой трансформации бизнеса. Основана в 1992 году, штаб-квартира расположена в Москве. Компания входит в группу ЗАО "Крок инкорпорейтед" (ИНН 7701004101, ОГРН 1027700094949).
Ключевые направления деятельности:
- Внедрение и поддержка ИТ-инфраструктуры (включая дата-центры и гибридные облака);
- Облачные сервисы через бизнес-юнит «Крок Облачные сервисы»;
- Кибербезопасность (в т.ч. совместно с «К2 кибербезопасность»);
- Разработка и внедрение бизнес-приложений, включая решения на базе Primo RPA и Pimcore;
- Интеграция отечественного ПО и оборудования, включая импортозамещение;
- Услуги технической поддержки и комплексного сервиса на 5–7 лет.
Технологии и продукты:
Компания использует микросервисную архитектуру, контейнеризацию (в т.ч. Nova Container Platform от Orion Soft), генеративный ИИ, ИИ-агентов, RPA, а также развивает собственные облачные платформы. Применяет гибридные модели инфраструктуры с периферийными вычислениями и частными/публичными облаками.
Лицензии и соответствие:
«Крок» соответствует требованиям российского законодательства в области защиты информации, работает с регуляторными системами (например, ГИС МТ для маркировки товаров). Облачная платформа компании имеет SLA 99,95%.
Клиенты и партнёры:
Среди клиентов — крупные компании из ритейла, АПК, FMCG, логистики (например, FM Logistic, Музторг). Среди партнёров — «ААМ Системз» (системы безопасности), «Телеком биржа» (DDoS-защита), «К2 кибербезопасность», KT.Team, издательства «Бомбора» и «Питер».
Судебные и правоохранительные события:
В 2023 году в московском офисе «Крок» прошли обыски, о чём сообщили ТАСС и компания в своём Telegram-канале. Причины не уточнялись, но деятельность компании продолжалась в штатном режиме.
Конкуренты и аналоги:
Зарубежные аналоги:
— Accenture, Deloitte (системная интеграция);
— AWS, Microsoft Azure (облачные сервисы);
— Palo Alto Networks, CrowdStrike (кибербезопасность).
Цитата руководства:
«В условиях дорогого капитала бизнес больше не готов инвестировать в технологии ради экспериментов или формального импортозамещения. Для 67% компаний главным аргументом при выборе решений стала совокупная стоимость владения (TCO) и окупаемость инвестиций», — Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок» (CNews, 2026).
Профиль подготовлен в апреле 2026 года.
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|06.02.2026
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Сотрудничество компаний «ААМ Системз» и «Крок» началось в 2008 г., когда для нового 11-этажного офисного центра площадью 23 тыс. кв. м была развернута интегрированная система безопасности. После более чем 15 лет стабильной эксплуатаци
|06.02.2026
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|21.01.2026
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Компания «Крок» представила результаты ежегодного отраслевого исследования, посвященного цифровой трансформации ритейла, агропромышленного комплекса, FMCG и пищевой промышленности. Согласно данным исслед
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Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка сервиса?
больше не решающий фактор при выборе сервисного партнера, CNews рассказали топ-менеджеры компании «Крок». «Сегодня при выборе сервисного провайдера на первый план вышли подтвержденные компетен
|21.08.2025
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«Крок» автоматизировал 12 внутренних бизнес-процессов с помощью RPA
Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» завершила внедрение RPA (robotic process automation) внутри собственной компании. Тепер
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Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» провела исследование российского ИТ-сегмента. Аналитики компании описали текущее состояние рынка и раскрыли основные тенденции развития отрасли до 2030 г. Исследование основано на отрасле
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|26.05.2025
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Эксперты сообщества рецензентов Read IT Club, созданного «Крок», выступили научными редакторами и переводчиками для каждой десятой книги по темам ИТ из выпущенных за два года издательством «Питер». На текущий момент партнеры работают над выходом новых
|28.04.2025
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«Крок» запускает набор на летнюю ИТ-школу
Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» объявила о старте регистрации на ежегодную Летнюю ИТ-школу для студентов и школьников. За две недели участники пройдут обучение по одному из семи треков вместе с лучшими экспертами компан
|04.04.2025
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|20.03.2025
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В «Крок» с обыском пришли силовики В московском офисе компании «Крок», работающей в облас
|18.11.2024
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«Крок» создал сообщество рецензентов ИТ-литературы
ИТ-компания «Крок» объявила о запуске клуба по рецензированию и переводу профильной литературы: ReadIT Clu
|15.02.2024
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Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году
тепенно приспосабливаются к изменениям на рынке технологий и начинают смотреть в будущее. Эксперты «Крок» поделились своими прогнозами на предстоящий год: какие тренды в ИТ сохранятся, что стан
|28.12.2023
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«Телеком биржа» будет защищать веб-ресурсы «Крок Облачные сервисы» от кибератак
«Телеком биржа» теперь защищает «Крок Облачные сервисы» от различных типов кибератак на веб-ресурсы компании, и уже показала свою эффективность в отражении DDoS-атак. Защита распространяется как на уровень сайтов и API мобильн
|20.12.2023
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Исследование «Крок»: ритейл использует облака для ускорения своего роста
Согласно исследованию компании «Крок», 92% крупных и средних ритейлеров в России используют облачные сервисы, остальные – собственные ЦОДы и сервера. 63% определились с выбором провайдеров и не планируют его менять в ближайше
|11.12.2023
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о упростить процесс взаимодействия производителей и продавцов с Государственной информационной системой мониторинга оборота товаров (ГИС МТ). Решение называется Paradigma и развернуто на базе «Облака Крок», которое обеспечивает надежную платформу для его функционирования. Paradigma позволяет полностью контролировать весь процесс жизненного цикла маркируемого товара от производства до вывода
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|06.12.2023
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ырос на 50%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ИT-производителя «Dатару». По данным компании «Крок» рост рынка вычислительной техники и в денежном, и в количественном выражении составил 2
|04.12.2023
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Исследование «Крок»: 87% ритейлеров заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта
Компания «Крок» провела исследование среди ИТ-директоров крупных ритейлеров, целью которого было выяснить роль информационных технологий для предприятий сферы ритейла и FMCG, а также сформулировать прогн
|31.10.2023
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«Крок облачные сервисы» и «Музторг» завершили первый этап проекта по внедрению корпоративной программной платформы для управления данными, аккумулированными из разных источников Pimcore. Заказчи
|31.10.2023
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Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Почти у каждого крупного контакт-центра сегодня есть пилотное внедрение российского ПО
концов бизнес-пользователи просто привыкли к работе с имеющейся у них технологией. И конечно, им очень не хочется сейчас менять все это на что-то другое, совершенно им незнакомое. Дмитрий Песоцкий, «Крок»: Для бизнеса, у которого есть контактные центры, тема импортозамещения сейчас ключевая Однако большая часть рынка уже осознала неизбежность этих перемен и настроена на импортозамещение. П
|25.10.2023
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На CNews FORUM 2023 выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы
На 16 ежегодном CNews FORUM 2023 в сессии «Цифровизация торговли» выступит руководитель группы управления проектами КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов. Тема выступления «Облачные технологии: как ускорить time to market в ритейле». Важной, если не ключевой составляющей ИТ-ландшафта современного ритейлера
|21.09.2023
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Компания «Крок» поделилась результатами исследования «Ключевые тренды сервисного рынка 2023»: 60% опрошенных компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-п
|04.09.2023
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Компания «Крок» завершила очередной этап проекта диспетчеризации крупного коммерческого дата-центра в Москве. Заказчик – оператор ЦОД, расширяющий свои производственные мощности. Работы по диспетчеризаци
|01.09.2023
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«Крок»: за год спрос на сервис ИТ-инфраструктуры вырос в 1,5 раза
Компания «Крок» проанализировала динамику рынка сервисной поддержки за период 2021-2023 гг. В ходе исследования выяснилось, что в 1 полугодии 2023 г. количество входящих запросов на сервис ИТ-инфраструкт
|29.08.2023
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«Крок»: две трети компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов
«Крок» опубликовала выводы исследования «Ключевые тренды сервисного рынка 2023». Результаты показали, что 60% компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры
|22.06.2023
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Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок»
«Крок облачные сервисы» объявил о доступности в своем облаке российской платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. Решение позволяет более чем на 40% ускорить проце
|14.06.2023
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Универмаг «Цветной» развернул официальный сайт в облаке «Крок»
Универмаг «Цветной» развернул в облаке «Крок» новый сайт, запущенный в рамках ребрендинга компании. Облачная платформа «Крок» обеспечивает его защищенность, отказоустойчивость и доступность в периоды пиковой нагрузки. В резуль
|30.05.2023
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Ритейлеры предпочитают облака с репутацией
67% ритейлеров используют ресурсы публичных облаков для размещения своей ИТ-инфраструктуры, а главный критерий выбора облака – репутация провайдера. Об этом говорят результаты опроса «Крок облачные сервисы», в котором участвовали представители ТОП-50 розничных сетей. Большинство компаний, использующих публичные облака, начали делать это еще до 2022 г. (55%), 12% - в прошлом
|22.05.2023
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Облако «Крок» помогает российской сети ресторанов увеличивать количество онлайн-заказов в пиковый период
Крупная сеть ресторанов-пиццерий, работающая в семи регионах России, перенесла в облако «Крок» мобильные сервисы онлайн-заказов. В результате проекта, который стартовал в 2021 г., заказчик получил гибко масштабируемую инфраструктуру и обеспечил фактическую доступность онлайн-сервис
|18.05.2023
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«Азбука вкуса» применила облачную экономию
Перевод в облако «Крок» своей ИТ-инфраструктуры позволит компании «Азбука вкуса» сэкономить в течение пяти лет до 20% стоимости затрат на ее содержание и обслуживание. Но уже сегодня у ритейлера выросла производ
|27.04.2023
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Выручка компании «Крок облачные сервисы» выросла на 20% в 2022 году
Выручка компании «Крок облачные сервисы» за 2022 г. выросла на 20% и превысила 5 млрд руб., а количество клиентов – на 23% до 821. Об этом CNews сообщил представитель компании. На новых заказчиков приходится око
|20.04.2023
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«Крок» обеспечивает поддержку ИТ-инфраструктуры центрального офиса сети «Вкусно – и точка»
Специалисты «Крок» отстроили работу первой линии поддержки, взяли на сервисное обслуживание базы данных и конечных пользователей в центральном офисе сети общественного питания «Вкусно – и точка». В период т
|03.04.2023
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«Крок»: как будет развиваться ИТ-рынок России в 2023 году
пании сменить приоритеты в сторону альтернативных сценариев: цифровой независимости и продвижения собственных разработок. Как будет развиваться ИТ-рынок в 2023 г. – своим мнением поделились эксперты «Крок». Альтернативные сценарии сопровождения ИТ-инфраструктур «Тренд прошлого года, связанный с резко возросшим спросом на сопровождение ИТ-инфраструктур, будет актуален и в 2023 г. После ухода
|20.03.2023
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«Монди СЛПК» перевела 2 тыс. сотрудников на платформу обмена файлами Nextcloud в облаке «Крок»
Компания «Монди СЛПК», российский производитель бумаги, перевела корпоративных пользователей с зарубежного сервиса обмена файлами на платформу Nextcloud в облаке «Крок», реализованную на базе open source-технологий. Получив готовую инфраструктуру за 3 недели, компания смогла реализовать проект миграции 2 тыс. пользователей в короткий период времени. В 20
Крок и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобровников Борис 104 104
|Березин Максим 144 74
|Заединов Руслан 47 44
|Зинкевич Сергей 77 37
|Толстова Татьяна 37 36
|Путин Владимир 3454 35
|Андреев Максим 41 32
|Тараба Вероника 29 29
|Сысоев Александр 50 28
|Смирнов Дмитрий 112 23
|Никулин Игорь 23 23
|Калинин Александр 189 22
|Заикин Андрей 36 22
|Башлыков Михаил 23 22
|Астахов Константин 23 22
|Губарев Валентин 21 21
|Широков Александр 25 20
|Дьяконова Наталия 19 19
|Никифоров Николай 1138 16
|Фомин Дмитрий 25 16
|Васильев Дмитрий 76 16
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Рубцов Иван 16 16
|Колмычек Павел 17 16
|Никифоров Михаил 17 15
|Ованесян Георгий 15 15
|Мацоцкий Сергей 180 14
|Корнеев Сергей 84 14
|Шадаев Максут 1210 13
|Аитов Тимур 197 13
|Малиновский Сергей 14 13
|Пауков Сергей 18 13
|Смирнов Алексей 269 12
|Шевченко Владимир 153 12
|Македонский Сергей 47 12
|Карпинский Алексей 42 12
|Колганов Владимир 13 12
|Стрелков Сергей 14 11
|Генс Георгий 79 11
|Прохоров Александр 102 11
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