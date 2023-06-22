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Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок»

«Крок облачные сервисы» объявил о доступности в своем облаке российской платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform от Orion soft. Решение позволяет более чем на 40% ускорить процесс разработки ПО и эксплуатацию контейнерных приложений, а также сократить Time To Market более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители компании «Крок».

Nova Container Platform это новый на рынке продукт, который предоставляет пользователям безопасный, удобный и быстрый способ создания, управления и масштабирования кластеров Kubernetes и контейнеризованных приложений. Ее можно развернуть в облачной среде всего за 10 мин. Она состоит из более чем 35 компонентов и оснащена всеми необходимыми инструментами, включая инструменты логирования, мониторинга, безопасности, развертывания и управления узлами, сетью, а также инструменты для разработчиков. Управление NOVA осуществляется через консольную утилиту или веб-интерфейс.

Доступность платформы Nova в облаке «Крок» позволит компаниям оптимизировать свой бюджет на инфраструктуру кластеров Kubernetes, в том числе за счет оплаты вычислительных ресурсов облака по факту потребления. Отказоустойчивость и постоянная доступность сервисов подтверждается SLA 99,95, что поможет без помех масштабировать приложения и спокойно переживать пиковые нагрузки. Уровень защиты облачной платформы соответствует стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017 с коэффициентом соответствия 0,92 по самому сложному “усиленному” уровню. Это позволяет размещать в ней системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций.

«Платформа Nova расширяет линейку сервисов по управлению кластерами Kubernetes, доступных в облаке «Крок». Сегодня все больше компаний разрабатывают ПО на базе микросервисов или эксплуатируют его. Особенно этот подход востребован в сегментах ритейла, банкинга, нефтегаза, и постепенно проникает в другие отрасли. Использование Nova из облака «Крок» позволит заказчикам совместить функциональность платформы с гибкостью и надежностью облачной инфраструктуры», — сказал директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы» Сергей Зинкевич.

«Исследование Statista в России показывает, что около 60% компаний применяют технологию оркестрации контейнеров в рамках своей инфраструктуры, а к 2024 г. более 80% организаций будут использовать Kubernetes в своем ИТ-ландшафте. Использование Nova из облака поможет быстро запускать новые проекты и проводить пилоты. Со своей стороны, Orion soft совместно со специалистами «Крок облачные сервисы» готовы оказать всю необходимую поддержку в проведении демонстраций и тестовых внедрений. Обратная связь от экспертов «Крок облачные сервисы» и их заказчиков поможет нам развивать продукт в соответствии с актуальными потребностями рынка», - сказал менеджер продукта Nova Container Platform Orion soft Максим Морарь.

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«Крок облачные сервисы» – это самостоятельное подразделение компании «Крок», предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный провайдер специализируется на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе платформы собственной разработки.

Orion soft - российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения: платформы виртуализации zVirt, системы управления базами данных Proxima DB, платформы оркестрации контейнеров Nova Container Platform, on-premise решения для управления виртуализацией Cloudlink. Компания обеспечивает полный спектр услуг по аудиту, внедрению и поддержке работы с решением 24/7.

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