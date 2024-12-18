Orion soft Proxima DB
Proxima DB – российская система управления базами данных (СУБД) на основе Open Source PostgreSQL с расширенными функциями эксплуатации: мониторинга, администрирования, аудита. Proxima DB совместима с российскими ОС и соответствует требованиям импортозамещения. СУБД подходит для работы со смешанными нагрузками (в первую очередь OLTP): финансовые и ERP-системы, системы документооборота, производственные системы и различные кастомные системы клиента, которые совместимы с PostgreSQL. Proxima DB официально поддерживает работу с 1С.
Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Березин Максим 112 11
|Морарь Максим 17 7
|Родионова Любовь 6 6
|Мерещенко Сергей 5 5
|Орловский Михаил 11 4
|Гавриленко Александр 16 4
|Зинкевич Сергей 55 1
|Самоукин Сергей 17 1
|Карапузов Алексей 20 1
|Козлов Евгений 34 1
|Шернек Ольга 10 1
|Синёв Иван 1 1
|Крючков Андрей 21 1
|Климов Андрей 72 1
|Бакулин Александр 11 1
|Орлов Илья 6 1
|Акишин Александр 3 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Логинов Станислав 31 1
|Ильин Никита 1 1
|Стуров Александр 10 1
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