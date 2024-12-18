Proxima DB – российская система управления базами данных (СУБД) на основе Open Source PostgreSQL с расширенными функциями эксплуатации: мониторинга, администрирования, аудита. Proxima DB совместима с российскими ОС и соответствует требованиям импортозамещения. СУБД подходит для работы со смешанными нагрузками (в первую очередь OLTP): финансовые и ERP-системы, системы документооборота, производственные системы и различные кастомные системы клиента, которые совместимы с PostgreSQL. Proxima DB официально поддерживает работу с 1С.