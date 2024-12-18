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Orion soft Proxima DB


Proxima DB – российская система управления базами данных (СУБД) на основе Open Source PostgreSQL с расширенными функциями эксплуатации: мониторинга, администрирования, аудита. Proxima DB  совместима с российскими ОС и соответствует требованиям импортозамещения. СУБД  подходит для работы со смешанными нагрузками (в первую очередь OLTP): финансовые и ERP-системы, системы документооборота, производственные системы и различные кастомные системы клиента, которые совместимы с PostgreSQL. Proxima DB официально поддерживает работу с .


18.12.2024 Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов 1
28.11.2024 Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы 1
31.10.2024 Orion Digital Day 1
29.10.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с СУБД Proxima DB 2
04.10.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1 1
02.10.2024 Совместимость СУБД Proxima DB и S3-хранилища «Закрома.Хранение» обеспечит сохранность данных и упростит администрирование систем 2
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1
27.08.2024 SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB 1
26.07.2024 Протестирована совместимость СУБД Proxima DB Advanced с интеграционной шиной Roc Integration 4
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
24.05.2024 Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 2
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
03.05.2024 Orion soft: санкции США не повлияют на работу компании 1
27.02.2024 ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве 1
27.02.2024 Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК 2
22.12.2023 Orion soft стал партнером программы «Федерация» 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
24.11.2023 Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0 1
03.10.2023 Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей 1
03.10.2023 Михаил Орловский: Очень важно иметь четкую модель отбора технологических партнеров 1
03.10.2023 Любовь Родионова: Мы специально сделали акцент на простоте внедрения 1
03.10.2023 Сергей Мерещенко: Запрос клиентов на построение частных облаков растет 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО 1
07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО 1
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 1
21.08.2023 Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft 1
24.07.2023 Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО 1
04.07.2023 Российский разработчик Orion soft представил обновленную версию платформы виртуализации zVirt 3.2 1
22.06.2023 Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок» 1
09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 2
01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 2

Публикаций - 36, упоминаний - 45

Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 104 34
Broadcom - VMware 2359 13
Proxima 28 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
8213 5
Крок - Croc 1777 3
Softline - Софтлайн 2811 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 3
Системы документооборота 498 3
Microsoft Corporation 24625 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
Red Hat 1305 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростелеком 9701 1
Oracle Corporation 6688 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Intel Corporation 12197 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Хост ГК - HostVM 46 1
МТС - Система Телеком 235 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
ICL ГК 381 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Газпром ПАО 1342 1
Tesla Motors 396 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 28
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 11
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 10
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 9
OpenStack 488 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 8
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 8
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Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 27
Orion soft - Nova Container Platform 35 23
Orion soft - Cloudlink 17 17
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 17
Huawei Cloud 60 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 10
Huawei nova - Серия смартфона 63 9
Linux OS 9937 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 5
Broadcom - VMware vSphere 554 5
Orion soft - StarVault 8 5
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 3
Red Hat OpenShift 132 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 22 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
NVision Барьер 648 2
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 33 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Red Hat oVirt 41 2
HashiCorp Vault 8 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
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