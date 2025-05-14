Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174670
ИКТ 13598
Организации 10619
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25541
Персоны 74925
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

HashiCorp Vault

HashiCorp Vault

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Deckhouse Академия» запускает первый обзорный видеокурс по безопасному управлению секретами 1
19.09.2024 Представлена новая версия продукта RuBackup 2.2 с кратным ростом производительности и многопоточностью 1
30.08.2024 В системе StarVault появилась возможность быстрой и безопасной миграции секретов 1
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1
27.05.2024 Хранилище секретов StarVault включено в реестр российского ПО 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

HashiCorp Vault и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 136 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 2
Red Hat 1324 2
HashiCorp 10 1
Broadcom - VMware 2404 1
Microsoft Corporation 24823 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
8441 1
Oracle Corporation 6756 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 279 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Flant - Флант 113 1
Puppet 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1794 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1065 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 48 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 291 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 970 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 360 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1944 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2761 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 561 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1595 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1732 2
Виртуализация - SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности - Защищенная среда виртуализации - Защита виртуальных инфраструктур 23 2
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 88 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1751 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 204 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 256 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 390 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4262 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2969 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 390 1
Orion soft - StarVault 9 3
Docker - Платформа распределённых приложений 358 3
Huawei nova - Серия смартфона 66 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 130 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 109 2
Orion soft - Proxima DB 46 2
Orion soft - Nova Container Platform 46 2
Orion soft - Cloudlink 17 2
Red Hat Ansible 111 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1037 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 279 1
Oracle Java - язык программирования 3131 1
1С:ERP Управление предприятием 592 1
Red Hat OpenShift 133 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 168 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 174 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 168 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 1
IBM API Connect 10 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
IBM Digital Business Automation 5 1
Broadcom - VMware - Spring Boot 12 1
Red Hat Kubernetes Operators - Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 12 1
Red Hat Services & Support 6 1
Red Hat OpenShift Pipelines 3 1
Red Hat OpenShift Serverless 4 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 38 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
MinIO 11 1
Activity BPM 3 1
Kubernetes Helm - менеджер пакетов 12 1
Red Hat libvirt 23 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 744 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 73 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 73 1
Ansible 109 1
Сыкулев Андрей 84 1
Баталов Александр 25 1
Аксенов Константин 32 1
Морарь Максим 21 1
Гурьянов Владимир 1 1
Тишков Павел 1 1
Вихровский Кирилл 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 7
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Европа Восточная 3109 1
Украина 7660 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1541 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 455 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2984 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1635 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2553 1
Аудит - аудиторский услуги 2798 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 27 1
Азартные игры - Лотерея 215 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 2
CNews AWARDS - награда 525 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153