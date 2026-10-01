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Orion soft представила решение по управлению контейнерами для виртуализации zVirt

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft представил обновление StarVault 1.6, в котором реализован механизм Disaster Recovery (DR). Теперь система управления секретами обеспечивает аварийное восстановление за счет репликации данных в режиме реального времени на резервный кластер. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

StarVault — система управления секретами, первая в России полноценная альтернатива решению HashiCorp Vault. StarVault позволяет безопасно хранить чувствительную информацию с защищенным доступом: секреты для микросервисов Kubernetes, сертификаты, ключи доступа к API и другие секреты, в том числе в зашифрованном виде. Решение обеспечивает также возможность управления пользователями и политиками, удобное создание, управление и ротацию сертификатов, функции OIDC-провайдера для интеграции с внешними системами и облачными сервисами за счет сквозной аутентификации.

Резервный кластер в StarVault 1.6 разворачивается в режиме warm standby. Все изменения с основного кластера реплицируются в реальном времени. В случае аварии администратор может оперативно перевести резервный кластер в статус основного через вызов соответствующих эндпоинтов. Это позволяет свести к минимуму время восстановления системы (RTO) и риск потери актуальных данных (RPO).

При этом при переключении на резервный узел сохраняются все конфигурации. Компаниям не нужно заново перенастраивать секреты и права доступа, так как все данные уже находятся в актуальном состоянии на резервном кластере.

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В результате StarVault предоставляет необходимый инструментарий для построения катастрофоустойчивой архитектуры, который позволяет заказчикам самостоятельно настраивать балансировку и автоматизацию переключения в соответствии с внутренними регламентами. Это обеспечивает непрерывность бизнес-процессов даже при полном выходе из строя основного кластера.

«Система управления секретами с полноценным механизмом Disaster Recovery снимает одну из главных проблем при внедрении централизованного управления секретами — риск возникновения „единой точки отказа“. Если обычные системные сбои купируются стандартными средствами отказоустойчивости, то недоступность хранилища секретов парализует процесс восстановления всего ИТ-ландшафта. В сценарии катастрофы StarVault становится критическим узлом: без него невозможна аутентификация сервисов и восстановление доверенных связей между компонентами системы. Именно поэтому наличие DR-стратегии для хранилища секретов является обязательным требованием для Enterprise-сегмента», — отметил Алишер Камалов, лидер экосистемных продуктов zVirt в Orion soft.

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