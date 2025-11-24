Разделы

Совместимость решений «СберТеха» и Orion soft поможет компаниям оптимизировать управление микросервисами

Российские разработчики «СберТех» и Orion soft подтвердили совместимость своих продуктов: инструмента для управления микросервисами Platform V Synapse Service Mesh, платформы контейнеризации Nova Container Platform и хранилища секретов StarVault. Совместное использование решений поможет заказчикам обеспечить стабильную и безопасную работу микросервисов, освободить ИТ-специалистов от рутинных задач и реализовать поддержку «канареечных» релизов для более эффективного развития собственных цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Тестирование подтвердило, что Platform V Synapse Service Mesh от «СберТеха» корректно работает в комплексе с продуктами Orion soft. Заказчики могут развертывать микросервисные приложения в Nova, управлять их секретами и сертификатами с помощью StarVault. А Platform V Synapse Service Mesh при этом позволит контролировать сетевое взаимодействие, обеспечит отказоустойчивость и балансировку нагрузки между микросервисами.

Platform V Synapse Service Mesh упрощает сетевое взаимодействие между микросервисами и обеспечивает гибкое управление трафиком, повышенную наблюдаемость кластера, а также удобный процесс мониторинга и сбора метрик. Nova Container Platform обладает необходимой функциональностью для развертывания и эксплуатации контейнеризированных приложений, включая модуль информационной безопасности и инструменты для разработчиков. Платформа стабильно работает в условиях высоких нагрузок и помогает динамически масштабировать инфраструктуру. StarVault — это полноценная альтернатива зарубежному хранилищу HashiCorp Vault, позволяющая централизованно управлять секретами и защищающая от несанкционированного доступа.

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Наш инструмент Platform V Synapse Service Mesh повышает эффективность интеграционных решений, помогающих в построении микросервисной архитектуры. В комплексе с продуктами Orion soft он обеспечит сокращение расходов на разработку и быстрый вывод продуктов на рынок при высоком уровне надежности и безопасности».

Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft: «Использование Platform V Synapse Service Mesh в связке с решениями Orion soft позволит облегчить рутинные задачи по внедрению, масштабированию и поддержке ИТ-инфраструктуры, гарантируя высокий уровень стабильности, производительности и безопасности работы микросервисов. Снижение операционной нагрузки на инфраструктуру позволит команде разработки уделять больше времени развитию бизнес-логики, улучшению тестирования и внедрению новой функциональности».

