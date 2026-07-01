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Huawei nova Серия смартфона
СОБЫТИЯ
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|01.07.2026
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МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74
ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, боль
|01.07.2026
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Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный
Экстерьер HUAWEI nova Y74 — достаточно крупный смартфон, с диагональю экрана 6,67 дюйма. Фронтальные ра
|10.06.2026
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МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 15 Max
ПАО «МТС» объявляет о старте проадж смартфона Huawei nova 15 Max. Huawei nova 15 Max получил мощную батарею емкостью 8 500 мА*ч, экр
|10.06.2026
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Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки
Экстерьер HUAWEI nova 15 Max — крупный смартфон, вес составляет 232 г. Он ложится на всю площадь ладони
|04.06.2026
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«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro
«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Об этом CNews сообщили
|04.06.2026
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МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о стартe продаж умных часов Huawei Fit 5 Pro
МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max с мощной батареей и камерой 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами (RYYB).
|14.05.2026
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Orion soft представила Nova Container Platform 7.6.0
Разработчик экосистемы продуктов для ИТ-инфраструктуры Orion soft представил новую версию платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform 7.6.0. Обновление включает в себя новый подход к управлению модулями, интеграцию решений для управления политиками безопасности и балансировкой сетевой нагрузки. Об этом
|24.04.2026
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«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15
«М.видео» открывает старт продаж на серию смартфонов Huawei nova 15. Устройства разработаны для любителей портретной съемки. Об этом CNews сообщил
|24.04.2026
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МТС открыла продажи смартфонов серии Huawei nova 15
МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15. Линейка получила улучшенную камеру для портретной съемки с точной цветопереда
|24.04.2026
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Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность
,5х7,2 мм, 196 г Цена 36 999 рублей — 12/256 Гбайт 41 999 рублей — 12/512 Гбайт Дизайн и эргономика HUAWEI nova 15, в отличие от старших моделей линейки, не получил новый дизайн с горизонтальны
|17.04.2026
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Т2 запускает продажи флагмана среднего сегмента Huawei nova 15 и nova 15 Pro
российский оператор мобильной связи, совместно с партнерами открывает предзаказ на новые смартфоны Huawei nova 15 и nova 15 Pro. Устройства позиционируются как молодежный флагман. Первые покуп
|17.04.2026
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Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный
Экстерьер HUAWEI nova 15 Pro выглядит стильно и актуально: переливающаяся алюминиевая спинка, металличе
|16.04.2026
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Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 15
ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны Huawei nova 15 Pro и Huawei nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные п
|16.04.2026
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МТС объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15
МТС сообщила о старте предзаказа на смартфоны Huawei nova 15 Pro и Huawei nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные п
|16.04.2026
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«М.Видео» объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15
ичной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила об открытии предзаказа на серию смартфонов Huawei nova 15. Новинки делают акцент на возможностях портретной съемки с высокой точностью ц
|11.03.2026
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Orion soft усилила Nova новыми возможностями управления и масштабирования кластеров
Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft представил обновление платформы контейнеризации Nova Container Platform – 7.5.0. Новые возможности продукта направлены на упрощение администрирования, повышение удобства работы и расширение совместимости с отечественным ПО. Ключевым изменени
|22.01.2026
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Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform
ршении испытаний и подтверждении совместимости службы каталогов Multidirectory с платформой управления секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам тестирования вендоры оформили: Сертификат совместимости Multidirectory и StarVault; Сертификат совме
|16.12.2025
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Обновленная версия Nova Special Edition теперь поддерживает ОС Astra Linux и «Мос ОС»
Orion soft выпустила обновленную редакцию Nova Special Edition – платформы оркестрации контейнеризированных приложений, соответствующей четвертому уровню доверия ФСТЭК России. Новая версия расширяет функциональность продукта, уделяя ос
|26.11.2025
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В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14i
В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14. Он получил батарею 7000 мАч с увеличенной плотностью на 40% – это позволило с
|19.11.2025
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Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран
9,9х8,9 мм; ~216 г Цена 8/128 Гбайт — 17 999 рублей 8/256 Гбайт — 19 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova позиционируется как молодежная линейка, потому на дизайн тут особый акцент. При э
|18.11.2025
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«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 14i
ПАО «М.видео» объявляет о старте продаж Huawei nova 14i, оснащенного мощным аккумулятором емкостью 7000 мА*ч, большим безрамочным экр
|12.11.2025
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Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте
6х7,2 мм; ~192 г Цена 12/256 Гбайт — 33 999 рублей 12/512 Гбайт — 36 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova 14 выполнен в актуальном для 2025 года дизайне: панели плоские, грани без выступо
|14.10.2025
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Подтверждена совместимость «Ред Адм», Nova и StarVault
ых испытаний, подтвердивших совместимость системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция» версии 2.0.1 с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova версии 6.0.1 и платформой для управления секретами StarVault версии 1.1.0. В ходе тестирования была проверена совместимость систем по ключевым сценариям, включая настройку аутентификации ч
|10.10.2025
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«М.видео» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei nova 14
«М.видео» объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Huawei nova 14, включающей модели Huawei nova 14 Pro и Huawei nova 14. Новинки
|03.10.2025
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«М.Видео» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Huawei серии nova 14
оникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте предзаказа на новую серию смартфонов Huawei nova 14, в которую входят модели nova 14 Pro и nova 14. Ключевое преимущество новой се
|12.08.2025
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Совместимость «айФлекс.Биллинговая платформа» с Nova Container Platform обеспечит компаниям стабильную работу биллинга
Платформа автоматизации расчетов «айФлекс.Биллинговая платформа» российского разработчика «айФлекс» получила сертификат совместимости с системой контейнеризации Nova Container Platform, разработанной Orion soft. Сертификат подтверждает возможность эффективного функционирования «айФлекс.Биллинговая платформа» в инфраструктуре Nova, гарантируя выс
|16.07.2025
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Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка
улятор 6000 мАч Размеры и масса 168,3х77,7х8,93 мм; 207 г Цена От 11 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova Y63 выпустили в двух расцветках: белой и черной. К нам приехала белая версия, хот
|19.06.2025
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Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform
Платформа бизнес-аналитики Visiology получила сертификат совместимости с системой управления контейнерами Nova Container Platform компании Orion soft. Это означает, что Visiology может быть развёрнута и эффективно функционировать в среде Nova, соответствуя требованиям к производительности, о
|23.04.2025
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Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов
Разработчики ООО «Бимэйстер Холдинг» и Orion soft подтвердили полную технологическую совместимость платформы Bimeister и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova. Совместное использование решений позволит оцифровывать бизнес-процессы, документацию и отчетность в условиях высоконагруженной инфраструктуры с большими объемами данных. Об этом CNews соо
|19.03.2025
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Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform
Российские разработчики «Неолант Тенакс» и Orion soft подтвердили совместимость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также СУБД Proxima DB. Совместимость решений обеспечивает простую процедуру развертывания и безотказную работу шины, связывающей между собой информационные системы за
|06.02.2025
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Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности
облем при съемке, наборе текста, да и просто при просмотре контента и поиске информации. Смартфон HUAWEI nova 13 Pro теоретически устойчив к брызгам и работе в пыли. Привычно, рекомендуем не
|29.01.2025
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Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли
Платформа для электронной коммерции DC Commerce разработчика Digital Chief получила официальное подтверждение совместимости с Nova Container Platform — передовым оркестратором контейнеризированных приложений от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Сертификация DC Commerce для работы с
|29.01.2025
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В новый год — с новым стилером: январь начался с масштабной волны атак на российские компании
Злоумышленники использовали новый стилер NOVA — модификацию известного SnakeLogger. Полученные аутентификационные данные другие кластеры могут задействовать в своих целевых атаках на скомпрометированные компании. Об этом CNews сообщил
|27.01.2025
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Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova
х продуктов для корпоративных клиентов Emdev и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova. Теперь заказчики могут развернуть Incomand внутри Nova и получить поддерживаемый инструмент для создания и масштабирования цифрового пространства компаний. Incomand — это кроссплат
|24.01.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Huawei nova 13
ии и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой 60 МП с поддержкой функции выбора кадра с
|22.01.2025
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Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома
Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, запустила первый шоурум умного дома на оборудовании EKF в новом проекте NOVA из линейки Samolet Select от группы «Самолет». Посетители смогут увидеть и оценить работу систем управления освещением, розетками, шторами, теплым полом, а также датчиков температуры и вла
|17.01.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ на линейку смартфонов Huawei nova 13
Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой 60 МП с поддержкой функции выбора кадра с
|17.01.2025
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МТС открыла предзаказ на смартфоны Huawei nova 13
ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 13, который продлится до 23 января 2025 г. Стоимость новинок начинается от 46 990
|16.01.2025
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УК Nova comfort снизила нагрузку на сотрудников благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта
Решение о внедрении персонального ассистента Ujin Assistant было принято на этапе подключения двух ЖК Nova City и ЖК Space (Пермь) к платформе умных зданий Ujin OS. Таким образом, в 2023 г. управляющая компания внедрила в свою работу коммуникации с жителями решениям на основе технологий генерат
|26.12.2024
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Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный
ний и плавного переключения между несколькими одновременно запущенными программами. Данная комбинация характеристик позволяет смартфону легко справляться с основными повседневными задачами. Смартфон HUAWEI nova Y72S работает на EMUI 14.2. Основной источник приложений — AppGallery. В нем есть огромное количество необходимых программ. Особенно хочется отметить поддержку экосистемы российског
Huawei nova и организации, системы, технологии, персоны:
|Морарь Максим 25 14
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
|Гавриленко Александр 62 7
|Березин Максим 144 4
|Помозов Алексей 88 4
|Фикс Александр 13 4
|Зинкевич Сергей 77 3
|Смирнов Алексей 269 2
|Сухоруков Сергей 24 2
|Губанов Андрей 117 2
|Рахманов Максим 47 2
|Шишков Евгений 15 2
|Мерещенко Сергей 10 2
|Valdes Ramiro - Вальдес Рамиро 2 2
|Родионова Любовь 14 2
|Болвачев Владимир 2 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Нестеров Алексей 175 1
|Панченко Иван 197 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Лощинин Дмитрий 41 1
|Путятинский Сергей 112 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Биккужин Рамиль 70 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Васильев Сергей 69 1
|Сварник Павел 37 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Уткин Владислав 47 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|Николаев Александр 45 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Зотов Алексей 69 1
|Лаптев Максим 20 1
|Фролов Максим 5 1
|Марченко Антон 12 1
|Макаров Дмитрий 33 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 6
|Huawei Central 19 3
|The Verge - Издание 619 3
|Bloomberg 1627 3
|AP - Associated Press 2007 2
|GizmoChina 171 2
|Forbes - Форбс 1002 2
|РИА Новости 1033 2
|GizChina - Издание 84 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|PhoneArena 75 1
|GSM Arena 78 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Ars Technica 450 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
|Android Authority 62 1
|WinFuture 15 1
|Computer Weekly 376 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 1
|Fox News Channel - FNC 42 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|WCCFTech - Издание 110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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