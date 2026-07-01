МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74 ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, боль

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный Экстерьер HUAWEI nova Y74 — достаточно крупный смартфон, с диагональю экрана 6,67 дюйма. Фронтальные ра

МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 15 Max ПАО «МТС» объявляет о старте проадж смартфона Huawei nova 15 Max. Huawei nova 15 Max получил мощную батарею емкостью 8 500 мА*ч, экр

Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки Экстерьер HUAWEI nova 15 Max — крупный смартфон, вес составляет 232 г. Он ложится на всю площадь ладони

«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Об этом CNews сообщили

МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о стартe продаж умных часов Huawei Fit 5 Pro МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max с мощной батареей и камерой 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами (RYYB).

Orion soft представила Nova Container Platform 7.6.0 Разработчик экосистемы продуктов для ИТ-инфраструктуры Orion soft представил новую версию платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform 7.6.0. Обновление включает в себя новый подход к управлению модулями, интеграцию решений для управления политиками безопасности и балансировкой сетевой нагрузки. Об этом

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15 «М.видео» открывает старт продаж на серию смартфонов Huawei nova 15. Устройства разработаны для любителей портретной съемки. Об этом CNews сообщил

МТС открыла продажи смартфонов серии Huawei nova 15 МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15. Линейка получила улучшенную камеру для портретной съемки с точной цветопереда

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность ,5х7,2 мм, 196 г Цена 36 999 рублей — 12/256 Гбайт 41 999 рублей — 12/512 Гбайт Дизайн и эргономика HUAWEI nova 15, в отличие от старших моделей линейки, не получил новый дизайн с горизонтальны

Т2 запускает продажи флагмана среднего сегмента Huawei nova 15 и nova 15 Pro российский оператор мобильной связи, совместно с партнерами открывает предзаказ на новые смартфоны Huawei nova 15 и nova 15 Pro. Устройства позиционируются как молодежный флагман. Первые покуп

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный Экстерьер HUAWEI nova 15 Pro выглядит стильно и актуально: переливающаяся алюминиевая спинка, металличе

Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 15 ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны Huawei nova 15 Pro и Huawei nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные п

МТС объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15 МТС сообщила о старте предзаказа на смартфоны Huawei nova 15 Pro и Huawei nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные п

«М.Видео» объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15 ичной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила об открытии предзаказа на серию смартфонов Huawei nova 15. Новинки делают акцент на возможностях портретной съемки с высокой точностью ц

Orion soft усилила Nova новыми возможностями управления и масштабирования кластеров Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft представил обновление платформы контейнеризации Nova Container Platform – 7.5.0. Новые возможности продукта направлены на упрощение администрирования, повышение удобства работы и расширение совместимости с отечественным ПО. Ключевым изменени

Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform ршении испытаний и подтверждении совместимости службы каталогов Multidirectory с платформой управления секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам тестирования вендоры оформили: Сертификат совместимости Multidirectory и StarVault; Сертификат совме

Обновленная версия Nova Special Edition теперь поддерживает ОС Astra Linux и «Мос ОС» Orion soft выпустила обновленную редакцию Nova Special Edition – платформы оркестрации контейнеризированных приложений, соответствующей четвертому уровню доверия ФСТЭК России. Новая версия расширяет функциональность продукта, уделяя ос

В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14i В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14. Он получил батарею 7000 мАч с увеличенной плотностью на 40% – это позволило с

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран 9,9х8,9 мм; ~216 г Цена 8/128 Гбайт — 17 999 рублей 8/256 Гбайт — 19 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova позиционируется как молодежная линейка, потому на дизайн тут особый акцент. При э

«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 14i ПАО «М.видео» объявляет о старте продаж Huawei nova 14i, оснащенного мощным аккумулятором емкостью 7000 мА*ч, большим безрамочным экр

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 6х7,2 мм; ~192 г Цена 12/256 Гбайт — 33 999 рублей 12/512 Гбайт — 36 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova 14 выполнен в актуальном для 2025 года дизайне: панели плоские, грани без выступо

Подтверждена совместимость «Ред Адм», Nova и StarVault ых испытаний, подтвердивших совместимость системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция» версии 2.0.1 с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova версии 6.0.1 и платформой для управления секретами StarVault версии 1.1.0. В ходе тестирования была проверена совместимость систем по ключевым сценариям, включая настройку аутентификации ч

«М.видео» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei nova 14 «М.видео» объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Huawei nova 14, включающей модели Huawei nova 14 Pro и Huawei nova 14. Новинки

«М.Видео» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Huawei серии nova 14 оникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте предзаказа на новую серию смартфонов Huawei nova 14, в которую входят модели nova 14 Pro и nova 14. Ключевое преимущество новой се

Совместимость «айФлекс.Биллинговая платформа» с Nova Container Platform обеспечит компаниям стабильную работу биллинга Платформа автоматизации расчетов «айФлекс.Биллинговая платформа» российского разработчика «айФлекс» получила сертификат совместимости с системой контейнеризации Nova Container Platform, разработанной Orion soft. Сертификат подтверждает возможность эффективного функционирования «айФлекс.Биллинговая платформа» в инфраструктуре Nova, гарантируя выс

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка улятор 6000 мАч Размеры и масса 168,3х77,7х8,93 мм; 207 г Цена От 11 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova Y63 выпустили в двух расцветках: белой и черной. К нам приехала белая версия, хот

Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform Платформа бизнес-аналитики Visiology получила сертификат совместимости с системой управления контейнерами Nova Container Platform компании Orion soft. Это означает, что Visiology может быть развёрнута и эффективно функционировать в среде Nova, соответствуя требованиям к производительности, о

Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов Разработчики ООО «Бимэйстер Холдинг» и Orion soft подтвердили полную технологическую совместимость платформы Bimeister и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova. Совместное использование решений позволит оцифровывать бизнес-процессы, документацию и отчетность в условиях высоконагруженной инфраструктуры с большими объемами данных. Об этом CNews соо

Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform Российские разработчики «Неолант Тенакс» и Orion soft подтвердили совместимость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также СУБД Proxima DB. Совместимость решений обеспечивает простую процедуру развертывания и безотказную работу шины, связывающей между собой информационные системы за

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности облем при съемке, наборе текста, да и просто при просмотре контента и поиске информации. Смартфон HUAWEI nova 13 Pro теоретически устойчив к брызгам и работе в пыли. Привычно, рекомендуем не

Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли Платформа для электронной коммерции DC Commerce разработчика Digital Chief получила официальное подтверждение совместимости с Nova Container Platform — передовым оркестратором контейнеризированных приложений от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Сертификация DC Commerce для работы с

В новый год — с новым стилером: январь начался с масштабной волны атак на российские компании Злоумышленники использовали новый стилер NOVA — модификацию известного SnakeLogger. Полученные аутентификационные данные другие кластеры могут задействовать в своих целевых атаках на скомпрометированные компании. Об этом CNews сообщил

Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova х продуктов для корпоративных клиентов Emdev и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova. Теперь заказчики могут развернуть Incomand внутри Nova и получить поддерживаемый инструмент для создания и масштабирования цифрового пространства компаний. Incomand — это кроссплат

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Huawei nova 13 ии и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой 60 МП с поддержкой функции выбора кадра с

Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, запустила первый шоурум умного дома на оборудовании EKF в новом проекте NOVA из линейки Samolet Select от группы «Самолет». Посетители смогут увидеть и оценить работу систем управления освещением, розетками, шторами, теплым полом, а также датчиков температуры и вла

В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ на линейку смартфонов Huawei nova 13 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой 60 МП с поддержкой функции выбора кадра с

МТС открыла предзаказ на смартфоны Huawei nova 13 ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 13, который продлится до 23 января 2025 г. Стоимость новинок начинается от 46 990

УК Nova comfort снизила нагрузку на сотрудников благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта Решение о внедрении персонального ассистента Ujin Assistant было принято на этапе подключения двух ЖК Nova City и ЖК Space (Пермь) к платформе умных зданий Ujin OS. Таким образом, в 2023 г. управляющая компания внедрила в свою работу коммуникации с жителями решениям на основе технологий генерат