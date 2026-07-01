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Huawei nova Серия смартфона

Huawei nova - Серия смартфона

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74

ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, боль
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Экстерьер  HUAWEI nova Y74 — достаточно крупный смартфон, с диагональю экрана 6,67 дюйма. Фронтальные ра
10.06.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 15 Max

ПАО «МТС» объявляет о старте проадж смартфона Huawei nova 15 Max. Huawei nova 15 Max получил мощную батарею емкостью 8 500 мА*ч, экр
10.06.2026 Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Экстерьер HUAWEI nova 15 Max — крупный смартфон, вес составляет 232 г. Он ложится на всю площадь ладони
04.06.2026 «М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro

«М.видео» объявляет о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и старте продаж умных часов Huawei Watch Fit 5 Pro. Об этом CNews сообщили
04.06.2026 МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max и о стартe продаж умных часов Huawei Fit 5 Pro

МТС объявила о старте предзаказа на смартфон Huawei nova 15 Max с мощной батареей и камерой 50 МП с сенсором с цветовыми фильтрами (RYYB).
14.05.2026 Orion soft представила Nova Container Platform 7.6.0

Разработчик экосистемы продуктов для ИТ-инфраструктуры Orion soft представил новую версию платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform 7.6.0. Обновление включает в себя новый подход к управлению модулями, интеграцию решений для управления политиками безопасности и балансировкой сетевой нагрузки. Об этом
24.04.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15

«М.видео» открывает старт продаж на серию смартфонов Huawei nova 15. Устройства разработаны для любителей портретной съемки. Об этом CNews сообщил
24.04.2026 МТС открыла продажи смартфонов серии Huawei nova 15

МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 15. Линейка получила улучшенную камеру для портретной съемки с точной цветопереда
24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

,5х7,2 мм, 196 г Цена 36 999 рублей — 12/256 Гбайт 41 999 рублей — 12/512 Гбайт Дизайн и эргономика HUAWEI nova 15, в отличие от старших моделей линейки, не получил новый дизайн с горизонтальны
17.04.2026 Т2 запускает продажи флагмана среднего сегмента Huawei nova 15 и nova 15 Pro

российский оператор мобильной связи, совместно с партнерами открывает предзаказ на новые смартфоны Huawei nova 15 и nova 15 Pro. Устройства позиционируются как молодежный флагман. Первые покуп
17.04.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Экстерьер HUAWEI nova 15 Pro выглядит стильно и актуально: переливающаяся алюминиевая спинка, металличе
16.04.2026 Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 15

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны Huawei nova 15 Pro и Huawei nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные п
16.04.2026 МТС объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15

МТС сообщила о старте предзаказа на смартфоны Huawei nova 15 Pro и Huawei nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные п
16.04.2026 «М.Видео» объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15

ичной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила об открытии предзаказа на серию смартфонов Huawei nova 15. Новинки делают акцент на возможностях портретной съемки с высокой точностью ц
11.03.2026 Orion soft усилила Nova новыми возможностями управления и масштабирования кластеров

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft представил обновление платформы контейнеризации Nova Container Platform – 7.5.0. Новые возможности продукта направлены на упрощение администрирования, повышение удобства работы и расширение совместимости с отечественным ПО. Ключевым изменени
22.01.2026 Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform

ршении испытаний и подтверждении совместимости службы каталогов Multidirectory с платформой управления секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам тестирования вендоры оформили: Сертификат совместимости Multidirectory и StarVault; Сертификат совме
16.12.2025 Обновленная версия Nova Special Edition теперь поддерживает ОС Astra Linux и «Мос ОС»

Orion soft выпустила обновленную редакцию Nova Special Edition – платформы оркестрации контейнеризированных приложений, соответствующей четвертому уровню доверия ФСТЭК России. Новая версия расширяет функциональность продукта, уделяя ос
26.11.2025 В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14i

В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14. Он получил батарею 7000 мАч с увеличенной плотностью на 40% – это позволило с
19.11.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

9,9х8,9 мм; ~216 г Цена 8/128 Гбайт — 17 999 рублей 8/256 Гбайт — 19 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova позиционируется как молодежная линейка, потому на дизайн тут особый акцент. При э
18.11.2025 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 14i

ПАО «М.видео» объявляет о старте продаж Huawei nova 14i, оснащенного мощным аккумулятором емкостью 7000 мА*ч, большим безрамочным экр
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

6х7,2 мм; ~192 г Цена 12/256 Гбайт — 33 999 рублей 12/512 Гбайт — 36 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova 14 выполнен в актуальном для 2025 года дизайне: панели плоские, грани без выступо
14.10.2025 Подтверждена совместимость «Ред Адм», Nova и StarVault

ых испытаний, подтвердивших совместимость системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция» версии 2.0.1 с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova версии 6.0.1 и платформой для управления секретами StarVault версии 1.1.0. В ходе тестирования была проверена совместимость систем по ключевым сценариям, включая настройку аутентификации ч
10.10.2025 «М.видео» объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei nova 14

«М.видео» объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Huawei nova 14, включающей модели Huawei nova 14 Pro и Huawei nova 14. Новинки

03.10.2025 «М.Видео» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Huawei серии nova 14

оникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о старте предзаказа на новую серию смартфонов Huawei nova 14, в которую входят модели nova 14 Pro и nova 14. Ключевое преимущество новой се
12.08.2025 Совместимость «айФлекс.Биллинговая платформа» с Nova Container Platform обеспечит компаниям стабильную работу биллинга

Платформа автоматизации расчетов «айФлекс.Биллинговая платформа» российского разработчика «айФлекс» получила сертификат совместимости с системой контейнеризации Nova Container Platform, разработанной Orion soft. Сертификат подтверждает возможность эффективного функционирования «айФлекс.Биллинговая платформа» в инфраструктуре Nova, гарантируя выс
16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

улятор 6000 мАч Размеры и масса 168,3х77,7х8,93 мм; 207 г Цена От 11 999 рублей Дизайн и эргономика HUAWEI nova Y63 выпустили в двух расцветках: белой и черной. К нам приехала белая версия, хот
19.06.2025 Платформа Visiology сертифицирована для работы в системе контейнеризации Nova Container Platform

Платформа бизнес-аналитики Visiology получила сертификат совместимости с системой управления контейнерами Nova Container Platform компании Orion soft. Это означает, что Visiology может быть развёрнута и эффективно функционировать в среде Nova, соответствуя требованиям к производительности, о
23.04.2025 Совместимость платформы Bimeister с Nova Container Platform облегчит цифровизацию бизнес-процессов

Разработчики ООО «Бимэйстер Холдинг» и Orion soft подтвердили полную технологическую совместимость платформы Bimeister и платформы оркестрации контейнеризированных приложений Nova. Совместное использование решений позволит оцифровывать бизнес-процессы, документацию и отчетность в условиях высоконагруженной инфраструктуры с большими объемами данных. Об этом CNews соо
19.03.2025 Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform

Российские разработчики «Неолант Тенакс» и Orion soft подтвердили совместимость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также СУБД Proxima DB. Совместимость решений обеспечивает простую процедуру развертывания и безотказную работу шины, связывающей между собой информационные системы за
06.02.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

облем при съемке, наборе текста, да и просто при просмотре контента и поиске информации.   Смартфон HUAWEI nova 13 Pro теоретически устойчив к брызгам и работе в пыли. Привычно, рекомендуем не

29.01.2025 Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли

Платформа для электронной коммерции DC Commerce разработчика Digital Chief получила официальное подтверждение совместимости с Nova Container Platform — передовым оркестратором контейнеризированных приложений от компании Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft. Сертификация DC Commerce для работы с

29.01.2025 В новый год — с новым стилером: январь начался с масштабной волны атак на российские компании

Злоумышленники использовали новый стилер NOVA — модификацию известного SnakeLogger. Полученные аутентификационные данные другие кластеры могут задействовать в своих целевых атаках на скомпрометированные компании. Об этом CNews сообщил
27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova

х продуктов для корпоративных клиентов Emdev и разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova. Теперь заказчики могут развернуть Incomand внутри Nova и получить поддерживаемый инструмент для создания и масштабирования цифрового пространства компаний. Incomand — это кроссплат
24.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Huawei nova 13

ии и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой 60 МП с поддержкой функции выбора кадра с
22.01.2025 Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, запустила первый шоурум умного дома на оборудовании EKF в новом проекте NOVA из линейки Samolet Select от группы «Самолет». Посетители смогут увидеть и оценить работу систем управления освещением, розетками, шторами, теплым полом, а также датчиков температуры и вла
17.01.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ на линейку смартфонов Huawei nova 13

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой 60 МП с поддержкой функции выбора кадра с
17.01.2025 МТС открыла предзаказ на смартфоны Huawei nova 13

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 13, который продлится до 23 января 2025 г. Стоимость новинок начинается от 46 990
16.01.2025 УК Nova comfort снизила нагрузку на сотрудников благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта

Решение о внедрении персонального ассистента Ujin Assistant было принято на этапе подключения двух ЖК Nova City и ЖК Space (Пермь) к платформе умных зданий Ujin OS. Таким образом, в 2023 г. управляющая компания внедрила в свою работу коммуникации с жителями решениям на основе технологий генерат
26.12.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

ний и плавного переключения между несколькими одновременно запущенными программами. Данная комбинация характеристик позволяет смартфону легко справляться с основными повседневными задачами.  Смартфон HUAWEI nova Y72S работает на EMUI 14.2. Основной источник приложений — AppGallery. В нем есть огромное количество необходимых программ. Особенно хочется отметить поддержку экосистемы российског

Публикаций - 115, упоминаний - 315

Huawei nova и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 104
Google LLC 12688 40
Orion soft - Орион софт - 315 40
Samsung Electronics 11064 31
Apple Inc 13154 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Xiaomi - Сяоми 2231 22
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 16
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 12
Microsoft Corporation 25775 11
Qualcomm Technologies 1974 11
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 11
Yandex - Яндекс 9216 9
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 8
Broadcom - VMware 2610 7
LG Electronics 3735 7
9594 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 6
Proxima 56 6
Intel Corporation 12811 6
BBK OPPO Electronics 484 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
MediaTek - Ralink 595 5
Samsung - Harman - JBL 242 4
Nvidia Corp 4002 4
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 4
BBK OnePlus 298 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 4
Крок - Croc 1964 4
Telegram Group 2940 4
BBK vivo iQOO 43 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 3
Haier Group 230 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
TÜV Rheinland Group 181 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Porsche Design GmbH 23 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Hyundai Motor Company 436 2
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Walt Disney Company 647 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
EPIC Telecom Invest 212 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Верный - торговая сеть 326 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Метрополис ТРК 60 1
TripAdvisor 41 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Зарплата.ру 45 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Афимолл ТРЦ 31 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
CME Group 21 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
U.S. NSTC - National Science and Technology Council - Национальный совет по науке и технологиям США - Совет по национальной науке и технологиям США 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 113
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 61
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 58
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 51
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 46
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 35
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 29
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 29
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 28
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 28
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 28
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 27
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 26
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 26
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 26
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 26
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 25
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
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