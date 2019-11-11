Huawei представила смартфон nova 5T с пятью фотомодулями. Цена

Huawei представила новый смартфон Huawei nova 5T, получивший интеллектуальный процессор, футуристический дизайн и 32 МП фотокамеру для селфи.

Huawei nova 5T построен на базе процессора Kirin 980 с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта и оснащен 6 ГБ оперативной памяти. В сочетании с операционной системой EMUI 9.1 это обеспечивает быстродействие и плавность реакций интерфейса.

Функция быстрой зарядки Huawei SuperCharge с мощностью 22,5 Вт позволяет быстро пополнять заряд батареи, а технология оптимизации игровой графики GPU Turbo 3.0 гарантирует максимальное использование аппаратных возможностей устройства, а следовательно — плавное воспроизведение видео в высоком качестве и комфортный игровой опыт.

Huawei nova 5T — хороший выбор для пользователей, которые хотят делиться моментами своей жизни с друзьями и знакомыми в социальных сетях, а также для любителей мобильных видеоигр с качественной графикой. Благодаря пяти специализированным фотомодулям, каждый из которых отвечает за съемку в определенной ситуации, он открывает широкие возможности для создания фотографий и видеороликов.

Корпус Huawei nova 5T имеет специальное текстурное покрытие, которое создает многослойный голографический 3D-эффект. В России будут доступны два варианта расцветки: глубокий синий и летний фиолетовый. Новый фиолетовый оттенок имеет специальную гравировку на задней части корпуса в виде логотипа модели, который переливается на свету и мерцает яркими красками.

Смартфон оснащен дисплеем FullView с диагональю 6,26 дюйма и круглым вырезом под фронтальную камеру. Несмотря на большой экран, устройство весит 174 грамма, а толщина корпуса — 7,87 мм.

Huawei nova 5T сочетает в себе преимущества фото и видео камер с функциями интеллектуальной коррекции снимков, что позволяет получать удачные кадры в самых сложных ситуациях. Фронтальная камера Huawei nova 5T с разрешением 32 МП позволяет делать четкие снимки, сохраняя мельчайшие детали.

Основная камера смартфона состоит из четырех модулей: камеры для съемки с высоким разрешением, ультраширокоугольного объектива, модуля для макросъемки и объектива для съемки портретов с эффектом размытия заднего плана. Благодаря им Huawei nova 5T делает качественные снимки практически в любых жанрах, от обширных пейзажей до крупных планов и портретов.

Смартфон получил технологию семантической сегментации и оптимизации изображения на основе искусственного интеллекта, которая в сочетании с 48 МП модулем высокого разрешения, 16 МП широкоугольным модулем, 2 МП макромодулем и 2 МП модулем для определения глубины сцены, обеспечивают точное и детализированное воспроизведение картинки при различных условиях освещения. Имеются функции стабилизации изображения (AIS), автоматической блокировки экспозиции (AEL) и фокуса (AFL), которые используют интеллектуальные алгоритмы, а также автоматический редактор видео.

Новый смартфон Huawei nova 5T получил интерфейс EMUI 9.1, обеспечивающий повышенный уровень быстродействия и комфорта при повседневном взаимодействии с устройством. Разработанная Huawei файловая система EROFS повышает среднюю скорость считывания на 20%, что позволяет сэкономить пространство для хранения системных файлов за счет уменьшения объема внутренней памяти. Система способна конвертировать файлы в формат «только для чтения», повышая защищенность устройства.

Продажи смартфона Huawei nova 5T стартуют в России с 22 ноября 2019 г. по рекомендованной розничной цене 27990 руб. Предзаказ Huawei nova 5T начинается с 11 ноября в официальном интернет-магазине и магазинах-партнерах компании. При предзаказе пользователи получат в подарок умные часы Huawei Watch GT.