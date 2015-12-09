Индексная книга CNews*
PC game Gameplay Геймплей игровой процесс игровая механика
|09.12.2015
|GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию
|16.08.2013
|Геймплей Grand Theft Auto Online
|10.07.2013
|Показан игровой процесс GTA V
|21.12.2012
|Crysis 3. Геймплей уровня Fields
|11.05.2012
|Assassin's Creed 3. Геймплей
|10.06.2011
|Far Cry 3. Геймплей
|23.11.2010
|Operation Flashpoint: Red River. Геймплейный ролик
|19.12.2009
|Splinter Cell: Conviction. Геймплейный ролик
|09.09.2008
|Геймплейный ролик Mines of Moria
|01.09.2008
|Геймплейный трейлер Darkfall Online
|11.08.2008
|Первый геймплейный ролик Star Trek Online
|17.10.2007
|"Xenus 2: Белое Золото". Видео
|11.04.2007
|Церемония награждения Vogster Awards
Публикаций - 1327, упоминаний - 1390
PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Журнал 166 110
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 30
|CNews - ZOOM.CNews 1758 24
|IGN 53 7
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 252 7
|Gamespot 37 4
|Vivendi SA - Vivendi Universal 318 4
|91Mobiles 1707 3
|DxOMark - Издание 36 2
|КиноПоиск - портал о кино 161 2
|Fortune 208 2
|Вести FM - Вести ФМ 13 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
|Wikipedia - Википедия 442 2
|Silicon 510 2
|MMORPG.com 19 1
|VK - Mail.ru Новости 22 1
|GamaGama.com 1 1
|CNews Техноблог 60 1
|SemiAccurate 12 1
|PCPro 53 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Муз-ТВ - телеканал 39 1
|Newsweek 36 1
|Newzoo - Игровая аналитика 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 1
|Forbes - Форбс 641 1
|The Verge - Издание 505 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224307, в очереди разбора - 873297.
Создано именных указателей - 113747.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.