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PC game Gameplay Геймплей игровой процесс игровая механика

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.12.2024 Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках

до 5,1 ГГц в сочетании с интегрированным чипом графики Radeon 780M обеспечивает плавность и стабильность даже в самых требовательных играх. Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках Система охлаждения KUNPeng с тремя медными трубками гарантирует стабильную работу без перегрева, даже при длительных игровых сессиях. Консоль поддерживает функцию распозн
10.08.2023 Секреты успешных мобильных игр: от идеи до популярности

ь игры с потрясающей графикой, реалистичной физикой и впечатляющими звуковыми эффектами, что делает игровой опыт более захватывающим. Как результат, игры стали отличным средством развлечения в

09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию

рограммированию. По итогам питч-сессии были выбраны четыре финалиста в номинациях «Лучший дизайн», «Лучший геймплей», «Лучшее качество кода» и «Лучшая презентация». Победители получили денежные
16.08.2013 Геймплей Grand Theft Auto Online

Компания Rockstar Games, как и было обещано, опубликовала видеоролик, представляющий геймплей Grand Theft Auto Online - виртуального мира ГТА, который станет доступен с 1 октября для всех обладателей Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto Online будет поддерживать одновременно до
10.07.2013 Показан игровой процесс GTA V

Студия разработки видеоигр Rockstar Games в рамках рекламной кампании проекта Grand Theft Auto V опубликовала видеоролик, где впервые показан игровой процесс будущей новинки. Из него становится ясно, что из новых побочных развлечений в игре появится возможность охотиться, играть в гольф и большой теннис, плавать с аквалангом и прыгат
21.12.2012 Crysis 3. Геймплей уровня Fields

Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный видеоролик шутера Crysis 3 от студии Crytek. В новом видео Пророк и Психо с боями прорываются через опасные поля Нанокупола Нью-Йорка, пытаясь воссоединиться с повстанцами Купола Св
11.05.2012 Assassin's Creed 3. Геймплей

Компания Ubisoft опубликовала геймплейный видеоролик игры Assassin's Creed 3, в работе над которой, помимо Ubisoft Montreal, принимают участие еще шесть внутренних студий Ubisoft. Третья часть разрабатывается на новом д
10.06.2011 Far Cry 3. Геймплей

Компания Ubisoft представила геймплейный видеоролик проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры запланирован на 2012 год для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Из подробнос
23.11.2010 Operation Flashpoint: Red River. Геймплейный ролик

Компания Codemasters опубликовала геймплейный ролик проекта Operation Flashpoint: Red River, релиз которого состоится в 2011 году. Игрокам предложат поучаствовать в вооруженном конфликте между армией Соединенных Штатов и Китайс
19.12.2009 Splinter Cell: Conviction. Геймплейный ролик

Компания Ubisoft опубликовала еще один видеоролик игры Splinter Cell: Conviction, демонстрирующий геймплей отдельной кооперативной кампании. Действия в кооперативной кампании развернутся в России до событий, описываемых в основной сюжетной кампании. В режиме совместного прохождения, рассчит
09.09.2008 Геймплейный ролик Mines of Moria

Разработчики Lord of the Rings Online выпустили геймплейный ролик первого игрового дополнения Mines of Moria. Видео с красочным названием «Fly Through Flaming Deeps» демонстрирует интерьеры Мории и ее жутких обитателей. Насколько хорошо Turb
01.09.2008 Геймплейный трейлер Darkfall Online

ц 2008 года, мало кто им поверил. Все только посмеивались, вспоминая, сколько раз создатели кормили всех «завтраками». Но, похоже, на этот раз Aventurine настроена серьезно. На днях вышел официальный геймплейный трейлер Darkfall продолжительностью целых 17 минут. В нем показаны все самые громкие особенности игры: морские сражения, массовые наземные баталии и осады замков, бои верхом, огромн
11.08.2008 Первый геймплейный ролик Star Trek Online

Компания Cryptic Studios, которая выкупила права на разработку Star Trek Online у обанкротившейся P2 Entertainment, наконец, продемонстрировала публике первый геймплейный ролик. В нем можно увидеть не только космос и корабли, но и центральную космическую станцию, персонажей, NPC, процесс битвы и гиперкуб. Словом все, чем славится одноименный сериал.

17.10.2007 "Xenus 2: Белое Золото". Видео

Опубликован новый видеоролик из игры "Xenus 2: Белое Золото", демонстрирующий геймплей, при использовании боевой техники. Работает над сиквелом студия Deep Shadows, а выпу
11.04.2007 Церемония награждения Vogster Awards

а, которым были вручены ценные призы.Первое место ($50000):Алексей Сытянов: Путь Меча (Оригинальный геймплей)Второе место (путевка на выставку E for All):Александр Зорич: Черные бушлаты: от Оде

Публикаций - 1509, упоминаний - 1586

PC game и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 963 108
Nvidia Corp 4002 92
9594 79
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 76
EA - Electronic Arts 1317 69
AMD - Advanced Micro Devices 4641 59
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 56
Microsoft Corporation 25775 55
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 53
Бука - Buka Entertaiment 493 53
THQ 299 52
Acer Group - Acer Inc 2776 50
Sony 6739 50
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 38
Intel Corporation 12811 34
Capcom 290 34
Nintendo 823 33
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 33
Microsoft - Activision Blizzard 511 32
Samsung Electronics 11064 30
Руссобит-М 266 28
Valve Software 254 26
Google LLC 12688 26
Apple Inc 13154 24
Crytek 146 24
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 23
Галактика - Корпорация 1545 23
CD Projekt RED 90 23
Deep Shadows 46 21
Midway 110 20
Xiaomi - Сяоми 2231 19
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 19
Square Enix 215 19
Codemasters 244 18
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 18
LG Electronics 3735 17
2K Games 215 17
Raven Software 43 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
HP Inc. 5883 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 131
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Block - Square 203 10
Warner Bros. International Television Distribution 289 9
101Hotels.com 456 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Walt Disney Company 647 7
Совкомбанк Совесть 279 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
TÜV Rheinland Group 181 5
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 5
Ferrari NV 159 4
Warner 540 4
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 4
Связной ГК 1401 3
BMW Group 482 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Верный - торговая сеть 326 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Жемчужина - Санаторий 67 3
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Tesla Motors 461 2
Visa International 1993 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 6
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 6
Государственный совет КНДР - Правительство Северной Кореи 6 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 35
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 2
UAA - U.S. Assassin Assocation - Американская Ассоциация Ассасинов 7 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 976
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 279
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 248
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 210
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 172
Аксессуары 4282 165
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 153
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 143
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 142
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 141
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 139
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 138
Фоторедактор - Photo Editor 251 137
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 136
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 131
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 125
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 114
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 98
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 98
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 95
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 90
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 83
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 79
Контрастность 3042 78
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 77
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 77
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 77
Наушники - Headphones 4478 74
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 70
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 70
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 69
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 68
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 63
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 55
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 54
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 412
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 239
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 235
Nintendo Wii - игровая консоль 760 164
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 161
Nintendo DS - игровая консоль 340 147
Adobe Photoshop 804 139
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 136
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 74
Google Android 15243 61
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 53
Epic Games - Unreal Engine 337 43
Nvidia G-Sync 175 41
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 37
Microsoft Windows 16882 34
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 34
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 33
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 33
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 31
Apple iOS 8583 30
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 30
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 29
Microsoft DirectX 723 29
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 29
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 28
Google YouTube - Видеохостинг 3002 27
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 27
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 27
Nvidia GeForce GTX 525 25
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Google Android TV 381 23
Apple iPhone 6 4861 23
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 23
Volition - Saints Row Компьютерная игра (action-adventure) 45 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Apple - App Store 3109 20
Acer ComfyView 102 20
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 20
Marston John - Марстон Джон 30 20
Woo John - Ву Джон 17 9
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 8
Mullins Craig - Муллинз Крейг 8 7
Gray Justin - Грей Джастин 8 6
Palmiotti Jimmy - Палмиотти Джимми 8 6
Резников Олег 20 5
Егоров Андрей 26 5
Evans Scott - Эванс Скотт 12 5
Мезин Сергей 38 4
Jackson Peter - Джексон Питер 31 4
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 4
Целиков Илья 10 3
Lombardi Doug - Ломбарди Даг 11 3
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 3
Wake Alan - Уэйк Алан 29 3
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 3
Clancy Tom - Клэнси Том 16 3
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 8 3
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Мазуренко Илья 13 3
Шнайдер Мария 10 3
Mitchell Scott - Митчелл Скотт 5 3
Филиппов Давид 4 2
Шелехов Руслан 4 2
Miller Wes - Миллер Уес 4 2
Jacobs Mark - Якобс Марк 17 2
Levine Ken - Левин Кен 16 2
d'Arc Jeanne - д'Арк Жанна 7 2
Carpenter Jake - Карпентер Джейк 17 2
McNab Andy - МакНаб Энди 14 2
Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 2
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 2
Гизатуллина Эльвира 3 2
Кабанов Марат 91 2
Watkins Tony - Уоткинс Тони 10 2
Muzyka Ray - Музыка Рэй 14 2
Tolkien John Ronald Reuel - Толкиен Джон Рональд Руэл 12 2
Cevat Yerli - Ерли Цеват 15 2
Skynner Matt - Скиннер Мэтт 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 527
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 186
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 170
Европа 24964 131
Земля - планета Солнечной системы 10865 92
Германия - Федеративная Республика 13221 68
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 43
Япония 13807 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 42
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 34
Америка - Американский регион 2206 33
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