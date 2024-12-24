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Геймплей Grand Theft Auto Online Компания Rockstar Games, как и было обещано, опубликовала видеоролик, представляющий геймплей Grand Theft Auto Online - виртуального мира ГТА, который станет доступен с 1 октября для всех обладателей Grand Theft Auto V. Grand Theft Auto Online будет поддерживать одновременно до

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Assassin's Creed 3. Геймплей Компания Ubisoft опубликовала геймплейный видеоролик игры Assassin's Creed 3, в работе над которой, помимо Ubisoft Montreal, принимают участие еще шесть внутренних студий Ubisoft. Третья часть разрабатывается на новом д

Far Cry 3. Геймплей Компания Ubisoft представила геймплейный видеоролик проекта Far Cry 3, работают над которым студии Ubisoft Shanghai и Ubisoft Massive. Релиз новой игры запланирован на 2012 год для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Из подробнос

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Splinter Cell: Conviction. Геймплейный ролик Компания Ubisoft опубликовала еще один видеоролик игры Splinter Cell: Conviction, демонстрирующий геймплей отдельной кооперативной кампании. Действия в кооперативной кампании развернутся в России до событий, описываемых в основной сюжетной кампании. В режиме совместного прохождения, рассчит

Геймплейный ролик Mines of Moria Разработчики Lord of the Rings Online выпустили геймплейный ролик первого игрового дополнения Mines of Moria. Видео с красочным названием «Fly Through Flaming Deeps» демонстрирует интерьеры Мории и ее жутких обитателей. Насколько хорошо Turb

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Первый геймплейный ролик Star Trek Online Компания Cryptic Studios, которая выкупила права на разработку Star Trek Online у обанкротившейся P2 Entertainment, наконец, продемонстрировала публике первый геймплейный ролик. В нем можно увидеть не только космос и корабли, но и центральную космическую станцию, персонажей, NPC, процесс битвы и гиперкуб. Словом все, чем славится одноименный сериал.

"Xenus 2: Белое Золото". Видео Опубликован новый видеоролик из игры "Xenus 2: Белое Золото", демонстрирующий геймплей, при использовании боевой техники. Работает над сиквелом студия Deep Shadows, а выпу