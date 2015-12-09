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PC game Gameplay Геймплей игровой процесс игровая механика



09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию
16.08.2013 Геймплей Grand Theft Auto Online
10.07.2013 Показан игровой процесс GTA V
21.12.2012 Crysis 3. Геймплей уровня Fields
11.05.2012 Assassin's Creed 3. Геймплей
10.06.2011 Far Cry 3. Геймплей
23.11.2010 Operation Flashpoint: Red River. Геймплейный ролик
19.12.2009 Splinter Cell: Conviction. Геймплейный ролик
09.09.2008 Геймплейный ролик Mines of Moria
01.09.2008 Геймплейный трейлер Darkfall Online
11.08.2008 Первый геймплейный ролик Star Trek Online
17.10.2007 "Xenus 2: Белое Золото". Видео
11.04.2007 Церемония награждения Vogster Awards

Публикаций - 1327, упоминаний - 1390

PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Новый диск 954 104
Nvidia Corp 3225 76
1С-СофтКлаб - SoftClub 1131 74
7064 71
EA - Electronic Arts 1273 66
Акелла 847 54
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 52
Microsoft Corporation 23584 52
THQ 295 51
AMD - Advanced Micro Devices 3881 49
Бука - Buka Entertaiment 481 49
1С-ИжТиСи 6379 46
Sony 6486 46
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 36
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2426 34
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 222 33
4A Games 746 32
Nintendo 738 31
Capcom 281 29
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 28
Intel Corporation 11697 28
Руссобит-М 255 27
Valve Software 191 26
Microsoft - Activision Blizzard 473 25
CD Projekt RED 69 23
Samsung Electronics 9771 23
Галактика - Корпорация 1417 23
Crytek 143 22
Deep Shadows 46 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 21
Midway 109 20
Apple Inc 11260 19
Square Enix 204 19
Codemasters 243 18
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 75 18
LG Electronics 3544 17
Google LLC 10997 17
Raven Software 43 16
HP Inc. 5567 16
Paradox Interactive 134 14
Лента - Сеть розничной торговли 1722 131
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 11
Block - Square 198 11
Warner Bros. International Television Distribution 272 9
101Hotels.com 707 8
Совкомбанк Совесть 267 7
Walt Disney Company 574 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 6
Россети Ленэнерго 2360 5
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 4
Ferrari NV 153 4
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 4
Warner 554 4
Верный - торговая сеть 259 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 54 3
Жемчужина - Санаторий 44 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 297 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 3
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 121 3
Связной ГК 1342 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 386 3
Qiwi 931 2
Dell Alienware Training Facility 2 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 442 2
Возрождение - Коммерческий банк 328 2
Visa International 1877 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 186 2
Геометрия НПО 127 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 906 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 5
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 2
Судебная власть - Judicial power 2111 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2366 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 93 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 1
Районные суды РФ 63 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 19 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 201 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 10 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 28 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 210 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 1
Президент Российской Федерации 3744 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 1
4CIO 713 31
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 19
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 17
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 8
8K Association - Ассоциация 8K 161 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
UAA - U.S. Assassin Assocation - Американская Ассоциация Ассасинов 7 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 5 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 13 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16162 779
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12658 336
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 881 226
Консоль 2480 199
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39537 182
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 1264 176
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 792 170
Аксессуары 3502 153
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NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 152 139
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11021 139
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1340 138
Фоторедактор - Photo Editor 230 136
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1535 136
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 4908 131
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8318 111
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19321 105
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79623 105
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11887 99
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15093 89
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2965 79
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21543 69
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5676 68
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3520 65
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 618 61
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4809 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20180 59
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9374 56
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 471 56
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8493 51
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 732 50
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8713 49
Наушники - Headphones 3529 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22129 46
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1025 46
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11561 44
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3953 383
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1796 227
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 213
Nintendo Wii - игровая консоль 759 164
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 161
Nintendo DS - игровая консоль 328 147
Adobe Photoshop 694 138
Microsoft Office Excel 948 136
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 345 46
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6591 46
Google Android 12656 44
AMD Radeon FreeSync 126 38
Nvidia G-Sync 131 36
Epic Games - Unreal Engine 285 36
Apple iPhone 6 6204 35
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 31
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 123 29
Microsoft Windows 14518 29
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 28
Microsoft DirectX 696 28
EA Battlefield - Компьютерная игра 246 27
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1230 27
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 26
Apple iOS 6867 26
Intel Core - Семейство процессоров 1754 25
Red Dead Redemption - компьютерная игра 47 24
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 221 24
Volition - Saints Row Компьютерная игра (action-adventure) 24 23
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 607 22
Nvidia GeForce GTX 475 22
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 692 22
Google YouTube - Видеохостинг 2445 21
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 318 21
Acer Nitro 94 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6656 19
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 357 19
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 142 18
Apple - App Store 2623 18
Google Play - Google Store - Android Market 2964 18
Acer Low Dimming 39 16
Marston John - Марстон Джон 28 20
Palmiotti Jimmy - Палмиотти Джимми 8 6
Evans Scott - Эванс Скотт 12 5
Егоров Андрей 22 5
Резников Олег 19 5
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 4
Jackson Peter - Джексон Питер 31 4
Mitchell Scott - Митчелл Скотт 5 3
Шнайдер Мария 10 3
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 3
Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 8 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 2
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 2
King Stephen - Кинг Стивен 46 2
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 12 2
Ващенко Александр 10 2
Григорян Елена 4 2
Lisa Su - Лиза Су 48 2
Дивов Олег 5 2
Miller Wes - Миллер Уес 2 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 2
Барышников Николай 16 2
Филиппов Давид 4 2
Виноградов Дмитрий 72 2
Лузгин Андрей 5 2
Симонов Игорь 100 2
Man Yu - Мань Юй 9 2
Стругацкие (братья) 31 2
Raymond Jade - Рэймонд Джейд 6 2
Шелехов Руслан 4 2
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 2
Смирнов Дмитрий 78 2
Кислый Виктор 11 2
Гросс-Днепров Филипп 2 2
Росляков Владислав 2 2
Соловьев Владимир 104 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 1
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Rowan Paul - Рован Пол 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 124009 455
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50343 181
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39627 167
Европа 21374 116
Земля - планета Солнечной системы 9816 84
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17181 73
Германия - Федеративная Республика 12088 68
Америка Северная 3114 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12964 42
Япония 12961 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13233 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15205 40
Америка 2157 33
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 28
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 28
Польша - Республика 1855 27
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1136 25
Америка Латинская 1697 23
США - Нью-Йорк 2812 22
Франция - Французская Республика 7097 22
Азия - Азиатский регион 5002 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1624 15
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15211 14
Европа Восточная 3003 14
Южная Корея - Республика 6306 14
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 13
США - Иллинойс - Чикаго 415 13
Украина 7307 12
Великобритания - Лондон 2372 12
Африка - Африканский регион 3284 12
Италия - Итальянская Республика 4235 12
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 132 11
Испания - Королевство 3612 10
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 513 10
США - Лос-Анджелес 743 9
Финляндия - Финляндская Республика 3481 8
США - Лос-Анджелес - Голливуд 491 8
Солнечная система - Solar system 2455 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10013 326
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CNews Журнал 166 110
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 30
CNews - ZOOM.CNews 1758 24
IGN 53 7
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 252 7
Gamespot 37 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 4
91Mobiles 1707 3
DxOMark - Издание 36 2
КиноПоиск - портал о кино 161 2
Fortune 208 2
Вести FM - Вести ФМ 13 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
Wikipedia - Википедия 442 2
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