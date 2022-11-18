Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Средневековье Средние века Middle Ages

Средневековье - Средние века - Middle Ages

Период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени. Историки предлагали разные хронологические рамки для этого периода, основными из которых стали 500—1500 гг. и 500—1800 гг. 


18.11.2022 В Забайкалье оцифрован средневековый Вал Чингисхана 1
13.04.2022 Рукописные книги выдающегося книгописца и изографа оцифруют на «ЭларСкан» 2
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
01.10.2020 Радар нарисовал карту древнего города без раскопок 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1
27.05.2016 5 проблем интернета вещей, которые предстоит решить 1
01.02.2016 В России появилось первое официально отечественное ПО 1
27.08.2015 Средневековье номер "Семь" 1
30.01.2015 Лучшие игры 2014 года для платформы iOS 1
07.08.2014 Анализ текстовой информации – ключ к повышению эффективности бизнеса 1
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 1
12.02.2014 Разработчик Linux Debian пригрозил соратнику физической расправой 1
07.02.2014 Испанское наследство. Новая бытовая техника на Samsung Forum 2014 1
22.08.2013 Rayman Legends. Скриншоты 1
21.08.2013 Демоверсия Rayman Legends в Steam 1
21.08.2013 73% российских компаний не готовы к «цифровой трансформации» 1
13.08.2013 Rayman Legends. Видео 1
02.08.2013 BYOD станет принудительным 1
26.07.2013 Rayman Legends выйдет на РС 1
03.06.2013 Rayman Legends в России 1
21.05.2013 Блог Сергея Меднова: Сколько осталось до точки возврата? 1
30.04.2013 Абонентам цифрового ТВ от МТС станет доступен пакет каналов Viasat Premium HD 1
11.09.2012 Триумф японской математики: ABC-гипотеза доказана 1
14.08.2012 Мышиное пение поможет бороться с дефектами речи 1
22.06.2012 "Sid Meier’s Civilization V: Боги и короли" в продаже 1
21.05.2012 Microsoft закрыла Firefox и Chrome дорогу на планшеты с Windows 8 1
11.04.2012 Sid Meier’s Civilization V: Gods and Kings в России 1
24.12.2011 Отпечаток на Туринской плащанице выжжен ультрафиолетом 1
17.11.2011 Расшифрована арабская надпись влиятельного крестоносца 2
28.10.2011 Stronghold 3 в продаже 2
18.10.2011 Stronghold 3 в печати 2
06.10.2011 Stronghold 3 на "золоте" 1
06.10.2011 Холодные годы приводят к войнам и эпидемиям 1
30.08.2011 Иван Грозный отправлял оппозиционеров в Литву. Открытие студентки СПбГУ 1
28.07.2011 Stronghold 3. Видео 1
08.07.2011 "The Sims Medieval: Пираты и Знать" уже скоро 1
27.06.2011 Stronghold 3. Скриншоты 1
22.06.2011 Stronghold 3. Скриншоты 1
03.06.2011 Stronghold 3 в России 2

Публикаций - 140, упоминаний - 154

Средневековье упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 16
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще