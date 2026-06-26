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Средневековье Средние века Middle Ages

Средневековье - Средние века - Middle Ages

Период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени. Историки предлагали разные хронологические рамки для этого периода, основными из которых стали 500—1500 гг. и 500—1800 гг. 

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Золотая долина, Николаевка и Новолитовск получили обновленные скорости интернета 1
20.05.2026 Задолго до Apple: Caviar первым в мире открывает предзаказ на кастом iPhone 18 1
26.01.2026 У российских авиакомпаний глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа 1
08.07.2025 МТС ускорила мобильный интернет у «южных ворот» Сахалина 1
21.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж игры DOOM: The Dark Ages 1
30.04.2025 МТС обновила сеть LTE в деревнях и селах на севере Красноярского края 1
01.04.2025 Археологи создают цифровой архив древнейшего средневекового поселения Северо-Запада России 1
08.11.2024 «МегаФон»: туристы изменили маршруты и поехали в древние крепости Подмосковья 1
12.09.2024 Caviar выпустил iPhone 16 Pro в корпусе из русского золота 750 пробы 1
27.08.2024 МТС запустила аудиогид по древнейшему городу Тверской области 1
28.06.2024 МТС проложила цифровую дорожку в эпоху князей Пожарских 1
28.07.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом быркинские писаницы в Забайкалье 1
18.11.2022 В Забайкалье оцифрован средневековый Вал Чингисхана 1
13.04.2022 Рукописные книги выдающегося книгописца и изографа оцифруют на «ЭларСкан» 1
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
01.10.2020 Радар нарисовал карту древнего города без раскопок 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1
27.05.2016 5 проблем интернета вещей, которые предстоит решить 1
01.02.2016 В России появилось первое официально отечественное ПО 1
27.08.2015 Средневековье номер "Семь" 1
30.01.2015 Лучшие игры 2014 года для платформы iOS 1
07.08.2014 Анализ текстовой информации – ключ к повышению эффективности бизнеса 1
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 1
12.02.2014 Разработчик Linux Debian пригрозил соратнику физической расправой 1
07.02.2014 Испанское наследство. Новая бытовая техника на Samsung Forum 2014 1
22.08.2013 Rayman Legends. Скриншоты 1
21.08.2013 Демоверсия Rayman Legends в Steam 1
21.08.2013 73% российских компаний не готовы к «цифровой трансформации» 1
13.08.2013 Rayman Legends. Видео 1
02.08.2013 BYOD станет принудительным 1
26.07.2013 Rayman Legends выйдет на РС 1
03.06.2013 Rayman Legends в России 1
21.05.2013 Блог Сергея Меднова: Сколько осталось до точки возврата? 1
30.04.2013 Абонентам цифрового ТВ от МТС станет доступен пакет каналов Viasat Premium HD 1
11.09.2012 Триумф японской математики: ABC-гипотеза доказана 1
14.08.2012 Мышиное пение поможет бороться с дефектами речи 1
22.06.2012 "Sid Meier’s Civilization V: Боги и короли" в продаже 1
21.05.2012 Microsoft закрыла Firefox и Chrome дорогу на планшеты с Windows 8 1
11.04.2012 Sid Meier’s Civilization V: Gods and Kings в России 1

Публикаций - 152, упоминаний - 165

Средневековье и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 963 17
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 13
9594 12
FireFly Studios 15 11
ИКС - Цитадель ГК 110 10
Firefly Systems 38 10
Руссобит-М 266 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 8
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 7
Unicorn Games Studio - Юникорн Студио 18 6
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 6
Apple Inc 13156 5
Google LLC 12690 5
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 23 5
SouthPeak Interactive - SouthPeak Games 11 4
Microsoft Corporation 25775 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
2K Games 215 4
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 3
TaleWorlds Entertainment 23 3
Samsung Electronics 11065 3
Sony 6739 3
Галактика - Корпорация 1545 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Paradox Interactive 136 3
SouthPeak Interactive - Gamecock Media Group 27 2
LG Electronics 3735 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Philips 2099 2
Valve Software 254 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Firaxis Games 36 2
4HEAD Studios 8 2
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 1
Эволента - Интернет для жизни 4 1
Crimson Cow 5 1
Insomniac Games 12 1
1С-Паблишинг 5 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 5 2
Токийский метрополитен 2 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Beurer - Бойрер 19 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Crompton & Co 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Газпром нефть 725 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Сконтел 10 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Miele - Миле 139 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
EA The Sims - компьютерная игра 169 3
Nvidia GeForce FX 72 2
Crimson Cow - The Abbey 4 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 2
Microsoft DirectX 723 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 2
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 2
Firaxis Games - Sid Meier's Civilization 9 2
AMD Radeon 295 2
Google Trends 24 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий - БЭКМ - Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 6 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
HPE Compaq Presario 125 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
1С:Школа 5 1
Samsung WaterWall 2 1
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 1
Невский Александр 21 6
Севильский Исидор - Гиспальский Исидор - Святой покровитель Всемирной паутины по мнению Католической церкви 11 4
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 3
Evans Scott - Эванс Скотт 12 3
Галицкий Даниил 2 2
Soule Jeremy - Соул Джереми 5 2
Смагин Дмитрий 38 2
Шевкомуд Игорь 2 2
Meier Sid - Мейер Сид 15 2
Kang Peter - Канг Питер 3 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Китов Сергей 19 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон - в миру Никита Минин (Минов) 1 1
Умперович Зак 1 1
Блинов Иван 1 1
Утесов Леонид 2 1
Кузина Ксения 1 1
Девятый Григорий 1 1
Филюшкин Александр 1 1
Шульгин Алексей 3 1
Майтыбаева Дарига 1 1
Прокопенко Михаил 1 1
La Regina Adriano - Ла Регина Адриано 1 1
Крюнас Екатерина 1 1
Лысак Денис 1 1
Ермак Виолетта 1 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Чекмарев Шамиль 50 1
Barnett Gary - Барнетт Гэри 4 1
Horvath Gabor - Хорват Габор 1 1
Прахов Михаил 38 1
Degen Rolf - Деген Рольф 1 1
Goldberg Rub - Голдберг Рубен 1 1
Рюрикович Владимир Мономах 1 1
Тимкина Александра 10 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 1
Бородецкий Александр 1 1
Mancini John - Манчини Джон 14 1
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 56
Европа 24964 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Франция - Французская Республика 8177 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Япония 13807 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Испания - Королевство 3840 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Нидерланды 3746 6
Египет - Арабская Республика 1100 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Ближний Восток - Месопотамия 23 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Индия - Bharat 5870 3
Америка - Американский регион 2206 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Монголия 382 3
Ватикан - Государство-город 80 3
Италия - Рим 208 3
Израиль - Иерусалим 109 3
Италия - Венеция 78 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Армения - Республика 2449 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Металлы - Золото - Gold 1251 13
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Религия 152 9
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 8
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 8
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