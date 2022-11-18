Средневековье Средние века Middle Ages
Период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени. Историки предлагали разные хронологические рамки для этого периода, основными из которых стали 500—1500 гг. и 500—1800 гг.
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