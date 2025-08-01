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Индексная книга (каталог) CNews*
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Утесов Леонид


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 «МегаФон» ускорил интернет в «Зеленом театре» на ВДНХ 1
21.04.2008 Утюг: от каменного века до наших дней 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Утесов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1300 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2267 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7199 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14136 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 1
Старикова Евгения 11 1
Греция - Греческая Республика 991 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
Германия - Федеративная Республика 12829 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1748 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11230 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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