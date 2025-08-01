Разделы

Райкин Аркадий


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 «МегаФон» ускорил интернет в «Зеленом театре» на ВДНХ 1
11.03.2012 Softline: Новые идеи и проекты есть, а вот воплощать их некому 1
16.04.2001 17 апреля РБК и "Сатирикон" проведут круглый стол "Театр и бизнес" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Райкин Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3089 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Сатирикон - Российский государственный театр имени Аркадия Райкина 2 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 72 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6168 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9442 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5680 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12072 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14209 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152182 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3096 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53608 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50053 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30875 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11347 1
День молодёжи - 27 июня 962 1
