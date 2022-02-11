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Fax facsimile Факс факсимильная связь факсимильный аппарат факсимильные сообщения

Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения


11.02.2022 4 причины, почему факсы не исчезнут в 2022 году

ьный аппарат, не говоря уже о том, чтобы пользоваться им. И в то же время есть те, кто поддерживает факс в рабочем состоянии — и по вполне уважительным причинам. В то время как цифровая связь —
04.11.2021 Как получить и отправить факс в 2021 году

е каждый почтовый сервис поддерживает контроль доставки писем. Разберемся, как получить и отправить факс через Интернет, если самого аппарата у вас нет. Если вы работаете с Microsoft Outlook, т
12.09.2013 Лучшие современные цветные лазерные МФУ. Выбор ZOOM

леднего. На фоне стоимости печатающего механизма ценовые добавки на интегрированный сканер, копир и факс выглядят весьма скромно. Польза же от них в повседневной работе может быть ощутимой. Цве
25.02.2013 Вышла новая версия факс-сервера Zetafax с поддержкой Windows 8

Компания Equisys объявила о выпуске новой версии факс-серверной системы Zetafax-2012, которая сертифицирована для Windows 8 и Windows Server 2
29.01.2013 Inline Technologies представила новую версию IP-факс-сервера XMediusFAX от Sagemcom

снащено поддержкой 64-битных приложений Windows (MS Office 2010). Среди других нововведений версии 7.0 — голосовое приветствие на входящие вызовы с возможностью донабора внутреннего номера получателя факса, улучшения в пользовательском интерфейсе (например, добавление интерактивной иконки клиентского приложения в панель задач). XMediusFAX интегрируется с системой корпоративной IP-телефонии,
22.05.2012 Новому главе Минсвязи советуют запретить факс, отказаться от Cisco и прекратить монополию «Ростелекома»

ия (СМЭВ). Также министру рекомендовали создать портал открытых машиночитаемых данных из государственных источников. Самым радикальным предложением в этой категории стала идея запретить использование факса во всех государственных организациях. Кроме того, министру предлагают централизованно интегрировать виджет госуслуг в «миллионы ежегодно продаваемых смартфонов» и напоминают, что пора вне
02.02.2012 Клиенты 3S-bank могут обмениваться документами без факса и электронной почты

данный момент это ноу-хау «СКБ-банка», аналогов которому нет на рынке, утверждают в банке. С его помощью можно обмениваться счетами, актами и другими документами через систему банка без использования факса и электронной почты. При этом система B2B обладает высокой степенью защиты конфиденциальности, а все пересылаемые документы являются полностью легитимными согласно законодательству, подче
26.04.2011 Inline Technologies привезла в Россию ПО факс-сервера XMediusFax от Sagemcom

Inline Technologies объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с французской компанией Sagemcom, производителем высокотехнологичного оборудования, в том числе таких продуктов, как GSM-R, факс-серверы, Triple-Play-шлюзы и цифровые телевизионные приставки. Согласно заключенному соглашению, Inline Technologies получила право использовать в реализуемых проектах и распространять с п
29.03.2011 «Вента» представила новую сетевую версию программного факса-автоответчика

VentaFax. Серверная часть Venta4Net Plus осуществляет прием и отправку факсов и телефонограмм через факс-модем (или несколько факс-модемов), установленных на том же компьютере. Начиная с
03.02.2011 Выбор ZOOM: Лучшие лазерные МФУ

лем: МФУ или принтер? Хотя универсальность МФУ такова, что оно может заменять также сканер, копир и факс, мало кто озадачивается вопросом купить ли ему, к примеру, сканер или МФУ? Таким образом
29.11.2010 Volkswagen в России внедрил факс-сервер Smartphone

пания Suptel сообщила о внедрении в российском представительстве автомобильного концерна Volkswagen факс-сервера Smartphone швейцарского производителя Novavox и интеграции его с системой телефо
13.11.2010 Новый сервис отправляет сообщения на факс через электронную почту

ное сообщение с помощью электронной почты. Виртуальная АТС сама сделает несколько попыток отправить факс и пришлет отчет об успешности отправки. Входящие факсимильные сообщения сами приходят в

16.10.2007 MightyFax 3.40 - отправка и получение факса

MightyFax 3.40 – новая версия программного обеспечения для отправки и получения факса. Для работы программы требуется модем, подключенный к телефонной линии. MightyFax устанавливает на ПК свой виртуальный принтер, поэтому отправка факса возможна из любой программы,

16.04.2007 "Скайлинк-Екатеринбург" ввел услугу беспроводного факса

рь будет еще проще отправлять и принимать факсимильные сообщения. Компания ввела уникальную услугу «Факс-номер», позволяющую пользоваться факсом без традиционного факс-аппарата. Абонент,
15.11.2006 Особенности выбора современного факса

Немного теории Не только факс… Нужен ли мне факс? Первый вопрос, на который необходимо ответить, а нужен ли мне
23.10.2006 Обзор лазерного факса Panasonic KX-FL403RU

Рассматриваемый в этой статье новый лазерный факсимильный аппарат Panasonic KX-FL403RU отличается от моделей предыдущего поколения максима
17.09.2006 Многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLM653RU

и кратковременном отключении питания. Подключив Panasonic KX-FLM653RU и запустив приложение «МФУ ПК ФАКС», вы получаете возможность принимать практически безграничное число факсимильных сообщен
07.09.2006 Panasonic KX-FLB853RU: Многофункциональный лазерный факс

использования в большой рабочей группе. Рассматриваемый в этой статье многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLB853RU относится именно к этой категории устройств. В его арсенале, наряд
17.10.2005 Тестируем лучший лазерный факс Panasonic

правлять по факсу сброшюрованные документы – просто помещаем на стекло книгу и пересылаем по факсу. Факс можно уместить на столе Главной и, пожалуй, единственной достопримечательностью устройст
12.08.2005 Факсы стали орудием фишеров

шленники рассылают электронные письма, в которых содержится просьба выслать личную информацию через факс. Письмо приходит якобы от компании электронных платежей PayPal. В нем говорится о попытк
09.03.2004 Lexmark: принтеры становятся сложнее и дешевле

ских принтеров Lexmark International Наджиб Бахаус (Najib Bahous) отметил, что всего три года назад европейскому потребителю приходилось платить от 99 до 199 евро за каждое из необходимых устройств – факс, копир, сканер и принтер, сейчас же, заплатив ту же сумму один раз, можно получить устройство для домашнего использования, сочетающее в себе все эти функции. Среди представленных новинок,

18.02.2004 Minolta выпустила монохромный коммуникационный центр Di1610

боты небольших офисов и рабочих групп, сочетая до 4 независимых устройств: копир, принтер, сканер и факс. Di1610f, версия со встроенным факсом, подходит для домашнего офиса, где документы должн
14.07.2003 Sharp выпускает факс со встроенной камерой

зования UX-W60CL/W60CW со встроенной 310-килопискельной камерой. В феврале компания уже представила факс со съемным дисплеем. В модели UX-W60CL, комплектующейся одной переносной телефонной труб
11.07.2003 CNet CN5614RV - дешевый факс-модем на чипсете Conexant

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации CNet Technology, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового внутреннего факс-модема для PCI-шины CNet CN5614RV. Продукт CNet CN5614RV реализован на базе чипсета Conexant и относится к группе так называемых программных модемов. На его плате нет постоянной памяти, в

23.05.2003 RightFax SBX расширяет возможности МФУ Xerox Document Centre

партнеры на выставке Docflow 2003 представили решение по расширению возможностей приема и передачи факс-сообщений аппаратами Xerox Document Centre, подключенными к RightFax SBX, демонстрируемо
27.02.2003 Lexmark X85 – “комбайн” для офиса

у при черно-белом копировании и до трех копий в минуту при цветном копировании. Опция “Сканирование-факс” представляет собой функцию для передачи как черно-белых, так и цветных факсимильных соо
20.02.2003 ИТ-рынок ждет бум электронной коммерции?

очтениями зрителей - они будут отслеживать программы, на которых остановили свой выбор телезрители. Факс-машины Почти все компании мира ныне используют факсы. Однако в ближайшем будущем эти маш
20.02.2003 ИТ-рынок ждет бум электронной коммерции?

очтениями зрителей - они будут отслеживать программы, на которых остановили свой выбор телезрители. Факс-машины Почти все компании мира ныне используют факсы. Однако в ближайшем будущем эти маш
04.02.2003 Samsung Electronics представил семейство струйных факс-аппаратов SF-33х, печатающих на обычной бумаге

Основной особенностью данных аппаратов является печать на обычной бумаге с разрешением до 600 точек/дюйм, позволяющая получать документы более высокого качества, чем печатаемые факс-машинами, использующими термобумагу или технологию термопереноса. Новые факс-аппараты Samsung имеют встроенные модемы с максимальными скоростями работы до 14,4 Кб/с, что позволяет з
16.10.2002 Факс-почта и дополнительный номер - новая услуга для бизнес-абонентов сети "МегаФон"

ть "МегаФон" вводит для контрактных абонентов новую услугу "Передача факсов (дополнительный номер + факс-почта)", которая включает в себя полный набор факсимильных услуг. При активации услуги а
10.07.2002 "Вента" выпустила новую версию VentaFax 5.1 с поддержкой автономного режима работы модемов U.S. Robotics Message

ксимильных и голосовых сообщений по телефонным линиям общего назначения с использованием аналоговых факс-модемов для персональных компьютеров под управлением операционных систем MS Windows разл
10.10.2001 В системе "БОСС-Референт" добавлена функция автоматического управления потоком исходящих и входящих факсов

операции по обработке факсов непосредственно со своих рабочих мест, стало возможным благодаря подписанному недавно партнерскому контракту между "АйТи" и компанией DataSys (Прага, Чехия) - поставщиком факс-сервера FaxChange. Заключение соглашения состоялось после тестирования, проведенного отделом внедрения "АйТи" на предмет совместимости нескольких факс-серверов различных производите
13.08.2001 "ТерраЛинк" представила новые предложения Brooktrout Technology в области корпоративных систем факсимильной связи

ивных систем передачи сообщений. Для приложений больших объемов Brooktrout предлагает заказчикам решение высокой производительности и плотности трафика, основанное на использовании "интеллектуальных" факс-карт серии TR1034 со скоростью передачи 33,6 кбит/с. Другое решение, основанное на использовании факс-карт серии TruFax и отличающееся высоким качеством и надежностью, предназначено
29.12.2000 Новый цветной факс от Sharp сможет печатать цифровые фотографии

tiMediaCard, Smart Media, CompactFlash и MemoryStick. Для управления и предварительного просмотра в факс встроен монохромный ЖК-дисплей (10 букв х 30 строчек). Разрешение при печати - 600 dpi.

21.11.2000 МТС расширила возможности услуги "передача факсов"

и при входящих звонках из телефонной сети общего пользования (ТфОП). Первая схема - "Альтернативный факс" - при звонках из ТфОП абонент может через меню телефона устанавливать тип следующего вы
02.11.2000 МГТС: теперь можно совершенно законно не платить за факс и модем

До сих пор москвичи, имеющие у себя дома факс или модем, должны были ежемесячно платить за него сумму, равную абонентской плате (сейча
02.11.2000 МГТС отменила плату за использование факса и модема

С ноября месяца МГТС отменила дополнительную плату за регистрацию и пользование оконечными абонентскими устройствами факс, модем, факс-модем для населения. Дополнительная плата за пользование телефонным аппаратом с автоматическим определителем номера сохранена в объеме 50% абонентской платы ежемесячно

13.10.2000 Компании Possio и BKL Limited представили на российском рынке новый GSM-факс Possio PM-70

Впервые на российском рынке компании Possio и BKL Limited представили новый GSM-факс Possio PM-70, совмещающий в себе функции мобильного телефона стандарта GSM 900/1800, факса, принтера и копира. Отличительной особенностью данного аппарата является то, что в нем отсутствует какой-либо дисплей. Вся информация - пиктограммы, текст, номера телефонов, принятые SMS

19.09.2000 Маркеры теперь сканируют тексты и посылают факсы, e-mail и SMS

аботок C Technologies - программное обеспечение "C Message", которое позволяет пользователю послать факс, e-mail или SMS-сообщение через C Pen и мобильный телефон. Эта новая функция превращает

01.08.2000 Onset представила ПО, позволяющее получать факсы на любые мобильные устройства, работающие с e-mail

реобразования сообщений, объявила 31 июля о выпуске программного обеспечения, позволяющего получать факс-сообщения на любые мобильные устройства, работающие с e-mail. Новое программное обеспече

Публикаций - 963, упоминаний - 1117

Fax упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23890 86
Xerox 1124 83
Intel Corporation 11804 78
HP Inc. 5598 75
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6506 52
HP - Hewlett-Packard 3623 51
Samsung Electronics 9889 49
Canon 1383 46
Seiko Epson Corporation 890 43
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 36
Cisco Systems 4958 34
Brother 190 34
IBM - International Business Machines Corp 9285 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 31
Siemens AG - Siemens Group 2560 28
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 26
AMD Graphics Product Group - ATI 928 23
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1021 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10129 23
Toshiba Corporation 2905 22
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 240 22
Rover - RoverComputers 415 21
Sony 6502 21
Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox СНГ 167 21
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1151 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8251 19
Oracle Corporation 6433 18
Dell EMC 4965 18
Lexmark Int 290 18
Lenovo Motorola 3506 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2986 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1367 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10442 15
Sharp Corporation 1044 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7408 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 13
LG Electronics 3563 12
Meta Platforms - Facebook 4363 12
Цифра ГК 2217 12
Крок - Croc 1746 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6383 49
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6763 19
Россети Ленэнерго 2418 16
Белый Ветер 354 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6228 8
eBay Inc 1605 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2543 6
Почта России ПАО 2064 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 6
Совкомбанк Совесть 271 6
UPS 190 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1944 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 5
101Hotels.com 719 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 153 4
Лента - Сеть розничной торговли 1815 4
AHConferences 53 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 275 4
Пробизнесбанк АКБ 134 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1020 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1072 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 737 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 869 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
РОСНО СК - Страховая компания 197 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 87 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1319 3
Diners Club International - платёжная система 80 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2850 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 137 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 3
Western Union - Вестерн Юнион 128 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 242 3
Евросеть 1402 3
Sony Music Entertainment 158 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 604 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9896 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4780 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3125 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2509 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3983 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3121 14
Президент Российской Федерации 3941 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5435 13
Правительство Москвы 2126 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2842 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 9
Судебная власть - Judicial power 2165 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4723 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3160 7
Федеральное казначейство России 1627 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1089 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1286 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 997 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2572 6
World Bank Group - Всемирный банк 300 5
Верховный суд Российской Федерации 794 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 240 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 853 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 239 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 81 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 47 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 626 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 441 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2896 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 728 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 44
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1391 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 3
Единая Россия - Политическая партия 276 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 200 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
Ассоциация менеджеров 97 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
WiMAX Forum 68 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 1
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 1
Austro-German Postal Union - Австро-Германский почтовый союз - Немецко-австрийская телеграфная ассоциация 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 1
OpenChain 1 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5625 309
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11982 307
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22964 276
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42099 228
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1064 208
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9479 202
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6196 190
Оцифровка - Digitization 4021 166
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11865 160
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12070 145
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17886 145
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56607 141
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13060 141
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13545 139
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3168 138
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8675 77
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1890 53
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Apple iPhone 6 6343 48
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Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 30
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Intel Centrino - Intel Sonoma 625 18
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HP PhotoSmart 113 17
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Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 17
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 952 16
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 16
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 110 16
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Samsung SVR-диктофон 449 16
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Россия - РФ - Российская федерация 128782 426
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40472 176
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50915 118
Европа 21576 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13497 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15848 59
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13892 54
Япония 13063 47
Германия - Федеративная Республика 12316 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13131 35
Украина 7416 31
Франция - Французская Республика 7646 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15659 23
Южная Корея - Республика 6389 23
Россия - СФО - Новосибирск 3876 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3478 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6635 19
Солнце - звезда Солнечной системы 4975 15
Америка 2168 15
Европа Восточная 3026 15
Азия - Азиатский регион 5220 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2721 13
Канада 4757 13
Украина - Киев 1115 13
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Африка - Африканский регион 3341 13
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Земля - планета Солнечной системы 10046 12
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Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 249 11
Испания - Королевство 3635 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2415 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 10
Бразилия - Федеративная Республика 2264 9
Индия - Bharat 5190 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46454 132
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43736 98
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9717 90
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10263 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21640 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25461 48
Ergonomics - Эргономика 1514 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6395 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4423 41
Английский язык 6284 40
Абонентская база - Абонентская плата 5365 36
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11515 35
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4793 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9117 34
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2722 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7266 30
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1393 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11433 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15952 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6749 28
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5796 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4109 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2025 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4902 22
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Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1343 19
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РРЦ - Рекомендованные розничные цены 829 16
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IDC Russia - IDC Россия 161 2
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 98 2
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Harris Interactive 83 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 2
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БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
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HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 39 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1114 4
День молодёжи - 27 июня 714 3
CeBIT 461 3
Международный женский день - 8 марта 284 3
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CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 18 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 2
День знаний - 1 сентября 31 2
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JD.com 618 Shopping Festival 74 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 42 1
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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