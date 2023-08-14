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Fax facsimile Факс факсимильная связь факсимильный аппарат факсимильные сообщения

Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения

СОБЫТИЯ

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14.08.2023 HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил

ов, HP сознательно утаивала от клиентов важную информацию, касающуюся доступности функций сканера и факса в МФУ в отсутствие картриджа с чернилами, необходимого для вывода текста и изображений

11.02.2022 4 причины, почему факсы не исчезнут в 2022 году

ьный аппарат, не говоря уже о том, чтобы пользоваться им. И в то же время есть те, кто поддерживает факс в рабочем состоянии — и по вполне уважительным причинам. В то время как цифровая связь —
04.11.2021 Как получить и отправить факс в 2021 году

е каждый почтовый сервис поддерживает контроль доставки писем. Разберемся, как получить и отправить факс через Интернет, если самого аппарата у вас нет. Если вы работаете с Microsoft Outlook, т
12.09.2013 Лучшие современные цветные лазерные МФУ. Выбор ZOOM

леднего. На фоне стоимости печатающего механизма ценовые добавки на интегрированный сканер, копир и факс выглядят весьма скромно. Польза же от них в повседневной работе может быть ощутимой. Цве
25.02.2013 Вышла новая версия факс-сервера Zetafax с поддержкой Windows 8

Компания Equisys объявила о выпуске новой версии факс-серверной системы Zetafax-2012, которая сертифицирована для Windows 8 и Windows Server 2
29.01.2013 Inline Technologies представила новую версию IP-факс-сервера XMediusFAX от Sagemcom

снащено поддержкой 64-битных приложений Windows (MS Office 2010). Среди других нововведений версии 7.0 — голосовое приветствие на входящие вызовы с возможностью донабора внутреннего номера получателя факса, улучшения в пользовательском интерфейсе (например, добавление интерактивной иконки клиентского приложения в панель задач). XMediusFAX интегрируется с системой корпоративной IP-телефонии,
22.05.2012 Новому главе Минсвязи советуют запретить факс, отказаться от Cisco и прекратить монополию «Ростелекома»

ия (СМЭВ). Также министру рекомендовали создать портал открытых машиночитаемых данных из государственных источников. Самым радикальным предложением в этой категории стала идея запретить использование факса во всех государственных организациях. Кроме того, министру предлагают централизованно интегрировать виджет госуслуг в «миллионы ежегодно продаваемых смартфонов» и напоминают, что пора вне
02.02.2012 Клиенты 3S-bank могут обмениваться документами без факса и электронной почты

данный момент это ноу-хау «СКБ-банка», аналогов которому нет на рынке, утверждают в банке. С его помощью можно обмениваться счетами, актами и другими документами через систему банка без использования факса и электронной почты. При этом система B2B обладает высокой степенью защиты конфиденциальности, а все пересылаемые документы являются полностью легитимными согласно законодательству, подче
23.08.2011 Panasonic разработала компактное МФУ KX-MB1520RU с функцией факсимильного аппарата

ройство KX-MB1520RU. В его компактном корпусе объединены сразу 5 устройств: принтер, сканер, копир, факс и PC-факс. Модель выполнена в классическом дизайне, а крупные разнесенные клавиши
26.04.2011 Inline Technologies привезла в Россию ПО факс-сервера XMediusFax от Sagemcom

Inline Technologies объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с французской компанией Sagemcom, производителем высокотехнологичного оборудования, в том числе таких продуктов, как GSM-R, факс-серверы, Triple-Play-шлюзы и цифровые телевизионные приставки. Согласно заключенному соглашению, Inline Technologies получила право использовать в реализуемых проектах и распространять с п
29.03.2011 «Вента» представила новую сетевую версию программного факса-автоответчика

VentaFax. Серверная часть Venta4Net Plus осуществляет прием и отправку факсов и телефонограмм через факс-модем (или несколько факс-модемов), установленных на том же компьютере. Начиная с
03.02.2011 Выбор ZOOM: Лучшие лазерные МФУ

лем: МФУ или принтер? Хотя универсальность МФУ такова, что оно может заменять также сканер, копир и факс, мало кто озадачивается вопросом купить ли ему, к примеру, сканер или МФУ? Таким образом
29.11.2010 Volkswagen в России внедрил факс-сервер Smartphone

пания Suptel сообщила о внедрении в российском представительстве автомобильного концерна Volkswagen факс-сервера Smartphone швейцарского производителя Novavox и интеграции его с системой телефо
13.11.2010 Новый сервис отправляет сообщения на факс через электронную почту

ное сообщение с помощью электронной почты. Виртуальная АТС сама сделает несколько попыток отправить факс и пришлет отчет об успешности отправки. Входящие факсимильные сообщения сами приходят в

16.10.2007 MightyFax 3.40 - отправка и получение факса

MightyFax 3.40 – новая версия программного обеспечения для отправки и получения факса. Для работы программы требуется модем, подключенный к телефонной линии. MightyFax устанавливает на ПК свой виртуальный принтер, поэтому отправка факса возможна из любой программы,

16.04.2007 "Скайлинк-Екатеринбург" ввел услугу беспроводного факса

рь будет еще проще отправлять и принимать факсимильные сообщения. Компания ввела уникальную услугу «Факс-номер», позволяющую пользоваться факсом без традиционного факс-аппарата. Абонент,
15.11.2006 Особенности выбора современного факса

Немного теории Не только факс… Нужен ли мне факс? Первый вопрос, на который необходимо ответить, а нужен ли мне
23.10.2006 Обзор лазерного факса Panasonic KX-FL403RU

Рассматриваемый в этой статье новый лазерный факсимильный аппарат Panasonic KX-FL403RU отличается от моделей предыдущего поколения максима
17.09.2006 Многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLM653RU

и кратковременном отключении питания. Подключив Panasonic KX-FLM653RU и запустив приложение «МФУ ПК ФАКС», вы получаете возможность принимать практически безграничное число факсимильных сообщен
07.09.2006 Panasonic KX-FLB853RU: Многофункциональный лазерный факс

использования в большой рабочей группе. Рассматриваемый в этой статье многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLB853RU относится именно к этой категории устройств. В его арсенале, наряд
17.10.2005 Тестируем лучший лазерный факс Panasonic

правлять по факсу сброшюрованные документы – просто помещаем на стекло книгу и пересылаем по факсу. Факс можно уместить на столе Главной и, пожалуй, единственной достопримечательностью устройст
12.08.2005 Факсы стали орудием фишеров

шленники рассылают электронные письма, в которых содержится просьба выслать личную информацию через факс. Письмо приходит якобы от компании электронных платежей PayPal. В нем говорится о попытк
09.03.2004 Lexmark: принтеры становятся сложнее и дешевле

ских принтеров Lexmark International Наджиб Бахаус (Najib Bahous) отметил, что всего три года назад европейскому потребителю приходилось платить от 99 до 199 евро за каждое из необходимых устройств – факс, копир, сканер и принтер, сейчас же, заплатив ту же сумму один раз, можно получить устройство для домашнего использования, сочетающее в себе все эти функции. Среди представленных новинок,

18.02.2004 Minolta выпустила монохромный коммуникационный центр Di1610

боты небольших офисов и рабочих групп, сочетая до 4 независимых устройств: копир, принтер, сканер и факс. Di1610f, версия со встроенным факсом, подходит для домашнего офиса, где документы должн
14.07.2003 Sharp выпускает факс со встроенной камерой

зования UX-W60CL/W60CW со встроенной 310-килопискельной камерой. В феврале компания уже представила факс со съемным дисплеем. В модели UX-W60CL, комплектующейся одной переносной телефонной труб
11.07.2003 CNet CN5614RV - дешевый факс-модем на чипсете Conexant

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации CNet Technology, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового внутреннего факс-модема для PCI-шины CNet CN5614RV. Продукт CNet CN5614RV реализован на базе чипсета Conexant и относится к группе так называемых программных модемов. На его плате нет постоянной памяти, в

23.05.2003 RightFax SBX расширяет возможности МФУ Xerox Document Centre

партнеры на выставке Docflow 2003 представили решение по расширению возможностей приема и передачи факс-сообщений аппаратами Xerox Document Centre, подключенными к RightFax SBX, демонстрируемо
27.02.2003 Lexmark X85 – “комбайн” для офиса

у при черно-белом копировании и до трех копий в минуту при цветном копировании. Опция “Сканирование-факс” представляет собой функцию для передачи как черно-белых, так и цветных факсимильных соо
20.02.2003 ИТ-рынок ждет бум электронной коммерции?

очтениями зрителей - они будут отслеживать программы, на которых остановили свой выбор телезрители. Факс-машины Почти все компании мира ныне используют факсы. Однако в ближайшем будущем эти маш
20.02.2003 ИТ-рынок ждет бум электронной коммерции?

очтениями зрителей - они будут отслеживать программы, на которых остановили свой выбор телезрители. Факс-машины Почти все компании мира ныне используют факсы. Однако в ближайшем будущем эти маш
04.02.2003 Samsung Electronics представил семейство струйных факс-аппаратов SF-33х, печатающих на обычной бумаге

Основной особенностью данных аппаратов является печать на обычной бумаге с разрешением до 600 точек/дюйм, позволяющая получать документы более высокого качества, чем печатаемые факс-машинами, использующими термобумагу или технологию термопереноса. Новые факс-аппараты Samsung имеют встроенные модемы с максимальными скоростями работы до 14,4 Кб/с, что позволяет з
16.10.2002 Факс-почта и дополнительный номер - новая услуга для бизнес-абонентов сети "МегаФон"

ть "МегаФон" вводит для контрактных абонентов новую услугу "Передача факсов (дополнительный номер + факс-почта)", которая включает в себя полный набор факсимильных услуг. При активации услуги а
10.07.2002 "Вента" выпустила новую версию VentaFax 5.1 с поддержкой автономного режима работы модемов U.S. Robotics Message

ксимильных и голосовых сообщений по телефонным линиям общего назначения с использованием аналоговых факс-модемов для персональных компьютеров под управлением операционных систем MS Windows разл
10.10.2001 В системе "БОСС-Референт" добавлена функция автоматического управления потоком исходящих и входящих факсов

операции по обработке факсов непосредственно со своих рабочих мест, стало возможным благодаря подписанному недавно партнерскому контракту между "АйТи" и компанией DataSys (Прага, Чехия) - поставщиком факс-сервера FaxChange. Заключение соглашения состоялось после тестирования, проведенного отделом внедрения "АйТи" на предмет совместимости нескольких факс-серверов различных производите
13.08.2001 "ТерраЛинк" представила новые предложения Brooktrout Technology в области корпоративных систем факсимильной связи

ивных систем передачи сообщений. Для приложений больших объемов Brooktrout предлагает заказчикам решение высокой производительности и плотности трафика, основанное на использовании "интеллектуальных" факс-карт серии TR1034 со скоростью передачи 33,6 кбит/с. Другое решение, основанное на использовании факс-карт серии TruFax и отличающееся высоким качеством и надежностью, предназначено
29.12.2000 Новый цветной факс от Sharp сможет печатать цифровые фотографии

tiMediaCard, Smart Media, CompactFlash и MemoryStick. Для управления и предварительного просмотра в факс встроен монохромный ЖК-дисплей (10 букв х 30 строчек). Разрешение при печати - 600 dpi.

21.11.2000 МТС расширила возможности услуги "передача факсов"

и при входящих звонках из телефонной сети общего пользования (ТфОП). Первая схема - "Альтернативный факс" - при звонках из ТфОП абонент может через меню телефона устанавливать тип следующего вы
02.11.2000 МГТС: теперь можно совершенно законно не платить за факс и модем

До сих пор москвичи, имеющие у себя дома факс или модем, должны были ежемесячно платить за него сумму, равную абонентской плате (сейча
02.11.2000 МГТС отменила плату за использование факса и модема

С ноября месяца МГТС отменила дополнительную плату за регистрацию и пользование оконечными абонентскими устройствами факс, модем, факс-модем для населения. Дополнительная плата за пользование телефонным аппаратом с автоматическим определителем номера сохранена в объеме 50% абонентской платы ежемесячно

13.10.2000 Компании Possio и BKL Limited представили на российском рынке новый GSM-факс Possio PM-70

Впервые на российском рынке компании Possio и BKL Limited представили новый GSM-факс Possio PM-70, совмещающий в себе функции мобильного телефона стандарта GSM 900/1800, факса, принтера и копира. Отличительной особенностью данного аппарата является то, что в нем отсутствует какой-либо дисплей. Вся информация - пиктограммы, текст, номера телефонов, принятые SMS


Публикаций - 1013, упоминаний - 1215

Fax и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 90
Microsoft Corporation 25775 87
HP Inc. 5883 79
Intel Corporation 12811 78
HP - Hewlett-Packard 3662 53
Canon 1439 50
Samsung Electronics 11064 49
Seiko Epson Corporation 908 42
Cisco Systems 5372 39
Brother - Brother Industries - Бразер 215 39
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 32
Siemens AG - Siemens Group 2673 29
Acer Group - Acer Inc 2776 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 25
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 24
Toshiba Corporation 2980 23
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 23
AMD Graphics Product Group - ATI 973 23
Xerox - Lexmark Int 303 21
Sony 6739 21
Rover - RoverComputers 423 21
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Вента - VentaFax 21 18
Dell EMC 5180 18
Oracle Corporation 7074 18
Lenovo Motorola 3566 18
Вента - Объединение Вента ПК 19 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 16
Sharp Corporation 1062 16
МегаФон 10742 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
Apple Inc 13154 13
LG Electronics 3735 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Крок - Croc 1964 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 39
Белый Ветер 365 12
Россети Ленэнерго 1699 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
eBay Inc 1640 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Почта России ПАО 2370 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Совкомбанк Совесть 279 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
UPS 216 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Visa International 1993 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 4
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Пробизнесбанк АКБ 135 4
AHConferences 53 4
Pulvermedia - Pulver Media 4 3
WestLB AG - Westdeutsche Landesbank - Western German state Bank - Portigon Financial Services AG 12 3
ВЭБ.РФ - ИнфраВЭБ - ВЭБ Инфраструктура - ФЦПФ - Федеральный центр проектного финансирования 13 3
Девелопмент-Юг - федеральный застройщик 13 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
Связной ГК 1401 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Альфа-Банк 1979 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Евросеть 1421 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OpenChain 1 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 325
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 322
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 291
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 220
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 209
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 192
Оцифровка - Digitization 5185 175
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 162
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 147
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 146
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 144
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 143
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 141
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 139
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 132
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 126
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 125
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 122
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 120
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 118
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 115
Принтер - скорость печати 590 110
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 108
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 106
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 99
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 95
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 93
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 92
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 89
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 89
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 87
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 84
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 81
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 81
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 81
Принтер струйный - Inkjet printer 739 79
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 78
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 77
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 74
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 73
Microsoft Windows 16882 84
Microsoft Windows 2000 8678 56
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 53
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 52
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 33
Apple AirPrint 119 32
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 31
Linux OS 11533 30
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 30
Apple iPhone 6 4861 29
Microsoft Office 4170 28
Microsoft Windows XP 2431 28
Google Android 15243 26
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 26
Oracle Java - язык программирования 3469 25
Rover - RoverBook 156 25
Intel Celeron - Серия процессоров 979 24
Seiko Epson Stylus 149 24
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 23
Apple iOS 8583 23
Microsoft Outlook 1506 23
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 22
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 21
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 19
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 18
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - Ricoh IM - серия МФУ 51 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 18
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 18
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 18
HP OfficeJet МФУ 64 18
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 17
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 17
HP PhotoSmart 113 17
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 16
Samsung SVR-диктофон 464 16
Olympus xD-Picture Card 122 16
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 15
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 15
Ксенин Алекс 311 9
Ерофеева Мария 31 8
Буров Олег 25 7
Набоков Сергей 27 6
Путин Владимир 3454 4
Лебедев Артемий 110 4
Демидов Михаил 134 4
Гималиев Наиль 11 4
Адров Дмитрий 34 4
Елисеев Александр 7 4
Ратокля Ольга 3 3
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 3
Glass Detlef - Гласс Детлеф 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Анохин Павел 15 3
Слизень Виталий 244 3
Кравченко Олег 12 3
Садовский Алексей 12 3
Макаров Станислав 118 3
Ратникова Оксана 6 3
Коротков Андрей 87 3
Клинаичев Андрей 33 3
Орлов Сергей 29 3
Труфанов Владимир 15 3
Наумов Станислав 30 3
Арзуманян Екатерина 5 3
Романова Мария 3 3
Зигуля Юрий 17 3
Сазонов Семен 6 3
Бабкина Светлана 3 3
Чернова Алёна 2 2
Кочергина Елена 2 2
Sobel Clifford - Собел Клиффорд 2 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Пароходова Анна 4 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Fiorina Carleton - Фиорина Карлетон 10 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Никифоров Николай 1138 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 444
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 128
Европа 24964 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 63
Япония 13807 50
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Украина 7928 30
Франция - Французская Республика 8177 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 24
Южная Корея - Республика 7052 23
Россия - СФО - Новосибирск 4876 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 18
Европа Восточная 3138 15
Америка - Американский регион 2206 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Африка - Африканский регион 3641 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Канада 5081 13
Китай - Тайвань 4245 13
Украина - Киев 1151 13
Казахстан - Республика 6048 12
Беларусь - Минск 706 12
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 11
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Испания - Королевство 3840 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Ближний Восток 3154 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 102
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 98
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 74
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 50
Ergonomics - Эргономика 1755 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 41
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 41
Английский язык 7030 40
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 33
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 29
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 24
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 24
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 22
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
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Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
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МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
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АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
Docflow 148 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CCWF - Call Center World Forum 39 4
Связь-Экспокомм 276 4
CeBIT 614 3
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
PC Expo 36 1
GeoВласть 45 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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