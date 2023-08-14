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Fax facsimile Факс факсимильная связь факсимильный аппарат факсимильные сообщения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.08.2023
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HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил
ов, HP сознательно утаивала от клиентов важную информацию, касающуюся доступности функций сканера и факса в МФУ в отсутствие картриджа с чернилами, необходимого для вывода текста и изображений
|11.02.2022
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4 причины, почему факсы не исчезнут в 2022 году
ьный аппарат, не говоря уже о том, чтобы пользоваться им. И в то же время есть те, кто поддерживает факс в рабочем состоянии — и по вполне уважительным причинам. В то время как цифровая связь —
|04.11.2021
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Как получить и отправить факс в 2021 году
е каждый почтовый сервис поддерживает контроль доставки писем. Разберемся, как получить и отправить факс через Интернет, если самого аппарата у вас нет. Если вы работаете с Microsoft Outlook, т
|12.09.2013
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Лучшие современные цветные лазерные МФУ. Выбор ZOOM
леднего. На фоне стоимости печатающего механизма ценовые добавки на интегрированный сканер, копир и факс выглядят весьма скромно. Польза же от них в повседневной работе может быть ощутимой. Цве
|25.02.2013
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Вышла новая версия факс-сервера Zetafax с поддержкой Windows 8
Компания Equisys объявила о выпуске новой версии факс-серверной системы Zetafax-2012, которая сертифицирована для Windows 8 и Windows Server 2
|29.01.2013
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Inline Technologies представила новую версию IP-факс-сервера XMediusFAX от Sagemcom
снащено поддержкой 64-битных приложений Windows (MS Office 2010). Среди других нововведений версии 7.0 — голосовое приветствие на входящие вызовы с возможностью донабора внутреннего номера получателя факса, улучшения в пользовательском интерфейсе (например, добавление интерактивной иконки клиентского приложения в панель задач). XMediusFAX интегрируется с системой корпоративной IP-телефонии,
|22.05.2012
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Новому главе Минсвязи советуют запретить факс, отказаться от Cisco и прекратить монополию «Ростелекома»
ия (СМЭВ). Также министру рекомендовали создать портал открытых машиночитаемых данных из государственных источников. Самым радикальным предложением в этой категории стала идея запретить использование факса во всех государственных организациях. Кроме того, министру предлагают централизованно интегрировать виджет госуслуг в «миллионы ежегодно продаваемых смартфонов» и напоминают, что пора вне
|02.02.2012
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Клиенты 3S-bank могут обмениваться документами без факса и электронной почты
данный момент это ноу-хау «СКБ-банка», аналогов которому нет на рынке, утверждают в банке. С его помощью можно обмениваться счетами, актами и другими документами через систему банка без использования факса и электронной почты. При этом система B2B обладает высокой степенью защиты конфиденциальности, а все пересылаемые документы являются полностью легитимными согласно законодательству, подче
|23.08.2011
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Panasonic разработала компактное МФУ KX-MB1520RU с функцией факсимильного аппарата
ройство KX-MB1520RU. В его компактном корпусе объединены сразу 5 устройств: принтер, сканер, копир, факс и PC-факс. Модель выполнена в классическом дизайне, а крупные разнесенные клавиши
|26.04.2011
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Inline Technologies привезла в Россию ПО факс-сервера XMediusFax от Sagemcom
Inline Technologies объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с французской компанией Sagemcom, производителем высокотехнологичного оборудования, в том числе таких продуктов, как GSM-R, факс-серверы, Triple-Play-шлюзы и цифровые телевизионные приставки. Согласно заключенному соглашению, Inline Technologies получила право использовать в реализуемых проектах и распространять с п
|29.03.2011
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«Вента» представила новую сетевую версию программного факса-автоответчика
VentaFax. Серверная часть Venta4Net Plus осуществляет прием и отправку факсов и телефонограмм через факс-модем (или несколько факс-модемов), установленных на том же компьютере. Начиная с
|03.02.2011
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Выбор ZOOM: Лучшие лазерные МФУ
лем: МФУ или принтер? Хотя универсальность МФУ такова, что оно может заменять также сканер, копир и факс, мало кто озадачивается вопросом купить ли ему, к примеру, сканер или МФУ? Таким образом
|29.11.2010
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Volkswagen в России внедрил факс-сервер Smartphone
пания Suptel сообщила о внедрении в российском представительстве автомобильного концерна Volkswagen факс-сервера Smartphone швейцарского производителя Novavox и интеграции его с системой телефо
|13.11.2010
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Новый сервис отправляет сообщения на факс через электронную почту
ное сообщение с помощью электронной почты. Виртуальная АТС сама сделает несколько попыток отправить факс и пришлет отчет об успешности отправки. Входящие факсимильные сообщения сами приходят в
|16.10.2007
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MightyFax 3.40 - отправка и получение факса
MightyFax 3.40 – новая версия программного обеспечения для отправки и получения факса. Для работы программы требуется модем, подключенный к телефонной линии. MightyFax устанавливает на ПК свой виртуальный принтер, поэтому отправка факса возможна из любой программы,
|16.04.2007
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"Скайлинк-Екатеринбург" ввел услугу беспроводного факса
рь будет еще проще отправлять и принимать факсимильные сообщения. Компания ввела уникальную услугу «Факс-номер», позволяющую пользоваться факсом без традиционного факс-аппарата. Абонент,
|15.11.2006
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Особенности выбора современного факса
Немного теории Не только факс… Нужен ли мне факс? Первый вопрос, на который необходимо ответить, а нужен ли мне
|23.10.2006
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Обзор лазерного факса Panasonic KX-FL403RU
Рассматриваемый в этой статье новый лазерный факсимильный аппарат Panasonic KX-FL403RU отличается от моделей предыдущего поколения максима
|17.09.2006
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Многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLM653RU
и кратковременном отключении питания. Подключив Panasonic KX-FLM653RU и запустив приложение «МФУ ПК ФАКС», вы получаете возможность принимать практически безграничное число факсимильных сообщен
|07.09.2006
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Panasonic KX-FLB853RU: Многофункциональный лазерный факс
использования в большой рабочей группе. Рассматриваемый в этой статье многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLB853RU относится именно к этой категории устройств. В его арсенале, наряд
|17.10.2005
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Тестируем лучший лазерный факс Panasonic
правлять по факсу сброшюрованные документы – просто помещаем на стекло книгу и пересылаем по факсу. Факс можно уместить на столе Главной и, пожалуй, единственной достопримечательностью устройст
|12.08.2005
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Факсы стали орудием фишеров
шленники рассылают электронные письма, в которых содержится просьба выслать личную информацию через факс. Письмо приходит якобы от компании электронных платежей PayPal. В нем говорится о попытк
|09.03.2004
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Lexmark: принтеры становятся сложнее и дешевле
ских принтеров Lexmark International Наджиб Бахаус (Najib Bahous) отметил, что всего три года назад европейскому потребителю приходилось платить от 99 до 199 евро за каждое из необходимых устройств – факс, копир, сканер и принтер, сейчас же, заплатив ту же сумму один раз, можно получить устройство для домашнего использования, сочетающее в себе все эти функции. Среди представленных новинок,
|18.02.2004
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Minolta выпустила монохромный коммуникационный центр Di1610
боты небольших офисов и рабочих групп, сочетая до 4 независимых устройств: копир, принтер, сканер и факс. Di1610f, версия со встроенным факсом, подходит для домашнего офиса, где документы должн
|14.07.2003
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Sharp выпускает факс со встроенной камерой
зования UX-W60CL/W60CW со встроенной 310-килопискельной камерой. В феврале компания уже представила факс со съемным дисплеем. В модели UX-W60CL, комплектующейся одной переносной телефонной труб
|11.07.2003
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CNet CN5614RV - дешевый факс-модем на чипсете Conexant
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации CNet Technology, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового внутреннего факс-модема для PCI-шины CNet CN5614RV. Продукт CNet CN5614RV реализован на базе чипсета Conexant и относится к группе так называемых программных модемов. На его плате нет постоянной памяти, в
|23.05.2003
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RightFax SBX расширяет возможности МФУ Xerox Document Centre
партнеры на выставке Docflow 2003 представили решение по расширению возможностей приема и передачи факс-сообщений аппаратами Xerox Document Centre, подключенными к RightFax SBX, демонстрируемо
|27.02.2003
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Lexmark X85 – “комбайн” для офиса
у при черно-белом копировании и до трех копий в минуту при цветном копировании. Опция “Сканирование-факс” представляет собой функцию для передачи как черно-белых, так и цветных факсимильных соо
|20.02.2003
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ИТ-рынок ждет бум электронной коммерции?
очтениями зрителей - они будут отслеживать программы, на которых остановили свой выбор телезрители. Факс-машины Почти все компании мира ныне используют факсы. Однако в ближайшем будущем эти маш
|20.02.2003
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ИТ-рынок ждет бум электронной коммерции?
очтениями зрителей - они будут отслеживать программы, на которых остановили свой выбор телезрители. Факс-машины Почти все компании мира ныне используют факсы. Однако в ближайшем будущем эти маш
|04.02.2003
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Samsung Electronics представил семейство струйных факс-аппаратов SF-33х, печатающих на обычной бумаге
Основной особенностью данных аппаратов является печать на обычной бумаге с разрешением до 600 точек/дюйм, позволяющая получать документы более высокого качества, чем печатаемые факс-машинами, использующими термобумагу или технологию термопереноса. Новые факс-аппараты Samsung имеют встроенные модемы с максимальными скоростями работы до 14,4 Кб/с, что позволяет з
|16.10.2002
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Факс-почта и дополнительный номер - новая услуга для бизнес-абонентов сети "МегаФон"
ть "МегаФон" вводит для контрактных абонентов новую услугу "Передача факсов (дополнительный номер + факс-почта)", которая включает в себя полный набор факсимильных услуг. При активации услуги а
|10.07.2002
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"Вента" выпустила новую версию VentaFax 5.1 с поддержкой автономного режима работы модемов U.S. Robotics Message
ксимильных и голосовых сообщений по телефонным линиям общего назначения с использованием аналоговых факс-модемов для персональных компьютеров под управлением операционных систем MS Windows разл
|10.10.2001
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В системе "БОСС-Референт" добавлена функция автоматического управления потоком исходящих и входящих факсов
операции по обработке факсов непосредственно со своих рабочих мест, стало возможным благодаря подписанному недавно партнерскому контракту между "АйТи" и компанией DataSys (Прага, Чехия) - поставщиком факс-сервера FaxChange. Заключение соглашения состоялось после тестирования, проведенного отделом внедрения "АйТи" на предмет совместимости нескольких факс-серверов различных производите
|13.08.2001
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"ТерраЛинк" представила новые предложения Brooktrout Technology в области корпоративных систем факсимильной связи
ивных систем передачи сообщений. Для приложений больших объемов Brooktrout предлагает заказчикам решение высокой производительности и плотности трафика, основанное на использовании "интеллектуальных" факс-карт серии TR1034 со скоростью передачи 33,6 кбит/с. Другое решение, основанное на использовании факс-карт серии TruFax и отличающееся высоким качеством и надежностью, предназначено
|29.12.2000
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Новый цветной факс от Sharp сможет печатать цифровые фотографии
tiMediaCard, Smart Media, CompactFlash и MemoryStick. Для управления и предварительного просмотра в факс встроен монохромный ЖК-дисплей (10 букв х 30 строчек). Разрешение при печати - 600 dpi.
|21.11.2000
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МТС расширила возможности услуги "передача факсов"
и при входящих звонках из телефонной сети общего пользования (ТфОП). Первая схема - "Альтернативный факс" - при звонках из ТфОП абонент может через меню телефона устанавливать тип следующего вы
|02.11.2000
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МГТС: теперь можно совершенно законно не платить за факс и модем
До сих пор москвичи, имеющие у себя дома факс или модем, должны были ежемесячно платить за него сумму, равную абонентской плате (сейча
|02.11.2000
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МГТС отменила плату за использование факса и модема
С ноября месяца МГТС отменила дополнительную плату за регистрацию и пользование оконечными абонентскими устройствами факс, модем, факс-модем для населения. Дополнительная плата за пользование телефонным аппаратом с автоматическим определителем номера сохранена в объеме 50% абонентской платы ежемесячно
|13.10.2000
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Компании Possio и BKL Limited представили на российском рынке новый GSM-факс Possio PM-70
Впервые на российском рынке компании Possio и BKL Limited представили новый GSM-факс Possio PM-70, совмещающий в себе функции мобильного телефона стандарта GSM 900/1800, факса, принтера и копира. Отличительной особенностью данного аппарата является то, что в нем отсутствует какой-либо дисплей. Вся информация - пиктограммы, текст, номера телефонов, принятые SMS
Fax и организации, системы, технологии, персоны:
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