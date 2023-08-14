Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения

HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил ов, HP сознательно утаивала от клиентов важную информацию, касающуюся доступности функций сканера и факса в МФУ в отсутствие картриджа с чернилами, необходимого для вывода текста и изображений

4 причины, почему факсы не исчезнут в 2022 году ьный аппарат, не говоря уже о том, чтобы пользоваться им. И в то же время есть те, кто поддерживает факс в рабочем состоянии — и по вполне уважительным причинам. В то время как цифровая связь —

Как получить и отправить факс в 2021 году е каждый почтовый сервис поддерживает контроль доставки писем. Разберемся, как получить и отправить факс через Интернет, если самого аппарата у вас нет. Если вы работаете с Microsoft Outlook, т

Лучшие современные цветные лазерные МФУ. Выбор ZOOM леднего. На фоне стоимости печатающего механизма ценовые добавки на интегрированный сканер, копир и факс выглядят весьма скромно. Польза же от них в повседневной работе может быть ощутимой. Цве

Вышла новая версия факс-сервера Zetafax с поддержкой Windows 8 Компания Equisys объявила о выпуске новой версии факс-серверной системы Zetafax-2012, которая сертифицирована для Windows 8 и Windows Server 2

Inline Technologies представила новую версию IP-факс-сервера XMediusFAX от Sagemcom снащено поддержкой 64-битных приложений Windows (MS Office 2010). Среди других нововведений версии 7.0 — голосовое приветствие на входящие вызовы с возможностью донабора внутреннего номера получателя факса, улучшения в пользовательском интерфейсе (например, добавление интерактивной иконки клиентского приложения в панель задач). XMediusFAX интегрируется с системой корпоративной IP-телефонии,

Новому главе Минсвязи советуют запретить факс, отказаться от Cisco и прекратить монополию «Ростелекома» ия (СМЭВ). Также министру рекомендовали создать портал открытых машиночитаемых данных из государственных источников. Самым радикальным предложением в этой категории стала идея запретить использование факса во всех государственных организациях. Кроме того, министру предлагают централизованно интегрировать виджет госуслуг в «миллионы ежегодно продаваемых смартфонов» и напоминают, что пора вне

Клиенты 3S-bank могут обмениваться документами без факса и электронной почты данный момент это ноу-хау «СКБ-банка», аналогов которому нет на рынке, утверждают в банке. С его помощью можно обмениваться счетами, актами и другими документами через систему банка без использования факса и электронной почты. При этом система B2B обладает высокой степенью защиты конфиденциальности, а все пересылаемые документы являются полностью легитимными согласно законодательству, подче

Panasonic разработала компактное МФУ KX-MB1520RU с функцией факсимильного аппарата ройство KX-MB1520RU. В его компактном корпусе объединены сразу 5 устройств: принтер, сканер, копир, факс и PC-факс. Модель выполнена в классическом дизайне, а крупные разнесенные клавиши

Inline Technologies привезла в Россию ПО факс-сервера XMediusFax от Sagemcom Inline Technologies объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с французской компанией Sagemcom, производителем высокотехнологичного оборудования, в том числе таких продуктов, как GSM-R, факс-серверы, Triple-Play-шлюзы и цифровые телевизионные приставки. Согласно заключенному соглашению, Inline Technologies получила право использовать в реализуемых проектах и распространять с п

«Вента» представила новую сетевую версию программного факса-автоответчика VentaFax. Серверная часть Venta4Net Plus осуществляет прием и отправку факсов и телефонограмм через факс-модем (или несколько факс-модемов), установленных на том же компьютере. Начиная с

Выбор ZOOM: Лучшие лазерные МФУ лем: МФУ или принтер? Хотя универсальность МФУ такова, что оно может заменять также сканер, копир и факс, мало кто озадачивается вопросом купить ли ему, к примеру, сканер или МФУ? Таким образом

Volkswagen в России внедрил факс-сервер Smartphone пания Suptel сообщила о внедрении в российском представительстве автомобильного концерна Volkswagen факс-сервера Smartphone швейцарского производителя Novavox и интеграции его с системой телефо

Новый сервис отправляет сообщения на факс через электронную почту ное сообщение с помощью электронной почты. Виртуальная АТС сама сделает несколько попыток отправить факс и пришлет отчет об успешности отправки. Входящие факсимильные сообщения сами приходят в

MightyFax 3.40 - отправка и получение факса MightyFax 3.40 – новая версия программного обеспечения для отправки и получения факса. Для работы программы требуется модем, подключенный к телефонной линии. MightyFax устанавливает на ПК свой виртуальный принтер, поэтому отправка факса возможна из любой программы,

"Скайлинк-Екатеринбург" ввел услугу беспроводного факса рь будет еще проще отправлять и принимать факсимильные сообщения. Компания ввела уникальную услугу «Факс-номер», позволяющую пользоваться факсом без традиционного факс-аппарата. Абонент,

Особенности выбора современного факса Немного теории Не только факс… Нужен ли мне факс? Первый вопрос, на который необходимо ответить, а нужен ли мне

Обзор лазерного факса Panasonic KX-FL403RU Рассматриваемый в этой статье новый лазерный факсимильный аппарат Panasonic KX-FL403RU отличается от моделей предыдущего поколения максима

Многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLM653RU и кратковременном отключении питания. Подключив Panasonic KX-FLM653RU и запустив приложение «МФУ ПК ФАКС», вы получаете возможность принимать практически безграничное число факсимильных сообщен

Panasonic KX-FLB853RU: Многофункциональный лазерный факс использования в большой рабочей группе. Рассматриваемый в этой статье многофункциональный лазерный факс Panasonic KX-FLB853RU относится именно к этой категории устройств. В его арсенале, наряд

Тестируем лучший лазерный факс Panasonic правлять по факсу сброшюрованные документы – просто помещаем на стекло книгу и пересылаем по факсу. Факс можно уместить на столе Главной и, пожалуй, единственной достопримечательностью устройст

Факсы стали орудием фишеров шленники рассылают электронные письма, в которых содержится просьба выслать личную информацию через факс. Письмо приходит якобы от компании электронных платежей PayPal. В нем говорится о попытк

Lexmark: принтеры становятся сложнее и дешевле ских принтеров Lexmark International Наджиб Бахаус (Najib Bahous) отметил, что всего три года назад европейскому потребителю приходилось платить от 99 до 199 евро за каждое из необходимых устройств – факс, копир, сканер и принтер, сейчас же, заплатив ту же сумму один раз, можно получить устройство для домашнего использования, сочетающее в себе все эти функции. Среди представленных новинок,

Minolta выпустила монохромный коммуникационный центр Di1610 боты небольших офисов и рабочих групп, сочетая до 4 независимых устройств: копир, принтер, сканер и факс. Di1610f, версия со встроенным факсом, подходит для домашнего офиса, где документы должн

Sharp выпускает факс со встроенной камерой зования UX-W60CL/W60CW со встроенной 310-килопискельной камерой. В феврале компания уже представила факс со съемным дисплеем. В модели UX-W60CL, комплектующейся одной переносной телефонной труб

CNet CN5614RV - дешевый факс-модем на чипсете Conexant Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации CNet Technology, сообщила о начале поставок на рынок России и стран СНГ нового внутреннего факс-модема для PCI-шины CNet CN5614RV. Продукт CNet CN5614RV реализован на базе чипсета Conexant и относится к группе так называемых программных модемов. На его плате нет постоянной памяти, в

RightFax SBX расширяет возможности МФУ Xerox Document Centre партнеры на выставке Docflow 2003 представили решение по расширению возможностей приема и передачи факс-сообщений аппаратами Xerox Document Centre, подключенными к RightFax SBX, демонстрируемо

Lexmark X85 – “комбайн” для офиса у при черно-белом копировании и до трех копий в минуту при цветном копировании. Опция “Сканирование-факс” представляет собой функцию для передачи как черно-белых, так и цветных факсимильных соо

ИТ-рынок ждет бум электронной коммерции? очтениями зрителей - они будут отслеживать программы, на которых остановили свой выбор телезрители. Факс-машины Почти все компании мира ныне используют факсы. Однако в ближайшем будущем эти маш

ИТ-рынок ждет бум электронной коммерции? очтениями зрителей - они будут отслеживать программы, на которых остановили свой выбор телезрители. Факс-машины Почти все компании мира ныне используют факсы. Однако в ближайшем будущем эти маш

Samsung Electronics представил семейство струйных факс-аппаратов SF-33х, печатающих на обычной бумаге Основной особенностью данных аппаратов является печать на обычной бумаге с разрешением до 600 точек/дюйм, позволяющая получать документы более высокого качества, чем печатаемые факс-машинами, использующими термобумагу или технологию термопереноса. Новые факс-аппараты Samsung имеют встроенные модемы с максимальными скоростями работы до 14,4 Кб/с, что позволяет з

Факс-почта и дополнительный номер - новая услуга для бизнес-абонентов сети "МегаФон" ть "МегаФон" вводит для контрактных абонентов новую услугу "Передача факсов (дополнительный номер + факс-почта)", которая включает в себя полный набор факсимильных услуг. При активации услуги а

"Вента" выпустила новую версию VentaFax 5.1 с поддержкой автономного режима работы модемов U.S. Robotics Message ксимильных и голосовых сообщений по телефонным линиям общего назначения с использованием аналоговых факс-модемов для персональных компьютеров под управлением операционных систем MS Windows разл

В системе "БОСС-Референт" добавлена функция автоматического управления потоком исходящих и входящих факсов операции по обработке факсов непосредственно со своих рабочих мест, стало возможным благодаря подписанному недавно партнерскому контракту между "АйТи" и компанией DataSys (Прага, Чехия) - поставщиком факс-сервера FaxChange. Заключение соглашения состоялось после тестирования, проведенного отделом внедрения "АйТи" на предмет совместимости нескольких факс-серверов различных производите

"ТерраЛинк" представила новые предложения Brooktrout Technology в области корпоративных систем факсимильной связи ивных систем передачи сообщений. Для приложений больших объемов Brooktrout предлагает заказчикам решение высокой производительности и плотности трафика, основанное на использовании "интеллектуальных" факс-карт серии TR1034 со скоростью передачи 33,6 кбит/с. Другое решение, основанное на использовании факс-карт серии TruFax и отличающееся высоким качеством и надежностью, предназначено

Новый цветной факс от Sharp сможет печатать цифровые фотографии tiMediaCard, Smart Media, CompactFlash и MemoryStick. Для управления и предварительного просмотра в факс встроен монохромный ЖК-дисплей (10 букв х 30 строчек). Разрешение при печати - 600 dpi.

МТС расширила возможности услуги "передача факсов" и при входящих звонках из телефонной сети общего пользования (ТфОП). Первая схема - "Альтернативный факс" - при звонках из ТфОП абонент может через меню телефона устанавливать тип следующего вы

МГТС: теперь можно совершенно законно не платить за факс и модем До сих пор москвичи, имеющие у себя дома факс или модем, должны были ежемесячно платить за него сумму, равную абонентской плате (сейча

МГТС отменила плату за использование факса и модема С ноября месяца МГТС отменила дополнительную плату за регистрацию и пользование оконечными абонентскими устройствами факс, модем, факс-модем для населения. Дополнительная плата за пользование телефонным аппаратом с автоматическим определителем номера сохранена в объеме 50% абонентской платы ежемесячно