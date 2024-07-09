HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет ериканская компания HP приняла решение о прекращении производства и продаж лазерных принтеров серии LaserJet, которые нельзя использовать без подключения к интернету, пишет Tom’s Hardware. Лини

Компания Sprint первая привезла в Россию новые корпоративные МФУ HP аутсорсингу печати, поставила в Россию новую линейку многофункциональных устройств формата А3 серии HP LaserJet Managed E800/E700. Поставки осуществляются путем параллельного импорта. Устройств

Миллионы людей оказались под угрозой взлома из-за ушедшей из России HP puter. Проблема затрагивает сотни моделей из популярных в России и в мире серий DeskJet, OfficeJet, LaserJet Pro, Pagewide Pro, Enterprise, и Large Format. На мировой арене HP является крупнейш

HP представила принтеры нового поколения LaserJet Pro M100 и M200 HP Inc. представила обновленные линейки цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet Pro M100 и M200. Новые принтеры серий M100 и M200 разработаны в соответствии с основ

Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей HP LaserJet Pro M15w LaserJet Pro M15w – сравнительно новый принтер, заменивший популярную модел

HP представила новые МФУ LaserJet MFP M433a и M436 для бизнеса HP объявила о расширении популярной серии устройств печати, представляя модели HP LaserJet MFP M433a и M436 для стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMA).

Демонстрация возможностей от HP демо-центр, где представлены новейшие устройства печати формата А3 на основе технологий PageWide и LaserJet и принтеры и МФУ, разработанные специально для решений по аутсорсингу печати. В Ново

HP представила в Москве демо-центр устройств бизнес-печати формата А3 rgy, NFC; 20,3 см сенсорный экран; универсальный лоток на 100 листов A3, лоток на 550 листов A3.МФУ HP LaserJet M436n: скорость печати 23 стр/мин; Ethernet; 4-строчный дисплей; Планшетный скане

HP представила серию сверхкомпактных МФУ HP Inc. представила новую серию многофункциональных устройств HP LaserJet Pro M28. Это одни из самых компактных лазерных устройств печати в своем классе, к

HP представила в России устройства LaserJet 600 для «офиса будущего» Компания HP объявила о старте продаж линейки устройств HP LaserJet Enterprise 600, имеющих высокий уровень безопасности и производительности. В комп

HP пополнила линейку LaserJet Ultra новым МФУ и линейки LaserJet Ultra. Созданное специально для российского рынка многофункциональное устройство HP LaserJet Ultra MFP M230sdn отличается высокой производительностью, обеспечивая повышение с

Три картриджа борьбы за себестоимость Новые принтеры и МФУ HP LaserJet Ultra M106w, HP LaserJet Ultra MFP M134a и HP LaserJet Ultra MFP M1

HP привезла в Россию новые принтеры с низкой стоимостью владения алов. Тонер-картридж и девелопер-фотобарабан (не совместимы с предыдущим поколением расходников для LaserJet Pro) имеют раздельную конструкцию и, по сути, представляют собой два отдельных расхо

HP представил устройства LaserJet Pro для малого и среднего бизнеса ванных на компании малого и среднего бизнеса. Как рассказали CNews в компании, новые принтеры и МФУ HP LaserJet Pro обеспечивают скорость печати до 28 страниц в минуту, что на 15–20% быстрее пр

HP привезла в Россию новые принтеры LaserJet для малого, среднего и крупного бизнеса дуктов систем печати, HP в России. — Если выбрано правильное оборудование, такое как новые принтеры HP LaserJet, а также задействован весь потенциал дополнительных средств безопасности, можно б

HP представила новые принтеры LaserJet с функциями защиты от кибератак ринтеры в своих стратегиях защиты. Чтобы восполнить этот пробел, HP предложила новые принтеры и МФУ HP LaserJet корпоративного класса, которые уже оснащены функциями безопасности. В частности,

HP расширила линейку принтеров LaserJet Enterprise Компания HP представила новые принтеры LaserJet Enterprise, обеспечивающие высокие показатели скорости печати, производительности и

Корпоративные центры печати: новые многофункциональные устройства от HP Новые модели МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M575/M525 и HP LaserJet Enterprise flow 830/880 сочетают в себ

HP представила первое 3D-МФУ Компания HP анонсировала лазерное МФУ, оснащенного 3D-сканером. Речь идет о TopShot LaserJet Pro M275. HP позиционирует новинку для компаний малого бизнеса. LaserJet Pro

HP анонсировала сверхкомпактное МФУ для СМБ Компания HP представила многофункциональное устройство LaserJet Pro 100 MFP M175nw, представляющее собой цветной принтер с копиром и сканером. Оно с

Печатаем в цвете: МФУ и принтеры Xerox Устройства для цветной печати Phaser 6000 и Phaser 6010 разработаны для индивидуального домашнего пользования и для малых предприятий, имеющих небольшие рабочие группы с 2-5 сотрудниками. Стоит отметить, что разработчики основательно под

HP начала продажи новых принтеров LaserJet Pro Компания HP объявила о начале розничных продаж линейки принтеров LaserJet Pro. Новые монохромные принтеры P1102, 1102w и P1566/P1606dn поддерживают технологию

Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома и малого офиса Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома Canon i-SENSYS MF4018 HP LaserJet M1120 Samsung SCX-4500 Brother DCP-7025R Kyocera FS-1016MFP Canon iR1018 Выбор ZO

HP выпустил лазерный принтер к Новому году редставила рынку эксклюзивную модель, выпущенную специально к новогоднему сезону. От уже привычного HP LaserJet 1018 эту модель отличает черный цвет корпуса. Сейчас, когда все большее количеств

HP представляет новые МФУ LaserJet серии M2727 MFP ми, ускоряет выход первой страницы при копировании документов и при этом потребляет меньше энергии. HP LaserJet серии M2727 MFP Стоимость LaserJet 2727nf MFP составляет 22 660 руб., 2727nfs MFP

ФТИ им. Иоффе закупает компьютеры шт. Компьютер Core2 Duo (1.8GHz)/1024Mb Ram/160Gb HDD/DVD-RW – 1 шт. Проектор Acer XD1250P – 1 шт. МФУ Hewlett-Packard LaserJet M1005 – 1 шт. Принтер лазерный Brother HL-5250DN – 1 шт. Принтер

Новые лазерные монохромные и цветные принтеры от HP Компания Hewlett-Packard представляет на российском рынке новый монохромный лазерный принтер HP LaserJet P2014 и серию новых цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet CP3505. Монохром

Лучшие лазерные принтеры 2006 года ся изображение, которое затем отпечатывается на бумаге. Примечательный монохромный лазерный принтер LaserJet P2015 в ушедшем году вывела на рынок компания HP. Дизайн этой модели не слишком прит

HP обновил линейку принтеров и МФУ л новую более понятную систему обозначения устройств, а также выпустил 100-миллионный принтер серии LaserJet. Все новые устройства HP отныне будут обозначаться буквой в начале модели: P —

НР представил новую линейку цветных принтеров водитель компьютеров и принтеров Palo Alto представила многофункциональный цветной лазерный принтер HP Color LaserJet 4730 для корпоративных решений, сочетающий в себе функции печати, копирован

HP представила новое производительное МФУ Компания HP представила на российском рынке новое МФУ Color LaserJet 9500mfp. Модель обеспечивает цветную печать, копирование, сканирование в электронную почту, обработку факсов. Устройства поддерживает двустороннюю печать со скоростью 24 стр/мин.

HP анонсировал новую линейку принтеров ельство компании НР официально объявило о выходе на российский рынок новых моделей принтеров: Color LaserJet 5550, Color LaserJet 3550, BusinessinkJet 1200. Модель Color LaserJet

HP LaserJet 3015 — работа с документами без нервных срывов На взгляд Как и все устройства подобного рода HP LaserJet 3015 представляет собой лазерный принтер, верхняя крышка которого заменена сканир

USB становится главным портом принтера? Конструктивно этот принтер от HP LaserJet 1012 и HP LaserJet 1015 отличается несильно, по крайней мере, внешне эти р

HP LaserJet 1015: соревнование принтеров продолжается HP LaserJet 1015 — самый «старший» член нового семейства, самый мощный и универсальный. От

НР представил МФУ для разных категорий потребителей альных устройств, способных удовлетворить потребности пользователей SOHO и SMB. На основе платформы HP LaserJet были созданы простые в эксплуатации универсальные устройства с функциями сканера,

НР представил три новых принтера для офиса ению, даже в некоторой степени конкурирует с младшими лазерными моделями. Цветные лазерные принтеры Color LaserJet 3500 и 3700, а также струйная модель HP Business InkJet 2300 являются представ

HP выпустил новые продукты для цветной печати граммным процессором PostScript RIP для высококачественной высокоточной печати.Кроме того, на смену HP LaserJet 1000w и 1005w компания выводит серию принтеров HP LaserJet 1010. Принтеры

НР ориентируется на Россию и Нигерию ниц. Ориентировочная цена принтера в Европе составит около €399 и €699 за сетевую версию принтера. HP LaserJet 2300 Модель HP LaserJet 2300 предназначена уже для небольших рабочих групп