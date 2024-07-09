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HP LaserJet серия лазерных принтеров

СОБЫТИЯ

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09.07.2024 HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет

ериканская компания HP приняла решение о прекращении производства и продаж лазерных принтеров серии LaserJet, которые нельзя использовать без подключения к интернету, пишет Tom’s Hardware. Лини
28.09.2023 Компания Sprint первая привезла в Россию новые корпоративные МФУ HP

аутсорсингу печати, поставила в Россию новую линейку многофункциональных устройств формата А3 серии HP LaserJet Managed E800/E700. Поставки осуществляются путем параллельного импорта. Устройств
23.03.2022 Миллионы людей оказались под угрозой взлома из-за ушедшей из России HP

puter. Проблема затрагивает сотни моделей из популярных в России и в мире серий DeskJet, OfficeJet, LaserJet Pro, Pagewide Pro, Enterprise, и Large Format. На мировой арене HP является крупнейш
31.01.2020 HP представила принтеры нового поколения LaserJet Pro M100 и M200

HP Inc. представила обновленные линейки цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet Pro M100 и M200. Новые принтеры серий M100 и M200 разработаны в соответствии с основ
18.07.2019 Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

HP LaserJet Pro M15w LaserJet Pro M15w – сравнительно новый принтер, заменивший популярную модел
20.07.2018 HP представила новые МФУ LaserJet MFP M433a и M436 для бизнеса

HP объявила о расширении популярной серии устройств печати, представляя модели HP LaserJet MFP M433a и M436 для стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMA).

30.03.2018 Демонстрация возможностей от HP

демо-центр, где представлены новейшие устройства печати формата А3 на основе технологий PageWide и LaserJet и принтеры и МФУ, разработанные специально для решений по аутсорсингу печати. В Ново
29.03.2018 HP представила в Москве демо-центр устройств бизнес-печати формата А3

rgy, NFC; 20,3 см сенсорный экран; универсальный лоток на 100 листов A3, лоток на 550 листов A3.МФУ HP LaserJet M436n: скорость печати 23 стр/мин; Ethernet; 4-строчный дисплей; Планшетный скане
21.03.2018 HP представила серию сверхкомпактных МФУ

HP Inc. представила новую серию многофункциональных устройств HP LaserJet Pro M28. Это одни из самых компактных лазерных устройств печати в своем классе, к
04.08.2017 HP представила в России устройства LaserJet 600 для «офиса будущего»

Компания HP объявила о старте продаж линейки устройств HP LaserJet Enterprise 600, имеющих высокий уровень безопасности и производительности. В комп
17.05.2017 HP пополнила линейку LaserJet Ultra новым МФУ

и линейки LaserJet Ultra. Созданное специально для российского рынка многофункциональное устройство HP LaserJet Ultra MFP M230sdn отличается высокой производительностью, обеспечивая повышение с
18.10.2016 Три картриджа борьбы за себестоимость

Новые принтеры и МФУ HP LaserJet Ultra M106w, HP LaserJet Ultra MFP M134a и HP LaserJet Ultra MFP M1
13.10.2016 HP привезла в Россию новые принтеры с низкой стоимостью владения

алов. Тонер-картридж и девелопер-фотобарабан (не совместимы с предыдущим поколением расходников для LaserJet Pro) имеют раздельную конструкцию и, по сути, представляют собой два отдельных расхо
11.10.2016 HP представил устройства LaserJet Pro для малого и среднего бизнеса

ванных на компании малого и среднего бизнеса. Как рассказали CNews в компании, новые принтеры и МФУ HP LaserJet Pro обеспечивают скорость печати до 28 страниц в минуту, что на 15–20% быстрее пр
23.10.2015 HP привезла в Россию новые принтеры LaserJet для малого, среднего и крупного бизнеса

дуктов систем печати, HP в России. — Если выбрано правильное оборудование, такое как новые принтеры HP LaserJet, а также задействован весь потенциал дополнительных средств безопасности, можно б
23.09.2015 HP представила новые принтеры LaserJet с функциями защиты от кибератак

ринтеры в своих стратегиях защиты. Чтобы восполнить этот пробел, HP предложила новые принтеры и МФУ HP LaserJet корпоративного класса, которые уже оснащены функциями безопасности. В частности,

01.04.2015 HP расширила линейку принтеров LaserJet Enterprise

Компания HP представила новые принтеры LaserJet Enterprise, обеспечивающие высокие показатели скорости печати, производительности и

07.04.2014 Корпоративные центры печати: новые многофункциональные устройства от HP

Новые модели МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M575/M525 и HP LaserJet Enterprise flow 830/880 сочетают в себ
13.09.2011 HP представила первое 3D-МФУ

Компания HP анонсировала лазерное МФУ, оснащенного 3D-сканером. Речь идет о TopShot LaserJet Pro M275. HP позиционирует новинку для компаний малого бизнеса. LaserJet Pro

07.07.2011 HP анонсировала сверхкомпактное МФУ для СМБ

Компания HP представила многофункциональное устройство LaserJet Pro 100 MFP M175nw, представляющее собой цветной принтер с копиром и сканером. Оно с
14.06.2011 Печатаем в цвете: МФУ и принтеры Xerox

Устройства для цветной печати Phaser 6000 и Phaser 6010 разработаны для индивидуального домашнего пользования и для малых предприятий, имеющих небольшие рабочие группы с 2-5 сотрудниками. Стоит отметить, что разработчики основательно под
27.04.2010 HP начала продажи новых принтеров LaserJet Pro

Компания HP объявила о начале розничных продаж линейки принтеров LaserJet Pro. Новые монохромные принтеры P1102, 1102w и P1566/P1606dn поддерживают технологию
10.06.2008 Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома и малого офиса

Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома Canon i-SENSYS MF4018 HP LaserJet M1120 Samsung SCX-4500 Brother DCP-7025R Kyocera FS-1016MFP Canon iR1018 Выбор ZO
11.12.2007 HP выпустил лазерный принтер к Новому году

редставила рынку эксклюзивную модель, выпущенную специально к новогоднему сезону. От уже привычного HP LaserJet 1018 эту модель отличает черный цвет корпуса. Сейчас, когда все большее количеств
26.11.2007 HP представляет новые МФУ LaserJet серии M2727 MFP

ми, ускоряет выход первой страницы при копировании документов и при этом потребляет меньше энергии. HP LaserJet серии M2727 MFP Стоимость LaserJet 2727nf MFP составляет 22 660 руб., 2727nfs MFP
08.10.2007 ФТИ им. Иоффе закупает компьютеры

шт. Компьютер Core2 Duo (1.8GHz)/1024Mb Ram/160Gb HDD/DVD-RW – 1 шт. Проектор Acer XD1250P – 1 шт. МФУ Hewlett-Packard LaserJet M1005 – 1 шт. Принтер лазерный Brother HL-5250DN – 1 шт. Принтер
08.08.2007 Новые лазерные монохромные и цветные принтеры от HP

Компания Hewlett-Packard представляет на российском рынке новый монохромный лазерный принтер HP LaserJet P2014 и серию новых цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet CP3505. Монохром
31.01.2007 Лучшие лазерные принтеры 2006 года

ся изображение, которое затем отпечатывается на бумаге. Примечательный монохромный лазерный принтер LaserJet P2015 в ушедшем году вывела на рынок компания HP. Дизайн этой модели не слишком прит
04.10.2006 HP обновил линейку принтеров и МФУ

л новую более понятную систему обозначения устройств, а также выпустил 100-миллионный принтер серии LaserJet. Все новые устройства HP отныне будут обозначаться буквой в начале модели: P —

19.10.2005 НР представил новую линейку цветных принтеров

водитель компьютеров и принтеров Palo Alto представила многофункциональный цветной лазерный принтер HP Color LaserJet 4730 для корпоративных решений, сочетающий в себе функции печати, копирован
10.12.2004 HP представила новое производительное МФУ

Компания HP представила на российском рынке новое МФУ Color LaserJet 9500mfp. Модель обеспечивает цветную печать, копирование, сканирование в электронную почту, обработку факсов. Устройства поддерживает двустороннюю печать со скоростью 24 стр/мин.
05.10.2004 HP анонсировал новую линейку принтеров

ельство компании НР официально объявило о выходе на российский рынок новых моделей принтеров: Color LaserJet 5550, Color LaserJet 3550, BusinessinkJet 1200. Модель Color LaserJet

19.05.2004 HP LaserJet 3015 — работа с документами без нервных срывов

На взгляд Как и все устройства подобного рода HP LaserJet 3015 представляет собой лазерный принтер, верхняя крышка которого заменена сканир
02.04.2004 USB становится главным портом принтера?

Конструктивно этот принтер от HP LaserJet 1012 и HP LaserJet 1015 отличается несильно, по крайней мере, внешне эти р
02.04.2004 HP LaserJet 1015: соревнование принтеров продолжается

HP LaserJet 1015 — самый «старший» член нового семейства, самый мощный и универсальный. От 
25.02.2004 НР представил МФУ для разных категорий потребителей

альных устройств, способных удовлетворить потребности пользователей SOHO и SMB. На основе платформы HP LaserJet были созданы простые в эксплуатации универсальные устройства с функциями сканера,
10.12.2003 НР представил три новых принтера для офиса

ению, даже в некоторой степени конкурирует с младшими лазерными моделями. Цветные лазерные принтеры Color LaserJet 3500 и 3700, а также струйная модель HP Business InkJet 2300 являются представ
02.09.2003 HP выпустил новые продукты для цветной печати

граммным процессором PostScript RIP для высококачественной высокоточной печати.Кроме того, на смену HP LaserJet 1000w и 1005w компания выводит серию принтеров HP LaserJet 1010. Принтеры

27.03.2003 НР ориентируется на Россию и Нигерию

ниц. Ориентировочная цена принтера в Европе составит около €399 и €699 за сетевую версию принтера.  HP LaserJet 2300 Модель HP LaserJet 2300 предназначена уже для небольших рабочих групп
27.02.2003 HP LaserJet 1005w - новый принтер для SOHO

объявил о выпуске своей самой доступной по цене модели монохромного лазерного принтера для офиса - HP LaserJet 1005w. Этот новый принтер предназначен для небольших компаний, которым требуется


Публикаций - 178, упоминаний - 564

HP LaserJet и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5885 125
HP - Hewlett-Packard 3662 53
Xerox - The Haloid Company 1168 22
Seiko Epson Corporation 909 18
Canon 1441 18
Brother - Brother Industries - Бразер 216 12
Samsung Electronics 11074 11
Apple Inc 13171 10
Intel Corporation 12821 10
Microsoft Corporation 25785 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Google LLC 12710 5
Xerox - Lexmark Int 303 5
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 4
Konica Minolta 423 4
Eastman Kodak - Кодак 509 3
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 3
Dell EMC 5182 3
Oracle Corporation 7081 3
Toshiba Corporation 2980 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
X-Com - Икс ком 188 3
ViewSonic 325 3
VAIO 475 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Datamax 13 2
Broadcom - VMware 2611 2
SAP SE 5603 2
Meta Platforms - Facebook 4622 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 711 2
Dropbox 527 2
Sharp Corporation 1062 2
OKI - ОКИ Системс Рус 175 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Supermicro 135 1
Монолит-Инфо 138 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 7
International Paper 27 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Верный - торговая сеть 328 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 1
Промотходы МГУП 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
UPS 217 1
Северсталь ПАО - Severstal 632 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1919 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ЦИАН - CIAN 193 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 2
Судебная власть - Judicial power 2506 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Администрация Ставрополя 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3655 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3313 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 784 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6221 148
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 73
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 71
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1251 62
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3672 60
Принтер - скорость печати 590 49
Принтер струйный - Inkjet printer 739 39
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10608 37
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 31
Оцифровка - Digitization 5198 27
Монохромное изображение - Monochrome image 642 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13501 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10381 24
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3768 23
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13070 23
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6616 22
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 21
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22607 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10754 20
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Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 19
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 18
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Apple AirPrint 119 13
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HP PhotoSmart 113 13
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Brother HL - Brother HQ - лазерный чёрно-белый принтер 15 7
Apple iPad 4015 7
Apple iOS 8589 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 6
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
Adobe PostScript 117 6
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Samsung SCX - серия МФУ 14 6
Linux OS 11550 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2523 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1447 6
HP Sure Start 38 5
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 13
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Ближний Восток 3156 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19169 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8591 4
Южная Корея - Республика 7057 3
Азия - Азиатский регион 5925 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14816 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3415 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 2
Япония 13810 2
Германия - Федеративная Республика 13223 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2857 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2284 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 786 2
Европа Западная 1496 2
Россия - СЗФО - Псковская область 698 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
США - Орегон 255 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Европа Центральная 278 1
США - Миссури - Канзас-Сити 107 1
США - Айдахо 68 1
Германия - Бавария 73 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 393 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5497 1
США - Канзас - Вичита 7 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 44 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1226 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 795 1
Индия - Bharat 5876 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 34
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5589 8
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