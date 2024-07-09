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HP LaserJet серия лазерных принтеров
СОБЫТИЯ
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|09.07.2024
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HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет
ериканская компания HP приняла решение о прекращении производства и продаж лазерных принтеров серии LaserJet, которые нельзя использовать без подключения к интернету, пишет Tom’s Hardware. Лини
|28.09.2023
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Компания Sprint первая привезла в Россию новые корпоративные МФУ HP
аутсорсингу печати, поставила в Россию новую линейку многофункциональных устройств формата А3 серии HP LaserJet Managed E800/E700. Поставки осуществляются путем параллельного импорта. Устройств
|23.03.2022
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Миллионы людей оказались под угрозой взлома из-за ушедшей из России HP
puter. Проблема затрагивает сотни моделей из популярных в России и в мире серий DeskJet, OfficeJet, LaserJet Pro, Pagewide Pro, Enterprise, и Large Format. На мировой арене HP является крупнейш
|31.01.2020
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HP представила принтеры нового поколения LaserJet Pro M100 и M200
HP Inc. представила обновленные линейки цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet Pro M100 и M200. Новые принтеры серий M100 и M200 разработаны в соответствии с основ
|18.07.2019
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Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей
HP LaserJet Pro M15w LaserJet Pro M15w – сравнительно новый принтер, заменивший популярную модел
|20.07.2018
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HP представила новые МФУ LaserJet MFP M433a и M436 для бизнеса
HP объявила о расширении популярной серии устройств печати, представляя модели HP LaserJet MFP M433a и M436 для стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMA).
|30.03.2018
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Демонстрация возможностей от HP
демо-центр, где представлены новейшие устройства печати формата А3 на основе технологий PageWide и LaserJet и принтеры и МФУ, разработанные специально для решений по аутсорсингу печати. В Ново
|29.03.2018
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HP представила в Москве демо-центр устройств бизнес-печати формата А3
rgy, NFC; 20,3 см сенсорный экран; универсальный лоток на 100 листов A3, лоток на 550 листов A3.МФУ HP LaserJet M436n: скорость печати 23 стр/мин; Ethernet; 4-строчный дисплей; Планшетный скане
|21.03.2018
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HP представила серию сверхкомпактных МФУ
HP Inc. представила новую серию многофункциональных устройств HP LaserJet Pro M28. Это одни из самых компактных лазерных устройств печати в своем классе, к
|04.08.2017
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HP представила в России устройства LaserJet 600 для «офиса будущего»
Компания HP объявила о старте продаж линейки устройств HP LaserJet Enterprise 600, имеющих высокий уровень безопасности и производительности. В комп
|17.05.2017
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HP пополнила линейку LaserJet Ultra новым МФУ
и линейки LaserJet Ultra. Созданное специально для российского рынка многофункциональное устройство HP LaserJet Ultra MFP M230sdn отличается высокой производительностью, обеспечивая повышение с
|18.10.2016
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Три картриджа борьбы за себестоимость
Новые принтеры и МФУ HP LaserJet Ultra M106w, HP LaserJet Ultra MFP M134a и HP LaserJet Ultra MFP M1
|13.10.2016
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HP привезла в Россию новые принтеры с низкой стоимостью владения
алов. Тонер-картридж и девелопер-фотобарабан (не совместимы с предыдущим поколением расходников для LaserJet Pro) имеют раздельную конструкцию и, по сути, представляют собой два отдельных расхо
|11.10.2016
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HP представил устройства LaserJet Pro для малого и среднего бизнеса
ванных на компании малого и среднего бизнеса. Как рассказали CNews в компании, новые принтеры и МФУ HP LaserJet Pro обеспечивают скорость печати до 28 страниц в минуту, что на 15–20% быстрее пр
|23.10.2015
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HP привезла в Россию новые принтеры LaserJet для малого, среднего и крупного бизнеса
дуктов систем печати, HP в России. — Если выбрано правильное оборудование, такое как новые принтеры HP LaserJet, а также задействован весь потенциал дополнительных средств безопасности, можно б
|23.09.2015
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HP представила новые принтеры LaserJet с функциями защиты от кибератак
ринтеры в своих стратегиях защиты. Чтобы восполнить этот пробел, HP предложила новые принтеры и МФУ HP LaserJet корпоративного класса, которые уже оснащены функциями безопасности. В частности,
|01.04.2015
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HP расширила линейку принтеров LaserJet Enterprise
Компания HP представила новые принтеры LaserJet Enterprise, обеспечивающие высокие показатели скорости печати, производительности и
|07.04.2014
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Корпоративные центры печати: новые многофункциональные устройства от HP
Новые модели МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M575/M525 и HP LaserJet Enterprise flow 830/880 сочетают в себ
|13.09.2011
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HP представила первое 3D-МФУ
Компания HP анонсировала лазерное МФУ, оснащенного 3D-сканером. Речь идет о TopShot LaserJet Pro M275. HP позиционирует новинку для компаний малого бизнеса. LaserJet Pro
|07.07.2011
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HP анонсировала сверхкомпактное МФУ для СМБ
Компания HP представила многофункциональное устройство LaserJet Pro 100 MFP M175nw, представляющее собой цветной принтер с копиром и сканером. Оно с
|14.06.2011
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Печатаем в цвете: МФУ и принтеры Xerox
Устройства для цветной печати Phaser 6000 и Phaser 6010 разработаны для индивидуального домашнего пользования и для малых предприятий, имеющих небольшие рабочие группы с 2-5 сотрудниками. Стоит отметить, что разработчики основательно под
|27.04.2010
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HP начала продажи новых принтеров LaserJet Pro
Компания HP объявила о начале розничных продаж линейки принтеров LaserJet Pro. Новые монохромные принтеры P1102, 1102w и P1566/P1606dn поддерживают технологию
|10.06.2008
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Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома и малого офиса
Выбор ZOOM: лазерные МФУ для дома Canon i-SENSYS MF4018 HP LaserJet M1120 Samsung SCX-4500 Brother DCP-7025R Kyocera FS-1016MFP Canon iR1018 Выбор ZO
|11.12.2007
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HP выпустил лазерный принтер к Новому году
редставила рынку эксклюзивную модель, выпущенную специально к новогоднему сезону. От уже привычного HP LaserJet 1018 эту модель отличает черный цвет корпуса. Сейчас, когда все большее количеств
|26.11.2007
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HP представляет новые МФУ LaserJet серии M2727 MFP
ми, ускоряет выход первой страницы при копировании документов и при этом потребляет меньше энергии. HP LaserJet серии M2727 MFP Стоимость LaserJet 2727nf MFP составляет 22 660 руб., 2727nfs MFP
|08.10.2007
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ФТИ им. Иоффе закупает компьютеры
шт. Компьютер Core2 Duo (1.8GHz)/1024Mb Ram/160Gb HDD/DVD-RW – 1 шт. Проектор Acer XD1250P – 1 шт. МФУ Hewlett-Packard LaserJet M1005 – 1 шт. Принтер лазерный Brother HL-5250DN – 1 шт. Принтер
|08.08.2007
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Новые лазерные монохромные и цветные принтеры от HP
Компания Hewlett-Packard представляет на российском рынке новый монохромный лазерный принтер HP LaserJet P2014 и серию новых цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet CP3505. Монохром
|31.01.2007
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Лучшие лазерные принтеры 2006 года
ся изображение, которое затем отпечатывается на бумаге. Примечательный монохромный лазерный принтер LaserJet P2015 в ушедшем году вывела на рынок компания HP. Дизайн этой модели не слишком прит
|04.10.2006
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HP обновил линейку принтеров и МФУ
л новую более понятную систему обозначения устройств, а также выпустил 100-миллионный принтер серии LaserJet. Все новые устройства HP отныне будут обозначаться буквой в начале модели: P —
|19.10.2005
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НР представил новую линейку цветных принтеров
водитель компьютеров и принтеров Palo Alto представила многофункциональный цветной лазерный принтер HP Color LaserJet 4730 для корпоративных решений, сочетающий в себе функции печати, копирован
|10.12.2004
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HP представила новое производительное МФУ
Компания HP представила на российском рынке новое МФУ Color LaserJet 9500mfp. Модель обеспечивает цветную печать, копирование, сканирование в электронную почту, обработку факсов. Устройства поддерживает двустороннюю печать со скоростью 24 стр/мин.
|05.10.2004
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HP анонсировал новую линейку принтеров
ельство компании НР официально объявило о выходе на российский рынок новых моделей принтеров: Color LaserJet 5550, Color LaserJet 3550, BusinessinkJet 1200. Модель Color LaserJet
|19.05.2004
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HP LaserJet 3015 — работа с документами без нервных срывов
На взгляд Как и все устройства подобного рода HP LaserJet 3015 представляет собой лазерный принтер, верхняя крышка которого заменена сканир
|02.04.2004
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USB становится главным портом принтера?
Конструктивно этот принтер от HP LaserJet 1012 и HP LaserJet 1015 отличается несильно, по крайней мере, внешне эти р
|02.04.2004
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HP LaserJet 1015: соревнование принтеров продолжается
HP LaserJet 1015 — самый «старший» член нового семейства, самый мощный и универсальный. От
|25.02.2004
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НР представил МФУ для разных категорий потребителей
альных устройств, способных удовлетворить потребности пользователей SOHO и SMB. На основе платформы HP LaserJet были созданы простые в эксплуатации универсальные устройства с функциями сканера,
|10.12.2003
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НР представил три новых принтера для офиса
ению, даже в некоторой степени конкурирует с младшими лазерными моделями. Цветные лазерные принтеры Color LaserJet 3500 и 3700, а также струйная модель HP Business InkJet 2300 являются представ
|02.09.2003
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HP выпустил новые продукты для цветной печати
граммным процессором PostScript RIP для высококачественной высокоточной печати.Кроме того, на смену HP LaserJet 1000w и 1005w компания выводит серию принтеров HP LaserJet 1010. Принтеры
|27.03.2003
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НР ориентируется на Россию и Нигерию
ниц. Ориентировочная цена принтера в Европе составит около €399 и €699 за сетевую версию принтера. HP LaserJet 2300 Модель HP LaserJet 2300 предназначена уже для небольших рабочих групп
|27.02.2003
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HP LaserJet 1005w - новый принтер для SOHO
объявил о выпуске своей самой доступной по цене модели монохромного лазерного принтера для офиса - HP LaserJet 1005w. Этот новый принтер предназначен для небольших компаний, которым требуется
HP LaserJet и организации, системы, технологии, персоны:
|Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 10
|PC Magazine - PCMag 104 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 2
|Tom’s Hardware 603 2
|New Scientist 1448 1
|The Register - The Register Hardware 1786 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6098 1
|BleepingComputer - Издание 459 1
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