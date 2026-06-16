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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196159
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США Канзас Вичита

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Вся техника на свете подорожает из-за химиката, о котором «почти никто не слышал». Виноваты США и Ближний Восток 1
26.05.2009 B-52Н CONECT: сетевая модернизация бомбардировщика 1
21.08.2002 Впервые на "Боинге-747" появится боевой лазер 1
21.08.2002 Первый "Боинг-747" практически готов к установке на нем боевого лазера 1
21.08.2002 Впервые на "Боинге-747" появится боевой лазер 1
21.08.2002 Первый "Боинг-747" практически готов к установке на нем боевого лазера 1
08.09.1999 Компания Xerox выиграла судебный процесс у Hewlett-Packard 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

США и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Hewlett-Packard 3662 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
HP Inc. 5866 1
Boeing 1030 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3620 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13671 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10212 4
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3731 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Boeing B-52 Stratofortress 12 1
Xerox DocuPrint 34 1
Pawlikowski Ellen - Павликовски Эллен 4 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 3
США - Миссури - Канзас-Сити 107 2
Россия - РФ - Российская федерация 163955 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21293 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8136 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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