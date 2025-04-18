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HP Hewlett-Packard

HP - Hewlett-Packard

Hewlett-Packard (HP) представляет собой технологическую компанию, которая была основана в 1939 году и просуществовала в первоначальном виде до 2015 года. В этот период компания занималась широким спектром направлений, связанных с производством компьютерной техники, принтеров и программного обеспечения. В 2015 году произошло разделение компании на две самостоятельные организации: HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise (HPE). HP Inc. сосредоточилась на выпуске продукции для потребительского сегмента, включая персональные компьютеры, принтеры и другие устройства. HPE, напротив, взяла на себя корпоративное направление, специализируясь на серверах, системах хранения данных, сетевом оборудовании, облачных технологиях и программном обеспечении для бизнеса.

СОБЫТИЯ

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18.04.2025 Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Согласована компенсация Руководство американской Hewlett-Packard (HP) согласилось выплатить клиентам компенсацию в размере $4 млн после того, как производителя обвинили в ложном завышении цен на компьютеры и периферийные устройства на своем с
31.01.2025 Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

Запрет действий Министерство юстиции США подало в суд, чтобы заблокировать сделку по слиянию Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Juniper стоимостью $14 млрд, пишет Reuters. На фоне этого

21.01.2025 Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры

Проверка на ИТ-инциденты Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) проводит расследование возможной хакерской атаки, так как на
01.02.2024 Российский Hewlett-Packard Enterprise банкротят за 300 тыс. рублей

предоставлением финансовых услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE), пишет ТАСС. «ООО "Про фактор" как кредитор должника сообщае
15.09.2023 К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise

Команда «Мобиус технологии» усиливает экспертизу в области оборудования Hewlett Packard Enterprise: в августе 2023 г. на должность ведущего инженера этого направлени
10.05.2023 Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис

Убытки HP в России Как выяснил CNews, российское представительство американской компании (HP, ранее Hewlett-Packard; не путать с HPE — Hewlett Packard Enterprise), ООО «Эйчпи инк» послед
31.01.2022 Установлен виновный в расколе Hewlett Packard. Он «убил» легендарную компанию с 77-летней историей

y обошлась HP в $11 млрд. Переплата составила около 67%. В дальнейшем эта покупка привела к расколу Hewlett Packard на компании HP Inc. и HPE. В суд на Линча HP подала еще в 2015 г., однако рас
08.12.2021 Выбор оптимальной архитектуры ИТ-решений для управления большими данными с использованием Cloud. Опыт компании S7 Airlines

ы: Stack Group​​ / M1Cloud​​ (облачный сервис-провайдер корпоративного уровня), Digital Platforms и Hewlett Packard Enterprise, при участии спикера от компании S7 Airlines. На вебинаре Директор
15.07.2021 Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G
11.05.2021 Hewlett Packard Enterprise выпустила новую облачную платформу для хранения и управления данными HPE Alletra
29.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC
24.03.2021 Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком
16.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила новые возможности гиперконвергентной платформы HPE SimpliVity для работы на периферии сети
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины

с начальством, причем даже после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии. История и финансовые успехи HPE HPE была создана в 2015 г. наряду с HP Inc., в результате раскола материнской компании Hewlett-Packard, занимавшейся производством техники с 1939 г. HP Inc. унаследовала все активы по разработке и выпуску персональных вычислительных систем и принтеров, в то время как HPE достался
28.09.2020 Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak

twork). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver Peak станет частью бизнеса Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. Новое приобретение позволит усилить платформу Aruba ESP (Edge Ser
29.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise
28.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise
27.07.2020 Первая в индустрии облачная платформа на базе искусственного интеллекта будет представлена в России 30 июля 2020 года компанией Aruba, Hewlett Packard Enterprise
08.07.2020 Hewlett Packard Enterprise представила HPE Edge Orchestrator
25.06.2020 Hewlett Packard Enterprise представила HPE Ezmeral

ниями, как Bloomberg, Bytedance, Pinterest, Square, Uber, и Yahoo Japan. У SPIRE есть активно развивающееся сообщество разработчиков, и в него вовлечены такие компании, как Amazon, Bloomberg, Google, Hewlett Packard Enterprise, Pinterest, Square, TransferWise и Uber. Название бренда HPE Ezmeral происходит от испанского слова «esmeralda», которое означает «изумруд». Считается, что изумруды с
25.03.2020 Hewlett Packard Enterprise объявила о доступности HPE Container Platform
06.11.2019 HPE представила управляемую ИИ гиперконвергентную инфраструктуру

Гласс, вице-президент и главный управляющий направления SimpliVity and Composable Software компании Hewlett Packard Enterprise. — «HCI облегчает жизнь предприятиям, но неразрешимые сложности вс
17.05.2019 HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray

Возможное поглощение Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) близка к покупке корпорации Cray, производителя суперкомпьют
15.05.2019 Посажен в тюрьму финдиректор компании, которая довела до раскола Hewlett-Packard

финансовые махинации Бывший финансовый директор британской компании Autonomy Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain) приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество при продаже Autonomy компании Hewlett-Packard. Окончательный вердикт вынес окружной судья США Чарльз Брейер (Charles Breyer) из Сан-Франциско, сообщает агентство Reuters. По данным прокуратуры США, Сушован Хуссейн, уроженец
12.07.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили партнерам профессиональные корпоративные облачные решения
10.07.2018 Для взлома серверов HP достаточно запроса из одной буквы

Крик удивления, 29 букв В серверах, оснащённых решением Hewlett Packard Integrated Lights-Out 4, обнаружилась опасная уязвимость, которая позволяет л
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред
22.11.2017 Мег Уитман уходит с поста гендиректора HPE, потому что она не инженер

Уход УитманГлава Hewlett Packard Enterprise (HPE) Мег Уитман (Meg Whitman) покидает пост гендиректора компании
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии

о, по данным The Mercury News, как минимум 200 работников компании переедут в Сан Хосе. Руководство Hewlett Packard Enterprise планирует продать все недвижимое имущество и полностью завершить п
01.11.2017 Архив основателей Кремниевой долины погиб в огне

город Фаунтингров города Санта-Роза, штат Калифорния, США, уничтожил исторический архив основателей Hewlett-Packard, первой технологической компании Кремниевой долины. Об этом сообщило издание

22.09.2017 В Hewlett Packard Enterprise массовые увольнения: На улицу отправится каждый десятый

требителей Джон Хиншоу (John Hinshaw) — первый топ-менеджер, нанятый лично Уитман.HPE после раскола Hewlett-PackardHPE была создана в 2015 г. наряду с HP Inc., в результате раскола материнской

24.05.2017 Hewlett Packard Enterprise недоплачивает своим продажникам по $40-50 тысяч

Расчет зарплаты в HPEКомпания Hewlett Packard Enterprise (HPE) неправильно информирует своих менеджеров по продажам, сколько они реально заработали. Менеджеры получают комиссию в соответствии с тем, на какую сумму они заклю
19.05.2017 Hewlett Packard создала компьютер с рекордным объемом оперативной памяти. Видео

Пупом Вселенной объявляется память Hewlett Packard Enterprise (HPE) в рамках проекта The Machine, посвященного созданию вычислит
18.01.2017 Hewlett Packard купила миллиардный стартап всего за $650 млн
08.09.2016 Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise

Компания Micro Focus объявила о намерении слияния с подразделением программных продуктов компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Стоимость сделки оценивается в $8,8 млрд, сообщили CNews в Micro Focus. Слияние будет происходить по стандартным условиям, включая одобрение антимонопольной ко
02.09.2016 Hewlett-Packard распадется еще раз: HPE продает активы по разработке ПО

HPE ведет переговоры о продаже ПО-подразделения Hewlett Packard Enterprise (HPE) ведет переговоры о продаже подразделения, которое занимается
10.05.2016 В Китае появился ИТ-гигант для обслуживания госсектора

Новое предприятиеКитайская компания Unisplendour и американская Hewlett Packard Enterprise объявили о начале работы в Китае совместного предприятия под назва
21.03.2016 Mont займется продажей программных решений Hewlett Packard Enterprise

Компания Mont, дистрибьютор программного обеспечения в России и СНГ, заключила с Hewlett Packard Enterprise соглашение на поставку программных продуктов этой компании на терр
15.03.2016 SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise

 флагманских серверах HPE Intergrity Superdome X. Основными задачами данных тестов являлись проверка производительности, гибкости и масштабируемости SmartVista на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise в рамках стратегического альянса двух компаний, сообщили CNews в «БПЦ Банковские Технологии». Процедура тестирования предполагала воспроизведение реальных сценариев р
02.11.2015 Hewlett-Packard раскололась пополам

компании пост вице-президента подразделения Printing and Personal Systems.  Вторая новая компания — Hewlett Packard Enterprise. Она сосредоточит свое внимание на разработке и производстве корпо

Публикаций - 3662, упоминаний - 5343

HP и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 1327
IBM - International Business Machines Corp 9699 879
Intel Corporation 12811 772
Dell EMC 5180 744
Microsoft Corporation 25775 708
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 621
Dell Technologies - Dell Computer 2219 374
Cisco Systems 5372 358
Oracle Corporation 7074 331
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 322
Apple Inc 13156 270
Samsung Electronics 11065 255
Toshiba Corporation 2980 224
Acer Group - Acer Inc 2776 224
Sony 6739 212
AMD - Advanced Micro Devices 4641 194
Lenovo Group 2447 170
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 156
Canon 1439 140
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 137
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 136
Seiko Epson Corporation 908 128
Google LLC 12690 124
SAP SE 5601 122
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 122
Fujitsu 2105 117
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 114
Xerox - The Haloid Company 1168 111
Lenovo Motorola 3566 103
Amazon Inc - Amazon.com 3277 101
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 89
Siemens AG - Siemens Group 2673 88
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 87
Yahoo! 3726 87
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 77
LG Electronics 3735 76
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 73
Red Hat 1378 71
Nvidia Corp 4002 70
Philips 2099 70
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 173
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 168
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 73
eBay Inc 1640 67
Merrill Lynch 454 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 36
Walmart - Wal-Mart Stores 405 35
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 25
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 25
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 23
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 23
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 22
Газпром ПАО 1493 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 21
Белый Ветер 365 20
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 19
Boeing 1031 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 17
Bank of America - Банк Америки 271 17
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 17
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 16
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 16
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 14
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 13
Walt Disney Company 647 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 13
EPIC Telecom Invest 212 13
Россети Ленэнерго 1699 13
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 11
McDonald’s - Макдоналдс 220 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 48
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 46
Судебная власть - Judicial power 2500 40
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 16
Федеральное казначейство России 1949 16
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 15
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 14
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 12
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 12
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 11
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
Ассоциация менеджеров 107 8
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 7
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
Apache Software Foundation - ASF 231 5
Greenpeace - Гринпис 130 5
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 5
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 4
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 3
BIC - Business Internet Consortium 3 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 861
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 618
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 559
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 521
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 508
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 451
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 400
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 362
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 281
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 205
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 194
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 188
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 183
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 177
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 172
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 159
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 158
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 154
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 151
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 148
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 145
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 145
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 144
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 128
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 108
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Microsoft Windows 2000 8678 245
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Apple iPad 4012 46
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HP PhotoSmart 113 39
Microsoft Office 4170 39
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Сингапур - Республика 1953 39
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 8
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 8
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
University of California - Калифорнийский университет 101 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 4
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 107
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 33
Фотофорум 48 16
CeBIT 614 15
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 14
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 14
Intel Developer Forum - IDF 317 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 12
LinuxWorld 52 9
Oracle OpenWorld 65 8
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 7
Oracle TechForum 25 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Cisco Expo 23 4
Photokina 60 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
ISE - Integrated Systems Europe 51 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
Единый день голосования 143 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
PC Expo 36 2
Infosecurity - выставка 63 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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