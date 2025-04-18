HP - Hewlett-Packard

Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию Согласована компенсация Руководство американской Hewlett-Packard (HP) согласилось выплатить клиентам компенсацию в размере $4 млн после того, как производителя обвинили в ложном завышении цен на компьютеры и периферийные устройства на своем с

Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд Запрет действий Министерство юстиции США подало в суд, чтобы заблокировать сделку по слиянию Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Juniper стоимостью $14 млрд, пишет Reuters. На фоне этого

Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры Проверка на ИТ-инциденты Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) проводит расследование возможной хакерской атаки, так как на

Российский Hewlett-Packard Enterprise банкротят за 300 тыс. рублей предоставлением финансовых услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE), пишет ТАСС. «ООО "Про фактор" как кредитор должника сообщае

К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise Команда «Мобиус технологии» усиливает экспертизу в области оборудования Hewlett Packard Enterprise: в августе 2023 г. на должность ведущего инженера этого направлени

Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис Убытки HP в России Как выяснил CNews, российское представительство американской компании (HP, ранее Hewlett-Packard; не путать с HPE — Hewlett Packard Enterprise), ООО «Эйчпи инк» послед

Установлен виновный в расколе Hewlett Packard. Он «убил» легендарную компанию с 77-летней историей y обошлась HP в $11 млрд. Переплата составила около 67%. В дальнейшем эта покупка привела к расколу Hewlett Packard на компании HP Inc. и HPE. В суд на Линча HP подала еще в 2015 г., однако рас

Выбор оптимальной архитектуры ИТ-решений для управления большими данными с использованием Cloud. Опыт компании S7 Airlines ы: Stack Group​​ / M1Cloud​​ (облачный сервис-провайдер корпоративного уровня), Digital Platforms и Hewlett Packard Enterprise, при участии спикера от компании S7 Airlines. На вебинаре Директор

HPE бежит из Кремниевой долины с начальством, причем даже после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии. История и финансовые успехи HPE HPE была создана в 2015 г. наряду с HP Inc., в результате раскола материнской компании Hewlett-Packard, занимавшейся производством техники с 1939 г. HP Inc. унаследовала все активы по разработке и выпуску персональных вычислительных систем и принтеров, в то время как HPE достался

Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak twork). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver Peak станет частью бизнеса Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. Новое приобретение позволит усилить платформу Aruba ESP (Edge Ser

Hewlett Packard Enterprise представила HPE Ezmeral ниями, как Bloomberg, Bytedance, Pinterest, Square, Uber, и Yahoo Japan. У SPIRE есть активно развивающееся сообщество разработчиков, и в него вовлечены такие компании, как Amazon, Bloomberg, Google, Hewlett Packard Enterprise, Pinterest, Square, TransferWise и Uber. Название бренда HPE Ezmeral происходит от испанского слова «esmeralda», которое означает «изумруд». Считается, что изумруды с

HPE представила управляемую ИИ гиперконвергентную инфраструктуру Гласс, вице-президент и главный управляющий направления SimpliVity and Composable Software компании Hewlett Packard Enterprise. — «HCI облегчает жизнь предприятиям, но неразрешимые сложности вс

HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray Возможное поглощение Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) близка к покупке корпорации Cray, производителя суперкомпьют

Посажен в тюрьму финдиректор компании, которая довела до раскола Hewlett-Packard финансовые махинации Бывший финансовый директор британской компании Autonomy Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain) приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество при продаже Autonomy компании Hewlett-Packard. Окончательный вердикт вынес окружной судья США Чарльз Брейер (Charles Breyer) из Сан-Франциско, сообщает агентство Reuters. По данным прокуратуры США, Сушован Хуссейн, уроженец

Для взлома серверов HP достаточно запроса из одной буквы Крик удивления, 29 букв В серверах, оснащённых решением Hewlett Packard Integrated Lights-Out 4, обнаружилась опасная уязвимость, которая позволяет л

Мег Уитман уходит с поста гендиректора HPE, потому что она не инженер Уход УитманГлава Hewlett Packard Enterprise (HPE) Мег Уитман (Meg Whitman) покидает пост гендиректора компании

Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии о, по данным The Mercury News, как минимум 200 работников компании переедут в Сан Хосе. Руководство Hewlett Packard Enterprise планирует продать все недвижимое имущество и полностью завершить п

Архив основателей Кремниевой долины погиб в огне город Фаунтингров города Санта-Роза, штат Калифорния, США, уничтожил исторический архив основателей Hewlett-Packard, первой технологической компании Кремниевой долины. Об этом сообщило издание

В Hewlett Packard Enterprise массовые увольнения: На улицу отправится каждый десятый требителей Джон Хиншоу (John Hinshaw) — первый топ-менеджер, нанятый лично Уитман.HPE после раскола Hewlett-PackardHPE была создана в 2015 г. наряду с HP Inc., в результате раскола материнской

Hewlett Packard Enterprise недоплачивает своим продажникам по $40-50 тысяч Расчет зарплаты в HPEКомпания Hewlett Packard Enterprise (HPE) неправильно информирует своих менеджеров по продажам, сколько они реально заработали. Менеджеры получают комиссию в соответствии с тем, на какую сумму они заклю

Hewlett Packard создала компьютер с рекордным объемом оперативной памяти. Видео Пупом Вселенной объявляется память Hewlett Packard Enterprise (HPE) в рамках проекта The Machine, посвященного созданию вычислит

Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise Компания Micro Focus объявила о намерении слияния с подразделением программных продуктов компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Стоимость сделки оценивается в $8,8 млрд, сообщили CNews в Micro Focus. Слияние будет происходить по стандартным условиям, включая одобрение антимонопольной ко

Hewlett-Packard распадется еще раз: HPE продает активы по разработке ПО HPE ведет переговоры о продаже ПО-подразделения Hewlett Packard Enterprise (HPE) ведет переговоры о продаже подразделения, которое занимается

В Китае появился ИТ-гигант для обслуживания госсектора Новое предприятиеКитайская компания Unisplendour и американская Hewlett Packard Enterprise объявили о начале работы в Китае совместного предприятия под назва

Mont займется продажей программных решений Hewlett Packard Enterprise Компания Mont, дистрибьютор программного обеспечения в России и СНГ, заключила с Hewlett Packard Enterprise соглашение на поставку программных продуктов этой компании на терр

SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise флагманских серверах HPE Intergrity Superdome X. Основными задачами данных тестов являлись проверка производительности, гибкости и масштабируемости SmartVista на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise в рамках стратегического альянса двух компаний, сообщили CNews в «БПЦ Банковские Технологии». Процедура тестирования предполагала воспроизведение реальных сценариев р