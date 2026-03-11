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Америка Латинская латиноамериканский регион
СОБЫТИЯ
|11.03.2026
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Whoosh в России стал убыточным. Теперь компания надеется на Латинскую Америку
ючевых регионов (рост осадков в Москве составил 29% год к году в пик сезона). Рост Whoosh в странах Латинской Америки При этом выручка Whoosh от кикшеринга в странах Латинской Америки уд
|11.12.2025
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ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке
инения в систематическом взяточничестве за рубежом в нарушение американского Закона о коррупции за рубежом (FCPA). Расследование касается, в первую очередь, дачи взяток должностным лицам в ряде стран Латинской Америки и других регионов для получения телекоммуникационных контрактов; последний известный эпизод датируется 2018 г. Помимо гражданского штрафа, обсуждаются возможные уголовные обви
|30.07.2025
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vStack начинает экспансию в Латинскую Америку с Бразилии
я и продвижению российских ИТ-разработок за рубеж. Бразилия — один из наиболее перспективных рынков Латинской Америки в области цифровизации. Согласно Grand View Research, объём рынка виртуализ
|09.07.2025
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Бразильский интегратор Briscomm будет продвигать решения SimpleOne на рынке Латинской Америки
ь иностранной компании. Партнерство с Briscomm — элемент стратегии корпорации ITG по развитию глобального русского ИТ. Она предполагает расширение партнерской сети в перспективных регионах, таких как Латинская Америка, и продвижение отечественных ИТ-решений на международных рынках. Штаб-квартира Briscomm находится в городе Бразилиа. Компания специализируется на технологическом консалтинге и
|09.06.2025
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IVA Technologies расширяет сотрудничество со странами Латинской Америки
ользованию решений российского разработчика. Генеральный директор IVA Technologies Максим Смирнов: «Латинская Америка является перспективным рынком для внедрения инновационных решений IVA Techn
|09.04.2025
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Исследование Positive Technologies: большинство кибератак в Латинской Америке привели к утечке данных
ается и электронная коммерция. Кроме того, государства активно внедряют новые технологии: в 2024 г. Латинская Америка стала вторым регионом в мире по темпу роста рынка криптовалют. Тем не менее
|22.01.2025
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Axelot нашел партнеров в Латинской Америке
ний для бизнеса и наши инновационные продукты создадут отличную синергию, которая поможет компаниям Латинской Америки выйти на новый уровень эффективности логистики», — сказал генеральный дирек
|16.12.2024
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Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки
я в создании универсальных, легко масштабируемых платформ и интеграции существующих решений в различные отрасли. Перспективы экспорта отечественных ИИ-разработок значительны, особенно на рынки Азии и Латинской Америки, где наши решения пользуются спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества», — уверяет спикер. По мнению Александра Крушинского, директора департамента голосовых
|27.05.2024
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Hybrid вышла на рынок Мексики
ике достаточно хорошо развита финансовая система. С мексиканскими компаниями и банками работает вся Латинская Америка. Бизнес, который ведет деятельность по всему региону, преимущественно откры
|15.04.2024
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Positive Technologies: группировка, известная кибератаками на Латинскую Америку, добралась до России
всего эти атаки связаны с группировкой TA558. Хакерская группировка, замеченная с 2018 г. в странах Латинской Америки, расширяет географию: в топ-10 жертв попали компании из Турции, Румынии и Р
|21.12.2023
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Positive Technologies: госучреждения в странах Латинской Америки под атакой шифровальщиков
Эксперты Positive Technologies проанализировали состояние кибербезопасности в странах Латинской Америки в 2022–2023 гг. По данным исследования, большинство инцидентов приходится н
|07.11.2023
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Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу
тинской Америки и увеличивать количество облачных площадок в своей геораспределенной сети. «Для нас Латинская Америка — это перспективный регион для предоставления услуг и продуктов группы комп
|09.06.2023
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Денис Селезнев, «Первая Форма»: «Наши технологии в сфере BPM очень востребованы в странах СНГ, ЮВА и Латинской Америки»
лучили большой импульс к развитию. Для наших заказчиков, а вместе с ними и для нас, открылись рынки Латинской Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии. В большинстве из них ситуация с цифровизацией обс
|22.07.2020
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«ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки
в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Здесь расположится центральный офис компании в регионе Латинской Америки. Таким образом, ведущий поставщик систем поддержки бизнеса и решений интерн
|15.07.2020
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Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки
йский разработчик решений для корпоративной безопасности, объявил о расширении присутствия на рынке Латинской Америки в партнерстве с Mayoristas de Partes y Servicios. Решения компании Zecurion
|15.04.2020
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«Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке
зы со стороны инсайдеров. В новых условиях как никогда раньше требуется комплексная защита. Регионы Латинской Америки и Карибского бассейна представляют для нас особый интерес. Тем ценнее содей
|26.10.2018
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Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин
Navitel выпустила обновление карт 5 стран Латинской Америки, Филиппин, а также карта Мальдивской республики релиза Q3 2018. Карты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин нового релиза содержат 3 124 296 км доро
|13.06.2017
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«Сёрчинформ» выходит на рынок Латинской Америки
«Сёрчинформ» объявила о выходе на рынок Латинской Америки. Этот регион компания оценивает как перспективный для продвижения своих про
|15.12.2016
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«Росэлектроника» нарастит экспорт СВЧ-материалов в Латинскую Америку
ой производитель ферритовых СВЧ-материалов и приборов на их основе в структуре холдинга «Росэлектроника» – петербургское НИИ «Феррит-Домен», в настоящее время инициирует переговоры с компаниями стран Латинской Америки, в частности, Кубы. В основном планируются поставки материалов и приборов для спутникового и связного оборудования, а также радарных систем.«В абсолютном выражении объемы эксп
|25.05.2015
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Volvo Bus и Ericsson разработают транспортную систему ITS4Mobility для латиноамериканского рынка
ие системы управления трафиком и информирования пассажиров, которую обе компании будут продвигать в Латинской Америке. Решение будет разработано специалистами в области исследований и разработо
|24.12.2014
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Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка
-invoicing обязательным для всех налогоплательщиков, включая физических лиц. Последним государством Латинской Америки, объявившим о внедрении e-invoicing в этом году, стала Коста-Рика. Проект о
|01.10.2014
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Экономики Латинской Америки растут на фоне e-invoicing
) и Мексика (61 место, электронные счета обязательны с января 2014 г.) Как подчеркивается в отчете, Латинская Америка за последние несколько лет получила довольно щедрую долю позитивных экономи
|28.07.2014
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Softline открыла направление Cloud & Mobility на территории Латинской Америки
ровала старт работы выделенного направления Cloud & Mobility. Теперь клиенты компании на территории Латинской Америки смогут получить сервисы по созданию частных «облаков», миграции в публичные
|20.02.2014
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Российский стартап iBuildApp удвоил выручку и планирует выйти в Латинскую Америку
ии за февраль уже на 40% выше, чем за предыдущий месяц. В марте ее планируется увеличить еще на 30%. Компания также работает над увеличением продаж в России и планирует в 2014 г. выйти на рынки стран Латинской Америки, а затем приступить к экспансии в Европу и Японию. Весной у iBuildApp появятся обновленные решения по публикациям материалов (отчетность, аналитика, книги, журналы) на планшет
|15.08.2013
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Троян для «Одноклассников» и «ВКонтакте» распространялся через латиноамериканские сайты
и быть арендованы или взломаны киберпреступниками. Судя по IP-адресам, они расположены за пределами Латинской Америки. В 2013 г. семейство троянов Win32/Bicololo неизменно попадает в рейтинг на
|01.08.2013
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В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки
овой индустрии, сообщила о назначении Хуана Бустиоса старшим вице-президентом по продажам в странах Латинской Америки. В его компетенцию входит развитие бизнеса компании в странах Карибского ба
|24.06.2013
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GMS будет продвигать решения SafenSoft в Латинской Америке
ся пионером в области ИТ-консалтинга этой страны. Компания ведет свой бизнес также в других странах Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Перу, Боливия. SafenSoft – не единственный
|30.04.2013
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Латинскую Америку охватил смертельный рак
бском бассейне раком заболеют 1,7 млн человек и умрет более 1 млн пациентов. Таким образом, от рака Латинская Америка будет терять более миллиона человек ежегодно, при этом в настоящий момент в
|12.04.2013
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Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана
Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны новые карты Латинской Америки (Аргентина, Белиз, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Венесуэла), Средней Азии (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) и Азербайджана релиза Q
|29.01.2013
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Aegis Group покупает партнерское агентство в Латинской Америке
и оставшуюся долю актива через пять лет. Найджел Моррис (Nigel Morris), CEO Aegis Media Americas & EMEA, так прокомментировал приобретение Carat Colombia: «Мы рады продолжить расширение присутствия в Латинской Америке. Сильные рыночные позиции агентства Carat Colombia обеспечат нас необходимым ростом в благоприятной для развития среде. Многолетнее плодотворное сотрудничество с Эктором позво
|16.01.2013
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SafenSoft и «Лаборатория Касперского» защитят банкоматы Латинской Америки
обслуживания SafenSoft TPSecure, содержащего антивирусный движок Kaspersky Anti-Virus SDK, на рынки Латинской Америки. Как рассказали CNews в SafenSoft, комплексное решение двух компаний призва
|06.12.2012
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eKassir вышла на рынок Латинской Америки
В то же время, за рубежом бизнес по приему микроплатежей только развивается, и с этой точки зрения Латинская Америка является перспективным регионом», — отметил со своей стороны Дмитрий Голова
|03.12.2012
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Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки
Navitel объявил о выпуске карт стран Латинской Америки с поддержкой бесплатных on-line сервисов - «Навител.Пробки», «Навител.SMS»,
|29.11.2012
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В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка
и решений Allied Telesis». Так, генеральным управляющим директором Allied Telesis в регионах EMEA и Латинская Америка назначен Франческо Страмецци (Francesco Stramezzi), который до настоящего в
|25.06.2012
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Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Латинской Америке на 20 тыс. офисов
я развития Contact в дальнем зарубежье основана на расширении инфраструктуры пунктов обслуживания. «Латинская Америка, наряду с Африкой и Азией, является ключевым центром формирования и развити
|13.01.2012
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Adexus будет продвигать решения «БПЦ Банковских Технологий» в странах Латинской Америки
вого сектора. Возможности семейства продуктов SmartVista в сочетании с глубоким знанием особенностей региона Adexus предоставят «БПЦ Банковским Технологиям» возможность завоевать рынки основных стран Латинской Америки. «Партнерство с компанией “БПЦ Банковские Технологии” позволит нам представить семейство продуктов SmartVista в странах Южной Америки. SmartVista является уникальным решением
|18.10.2011
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Softline развивает бизнес в странах Латинской Америки: открыт офис в Перу
ограммы, направленной на завоевание лидирующих позиций на рынках дальнего зарубежья в целом и стран Латинской Америки в частности, говорится в сообщении компании. Открывая для себя и российских
|09.11.2010
|Латиноамериканский Фонд свободного ПО выпустил сборку Linux без бинарных модулей
|20.02.2009
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Softline выходит на латиноамериканский рынок: офис в Венесуэле
ок ПО на достаточно комфортных условиях, - рассказал Игорь Петляков, директор по развитию бизнеса в Латинской Америке компании Softline. - Изначально интерес к сотрудничеству с российской ИТ-ко
|09.10.2008
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Linux захватывает Латинскую Америку
локальных и иностранных вендоров в низкобюджетном секторе - не единственное, чем может похвастаться Латинская Америка. Согласно отчету за 2-й квартал 2009 финансового года, регион стал для Red
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