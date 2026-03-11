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Америка Латинская латиноамериканский регион

Америка Латинская - латиноамериканский регион

Латинская Америка: Такой прорыв народной воли стряхнет засилье монополий! (Абрамов М.) 1976 год Латинская Америка: Такой прорыв народной воли стряхнет засилье монополий! (Абрамов М.) 1976 год
Латинская Америка: Такой прорыв народной воли стряхнет засилье монополий! (Абрамов М.) 1976 год

СОБЫТИЯ


11.03.2026 Whoosh в России стал убыточным. Теперь компания надеется на Латинскую Америку

ючевых регионов (рост осадков в Москве составил 29% год к году в пик сезона). Рост Whoosh в странах Латинской Америки При этом выручка Whoosh от кикшеринга в странах Латинской Америки уд
11.12.2025 ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке

инения в систематическом взяточничестве за рубежом в нарушение американского Закона о коррупции за рубежом (FCPA). Расследование касается, в первую очередь, дачи взяток должностным лицам в ряде стран Латинской Америки и других регионов для получения телекоммуникационных контрактов; последний известный эпизод датируется 2018 г. Помимо гражданского штрафа, обсуждаются возможные уголовные обви
30.07.2025 vStack начинает экспансию в Латинскую Америку с Бразилии

я и продвижению российских ИТ-разработок за рубеж. Бразилия — один из наиболее перспективных рынков Латинской Америки в области цифровизации. Согласно Grand View Research, объём рынка виртуализ
09.07.2025 Бразильский интегратор Briscomm будет продвигать решения SimpleOne на рынке Латинской Америки

ь иностранной компании. Партнерство с Briscomm — элемент стратегии корпорации ITG по развитию глобального русского ИТ. Она предполагает расширение партнерской сети в перспективных регионах, таких как Латинская Америка, и продвижение отечественных ИТ-решений на международных рынках. Штаб-квартира Briscomm находится в городе Бразилиа. Компания специализируется на технологическом консалтинге и
09.06.2025 IVA Technologies расширяет сотрудничество со странами Латинской Америки

ользованию решений российского разработчика. Генеральный директор IVA Technologies Максим Смирнов: «Латинская Америка является перспективным рынком для внедрения инновационных решений IVA Techn
09.04.2025 Исследование Positive Technologies: большинство кибератак в Латинской Америке привели к утечке данных

ается и электронная коммерция. Кроме того, государства активно внедряют новые технологии: в 2024 г. Латинская Америка стала вторым регионом в мире по темпу роста рынка криптовалют. Тем не менее
22.01.2025 Axelot нашел партнеров в Латинской Америке

ний для бизнеса и наши инновационные продукты создадут отличную синергию, которая поможет компаниям Латинской Америки выйти на новый уровень эффективности логистики», — сказал генеральный дирек
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки

я в создании универсальных, легко масштабируемых платформ и интеграции существующих решений в различные отрасли. Перспективы экспорта отечественных ИИ-разработок значительны, особенно на рынки Азии и Латинской Америки, где наши решения пользуются спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества», — уверяет спикер. По мнению Александра Крушинского, директора департамента голосовых

27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики

ике достаточно хорошо развита финансовая система. С мексиканскими компаниями и банками работает вся Латинская Америка. Бизнес, который ведет деятельность по всему региону, преимущественно откры
15.04.2024 Positive Technologies: группировка, известная кибератаками на Латинскую Америку, добралась до России

всего эти атаки связаны с группировкой TA558. Хакерская группировка, замеченная с 2018 г. в странах Латинской Америки, расширяет географию: в топ-10 жертв попали компании из Турции, Румынии и Р
21.12.2023 Positive Technologies: госучреждения в странах Латинской Америки под атакой шифровальщиков

Эксперты Positive Technologies проанализировали состояние кибербезопасности в странах Латинской Америки в 2022–2023 гг. По данным исследования, большинство инцидентов приходится н
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу

тинской Америки и увеличивать количество облачных площадок в своей геораспределенной сети. «Для нас Латинская Америка — это перспективный регион для предоставления услуг и продуктов группы комп
09.06.2023 Денис Селезнев, «Первая Форма»: «Наши технологии в сфере BPM очень востребованы в странах СНГ, ЮВА и Латинской Америки»

лучили большой импульс к развитию. Для наших заказчиков, а вместе с ними и для нас, открылись рынки Латинской Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии. В большинстве из них ситуация с цифровизацией обс
22.07.2020 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки

в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Здесь расположится центральный офис компании в регионе Латинской Америки. Таким образом, ведущий поставщик систем поддержки бизнеса и решений интерн
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки

йский разработчик решений для корпоративной безопасности, объявил о расширении присутствия на рынке Латинской Америки в партнерстве с Mayoristas de Partes y Servicios. Решения компании Zecurion
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке

зы со стороны инсайдеров. В новых условиях как никогда раньше требуется комплексная защита. Регионы Латинской Америки и Карибского бассейна представляют для нас особый интерес. Тем ценнее содей
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин

Navitel выпустила обновление карт 5 стран Латинской Америки, Филиппин, а также карта Мальдивской республики релиза Q3 2018. Карты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин нового релиза содержат 3 124 296 км доро
13.06.2017 «Сёрчинформ» выходит на рынок Латинской Америки

«Сёрчинформ» объявила о выходе на рынок Латинской Америки. Этот регион компания оценивает как перспективный для продвижения своих про
15.12.2016 «Росэлектроника» нарастит экспорт СВЧ-материалов в Латинскую Америку

ой производитель ферритовых СВЧ-материалов и приборов на их основе в структуре холдинга «Росэлектроника» – петербургское НИИ «Феррит-Домен», в настоящее время инициирует переговоры с компаниями стран Латинской Америки, в частности, Кубы. В основном планируются поставки материалов и приборов для спутникового и связного оборудования, а также радарных систем.«В абсолютном выражении объемы эксп
25.05.2015 Volvo Bus и Ericsson разработают транспортную систему ITS4Mobility для латиноамериканского рынка

ие системы управления трафиком и информирования пассажиров, которую обе компании будут продвигать в Латинской Америке. Решение будет разработано специалистами в области исследований и разработо
24.12.2014 Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка

-invoicing обязательным для всех налогоплательщиков, включая физических лиц. Последним государством Латинской Америки, объявившим о внедрении e-invoicing в этом году, стала Коста-Рика. Проект о
01.10.2014 Экономики Латинской Америки растут на фоне e-invoicing

) и Мексика (61 место, электронные счета обязательны с января 2014 г.) Как подчеркивается в отчете, Латинская Америка за последние несколько лет получила довольно щедрую долю позитивных экономи
28.07.2014 Softline открыла направление Cloud & Mobility на территории Латинской Америки

ровала старт работы выделенного направления Cloud & Mobility. Теперь клиенты компании на территории Латинской Америки смогут получить сервисы по созданию частных «облаков», миграции в публичные
20.02.2014 Российский стартап iBuildApp удвоил выручку и планирует выйти в Латинскую Америку

ии за февраль уже на 40% выше, чем за предыдущий месяц. В марте ее планируется увеличить еще на 30%. Компания также работает над увеличением продаж в России и планирует в 2014 г. выйти на рынки стран Латинской Америки, а затем приступить к экспансии в Европу и Японию. Весной у iBuildApp появятся обновленные решения по публикациям материалов (отчетность, аналитика, книги, журналы) на планшет
15.08.2013 Троян для «Одноклассников» и «ВКонтакте» распространялся через латиноамериканские сайты

и быть арендованы или взломаны киберпреступниками. Судя по IP-адресам, они расположены за пределами Латинской Америки. В 2013 г. семейство троянов Win32/Bicololo неизменно попадает в рейтинг на
01.08.2013 В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки

овой индустрии, сообщила о назначении Хуана Бустиоса старшим вице-президентом по продажам в странах Латинской Америки. В его компетенцию входит развитие бизнеса компании в странах Карибского ба
24.06.2013 GMS будет продвигать решения SafenSoft в Латинской Америке

ся пионером в области ИТ-консалтинга этой страны. Компания ведет свой бизнес также в других странах Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Перу, Боливия. SafenSoft – не единственный

30.04.2013 Латинскую Америку охватил смертельный рак

бском бассейне раком заболеют 1,7 млн человек и умрет более 1 млн пациентов. Таким образом, от рака Латинская Америка будет терять более миллиона человек ежегодно, при этом в настоящий момент в
12.04.2013 Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана

Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны новые карты Латинской Америки (Аргентина, Белиз, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Венесуэла), Средней Азии (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) и Азербайджана релиза Q
29.01.2013 Aegis Group покупает партнерское агентство в Латинской Америке

и оставшуюся долю актива через пять лет. Найджел Моррис (Nigel Morris), CEO Aegis Media Americas & EMEA, так прокомментировал приобретение Carat Colombia: «Мы рады продолжить расширение присутствия в Латинской Америке. Сильные рыночные позиции агентства Carat Colombia обеспечат нас необходимым ростом в благоприятной для развития среде. Многолетнее плодотворное сотрудничество с Эктором позво
16.01.2013 SafenSoft и «Лаборатория Касперского» защитят банкоматы Латинской Америки

обслуживания SafenSoft TPSecure, содержащего антивирусный движок Kaspersky Anti-Virus SDK, на рынки Латинской Америки. Как рассказали CNews в SafenSoft, комплексное решение двух компаний призва
06.12.2012 eKassir вышла на рынок Латинской Америки

В то же время, за рубежом бизнес по приему микроплатежей только развивается, и с этой точки зрения Латинская Америка является перспективным регионом», — отметил со своей стороны Дмитрий Голова
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки

Navitel объявил о выпуске карт стран Латинской Америки с поддержкой бесплатных on-line сервисов - «Навител.Пробки», «Навител.SMS»,
29.11.2012 В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка

и решений Allied Telesis». Так, генеральным управляющим директором Allied Telesis в регионах EMEA и Латинская Америка назначен Франческо Страмецци (Francesco Stramezzi), который до настоящего в
25.06.2012 Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Латинской Америке на 20 тыс. офисов

я развития Contact в дальнем зарубежье основана на расширении инфраструктуры пунктов обслуживания. «Латинская Америка, наряду с Африкой и Азией, является ключевым центром формирования и развити
13.01.2012 Adexus будет продвигать решения «БПЦ Банковских Технологий» в странах Латинской Америки

вого сектора. Возможности семейства продуктов SmartVista в сочетании с глубоким знанием особенностей региона Adexus предоставят «БПЦ Банковским Технологиям» возможность завоевать рынки основных стран Латинской Америки. «Партнерство с компанией “БПЦ Банковские Технологии” позволит нам представить семейство продуктов SmartVista в странах Южной Америки. SmartVista является уникальным решением

18.10.2011 Softline развивает бизнес в странах Латинской Америки: открыт офис в Перу

ограммы, направленной на завоевание лидирующих позиций на рынках дальнего зарубежья в целом и стран Латинской Америки в частности, говорится в сообщении компании. Открывая для себя и российских
09.11.2010 Латиноамериканский Фонд свободного ПО выпустил сборку Linux без бинарных модулей
20.02.2009 Softline выходит на латиноамериканский рынок: офис в Венесуэле

ок ПО на достаточно комфортных условиях, - рассказал Игорь Петляков, директор по развитию бизнеса в Латинской Америке компании Softline. - Изначально интерес к сотрудничеству с российской ИТ-ко
09.10.2008 Linux захватывает Латинскую Америку

локальных и иностранных вендоров в низкобюджетном секторе - не единственное, чем может похвастаться Латинская Америка. Согласно отчету за 2-й квартал 2009 финансового года, регион стал для Red


Публикаций - 1930, упоминаний - 2375

Америка Латинская и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25651 157
Telefonica - Telefónica, S.A. 579 88
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5526 84
Dell EMC 5157 84
Google LLC 12566 82
Samsung Electronics 10966 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 76
Apple Inc 13029 73
Intel Corporation 12747 71
IBM - International Business Machines Corp 9662 68
Lenovo Motorola 3555 65
Softline - Софтлайн 3604 63
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3081 59
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 52
Cisco Systems 5329 51
HP Inc. 5863 50
Huawei 4474 46
Meta Platforms - Facebook 4601 45
Siemens AG - Siemens Group 2657 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15433 42
Sony 6715 42
LG Electronics 3719 41
HP - Hewlett-Packard 3662 37
SAP SE 5557 37
Oracle Corporation 7037 37
Yandex - Яндекс 9031 36
Ростелеком 10789 35
9420 35
Lenovo Group 2415 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9417 34
Broadcom - VMware 2585 32
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 31
Amazon Inc - Amazon.com 3235 31
AOL Inc - America Online 1883 30
МегаФон 10523 29
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4822 27
Adobe Systems 1591 26
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 26
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 38
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1872 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 22
РЖД - Российские железные дороги 2055 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 16
Почта России ПАО 2324 15
Visa International 1986 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 13
eBay Inc 1637 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2880 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2374 10
Cisneros Group 12 10
Ростех - Вертолеты России 179 9
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 337 9
Газпром ПАО 1457 9
Boeing 1030 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 8
Связной ГК 1396 8
ГПБ - Газпромбанк 1251 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 7
TMT Investments 115 7
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 262 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 115 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 520 7
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 125 6
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 64 6
Россети Ленэнерго 1698 6
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 6
101Hotels.com 456 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 6
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 56
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5905 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5554 31
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2117 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3547 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2824 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1662 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3769 12
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3253 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3638 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2853 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2292 9
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 9
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 100 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 8
ЦСР - Центр стратегических разработок 176 8
Судебная власть - Judicial power 2468 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1398 7
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 81
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 31
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 26
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 8
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 6
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 152 3
Apache Software Foundation - ASF 227 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 3
Демократическая политическая партия США 121 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 261 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 409 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 102 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 356
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 321
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34029 251
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 226
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 195
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 186
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26037 175
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21258 171
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 163
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26429 155
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 152
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 138
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27886 126
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17828 121
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13422 112
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17742 112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18159 111
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14063 104
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12615 95
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16871 94
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27006 85
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14651 83
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 82
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13581 82
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8463 81
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9741 81
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 79
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15317 78
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12665 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11995 69
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7870 67
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12743 67
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10680 67
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5460 67
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7519 67
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8637 65
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13643 64
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8515 62
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12971 61
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9623 58
Microsoft Windows 16737 82
Google Android 15101 72
Microsoft Windows 2000 8678 59
Linux OS 11345 58
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5577 39
Apple iOS 8510 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7547 28
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5213 24
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 23
Intel x86 - архитектура процессора 2128 22
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2463 22
Apple iPhone 6 4861 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 19
Microsoft Office 4106 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3093 18
Oracle Java - язык программирования 3430 18
Apple iPad 3981 16
Microsoft Windows XP 2430 16
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 15
Новые облачные технологии - МойОфис 944 15
Google YouTube - Видеохостинг 2976 14
Mozilla Firefox - браузер 1936 13
Microsoft Azure 1507 13
Myspace - социальная сеть 640 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2156 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2959 12
Microsoft Office 365 1032 12
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 11
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 402 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2322 11
Apple macOS 2379 11
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 349 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6139 11
Microsoft Outlook 1497 11
Adobe Photoshop 803 10
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 10
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 131 10
Apple - App Store 3073 10
Боровиков Игорь 136 22
Касперский Евгений 335 18
Путин Владимир 3441 12
Макаров Валентин 251 11
Черноволенко Сергей 34 10
Ожегов Сергей 32 9
Рейман Леонид 1064 9
Белов Василий 82 8
Tucci Joe - Туччи Джо 26 8
Комиссаров Дмитрий 245 7
Ускова Ольга 173 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 668 7
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 7
Goulden David - Гульден Дэвид 15 7
Касперская Наталья 314 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Дырмовский Дмитрий 148 6
Чачава Александр 123 6
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 6
Голованов Сергей 77 6
Инютин Артем 89 6
Боровиков Сергей 33 6
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 6
Chávez Frías Hugo Rafael - Чавес Фриас Уго Рафаэль 9 6
Паламарчук Алексей 62 6
Свердлов Денис 201 6
Шадаев Максут 1200 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 5
Бровко Василий 59 5
Иодковский Станислав 104 5
Нигметзянов Марсель 16 5
Теленков Андрей 27 5
Нечаев Иван 61 5
Семенцов Всеволод 21 5
Kay Roger - Кэй Роджер 38 5
Сергунина Наталья 375 5
Матвеев Лев 64 5
Зайцев Михаил 339 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 402 4
Абакумов Евгений 226 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 884
Россия - РФ - Российская федерация 163708 873
Европа 24873 806
Африка - Африканский регион 3623 546
Азия - Азиатский регион 5872 477
Ближний Восток 3125 462
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 366
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 357
Бразилия - Федеративная Республика 2496 340
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 301
Индия - Bharat 5816 260
Япония 13730 258
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 251
Америка - Американский регион 2203 235
Испания - Королевство 3813 199
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1421 189
Германия - Федеративная Республика 13098 182
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 181
Европа Восточная 3135 175
Канада 5040 169
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 168
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1210 163
Аргентина - Аргентинская Республика 611 128
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 128
Франция - Французская Республика 8102 128
Европа Западная 1495 126
Южная Корея - Республика 6995 107
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 99
Италия - Итальянская Республика 4484 95
Турция - Турецкая республика 2578 83
Украина 7896 81
Чили - Республика 492 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19299 76
Казахстан - Республика 5974 72
Беларусь - Белоруссия 6224 72
Венесуэла - Боливарианская Республика 318 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 70
Нидерланды 3708 67
Португалия - Португальская Республика 948 66
Индонезия - Республика 1046 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 367
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 315
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17935 202
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 166
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21257 154
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 154
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10765 135
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7998 133
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3913 115
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12121 97
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11618 86
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 86
Английский язык 6980 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15762 79
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 79
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8405 71
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5674 68
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5487 68
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6504 68
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6078 60
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6641 59
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10115 57
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4769 53
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7448 53
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 51
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6626 51
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2163 51
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7653 51
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8722 50
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7345 49
Логистика сбытовая - Сбыт 2545 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6619 48
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2373 47
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11123 46
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6945 45
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3915 43
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6120 43
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5867 43
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3095 41
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 40
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11525 39
FT - Financial Times 1282 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 13
AP - Associated Press 2007 12
CNET Networks - CNET News 1643 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2325 11
Total Telecom 613 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 11
Ведомости 1418 10
Forbes - Форбс 973 9
NYT - The New York Times 1097 8
Wikipedia - Википедия 638 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 7
Mercury Center 309 7
Bloomberg 1599 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 7
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 6
CNews - ZOOM.CNews 1864 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Telecom.paper 194 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1229 5
DigiTimes - Издание 1331 4
IDG - International Data Group 116 4
ComNews - Медиа-бизнес 140 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
Newsbytes News Network 379 4
Cellular News 234 4
USA Today 153 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 4
РИА Новости 1026 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 199 3
Mashable 372 3
Silicon.com 364 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
RCR News 107 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
IDC - International Data Corporation 4965 132
Gartner - Гартнер 3647 90
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8497 57
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3888 42
eMarketer 206 16
Gartner - Dataquest 353 16
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 16
comScore 379 15
NPD DisplaySearch 285 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 13
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 11
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
Forrester Research 832 9
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 361 7
Counterpoint Research 105 7
Strategy Analytics 285 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 7
Frost & Sullivan 207 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
Datamonitor 83 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 5
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 5
Fortune Global 500 293 5
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 4
Informa - Ovum - Omdia 150 4
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 10 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
S&P 500 564 4
B2B International 50 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 4
Internet Stock Report 994 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Thomson Financial - Thomson First Call 384 4
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 4
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 57 4
BCG - Boston Consulting Group 113 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1180 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 478 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1413 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 706 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 714 4
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 4
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 4
РАН - Российская академия наук 2088 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 439 3
ТГУ - Томский государственный университет 226 3
Positive Technologies - Positive Education 28 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 469 3
VK Skillbox - Скилбокс 139 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 639 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 2
University of Oxford - Оксфордский университет 210 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 72 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
Академия перемен 6 2
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 2
Auburn University - Обернский университет 7 2
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 2
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 2
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