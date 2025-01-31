Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

Министерство юстиции США подало иск с требованием заблокировать сделку Hewlett Packard Enterprise по приобретению занимающейся сетевым оборудованием компании Juniper Networks за 14 млрд $. По мнению американских властей, это сделка приведет к подавлению конкуренции т.к. сделка консолидирует сектор из трех основных игроков до двух, которые будут контролировать 70% рынка. На этом фоне курсы акций Hewlett Packard и Juniper Networks теряют более 2%.

Запрет действий

Министерство юстиции США подало в суд, чтобы заблокировать сделку по слиянию Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Juniper стоимостью $14 млрд, пишет Reuters. На фоне этого акции обеих компаний упали на 3%.

HPE сообщила о заключении соглашения по приобретению Juniper Networks - одного из главных конкурентов Cisco Systems - в начале 2024 г. Стоимость сделки должна составить $14 млрд: акционеры Juniper Networks получат $40 за каждую ценную бумагу. Слияние планировалось завершить в конце 2024 г. или в начале 2025 г. Объединенный бизнес должен возглавить исполнительный директор Juniper Networks Рами Рахим (Rami Rahim). За счет сделки, по мнению журналистов Reuters, HPE стремится улучшить свои предложения в области искусственного интеллекта (ИИ).

Juniper Networks – поставщик инновационных продуктов для работы сетей. Компания предлагает программные и аппаратные решения и системы для отдельных устройств и центров обработки данных, для конечных пользователей и облачных вычислений, переосмысливая понятия функциональности и экономичности сетей. Компания на 2024 г. обслуживание более 100 тыс. клиентов и партнеров по всему миру. В последнее время компания Juniper Networks существенно активизировала продвижение своих решений на американском рынке. Если первоначально производитель акцентировал внимание на операторах, разрабатывая, в первую очередь, продукты для предоставления услуг, то сегодня Juniper Networks динамично выходит и на рынок Enterprise т.е. создание ИТ-решений для большого бизнеса или государственных компаний.

Производитель решений для центров обработки данных (ЦОД) HPE, появилась в 2015 г. одновременно с HP Inc. после раздела корпорации Hewlett Packard Company на две компании. После раздела компании достался бизнес, связанный с решениями для корпоративных клиентов. HPE производит серверы, системы хранения данных, сети хранения данных (SAN), сетевое оборудование и конвергетные системы. Компания также занимается построением облачных инфраструктур, системной интеграцией и разработкой программного обеспечения (ПО) для корпоративного сектора.

Сотрудники Министерства юстиций США утверждают, что поглощение Juniper Networks приведет к снижению конкуренции на рынке сетевого оборудования США. Регулятор обеспокоен консолидацией в сегменте беспроводных локальных сетей (WLAN), где названные компании являются одними из ведущих игроков. После заключения сделки Cisco Systems и HPE будут контролировать более 70% рынка сегмента корпоративных WLAN. В ведомстве настаивают, что Juniper Networks представила инновационные инструменты, которые существенно снизили стоимость эксплуатации беспроводной сети для многих клиентов в стране. Подобное конкурентное давление заставило HPE снизить цены на свои предложения и инвестировать в собственные инновации. Министерство юстиции США направило иск в Северный окружной суд Калифорнии.

Однако ожидаемое крупное поглощение вызвало неоднозначную реакцию со стороны и других регулирующих органов различных стран. Тогда как Европейская комиссия (ЕК) объявила о безоговорочном одобрении сделки, у антимонопольного Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) возникли вопросы. Американский Минюст также выразил озабоченность возможными рисками монополизации рынка. А держатели ценных бумаг Juniper Networks даже подали иск на эту компанию, заявляя, что сделка является попыткой «обогащения руководителей и директоров компании за счет ее акционеров».

«Мы считаем, что анализ слияния, проведенный Министерством юстиции США, в корне ошибочен, и мы разочарованы решением ведомства подать иск с целью блокировки сделки. Мы намерены доказать, что объединение компаний будет способствовать инновациям и предоставит клиентам больше выбора», - говорится в совместном заявлении компаний HPE и Juniper Networks.

По информации Министерства юстиций США, конкуренция со стороны Juniper Networks неоднократно вынуждала HPE идти на специальные маркетинговые мер. В частности, в 2023 г. две компании конкурировали за контракты WLAN от крупной ИТ-системы здравоохранения и крупной группы исследовательских университетов. В обоих случаях HPE предлагала скидки. Утверждается, что слияние является стратегическим шагом по устранению ключевого конкурента на рынке WLAN, который подрывал прибыль HPE.

Объем мирового рынка роутеров и коммутаторов

Объем глобальной отрасли маршрутизаторов и коммутаторов для сервис-провайдеров (SP) по итогам 2022 г. превысил $14 млрд, согласно данным аналитической фирмы Dell'Oro Group.

Ведущим поставщиком роутеров и коммутаторов для телеком-провайдеров в 2022 г. стала Cisco Systems, за которой следуют Huawei, Nokia, Juniper Networks и ZTE. При этом наибольшую прибавку в годовом исчислении продемонстрировали Juniper Networks, Ciena и Cisco Systems. В частности, успех Juniper Networks был обусловлен популярностью продуктов обновленного семейства MX на основе интегральной схемы специального назначения под названием Trio-6. Компания Ciena показала рост выручки на двузначные числа процентов благодаря расширению ассортимента продуктов для сервис-провайдеров и внедрению программного обеспечения Vyatta. Корпорация Cisco Systems смогла показать хорошую динамику в сегменте SP-маршрутизаторов, особенно в Северной Америке.

Аналитики Dell'Oro Group полагают, что глобальная отрасль маршрутизаторов и коммутаторов класса SP продолжит устойчиво развиваться до 2027 г. В этот период величина среднегодового темпа роста в сложных процентах (CAGR) составит приблизительно 2%. Ключевой движущей силой отрасли, как отмечается, станут продукты категории 400 ГБ/с.

По информации Dell'Oro Group, телекоммуникационные и облачные поставщики услуг продолжат инвестировать в модернизацию сетей, чтобы приспособиться к растущим объемам трафика и извлечь выгоду из экономической эффективности данной технологии.