Доигрались. С HP требуют почти полтора миллиарда за мухлеж с картриджами и госконтрактами Наказание для HP Американскую компанию HP оштрафовали в Индии за новые махинации с картриджами. H

Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть ли Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случае

Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые Купи принтер, сделай HP богаче Старые модели принтеров HP могут в любой момент перестать работать после обновления прошивки. Как пишет The Register, это случилось с несколькими владельцами струйных принтеров

HP выпустила некачественные обновления BIOS для премиальных ноутбуков. Они теперь бесконечно перезагружаются, зависают и шумят HP подкинула проблем Владельцы ноутбуков HP, относящихся к премиальным линейкам EliteBook и ZBook, столкнулись с рядом проблем, вероятно, вызванных обновлением микропрограммы базовой системы ввода/вывода BIOS, пишет The Register. За п

Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи» y Patel / Unsplash Крупнейший производитель брендированной электроники, включая технику Apple, подтвердил кибератаку Эта корпорация физически производит значительную техники Apple, Nvidia, IBM, Dell, HP и других компаний. Nitrogen впервые заявила о себе в 2023 году одноимённым загрузчиком вредоносного ПО, который на тот момент использовался в атаках шифровальщиков BlackCat/ALPHV. Позднее то

Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов , пишет РБК. В силу вступил приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллель

На обнаглевшую HP спустя годы нашлась управа. Ее приструнят и заставят забыть о блокировках принтеров К ответу, HP У компании HP, одного из крупнейших в мире производителей оргтехники, появился весомый стимул прекратить блокировку своих принтеров за то, что пользователи устанавливают в них неориги

Треть себестоимости ПК теперь приходится на оперативную память, и это вдвое больше, чем три месяца назад. Дальше будет хуже Самый главный компонент Компания HP, один из крупнейших в мире производителей ПК и ноутбуков, сообщила о быстром росте доли оп

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и

Гигантский производитель ПК сдает ноутбуки в аренду с ежемесячной оплатой. Выкупить их невозможно даже при переплате, за отказ от договора – штраф Ноутбук по подписке Американская компания HP, в феврале 2026 г. избавившаяся от тянувшего ее на дно гендиректора, продолжает ставить эксперименты на пользователях. Как пишет портал TechSpot, она начала предлагать им приобретать игровые

HP избавилась от токсичного гендиректора. Он на корню уничтожил ее репутацию и ушел управлять всемирно известной платежной системой Из HP в PayPal Компания HP, мировой производитель принтеров, серверов, компьютеров и ноут

Верховный суд: Fplus будет отвечать перед клиентами за прекращение техподдержки сбежавшей из России HP руб., и решил, что продавец должен вернуть часть денег покупателю как за некачественный товар. Арбитражные суды трех инстанций до этого отклонили требования покупателя и возложили ответственность на HP, которая и должна была оказывать услуги по поддержке своих продуктов. ВС эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской о

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями Искусственный вместо естественного Компания HP уволит до 6 тыс. сотрудников в рамках своего многолетнего плана по внедрению искусственного интеллекта и нового раунда сокращения расходов, пишет The Register. По задумке топ-менеджмента, шт

По HP, Canon и Brother нанесен тяжелый удар. Разрабатывается уникальный принтер на полностью открытом ПО и Raspberry Pi атьей дохода вендоров принтеров. open-printer Пример монохромной печати на рулонной бумаге Компания HP регулярно грешит удаленной блокировкой принтеров в качестве мести покупателям за использов

Ноутбуки HP превратят в телевизоры. На них будут крутить принудительную рекламу По примеру Xiaomi На ноутбуках американской компании HP в обозримом будущем тоже могут появиться рекламные блоки. У нее уже есть такой опыт – ране

Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из параллельного импорта Министерство промышленности и торговли утвердило приказ, вносящий изменения в перечень товаров, которые могут ввозиться в Россию по параллельному импорту (

Россиян отлучают от иностранной техники. Власти готовят тотальный запрет ввоза ноутбуков и серверов HP и Fujitsu Зачем им иностранное Российский Минпромторг решил запретить ввоз в страну ряда товаров компаний HP и Fujitsu, пишет «Коммерсант». Первая известна в России в первую очередь своими принтерами и ноутбуками, а вторая – серверами. Нововведение к моменту выхода материала было выражено в виде пр

Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию Согласована компенсация Руководство американской Hewlett-Packard (HP) согласилось выплатить клиентам компенсацию в размере $4 млн после того, как производителя

США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример тбуков остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP и Dell решили остановить отгрузку на родной для себя рынок. Причина очевидна – это новые таможенные пошлины, которые ввел нынешний П

На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды дала свое местное подразделение его же топ-менеджменту. К концу октября 2023 г. российская компания, годами носившая название «Ксерокс (СНГ)», была переименована в «Техноэволаб» Что касается компании HP, то продажи ее принтеров в России обвалились на 6%. Эта фирма известна своим негативным отношением к россиянам – она поддержала антироссийские санкции и в ноябре 2023 г. инициировала процесс

Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента Никаких денег Компания HP, известная своими принтерами и тем, что может удаленно блокировать их, смогла уйти от мате

HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами Себя за хвост Американская компания HP Inc. окончательно «убила» свои принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Как пишет

HP свернет производство в Китае до конца года. В чем причина Побег из Китая Американская компания HP, известная своими блокирующимися принтерами и антироссийскими санкциями, приняла решение о

HP по-хитрому отучает клиентов от звонков в службу поддержки, чтобы сэкономить. Самых упрямых заставляют долго висеть на линии Новаторский подход в службе поддержи HP Американская компания HP, крупный производитель персональных компьютеров и оргтехни

HP вновь любит россиян? Ликвидация юрлица остановлена. Опрос Ликвидация откладывается, но не отменяется Американская компания HP, один из лидеров мировых рынков ноутбуков и настольных ПК, перенесла дату ликвидации своег

Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти Трамп ломает бизнесы Американские ИТ-компании Dell, HP и Microsoft обратились к китайским OEM-производителям с просьбой о максимальном увеличении объемов производства их техники. Как пишет портал Tom’s Hardware, дело тут вовсе не в возросших про

«Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI на платформе в III квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом 2024 г. и аналогичным периодом 2023 г. Самыми популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место разделили Asus

Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос нке мобильных ПК достигала 30%. Отечественные же бренды ноутбуков делили между собой 4%. На российском рынке мобильных ПК США представлены, в основном, тремя брендами с мировым именем – Apple, Dell и HP. Они десятилетиями зарабатывали репутацию в России, однако в начале 2022 г. приняли решение об уходе из страны – это была их реакция на в одночасье изменившуюся геополитику. Все меняется сли

Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux ерационных систем продолжит поддержку процессоров Intel Itanium. Ранее GCC объявил о намерении отказаться от архитектуры IA-64, лежащей в основе серверных процессоров, разработанных Intel совместно с HP, – начиная с версии 15. Причиной такого решения стало длительное отсутствие желающих инвестировать ресурсы в поддержку устаревшей архитектуры с небольшой пользовательской базой. Тем не менее

С помощью простейшего устройства взломаны принтеры HP. Теперь можно бесконечно заправлять картриджи и пользоваться неоригинальными расходниками. Видео HP оставили с носом Защита принтеров компании HP, не позволяющая пользоваться повторно заправленными или совместимым картриджами взломана. Как пишет Tom’s Hardware, это смог сделать пользователь Джей Саммет (Jay Summet) путем реализации ат

Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh йской компании Sindoh, за единицу товара заказчику придется заплатить от 255 до 559 тыс. руб. Также купят один принтер производства японской компании Epson за 111 тыс. руб., два плоттера американской HP за 694 тыс. руб. каждый и 184 тайваньских сканера Avision, 183 сканера по цене 34 тыс. руб. и один за 344 тыс. руб. CNews запросил подробности у заказчика про решение закупить иностранные ус

Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак Вред от ИИ-технологий Аналитики по информационной безопасности (ИБ) HP Wolf Security изучили недавние атаки, направленные на французских пользователей, и обнаружили, что для распространения малвари AsyncRAT используется вредоносный код, явно созданный при помощ

Громкий проект - «убийца» Android в беде. Директор стартапа потратил его деньги на гонки, ипотеку, два Lamborghini и провалил сделку с HP средств фирмы. Drew Stock / unsplash.com По заявлению бывшей сотрудницы Osom, гендиректор компании, помимо прочего, на деньги фирмы купил себе два автомобиля Lamborghini Наконец, по информации Росс, HP рассматривала возможность приобретения Osom. Американский технологический гигант неоднократно инициировал заключение сделки, однако по неизвестной причине достичь договоренности всякий раз н

«Британский Билл Гейтс», почти уничтоживший HP, пропал без вести вместе с дочерью чередь своими принтерами и МФУ, во вторую – ноутбуками и серверами. Сделка была закрыта в 2011 г. – HP купила Autonomy за $11 млрд. Через четыре года, в ноябре 2015 г., HP перестала суще

HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет Борьба с интернет-зависимостью Американская компания HP приняла решение о прекращении производства и продаж лазерных принтеров серии LaserJet, кот

Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu который объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др., попросил Минпромторг исключить из списка параллельного импорта продукцию американской HP и японской Fujitsu, сообщили «Ведомости». Письмо с просьбой ассоциация направила на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака. В министерстве подтвердили изданию получение доку

Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК ракта с производителем или дистрибьютором». Очень хорошая динамика За последние два года из России ушли очень многие иностранные производители ноутбуков. Это в первую очередь Acer, Apple, Asus, Dell, HP и Lenovo – их мобильные ПК россияне десятилетиями видели витринах магазинов и покупали их. Теперь их продукция доступна только по параллельному импорту, который, как показала практика, негат

Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ Больше никаких HP В России начался выпуск отечественных цветных лазерных принтеров. Его организовал российский производитель электроники Fplus, о чем его представители сообщили CNews. По их словам, Fplus перв

Профессиональные ноутбуки HP массово превращаются в «кирпичи» после принудительного обновления BIOS Апдейт BIOS превращает ноутбуки HP в «кирпич» Владельцы ноутбуков HP профессиональной линейки ProBook столкнулись с серьезными проблеме в работе принадлежащих им устройств после обновления прошивки BIOS (UEFI). По инфо