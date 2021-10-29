Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HP Inc.
Публикаций - 4347, упоминаний - 12435
HP Inc. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005726, в очереди разбора - 907940.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005726, в очереди разбора - 907940.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru