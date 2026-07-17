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HP Inc.

HP Inc.

HP Inc. представляет собой американскую корпорацию, которая ведет свою историю с момента основания в гараже и достигла глобальных масштабов. Компания специализируется на производстве персональных компьютеров, ноутбуков, принтеров и другой оргтехники. HP Inc. не является частью группы компаний после разделения в 2015 году, когда от нее отделилась Hewlett Packard Enterprise (HPE), занимающаяся корпоративными решениями.

Важным моментом стало решение HP о переносе 90% производства из Китая до конца 2025 финансового года. Это решение направлено на повышение устойчивости цепочек поставок в условиях меняющихся рыночных условий. Также стоит отметить, что компания столкнулась с рядом проблем в России, где прекратила поддержку своих продуктов и начала процесс ликвидации местного юридического лица, который был отложен до апреля 2025 года.

Среди конкурентов HP Inc. на мировом рынке можно выделить следующие компании:

 

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 Доигрались. С HP требуют почти полтора миллиарда за мухлеж с картриджами и госконтрактами

Наказание для HP Американскую компанию HP оштрафовали в Индии за новые махинации с картриджами. H
08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть

ли Владельцы компьютеров и ноутбуков на базе Windows 11, выпущенных американскими компаниями Dell и HP, столкнулись с постоянными перезагрузками своих ПК. Как пишет портал Neowin, в ряде случае
27.05.2026 Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые

Купи принтер, сделай HP богаче Старые модели принтеров HP могут в любой момент перестать работать после обновления прошивки. Как пишет The Register, это случилось с несколькими владельцами струйных принтеров
25.05.2026 HP выпустила некачественные обновления BIOS для премиальных ноутбуков. Они теперь бесконечно перезагружаются, зависают и шумят

HP подкинула проблем Владельцы ноутбуков HP, относящихся к премиальным линейкам EliteBook и ZBook, столкнулись с рядом проблем, вероятно, вызванных обновлением микропрограммы базовой системы ввода/вывода BIOS, пишет The Register. За п
15.05.2026 Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи»

y Patel / Unsplash Крупнейший производитель брендированной электроники, включая технику Apple, подтвердил кибератаку Эта корпорация физически производит значительную техники Apple, Nvidia, IBM, Dell, HP и других компаний. Nitrogen впервые заявила о себе в 2023 году одноимённым загрузчиком вредоносного ПО, который на тот момент использовался в атаках шифровальщиков BlackCat/ALPHV. Позднее то
04.05.2026 Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов

, пишет РБК. В силу вступил приказ Министерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллель
13.03.2026 На обнаглевшую HP спустя годы нашлась управа. Ее приструнят и заставят забыть о блокировках принтеров

К ответу, HP У компании HP, одного из крупнейших в мире производителей оргтехники, появился весомый стимул прекратить блокировку своих принтеров за то, что пользователи устанавливают в них неориги
25.02.2026 Треть себестоимости ПК теперь приходится на оперативную память, и это вдвое больше, чем три месяца назад. Дальше будет хуже

Самый главный компонент Компания HP, один из крупнейших в мире производителей ПК и ноутбуков, сообщила о быстром росте доли оп
18.02.2026 Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

Проблемы с сертификатами В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и

11.02.2026 Гигантский производитель ПК сдает ноутбуки в аренду с ежемесячной оплатой. Выкупить их невозможно даже при переплате, за отказ от договора – штраф

Ноутбук по подписке Американская компания HP, в феврале 2026 г. избавившаяся от тянувшего ее на дно гендиректора, продолжает ставить эксперименты на пользователях. Как пишет портал TechSpot, она начала предлагать им приобретать игровые
04.02.2026 HP избавилась от токсичного гендиректора. Он на корню уничтожил ее репутацию и ушел управлять всемирно известной платежной системой

Из HP в PayPal Компания HP, мировой производитель принтеров, серверов, компьютеров и ноут
04.12.2025 Верховный суд: Fplus будет отвечать перед клиентами за прекращение техподдержки сбежавшей из России HP

руб., и решил, что продавец должен вернуть часть денег покупателю как за некачественный товар. Арбитражные суды трех инстанций до этого отклонили требования покупателя и возложили ответственность на HP, которая и должна была оказывать услуги по поддержке своих продуктов. ВС эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской о
26.11.2025 Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

Искусственный вместо естественного Компания HP уволит до 6 тыс. сотрудников в рамках своего многолетнего плана по внедрению искусственного интеллекта и нового раунда сокращения расходов, пишет The Register. По задумке топ-менеджмента, шт
06.10.2025 По HP, Canon и Brother нанесен тяжелый удар. Разрабатывается уникальный принтер на полностью открытом ПО и Raspberry Pi

атьей дохода вендоров принтеров. open-printer Пример монохромной печати на рулонной бумаге Компания HP регулярно грешит удаленной блокировкой принтеров в качестве мести покупателям за использов
18.07.2025 Ноутбуки HP превратят в телевизоры. На них будут крутить принудительную рекламу

По примеру Xiaomi На ноутбуках американской компании HP в обозримом будущем тоже могут появиться рекламные блоки. У нее уже есть такой опыт – ране
05.05.2025 Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ

Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из параллельного импорта Министерство промышленности и торговли утвердило приказ, вносящий изменения в перечень товаров, которые могут ввозиться в Россию по параллельному импорту (
22.04.2025 Россиян отлучают от иностранной техники. Власти готовят тотальный запрет ввоза ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

Зачем им иностранное Российский Минпромторг решил запретить ввоз в страну ряда товаров компаний HP и Fujitsu, пишет «Коммерсант». Первая известна в России в первую очередь своими принтерами и ноутбуками, а вторая – серверами. Нововведение к моменту выхода материала было выражено в виде пр
18.04.2025 Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Согласована компенсация Руководство американской Hewlett-Packard (HP) согласилось выплатить клиентам компенсацию в размере $4 млн после того, как производителя
09.04.2025 США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

тбуков остановили поставки своей продукции, произведенной в Тайване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP и Dell решили остановить отгрузку на родной для себя рынок. Причина очевидна – это новые таможенные пошлины, которые ввел нынешний П
24.03.2025 На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды

дала свое местное подразделение его же топ-менеджменту. К концу октября 2023 г. российская компания, годами носившая название «Ксерокс (СНГ)», была переименована в «Техноэволаб» Что касается компании HP, то продажи ее принтеров в России обвалились на 6%. Эта фирма известна своим негативным отношением к россиянам – она поддержала антироссийские санкции и в ноябре 2023 г. инициировала процесс
20.03.2025 Дело проиграно. Суд не стал наказывать HP за удаленную блокировку принтеров. Она не заплатит пострадавшим ни единого цента

Никаких денег Компания HP, известная своими принтерами и тем, что может удаленно блокировать их, смогла уйти от мате
11.03.2025 HP доигралась. Новая прошивка «окирпичила» ее принтеры, теперь они не работают даже с оригинальными картриджами

Себя за хвост Американская компания HP Inc. окончательно «убила» свои принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Как пишет

03.03.2025 HP свернет производство в Китае до конца года. В чем причина

Побег из Китая Американская компания HP, известная своими блокирующимися принтерами и антироссийскими санкциями, приняла решение о
21.02.2025 HP по-хитрому отучает клиентов от звонков в службу поддержки, чтобы сэкономить. Самых упрямых заставляют долго висеть на линии

Новаторский подход в службе поддержи HP Американская компания HP, крупный производитель персональных компьютеров и оргтехни
03.12.2024 HP вновь любит россиян? Ликвидация юрлица остановлена. Опрос

Ликвидация откладывается, но не отменяется Американская компания HP, один из лидеров мировых рынков ноутбуков и настольных ПК, перенесла дату ликвидации своег
29.11.2024 Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти

Трамп ломает бизнесы Американские ИТ-компании Dell, HP и Microsoft обратились к китайским OEM-производителям с просьбой о максимальном увеличении объемов производства их техники. Как пишет портал Tom’s Hardware, дело тут вовсе не в возросших про
12.11.2024 «Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI

на платформе в III квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом 2024 г. и аналогичным периодом 2023 г. Самыми популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стали ноутбуки тайваньского бренда MSI. Второе место заняли устройства HP, а третье место разделили Asus
05.11.2024 Такого еще не бывало. Россия переходит на отечественные ноутбуки – их продажи обогнали макбуки, Dell и HP. Опрос

нке мобильных ПК достигала 30%. Отечественные же бренды ноутбуков делили между собой 4%. На российском рынке мобильных ПК США представлены, в основном, тремя брендами с мировым именем – Apple, Dell и HP. Они десятилетиями зарабатывали репутацию в России, однако в начале 2022 г. приняли решение об уходе из страны – это была их реакция на в одночасье изменившуюся геополитику. Все меняется сли
02.11.2024 Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux

ерационных систем продолжит поддержку процессоров Intel Itanium. Ранее GCC объявил о намерении отказаться от архитектуры IA-64, лежащей в основе серверных процессоров, разработанных Intel совместно с HP, – начиная с версии 15. Причиной такого решения стало длительное отсутствие желающих инвестировать ресурсы в поддержку устаревшей архитектуры с небольшой пользовательской базой. Тем не менее
30.09.2024 С помощью простейшего устройства взломаны принтеры HP. Теперь можно бесконечно заправлять картриджи и пользоваться неоригинальными расходниками. Видео

HP оставили с носом Защита принтеров компании HP, не позволяющая пользоваться повторно заправленными или совместимым картриджами взломана. Как пишет Tom’s Hardware, это смог сделать пользователь Джей Саммет (Jay Summet) путем реализации ат
25.09.2024 Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh

йской компании Sindoh, за единицу товара заказчику придется заплатить от 255 до 559 тыс. руб. Также купят один принтер производства японской компании Epson за 111 тыс. руб., два плоттера американской HP за 694 тыс. руб. каждый и 184 тайваньских сканера Avision, 183 сканера по цене 34 тыс. руб. и один за 344 тыс. руб. CNews запросил подробности у заказчика про решение закупить иностранные ус
25.09.2024 Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак

Вред от ИИ-технологий Аналитики по информационной безопасности (ИБ) HP Wolf Security изучили недавние атаки, направленные на французских пользователей, и обнаружили, что для распространения малвари AsyncRAT используется вредоносный код, явно созданный при помощ
02.09.2024 Громкий проект - «убийца» Android в беде. Директор стартапа потратил его деньги на гонки, ипотеку, два Lamborghini и провалил сделку с HP

средств фирмы. Drew Stock / unsplash.com По заявлению бывшей сотрудницы Osom, гендиректор компании, помимо прочего, на деньги фирмы купил себе два автомобиля Lamborghini Наконец, по информации Росс, HP рассматривала возможность приобретения Osom. Американский технологический гигант неоднократно инициировал заключение сделки, однако по неизвестной причине достичь договоренности всякий раз н
19.08.2024 «Британский Билл Гейтс», почти уничтоживший HP, пропал без вести вместе с дочерью

чередь своими принтерами и МФУ, во вторую – ноутбуками и серверами. Сделка была закрыта в 2011 г. – HP купила Autonomy за $11 млрд. Через четыре года, в ноябре 2015 г., HP перестала суще
09.07.2024 HP испугалась пользователей и больше не выпускает принтеры, которые можно заблокировать через интернет

Борьба с интернет-зависимостью Американская компания HP приняла решение о прекращении производства и продаж лазерных принтеров серии LaserJet, кот
28.06.2024 Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu

который объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др., попросил Минпромторг исключить из списка параллельного импорта продукцию американской HP и японской Fujitsu, сообщили «Ведомости». Письмо с просьбой ассоциация направила на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака. В министерстве подтвердили изданию получение доку
25.06.2024 Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК

ракта с производителем или дистрибьютором». Очень хорошая динамика За последние два года из России ушли очень многие иностранные производители ноутбуков. Это в первую очередь Acer, Apple, Asus, Dell, HP и Lenovo – их мобильные ПК россияне десятилетиями видели витринах магазинов и покупали их. Теперь их продукция доступна только по параллельному импорту, который, как показала практика, негат
17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ

Больше никаких HP В России начался выпуск отечественных цветных лазерных принтеров. Его организовал российский производитель электроники Fplus, о чем его представители сообщили CNews. По их словам, Fplus перв
10.06.2024 Профессиональные ноутбуки HP массово превращаются в «кирпичи» после принудительного обновления BIOS

Апдейт BIOS превращает ноутбуки HP в «кирпич» Владельцы ноутбуков HP профессиональной линейки ProBook столкнулись с серьезными проблеме в работе принадлежащих им устройств после обновления прошивки BIOS (UEFI). По инфо
07.06.2024 «Британский Билл Гейтс», который «довел до развала HP», полностью оправдан судом

ния, США) в рамках разбирательства по делу о мошенничестве при совершении сделки с Hewlett-Packard (HP). Об этом сообщило агентство Reuters. 58-летний предприниматель, которого в прошлом называ

Публикаций - 5883, упоминаний - 7407

HP Inc. и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Hewlett-Packard 3662 1327
Dell EMC 5180 1326
IBM - International Business Machines Corp 9699 1121
Intel Corporation 12811 1106
Microsoft Corporation 25775 1074
Acer Group - Acer Inc 2776 649
Lenovo Group 2446 639
Apple Inc 13154 616
Samsung Electronics 11064 597
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 581
Oracle Corporation 7074 445
Cisco Systems 5372 409
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 402
AMD - Advanced Micro Devices 4641 400
Dell Technologies - Dell Computer 2219 362
Toshiba Corporation 2980 331
Sony 6739 321
Nvidia Corp 4002 297
SAP SE 5601 261
Google LLC 12688 253
Broadcom - VMware 2610 230
Fujitsu 2105 223
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 214
Canon 1439 193
Huawei 4676 191
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 182
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 181
Seiko Epson Corporation 908 163
Xerox - The Haloid Company 1168 162
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 151
LG Electronics 3735 148
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 129
Siemens AG - Siemens Group 2673 123
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 122
Крок - Croc 1964 117
Red Hat 1378 115
9594 111
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 110
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 107
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 105
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 118
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 114
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 91
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 59
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 45
Альфа-Банк 1979 43
РЖД - Российские железные дороги 2096 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 36
Газпром ПАО 1493 33
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 32
eBay Inc 1640 32
Белый Ветер 365 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
Россети Ленэнерго 1699 28
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 23
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 23
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 21
Microsoft - LinkedIn 699 19
EPIC Telecom Invest 212 19
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 19
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 18
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 18
Связной ГК 1401 18
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 16
Почта России ПАО 2370 15
Visa International 1993 15
Ford 434 15
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 15
Северсталь ПАО - Severstal 629 14
Евросеть 1421 14
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
Linux Foundation - Free Standards Group 206 17
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 16
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 11
Apache Software Foundation - ASF 231 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
Greenpeace - Гринпис 130 9
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
OIN - Open Invention Network 24 8
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 6
OLPC - One Laptop per Child 82 6
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1526
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1364
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1230
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1056
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1041
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 892
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 766
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 617
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 593
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 587
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 578
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 576
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 575
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 555
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 545
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 537
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 488
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 463
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 445
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 388
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 379
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 369
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 362
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 357
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 350
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 346
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 343
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 340
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 313
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 305
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 302
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 287
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 283
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 283
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 282
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 268
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 252
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 251
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 249
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 248
Microsoft Windows 16882 699
Linux OS 11533 464
Intel x86 - архитектура процессора 2151 223
Microsoft Windows 2000 8678 217
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 212
Google Android 15243 208
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 204
HPE ProLiant 409 204
Intel Core - Семейство процессоров 1251 184
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 183
Microsoft Windows 10 1938 167
Intel Itanium 649 166
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 148
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 146
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 141
Microsoft Windows 7 2007 138
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 129
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 125
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 124
Apple iPad 4011 121
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 120
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 118
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 115
Microsoft Office 4170 115
Microsoft Windows XP 2431 108
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 108
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 107
Apple iOS 8583 102
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 97
HP Envy - серия ноутбуков 110 97
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 96
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 96
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 93
Apple iPhone 6 4861 93
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 92
Intel Core i - Cерия процессоров 534 88
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 88
HP PhotoSmart 113 88
HPE Integrity - серия серверов 141 88
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 101 87
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 84
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 68
Hurd Mark - Херд Марк 97 57
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 49
Ксенин Алекс 311 48
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 43
Микоян Александр 44 39
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 38
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 36
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 31
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 30
Dell Michael - Делл Майкл 193 26
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 24
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 23
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 22
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 22
Мишин Глеб 70 21
Юсупов Ренат 125 21
Загнетко Александр 26 21
Путин Владимир 3454 20
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 19
Виноградова Наталья 53 18
Воронецкий Эдуард 47 18
Медведев Дмитрий 1665 17
Лаптева Марина 114 17
Буров Олег 25 17
Меднов Сергей 124 16
Лобов Сергей 27 16
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 15
Анохин Павел 15 15
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 15
Bradley Todd - Бредли Тодд 32 14
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 14
Wayman Robert - Уэймен Роберт 13 13
Шадаев Максут 1210 13
Широких Алексей 72 13
Туркот Александр 39 13
Ермолаев Артем 379 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2352
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1212
Европа 24964 642
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 600
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 523
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 375
Япония 13807 270
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 265
Германия - Федеративная Республика 13221 239
Китай - Тайвань 4245 237
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 231
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 202
Африка - Африканский регион 3641 187
Ближний Восток 3154 181
Европа Восточная 3138 160
США - Калифорния 4829 154
Азия - Азиатский регион 5920 142
Южная Корея - Республика 7052 126
Украина 7928 125
Индия - Bharat 5869 109
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 103
Европа Западная 1496 97
Франция - Французская Республика 8177 96
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 81
Земля - планета Солнечной системы 10865 76
Казахстан - Республика 6048 74
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 72
Россия - СФО - Новосибирск 4876 68
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 67
Канада 5081 66
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 63
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 63
Финляндия - Финляндская Республика 3697 60
Беларусь - Белоруссия 6289 59
США - Нью-Йорк 3180 50
Италия - Итальянская Республика 4508 50
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 50
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 49
Америка - Американский регион 2206 45
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 840
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 728
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 510
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 417
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 399
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 389
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 329
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 263
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 254
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 249
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 236
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 226
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 217
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 204
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 173
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 170
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 148
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 144
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 137
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 135
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 131
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 129
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 125
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 120
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 120
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 114
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 113
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 109
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 107
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 103
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 99
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 95
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 94
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 92
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 92
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 92
Английский язык 7030 91
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 91
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 88
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 86
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 131
CNews - ZOOM.CNews 1866 128
DigiTimes - Издание 1331 78
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 70
Bloomberg 1627 57
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 57
The Register - The Register Hardware 1784 53
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 51
AP - Associated Press 2007 48
Ведомости 1466 33
FT - Financial Times 1296 31
Tom’s Hardware 600 30
Известия ИД 770 26
Forbes - Форбс 1002 25
ZDnet 663 22
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 21
Silicon.com 364 21
CNews Инноваторы 39 21
NYT - The New York Times 1100 20
The Verge - Издание 619 20
CNET Networks - CNET News 1643 19
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 18
TechnologyAdvice - eWeek 230 18
InformationWeek 241 17
Открытые системы ИД 176 17
Times 661 17
Engadget - Блог о технологиях 429 16
Inquirer 463 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 16
Ars Technica 450 15
Computer Weekly 376 13
CNews TV 747 12
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 11
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Мобильные системы 118 10
VNUNet.com 214 10
Infosan 75 10
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 10
IDC - International Data Corporation 4975 688
Gartner - Гартнер 3658 310
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 243
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 116
IDC Russia - IDC Россия 183 38
Gartner - Dataquest 353 37
ITResearch 123 32
Forrester Research 834 30
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 29
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 23
SmartMarketing 74 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 17
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 15
CNews Рынок ИТ-услуг 171 14
Thomson Financial - Thomson First Call 386 14
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
TrendForce 187 11
Strategy Analytics 285 11
NPD DisplaySearch 285 11
Fortune Global 500 295 10
Fortune Global 100 142 10
Mercury Research 73 9
SpencerLab 9 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
Informa - Ovum - Omdia 155 8
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 8
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 7
ABI Research 236 7
Cinebench 29 7
Market Strategies International 8 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
Buyers Laboratory 15 6
Photizo Group 9 6
CNews ИТ-инфраструктура 28 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Counterpoint Research 110 5
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 5
Harris Interactive 81 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 59
РАН - Российская академия наук 2122 58
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 19
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 17
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 11
ТГУ - Томский государственный университет 233 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 9
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 8
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 8
Микроинформ 36 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 6
University of California - Калифорнийский университет 101 6
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 5
Columbia University - Колумбийский университет 157 5
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