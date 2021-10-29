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HP Inc.

HP Inc.


29.10.2021 Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook 3
27.10.2021 AMD сообщает о финансовых результатах III квартала 2021 г. 1
26.10.2021 14 000 рублей за каждый час простоя принтера: как уменьшить расходы на офисную печать 5
20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 6
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 3
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 12
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 1
21.09.2021 В игровых ПК найдена брешь, открывающая хакерам доступ к ядру ОС 1
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 1
31.08.2021 «М.видео-Эльдорадо» прогнозирует рекордные продажи ноутбуков в преддверье нового учебного года 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 2
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 3
26.07.2021 Китай создал первый в мире 512-ядерный процессор. Intel и AMD далеко позади 1
20.07.2021 Хакеры 16 лет ломали ПК через принтеры HP, Xerox и Samsung. «Дыру» никто не устранял 10
20.07.2021 Softline оснастила РОПК и ППРО современными цифровыми решениями 2
20.07.2021 Kingston FURY: наследие HyperX под новым брендом 1
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 1
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 1
12.07.2021 На мировом рынке ПК новый лидер 4
12.07.2021 Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. Дешевые звонилки больше не нужны 1
05.07.2021 HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена 8
30.06.2021 Создан «самый легкий» ноутбук в мире. Цена 15
29.06.2021 Компьютеры HP готовы для работы на Windows 11 5
28.06.2021 HP представила HP Inc. систему-трансформер Engage Go 10 и компактный ПК Engage Flex Mini. 7
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
28.06.2021 Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений 2
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
23.06.2021 Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком» 1
23.06.2021 HP представляет новые мониторы для работы, обучения и развлечений 4
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 2
10.06.2021 HP представляет настольные компьютеры для современного гибридного рабочего графика. Цены 3
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 1
27.05.2021 Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi 2
26.05.2021 HP представляет новые модели ноутбуков-трансформеров HP Pavilion x360 и объявляет цены в России 4
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
20.05.2021 HP представила новый игровой бренд и обновленное портфолио геймерских решений. Цены 5
19.05.2021 HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов 11
18.05.2021 HP EliteOne 800 обеспечивает комфортную совместную работу в гибридных рабочих средах 5

Публикаций - 4347, упоминаний - 12435

HP Inc. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dell EMC 3631 1017
IBM 6150 901
HP - Hewlett-Packard 2077 818
Microsoft Corporation 16925 815
Intel Corporation 7576 783
Acer Group 1947 469
Lenovo Group 1868 437
Samsung Electronics 7863 430
Apple Inc - Эппл Рус 9079 408
ASUS - AsusTek Computer Inc 1567 404
Oracle Corporation 4747 340
AMD - Advanced Micro Devices 2675 304
Cisco Systems 3191 304
Toshiba Corporation 2091 282
Sony 4352 247
Nvidia Corp 2624 213
SAP SE 3983 208
Google LLC 8878 201
HP Compaq 470 195
VMware 1907 194
Fujitsu 1167 150
Canon 1055 149
Oracle Sun Microsystems 1164 146
Nokia Corporation 4114 134
Seiko Epson Corporation 619 119
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 478 113
Xerox 779 112
NEC 1082 111
LG Electronics 2750 100
Крок 1463 94
Huawei 2984 94
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 444 86
DEPO Computers - Депо Электроникс 413 86
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1887 86
Lenovo Motorola 2271 83
Red Hat 910 82
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1359 80
Hitachi 905 78
IBS - ИБС ИТ Услуги 1233 76
Citrix Systems 670 72
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 62
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1478 52
Альфа-Банк 1247 32
eBay Inc 1001 30
РЖД - Российские железные дороги 1248 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 29
Deutsche Bank 209 21
Газпром ПАО 678 20
Меркури - Mercury 56 20
Белый Ветер 171 19
Аэрофлот 561 18
EPIC Telecom Invest 121 18
Газпромбанк - ГПБ 748 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 631 16
LinkedIn 543 16
GM - General Motors 235 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1535 14
Евросеть 1305 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 740 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 305 12
Procter&Gamble - P&G 147 12
Visa International 1507 12
Coca-Cola Company 178 12
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 190 11
Boeing 336 11
BMW 312 11
Nike 106 10
Ford 228 10
Норникель - Норильский никель 242 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 280 10
РАО ЕЭС России ПАО 177 10
Walmart - Wal-Mart Stores 253 9
Связной ГК 1041 9
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 221 8
Toyota Motor - Тойота Мотор 257 8
Netflix - Онлайн-кинотеатр 339 8
Почта России ПАО 1735 8
Северсталь ПАО 243 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 41
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2519 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1701 24
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 20
Правительство РФ 2390 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1876 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 16
Правительство Москвы 763 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 16
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 826 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1054 13
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 396 12
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 816 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1039 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1104 10
Президент Российской Федерации 1577 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 623 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 975 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 426 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 8
Федеральное казначейство России 829 8
Пентагон - Министерство обороны США 640 8
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 671 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 713 8
United States district court - Федеральные окружные суды США 34 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 471 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 295 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 264 6
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 314 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 231 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1391 19
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 19
Linux Foundation 161 16
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 33 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 315 12
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 11
OIN - Open Invention Network 22 8
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 21 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 62 6
Руссофт - Russoft 324 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 150 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 6
ASF - Apache Software Foundation 75 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 24 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 444 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 34 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 15 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 86 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 24 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 44 3
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 22 2
TIA - Telecommunications Industry Association 61 2
OSI - Open Source Initiative 47 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 29 2
CSA - Cloud Security Alliance 10 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 54 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 29 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 159 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 206 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 302 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 24 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 484
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 381
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 330
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 245
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2707 168
DDR - Double data rate 1606 155
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4117 154
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2296 139
МФУ - Многофункциональное устройство 718 137
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1320 136
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1250 135
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 128
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2407 105
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 101
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1754 96
USB Type-C - USB-C 909 92
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2408 84
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 84
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1403 81
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 462 80
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1286 75
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 437 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 68
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 838 65
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 64
ARM64 - Архитектура процессора 1099 64
3G - Стандарт мобильной связи 4558 61
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1953 58
Big Data - Большие данные 1145 55
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4031 54
ИТ-аутсорсинг 787 52
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 692 50
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1771 48
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 567 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3602 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 258 43
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 996 42
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1141 41
Принтер - Printer 196 41
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 244 41
Microsoft Windows 10 9011 430
Linux OS 6030 347
Nvidia GeForce GTX 2667 219
Google Android 10788 175
Intel x86 - архитектура процессора 1185 171
Intel Core - Семейство процессоров 914 139
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1700 111
Intel Itanium 378 109
Microsoft Windows 7 1666 109
HPE ProLiant - Серия серверов 173 106
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 529 102
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 97
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 868 96
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 831 94
Apple iPad 3264 93
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 90
Microsoft Office 2620 85
Apple iOS 5768 77
HP-UX - Hewlett Packard Unix 149 76
Microsoft Windows 8 1228 75
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 72
Microsoft Windows XP 1638 72
Microsoft Windows 1205 68
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 773 63
Apple Mac - Apple Macintosh 1807 60
Intel Celeron - Серия процессоров 555 60
HP Envy - Серия ноутбуков 71 57
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 231 57
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 56
Apple MacBook - серия ноутбуков 763 56
Java - Язык программирования 1890 55
HP LaserJet - Серия лазерных принтеров 73 53
HPE 3PAR 88 53
Intel Core i - Cерия процессоров 353 52
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 354 50
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 578 49
Microsoft Skype 1747 48
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 449 48
Apple MacBook Air - Ноутбук 463 46
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 61 46
Whitman Meg - Уитман Мэг 105 78
Hurd Mark - Херд Марк 95 56
Ксенин Алекс 310 44
Apotheker Leo - Апотекер Лео 62 40
Steve Jobs - Стив Джобс 889 32
Whitman Margaret - Уитман Мэг 33 31
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 214 23
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 469 22
Gates William Henry - Гейтс Билл 579 21
Мишин Глеб 62 19
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 26 18
Виноградова Наталья 49 18
Юсупов Ренат 108 18
Меднов Сергей 120 16
Путин Владимир 2130 15
Медведев Дмитрий 1477 15
Weisler Dion - Вайслер Дион 14 14
Dell Michael - Делл Майкл 127 14
Туркот Александр 36 13
Широких Алексей 70 13
Демидов Михаил 132 12
Анохин Павел 12 12
Otellini Paul - Отеллини Пол 141 12
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 12
Лобов Сергей 21 12
Ермолаев Артем 340 12
Бобровников Борис 97 11
Корнеев Сергей 75 11
Юнов Константин 35 11
Neri Antonio - Нери Антонио 18 11
Попов Алексей 326 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 10
Эскин Сергей 29 10
Тюркин Михаил 43 10
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 9
Василенко Александр 64 9
Пенязь Дмитрий 15 9
Макаров Станислав 114 9
Белоусов Сергей 222 9
Россия - Российская федерация - РФ 72937 1431
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 588
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 360
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 309
Европа 5654 239
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 230
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1485 215
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 207
Африка - Африканский регион 2110 161
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 159
Ближний Восток 2084 158
Европа Восточная 2461 139
Япония 5291 134
Германия - Федеративная Республика 5630 124
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 122
США - Калифорния 1778 92
Европа Западная 1048 76
Украина 4862 74
Индия - Республика 3093 69
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1015 62
Азия - Азиатский регион 2385 62
Северная Америка 2006 62
Казахстан - Республика 3579 57
Россия - УФО - Екатеринбург 2680 53
Франция - Французская Республика 3265 49
Россия - СФО - Новосибирск 2633 47
Беларусь - Белоруссия 2767 41
Канада 1936 41
Латинская Америка 1017 40
Южная Корея - Республика 2422 35
Китай - Тайвань 1035 32
Россия - ПФО - Казань 1787 32
США - Нью-Йорк 1770 32
Италия - Итальянская Республика 2051 31
США - Калифорния - Кремниевая долина 506 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1955 29
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1780 28
США - Калифорния - Сан-Франциско 1007 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1603 26
Бразилия - Федеративная Республика 1469 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 231
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 217
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 167
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 106
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 69
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 54
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 53
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 53
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 43
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 348 27
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 501 21
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 231 21
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 177 19
НДС - Налог на добавленную стоимость 763 17
Русский язык 1312 17
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 365 11
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 119 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1923 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 497 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 515 8
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 133 8
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 343 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 322 7
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 7
Образование в России 524 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 185 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 400 6
Закон Мура - Moore's law 116 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1383 6
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 34 5
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 116 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 166 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 545 4
Информационное общество - Государственная программа 289 4
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 63 4
Thomson Reuters - Рейтер 4864 114
CNews - ZOOM.CNews 1263 69
DigiTimes - Издание 1064 66
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7384 47
Associated Press 1021 46
The Wall Street Journal 868 41
The Register 978 32
Bloomberg 850 30
FT - Financial Times 407 22
ZDnet 403 19
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 18
EWeek 124 16
The Verge - Издание 448 15
Forbes - Форбс 505 15
NYT - The New York Times 738 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1046 13
Engadget - Блог о технологиях 395 12
InformationWeek 172 12
All Things Digital 157 9
CNET - Издание 354 9
Business Insider 183 9
Ars Technica 292 8
Прайм - Агентство экономической информации 637 8
WSJ - The Wall Street Journal 170 8
Fortune 116 7
AppleInsider 375 7
Nikkei - Издание 132 7
The Inquirer 233 7
Tom’s Hardware 94 6
CNews TV 472 6
Wikipedia - Википедия 358 6
TG Daily 98 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 5
Vnunet 190 5
Коммерсантъ - Издательский дом 688 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 122 5
The Digitimes 19 5
TAdviser - Центр выбора технологий 220 5
ComputerWorld 124 5
Neowin 41 4
IDC - International Data Corporation 3835 575
Gartner 2817 265
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 69
Juniper Research 336 30
IDC Russia - IDC Россия 128 29
Forrester Research 603 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 595 26
IHS iSuppli 385 16
PCMark 103 12
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 98 12
NPD DisplaySearch 265 10
Fortune Global 500 217 9
Mercury Research 46 8
Strategy Analytics 263 8
SpencerLab 8 8
Fortune 100 70 6
Market Strategies International 7 6
ABI Research 223 6
Harris Interactive 55 5
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 5
Photizo Group 8 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 743 5
Microsoft Research 104 4
Buyers Laboratory 8 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 99 4
Cinebench 16 4
IDC EMEA 16 3
Net Applications 114 3
Analysys Mason 26 3
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 2
Markets&Markets Research 80 2
comScore 295 2
IBM Research 86 2
EMEA InfoTrends Supplies Recycling Study 2 2
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 9 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 49 2
Technavio 23 1
Forrester Wave 20 1
IDC Russia Cloud Services Market 8 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 837 44
РАН - Российская академия наук 553 19
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 178 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 451 10
GfK - ГФК-Русь 144 10
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 55 9
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 232 7
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 161 7
ТГУ - Томский государственный университет 80 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 369 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 83 6
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 69 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 302 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 166 6
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 202 6
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 189 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 469 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 143 5
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 84 4
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 45 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 66 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 70 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 60 4
Ланит Сетевая академия - учебный центр 28 3
Академия АйТи 44 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 31 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 72 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 56 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 60 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 40 2
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 18 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 17 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 163 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 84 2
Сириус - Образовательный центр 90 2
Princeton University - Принстонский университет 42 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 29 2
РГБ - Российская государственная библиотека 55 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 29 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 665 28
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 145 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 13
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 166 11
CeBIT 311 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 10
CNews AWARDS - награда 304 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 244 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 145 5
Олимпийские игры - Olympic Games 382 4
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 130 4
Oracle OpenWorld 50 4
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 15 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 149 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 56 3
ISE - Integrated Systems Europe 29 3
Photokina 49 3
IT&Security Forum 10 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 2
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 2
VMworld 27 2
IT-Лидер - премия 3 2
Intel Developer Forum 64 2
Autodesk University 6 1
StopHateForProfit - НетНенавистиРадиВыгоды 1 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
Cisco Partner Summit 2 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
Единая Лига ВТБ - Баскетбольный турнир 3 1
Merlion Digital Day 1 1
News & Documentary Emmy Awards 4 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
Violin Forum 2 1
Lenovo Tech World 4 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
NetApp Insight - конференция 4 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс 73 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 345 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005726, в очереди разбора - 907940.
Создано именных указателей - 47501.
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