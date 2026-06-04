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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юсупов Ренат

СОБЫТИЯ


04.06.2026 Компания Kraftway получила патент на изобретение аппаратного блока для криптографической обработки сетевых пакетов 1
27.02.2026 Kraftway представляет новую линейку доверенных высокоплотных серверов на базе процессоров Intel Xeon пятого поколения 1
15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 10
14.11.2025 Российская аппаратная платформа для задач искусственного интеллекта 1
11.11.2025 Kraftway выпустила высокопроизводительный сервер TS3030 с 6 GPU 1
01.11.2025 Доверенная отечественная платформа как фундамент надежной корпоративной ИТ-инфраструктуры: Kraftway представит серверные новинки и микроэлектронные разработки на CNews Forum 1
18.09.2025 «Лаборатория Касперского» и Kraftway представили первый рабочий прототип шлюза безопасности на российской платформе 1
04.02.2025 vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP 1
24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда 1
02.12.2024 В России на 40% выросли инвестиции в производство ИИ-серверов 1
07.11.2023 Отечественные SSD изгоняют из реестра российского «железа». Чтобы остаться, им нужны отечественные контроллеры, но их не существует в природе 1
29.06.2022 Российский разработчик «железа» запустит производство чипов совместно с китайцами 2
27.11.2018 Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов 1
03.11.2015 ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис» 1
01.06.2015 Рынок ПК превращается в узкую нишу 1
26.05.2015 Panasonic и Kraftway представили совместное решение для госсектора на базе Toughbook CF-54 1
11.02.2015 Kraftway выпустил защищенный планшет для чиновников 2
10.02.2015 Kraftway представила свой первый защищенный планшетный ПК 1
21.11.2014 Борьба с киберпреступностью набирает обороты 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
30.05.2014 Корпоративная безопасность в России нуждается в стратегии 2
23.05.2014 Обработка инцидентов ИБ должна быть централизованной 2
25.03.2014 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе: современные угрозы и средства защиты» 1
24.03.2014 Крест на американском «железе» и ПО: Что думают ИТ-компании и чиновники 1
09.12.2013 Kraftway и «Роса» договорились о технологическом партнерстве 1
27.09.2013 Вопросы ИБ: выгоднее создать новое ПО, чем «чистить» старое 2
20.09.2013 Можно ли защититься от кражи данных 1
20.08.2013 Конференция РБК «Безопасность бизнеса. Технологии 2013» 1
03.07.2013 Киберпреступность набирает обороты 2
13.06.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 1
29.05.2013 Ренат Юсупов: Работать с госсектором экономически эффективно 1
28.05.2013 Конференция РБК: «Защита от мошенничества: современные подходы» 1
16.04.2013 Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС 1

Публикаций - 125, упоминаний - 149

Юсупов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 120
Intel Corporation 12811 29
Microsoft Corporation 25775 25
HP Inc. 5883 21
Dell EMC 5180 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 17
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Oracle Corporation 7074 12
Citrix Systems 868 12
K-Systems - К-Системс 140 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 9
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 9
Формоза - Formoza 179 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Fujitsu 2105 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 7
Развитие Бизнеса / Ру 81 7
Samsung Electronics 11065 7
SAP SE 5601 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Tonk - Тонк ГК 63 7
IBA Group - ИБА Групп 57 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Memsfab 11 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
9594 6
Toshiba Corporation 2980 6
Лента - Утконос 180 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
Альфа-Банк 1979 9
Почта России ПАО 2370 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 8
KupiVip - Приват Трэйд 82 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Газпром нефть 725 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 7
OR Group - Обувь России 29 7
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 6
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Инвитро - Invitro 84 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
НПС НП - Национальный платежный совет 31 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 39
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 20
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 10
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 16882 14
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 11 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway TS - Kraftway Trusted - Kraftway KWC - серия серверов 9 5
Apple iPad 4012 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
Intel Itanium 649 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway UEFI AMI 3 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Google Android 15244 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Microsoft Windows XP 2431 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Ланит - Treolan Irbis 148 3
HPE ProLiant 409 3
Red Hat Linux 205 3
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Enterprise Management - Kraftway Management Pack 4 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iOS 8583 2
Широких Алексей 72 16
Ермолаев Артем 379 14
Кесельбренер Леонид 52 12
Стуров Дмитрий 33 12
Устюжанин Дмитрий 50 12
Громов Иван 102 10
Курило Андрей 39 10
Сапельников Сергей 109 10
Висящев Андрей 64 10
Хрусталев Александр 33 8
Чаплыгин Роман 22 8
Иншаков Дмитрий 51 8
Наймарк Владимир 14 8
Пшыченко Дмитрий 20 8
Шадаев Максут 1210 8
Серова Елена 320 8
Сытин Дмитрий 60 7
Леушев Андрей 75 7
Гуральников Сергей 164 7
Брагин Павел 25 7
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 7
Пирогов Алексей 29 7
Александрин Андрей 15 7
Строкович Антон 53 7
Быстров Константин 24 7
Воронецкий Эдуард 47 7
Коваленко Антон 32 7
Хлуднев Егор 17 7
Севрюков Алексей 19 7
Паринов Олег 11 7
Авданина Надежда 12 7
Лысенко Эдуард 317 7
Богданов Кирилл 112 7
Садовенко Илья 65 7
Сыкулев Андрей 85 7
Мацоцкий Сергей 180 7
Халяпин Сергей 96 7
Шевченко Владимир 153 7
Козырев Алексей 328 7
Опенышева Светлана 64 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Европа 24964 12
Европа Восточная 3138 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 9
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Япония 13807 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 8
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 7
Китай - Тайвань 4245 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 5
Канада 5082 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Украина 7928 3
Нидерланды 3746 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 5
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 4
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
CNews TV 747 2
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Мобильные системы 118 1
Electronista 166 1
InfoWorld 56 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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Gartner - Гартнер 3658 16
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
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Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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