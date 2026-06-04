Индексная книга (каталог) CNews*
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Юсупов Ренат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 125, упоминаний - 149
Юсупов Ренат и организации, системы, технологии, персоны:
|Широких Алексей 72 16
|Ермолаев Артем 379 14
|Кесельбренер Леонид 52 12
|Стуров Дмитрий 33 12
|Устюжанин Дмитрий 50 12
|Громов Иван 102 10
|Курило Андрей 39 10
|Сапельников Сергей 109 10
|Висящев Андрей 64 10
|Хрусталев Александр 33 8
|Чаплыгин Роман 22 8
|Иншаков Дмитрий 51 8
|Наймарк Владимир 14 8
|Пшыченко Дмитрий 20 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Серова Елена 320 8
|Сытин Дмитрий 60 7
|Леушев Андрей 75 7
|Гуральников Сергей 164 7
|Брагин Павел 25 7
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 7
|Пирогов Алексей 29 7
|Александрин Андрей 15 7
|Строкович Антон 53 7
|Быстров Константин 24 7
|Воронецкий Эдуард 47 7
|Коваленко Антон 32 7
|Хлуднев Егор 17 7
|Севрюков Алексей 19 7
|Паринов Олег 11 7
|Авданина Надежда 12 7
|Лысенко Эдуард 317 7
|Богданов Кирилл 112 7
|Садовенко Илья 65 7
|Сыкулев Андрей 85 7
|Мацоцкий Сергей 180 7
|Халяпин Сергей 96 7
|Шевченко Владимир 153 7
|Козырев Алексей 328 7
|Опенышева Светлана 64 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.