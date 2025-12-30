Получите все материалы CNews по ключевому слову
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского ЦАГИ ФГУП ГосНИИАС ФГУП Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем
СОБЫТИЯ
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского и организации, системы, технологии, персоны:
|Гаранин Евгений 51 4
|Сирота Юрий 67 4
|Аршавский Анджей 31 4
|Лебедев Георгий 57 4
|Щиров Илья 45 4
|Визильтер Юрий 8 4
|Гусейнов Тимур 6 2
|Русаков Владислав 3 2
|Еманов Дмитрий 4 2
|Хозяинов Сергей 2 2
|Машовец Антон 2 2
|Логвинова Ольга 3 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Колесников Евгений 17 2
|Кузьмин Павел 19 2
|Иванников Виктор 23 2
|Аветисян Арутюн 41 2
|Фишер Александр 3 1
|Перескоков Александр 1 1
|Баду Ефим 1 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Мурынина Екатерина 1 1
|Ковалева Ольга 5 1
|Лукшина Елена 2 1
|Эстрина Инна 3 1
|Ступак Ольга 1 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Жуков Игорь 7 1
|Онтоев Дмитрий 10 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Климов Алексей 4 1
|Меликишвили Отари 6 1
|Савинова Юлия 5 1
|Терехова Елена 3 1
|Карев Виталий 1 1
|Соколовский Александр 40 1
|Сурова Надежда 11 1
|Морозов Игорь 54 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
|IDC - International Data Corporation 4943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411574, в очереди разбора - 730729.
Создано именных указателей - 188388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.