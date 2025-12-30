Разделы

НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского ЦАГИ ФГУП ГосНИИАС ФГУП Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем

НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем

СОБЫТИЯ


30.12.2025 Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ 1
05.09.2025 Разработка выпускницы МАИ снизит риск ошибок в тестировании операционной системы для самолетов МС-21 и SJ-100 1
15.05.2023 РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023 2
24.04.2023 РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023 2
31.10.2022 ЦИАМ и РГАТУ имени П.А. Соловьева разработают учебный демонстратор «цифрового двойника» с использованием отечественного ПО 2
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 2
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 2
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 2
18.08.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября 2
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen 1
26.01.2016 ГосНИИАС создает систему мониторинга на базе ПП «Парус» 1
22.07.2014 КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью 1
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 1
01.09.2011 Сколько и на чем зарабатывают главные ИТ-школы России 2
10.02.2011 НИИ «Полюс» им. Ф.М. Стельмаха внедряет программные продукты «Парус» 1
21.12.2010 ФОТО ДНЯ: Российский военный аэростат 1
21.11.2008 CNews FORUM 2008: рост в условиях кризиса 1
19.11.2007 22 ноября состоится конференция Biometrics AIA 2007 TTS 1
30.10.2007 1 ноября состоится конференция «Паспортные и правоохранительные системы» 1
29.06.2007 ГосНИИАС перешел на «Евфрат-Документооборот» 1
08.12.2006 "Информация" выступила организатором конференции разработчиков технологий трехмерного сканирования 1
05.12.2006 5 декабря НПО "Информация" проводит конференцию "Перспективы развития 3D в России" 1
29.11.2006 5 декабря НПО "Информация" проводит конференцию "Перспективы развития 3D в России" 1
28.11.2006 5 декабря НПО "Информация" проводит конференцию "Перспективы развития 3D в России" 1
22.08.2006 27 сентября откроется конференция в области биометрических решений 1
07.06.2006 28 июня состоится конференция Biometrics 2006 2
25.05.2006 28 мая откроется конференция по биометрии 2
08.02.2005 В Москве пройдет международная биометрическая конференция в области авиационной безопасности 1
17.06.2002 Современная наука: В Петербурге завершилась ежегодная международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» 1

Публикаций - 30, упоминаний - 40

НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 686 6
Basis Software 4 4
ДАНКОМ 8 3
Microsoft Corporation 25271 3
Oracle Corporation 6883 3
АйТи 1440 3
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 2
Айти-Альбион - IT-Albion 2 2
Dell EMC 5098 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
Intel Corporation 12553 2
Samsung Electronics 10645 2
Cisco Systems 5226 2
SAP SE 5441 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 532 2
Neuro.net - Нейро 22 2
Autodesk 622 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 2
Ред Софт - Red Soft 1019 2
Медицина ИТ - Medicine IT 4 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 2
УВЗ - УралВагонЗавод - НИИДАР НПК - Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи - Научно-производственный комплекс 10 1
Приводная техника НТЦ ГК 16 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 1
Росстат ГМЦ - Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики 7 1
Регула 3 1
Информация НПО 11 1
Iridian Tech - Iridian Technologies 5 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 19 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2528 1
HP Inc. 5765 1
Huawei 4236 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Полимет НПО 4 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 4
Газпром нефть 672 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 4
ГПБ - Газпромбанк 1181 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2714 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 2
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Аэропорт Вильнюс - Vilniaus oro uostas - ИАТА: VNO, ИКАО: EYVI 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова ФКП - Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К.Сафронова Федеральное казенное предприятие 2 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1384 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 870 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Мосэнерго ПАО 129 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 127 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 19 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
ТОР Холдинг - Тулаточмаш 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2819 4
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 23 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4949 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2180 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 141 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Linux Foundation 189 2
Международная академия связи - МАС 43 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 8
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18371 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 4
Data monetization - Монетизация данных 1836 4
Оцифровка - Digitization 4937 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1745 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3774 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3611 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 3
Linux OS 10947 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 851 3
Oracle Java - язык программирования 3337 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 122 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 2
OpenText - Fortify - HP Fortify 26 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 1
Парус Учет договоров НИОКР 2 1
Dell Latitude On 1 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1152 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Google Android 14740 1
Microsoft Windows Server 2008 480 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 824 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Microsoft Office 3970 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 952 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 1
Docker - Платформа распределённых приложений 442 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 60 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 149 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
Microsoft Visual Studio 420 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 1
РАН ИСП - Svace 21 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Гаранин Евгений 51 4
Сирота Юрий 67 4
Аршавский Анджей 31 4
Лебедев Георгий 57 4
Щиров Илья 45 4
Визильтер Юрий 8 4
Гусейнов Тимур 6 2
Русаков Владислав 3 2
Еманов Дмитрий 4 2
Хозяинов Сергей 2 2
Машовец Антон 2 2
Логвинова Ольга 3 2
Шебалков Михаил 6 2
Колесников Евгений 17 2
Кузьмин Павел 19 2
Иванников Виктор 23 2
Аветисян Арутюн 41 2
Фишер Александр 3 1
Перескоков Александр 1 1
Баду Ефим 1 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Мурынина Екатерина 1 1
Ковалева Ольга 5 1
Лукшина Елена 2 1
Эстрина Инна 3 1
Ступак Ольга 1 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Изумрудов Олег 41 1
Жуков Игорь 7 1
Онтоев Дмитрий 10 1
Горпинченко Роман 13 1
Колыбин Леонид 5 1
Климов Алексей 4 1
Меликишвили Отари 6 1
Савинова Юлия 5 1
Терехова Елена 3 1
Карев Виталий 1 1
Соколовский Александр 40 1
Сурова Надежда 11 1
Морозов Игорь 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 16
Россия - СФО - Новосибирск 4675 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Япония 13553 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 2
Украина 7801 2
Земля - планета Солнечной системы 10670 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 2
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Нидерланды 3637 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Казахстан - Республика 5814 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Южная Корея - Республика 6864 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3221 1
Китай - Шанхай 808 1
Сингапур - Республика 1909 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 186 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
ЛНР - Луганская область 12 1
Литва - Литовская Республика 665 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3051 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 15 1
Европа Восточная 3123 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 825 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Европа 24654 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 5
Паспорт - Паспортные данные 2735 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 3
Английский язык 6881 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Металлы - Платина - Platinum 480 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Информатика - computer science - informatique 1144 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 117 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 5
РАН - Российская академия наук 2020 5
НМУ - Независимый Московский Университет 4 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1100 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 605 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 1
Biometrics AIA 17 6
Firebird Conf 6 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Биометрия в авиационной безопасности 2 1
