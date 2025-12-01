Получите все материалы CNews по ключевому слову
Визильтер Юрий
СОБЫТИЯ
Визильтер Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3412 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 1
|Сирота Юрий 67 4
|Аршавский Анджей 31 4
|Лебедев Георгий 57 4
|Щиров Илья 45 4
|Гаранин Евгений 51 4
|Русаков Владислав 3 2
|Шебалков Михаил 6 2
|Колесников Евгений 17 2
|Кузьмин Павел 19 2
|Онтоев Дмитрий 7 1
|Савинова Юлия 4 1
|Терехова Елена 3 1
|Карев Виталий 1 1
|Гасников Александр 4 1
|Меликишвили Отари 6 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Соколовский Александр 40 1
|Сурова Надежда 11 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Климов Алексей 4 1
|Райгородский Андрей 43 1
