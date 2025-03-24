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DS-команды


24.03.2025 «Норникель» совместно с GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе продукта Kolmogorov вендора Data Sapience  1
05.07.2024 Сбербанк создал DS-команду из 2,7 тыс. сильнейших специалистов 1
13.07.2023 Cloud.ru открыла лабораторию квантовых вычислений в облачной инфраструктуре 1
30.03.2023 Методы защиты клиентских данных в облаке на примере Cloud 1
13.03.2023 Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1
20.06.2022 Сергей Красочкин, Cloud: Я бы назвал контейнеризацию технологией года или даже десятилетия 1
09.02.2022 SberCloud на конференции CNews «Искусственный интеллект 2022» расскажет про самый короткий путь к машинному обучению 1
11.11.2021 Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

DS-команды и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 8
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 73 2
GitHub 843 1
Directum - Директум 1104 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Nvidia Corp 3527 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 73 1
Neuro.net - Нейро 22 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4015 1
VK - Mail.ru Group 3467 1
Intel Corporation 12242 1
Google LLC 11874 1
Yandex - Яндекс 7505 1
Microsoft Corporation 24723 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2428 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
Газпром нефть 627 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
Альфа-Банк 1784 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 64 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 245 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2775 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5158 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 9
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 38 3
Docker - Платформа распределённых приложений 342 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
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Nvidia Tesla GPU 167 1
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Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Oracle Java - язык программирования 3107 1
Apache Hadoop 436 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 273 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1353 1
Microsoft Azure 1415 1
Jenkins 45 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 147 1
Amazon Web Services - AWS SageMaker 5 1
Google TensorFlow 90 1
Python PyTorch 50 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 12 1
Yandex DataSphere 26 1
OpenAI DALL-E 26 1
Apache Airflow 47 1
MLflow 16 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4576 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 24 1
Google - Vertex AI 3 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 6 1
Меликишвили Отари 6 4
Лебедев Георгий 54 2
Горпинченко Роман 13 1
Сирота Юрий 67 1
Аршавский Анджей 31 1
Рафаловский Давид 32 1
Степнов Михаил 5 1
Кабаков Ярослав 60 1
Колесников Евгений 17 1
Щиров Илья 45 1
Пивоваров Игорь 5 1
Колыбин Леонид 5 1
Гаранин Евгений 34 1
Астраханцев Виталий 7 1
Кузьмин Павел 18 1
Климов Алексей 4 1
Визильтер Юрий 5 1
Савинова Юлия 4 1
Терехова Елена 3 1
Карев Виталий 1 1
Потапова Екатерина 13 1
Ошурков Александр 1 1
Новоженов Владимир 1 1
Алешкин Сергей 65 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Николаев Павел 4 1
Русаков Владислав 3 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Красочкин Сергей 1 1
Ведяхин Александр 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 1
Европа 21848 1
Европа Восточная 3104 1
Китай - Шанхай 788 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 171 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 98 1
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