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DS-команды
DS-команды и организации, системы, технологии, персоны:
|Меликишвили Отари 6 4
|Лебедев Георгий 54 2
|Горпинченко Роман 13 1
|Сирота Юрий 67 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Степнов Михаил 5 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Колесников Евгений 17 1
|Щиров Илья 45 1
|Пивоваров Игорь 5 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Гаранин Евгений 34 1
|Астраханцев Виталий 7 1
|Кузьмин Павел 18 1
|Климов Алексей 4 1
|Визильтер Юрий 5 1
|Савинова Юлия 4 1
|Терехова Елена 3 1
|Карев Виталий 1 1
|Потапова Екатерина 13 1
|Ошурков Александр 1 1
|Новоженов Владимир 1 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Zak Igal - Зак Игал 16 1
|Николаев Павел 4 1
|Русаков Владислав 3 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|Красочкин Сергей 1 1
|Ведяхин Александр 133 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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