Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nvidia Tesla GPU
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|25.10.2022
|
Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4
ти», включенного в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, с использованием трёх GPU Tesla T4. Использование нейросетей сегодня повсеместно, например, для решения задач видеоанал
|26.04.2018
|
Mail.Ru Cloud Solutions при поддержке Nvidia запускает в России облачные вычисления на GPU
ческих процессоров (GPU). В качестве аппаратной платформы используются ускорители вычислений Nvidia Tesla V100. С развитием технологий увеличивается объем задач, которые требуют серьезных вычис
|11.05.2017
|
Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд
афический процессор Volta GV100 на его основе, а также первый графический ускоритель на этом чипе – Tesla V100, предназначенный для работы в составе производительных дата-центров. По словам Дже
|20.06.2016
|
Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления
Компания Nvidia представила передовой графический ускоритель для сверхмасштабируемых дата-центров — Nvidia Tesla P100. Как сообщили CNews в Nvidia, Tesla P100, новейшее решение для платформы ус
|12.10.2011
|
«Национальная Лаборатория Окриджа» строит самый мощный суперкомпьютер в мире на базе Nvidia Tesla
а энергетики США, развернет новую супервычислительную систему Titan на базе графических процессоров Nvidia Tesla. Потенциально способный обеспечить пиковую производительность в 20 петафлопс, су
|16.06.2011
|
Россия ускоряет научные открытия с помощью супервычислений на GPU
ниверситет имени М.В. Ломоносова оснастил свой суперкомпьютер «Ломоносов» графическими процессорами Nvidia Tesla, чтобы превратить его в одну из самых быстрых в мире вычислительных машин. Гибри
|18.04.2011
|
В МГУ установили четвертый суперкомпьютер
7 в форм-факторе 1U, каждый из которых включает по два шестиядерных процессора Intel Xeon и три GPU NVidia Tesla M2050. Сначала HP заявила о том, что это она создала этот суперкомпьютер, в то в
|19.07.2010
|
«Т-Платформы» и Nvidia договорились о совместных разработках в области суперкомпьютинга
ении соглашения, в рамках которого «Т-Платформы» будут использовать новейшие графические процессоры Nvidia Tesla на базе архитектуры Fermi в разработке высокоплотных решений для построения сист
|20.05.2010
|
IBM увеличила производительность серверов в 10 раз
и 6-ядерными процессорами Intel Xeon серии 5600 отныне можно комплектовать вычислительными модулями Nvidia Tesla M2050. Модуль общего назначения Tesla M2050, включающий 448 процессорных ядер и
|20.05.2010
|
Новые серверы IBM iDataPlex оснастят графическими процессорами Nvidia Tesla
окопроизводительными вычислительными системами (HPC), построенными на графических процессорах серии Nvidia Tesla 20. «GPU-ускорение обеспечивает прирост производительности для многих задач в об
|24.12.2008
|
«Элкомсофт» ускорила парольный аудит с помощью решений Nvidia Tesla
Компания «Элкомсофт» (Россия, Москва) объявила о поддержке продуктов Nvidia Tesla C1060 и вычислительных систем Nvidia Tesla S1070 в своих решениях для ауд
|21.06.2007
|
Nvidia Tesla: на пути к персональным суперкомпьютерам
Компания Nvidia выпустила новый класс процессоров. Под брендом Nvidia Tesla компания предлагает семейство вычислительных продуктов на GPU, которое обеспечит
Nvidia Tesla GPU и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.