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Nvidia Tesla GPU

СОБЫТИЯ

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25.10.2022 Инженеры «Тринити» разработали высокопроизводительный сервер на базе собственной платформы с ускорителями GPU Tesla T4

ти», включенного в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, с использованием трёх GPU Tesla T4. Использование нейросетей сегодня повсеместно, например, для решения задач видеоанал
26.04.2018 Mail.Ru Cloud Solutions при поддержке Nvidia запускает в России облачные вычисления на GPU

ческих процессоров (GPU). В качестве аппаратной платформы используются ускорители вычислений Nvidia Tesla V100. С развитием технологий увеличивается объем задач, которые требуют серьезных вычис
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд

афический процессор Volta GV100 на его основе, а также первый графический ускоритель на этом чипе – Tesla V100, предназначенный для работы в составе производительных дата-центров. По словам Дже
20.06.2016 Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления

Компания Nvidia представила передовой графический ускоритель для сверхмасштабируемых дата-центров — Nvidia Tesla P100. Как сообщили CNews в Nvidia, Tesla P100, новейшее решение для платформы ус
12.10.2011 «Национальная Лаборатория Окриджа» строит самый мощный суперкомпьютер в мире на базе Nvidia Tesla

а энергетики США, развернет новую супервычислительную систему Titan на базе графических процессоров Nvidia Tesla. Потенциально способный обеспечить пиковую производительность в 20 петафлопс, су
16.06.2011 Россия ускоряет научные открытия с помощью супервычислений на GPU

ниверситет имени М.В. Ломоносова оснастил свой суперкомпьютер «Ломоносов» графическими процессорами Nvidia Tesla, чтобы превратить его в одну из самых быстрых в мире вычислительных машин. Гибри
18.04.2011 В МГУ установили четвертый суперкомпьютер

7 в форм-факторе 1U, каждый из которых включает по два шестиядерных процессора Intel Xeon и три GPU NVidia Tesla M2050. Сначала HP заявила о том, что это она создала этот суперкомпьютер, в то в
19.07.2010 «Т-Платформы» и Nvidia договорились о совместных разработках в области суперкомпьютинга

ении соглашения, в рамках которого «Т-Платформы» будут использовать новейшие графические процессоры Nvidia Tesla на базе архитектуры Fermi в разработке высокоплотных решений для построения сист
20.05.2010 IBM увеличила производительность серверов в 10 раз

и 6-ядерными процессорами Intel Xeon серии 5600 отныне можно комплектовать вычислительными модулями Nvidia Tesla M2050. Модуль общего назначения Tesla M2050, включающий 448 процессорных ядер и

20.05.2010 Новые серверы IBM iDataPlex оснастят графическими процессорами Nvidia Tesla

окопроизводительными вычислительными системами (HPC), построенными на графических процессорах серии Nvidia Tesla 20. «GPU-ускорение обеспечивает прирост производительности для многих задач в об
24.12.2008 «Элкомсофт» ускорила парольный аудит с помощью решений Nvidia Tesla

Компания «Элкомсофт» (Россия, Москва) объявила о поддержке продуктов Nvidia Tesla C1060 и вычислительных систем Nvidia Tesla S1070 в своих решениях для ауд
21.06.2007 Nvidia Tesla: на пути к персональным суперкомпьютерам

Компания Nvidia выпустила новый класс процессоров. Под брендом Nvidia Tesla компания предлагает семейство вычислительных продуктов на GPU, которое обеспечит

Публикаций - 198, упоминаний - 296

Nvidia Tesla GPU и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 131
Intel Corporation 12811 46
Т-Платформы - T-Platforms 412 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Dell EMC 5180 18
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Fujitsu 2105 12
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 12
Microsoft Corporation 25775 12
VK - Mail.ru Group 3602 11
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 10
Broadcom - VMware 2610 10
9594 10
Samsung Electronics 11064 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
HP Inc. 5883 9
Supermicro 135 8
Google LLC 12688 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 8
Lenovo Group 2446 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Cloud4Y 311 6
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 6
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 6
Oracle Corporation 7074 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Nvidia - Mellanox Technologies 98 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 5
Открытые технологии 732 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
SAS Institute 1082 4
Selectel - Селектел 544 4
Quanta Computer 215 4
Orion soft - Орион софт - 315 4
Tesla Motors 461 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Tata Motors - Jaguar Cars 126 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Conde Nast - Конде Наст 24 2
SoftBank Group 284 2
Sequoia Capital 115 2
BMW Group 482 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
Hyundai Motor Company 436 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Этажи 0 1
Genotek - Генотек 21 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Буревестник ЦНИИ 8 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
Солидарность 0 1
Great Wall Motors 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 1
Доктор на работе 17 1
Авикос-АФЕС 3 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 10
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Электронная Москва АО 30 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 137
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 123
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 110
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 91
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 36
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Наумов Сергей 42 2
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