Xu Eric Эрик Сюй


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Huawei представила альтернативу западным технологиям на чипах Ascend для ИИ-серверов, ИТ-система похожа на NVLink от Nvidia 2
28.03.2023 Huawei создала национальный китайский инструментарий проектирования чипов вопреки санкциям США 2
30.12.2022 Выручка Huawei пошла в рост вопреки разрушительным санкциям США 2
31.03.2020 Годовая выручка Huawei выросла на 19,1% и достигла 858,8 млрд юаней 1
26.08.2019 Huawei представила «самый мощный в мире ИИ-процессор» Ascend 910 и вычислительную платформу Mindspore 2
23.10.2018 Huawei создала первые в мире ИИ-процессоры, пойдя по пути разработчиков «Эльбрусов» 2
07.03.2018 China Telecom и Huawei создали Коммерческий центр совместных инноваций 1
13.04.2017 Глава Huawei не видит пользы в гаджетах, выпускаемых его собственной компанией 1
31.03.2017 Выручка Huawei по итогам 2016 года выросла на 32% 2
25.07.2016 Впервые построена сеть 5G со скоростью 20 Гбит в секунду 1
17.03.2016 Deutsche Telekom и Huawei запускают новый сервис Open Telecom Cloud 2
01.04.2014 Чистая прибыль Huawei за 2013 г. достигла $3,47 млрд 1
07.11.2013 Huawei инвестирует $600 млн в исследования 5G 2
25.04.2013 Huawei публично отказалась от рынка США 1

Публикаций - 14, упоминаний - 22

Xu Eric и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4116 13
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 3
KPMG 262 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
Samsung Electronics 10493 2
Apple Inc 12442 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 2
Huawei Technologies 400 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 987 2
Google LLC 12093 2
Intel Corporation 12432 2
Huawei - HiSilicon Technologies 62 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 285 1
3data - 3дата 91 1
SAP SE 5387 1
ZTE Corporation 760 1
Vodafone Group 1384 1
Deutsche Telekom 913 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Цифра ГК 2517 1
Qualcomm Technologies 1873 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 544 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 141 1
Synopsys - Синопсис 40 1
Cadence Design Systems - cādence 67 1
Siemens AG - Siemens Group 2613 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 33 1
SoftBank Group 267 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1329 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1595 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5683 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 400 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 277 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 453 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
Демократическая политическая партия США 119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2298 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6038 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16717 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25192 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28628 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16799 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9145 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11691 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8984 2
Умные платформы 1815 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8234 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12562 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11063 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 145 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3720 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6262 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2550 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 185 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5045 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1244 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2985 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3331 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4449 1
OpenStack 520 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 549 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 213 1
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 24 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7838 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3199 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3747 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13242 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 112 3
Huawei Cloud 65 2
Huawei Connect 14 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Nvidia Tesla GPU 183 1
Google TensorFlow 93 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 1
Huawei Mobile Data Center - MDC - ЦОД модульного типа 1 1
Huawei Modelarts AI Development Platform Enterprise 2 1
Huawei MindSpore 4 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Huawei All Cloud Network 2 1
ResNet - Residual Neural Network 15 1
Huawei Seamless AI Life 19 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 7 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Huawei Watch - Умные часы 113 1
Google Cloud Services 230 1
Google Android Wear OS 101 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 994 1
Google Android 14495 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7257 1
Apple iPad 3901 1
Xu Eric - Ху Эрик 3 2
Сереченко Денис 13 1
Хала Илья 44 1
Пярн Артур 13 1
Нахимовский Константин 1 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 572 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 1
Rogers Mike - Роджерс Майк 8 1
Ruppersberger Dutch - Рапперсбергер Датч 4 1
Haibo Zhang - Хайбо Чжан 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 5
Россия - РФ - Российская федерация 153303 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 2
Германия - Федеративная Республика 12861 2
Европа 24517 2
Швеция - Королевство 3658 2
Китай - Шанхай 799 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4050 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 166 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Австралия - Мельбурн 112 1
Земля - планета Солнечной системы 10574 1
Япония 13439 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Германия - Саксония-Анхальт 4 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3016 1
Китай - Тайвань 4087 1
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 15 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4843 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5154 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2870 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3554 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 868 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3716 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1807 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6717 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 615 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1693 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 751 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5779 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5493 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3642 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2031 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 793 1
Blacklist - Чёрный список 655 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1872 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5985 2
FT - Financial Times 1243 1
ZDnet 662 1
IDG - International Data Group 115 1
Quartz 24 1
South China Morning Post 69 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 213 1
Fortune Global 500 287 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 140 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CeBIT 612 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
