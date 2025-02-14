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Индексная книга (каталог) CNews*
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EDA Electronic design automation Автоматизация проектирования электронных устройств



14.02.2025 Astra Automation теперь позволяет динамически реагировать на события в инфраструктуре 1
04.12.2024 Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой 1
31.07.2024 США запретят ввоз в Китай через третьи страны «железа» для выпуска микросхем. Самую важную в мире компанию для производства чипов мера не затронет 1
15.07.2024 В России учат ИИ проектировать цифровые микросхемы 1
09.02.2024 Конгресс США нашел виноватых в китайских прорывах в производстве чипов и ИИ. Это американские венчурные капиталисты 1
06.02.2024 В Fortnite игрокам стал доступен остров «Яндекс Еды» 1
18.01.2024 VK даст малому и среднему бизнесу простой доступ к инструментам анализа больших данных 1
13.12.2023 Пользователям «Яндекс еды» заказы из «Вкусно — и точка» доставят роботы-курьеры 1
16.11.2023 «Яндекс» представил электровелосипед для курьеров 1
02.11.2023 «Яндекс» выделит более 60 миллионов рублей на программу питания для курьеров-партнеров 1
05.10.2023 «Первый бит» автоматизировал маркировку и сквозную прослеживаемость 9 млн шин в год на предприятиях компании Cordiant 1
28.07.2023 Клиенты «Яндекс еды» смогут связаться с курьерами в чате 1
06.06.2023 Клиентам «Яндекс еды» в Красной Поляне заказы привезет робот-доставщик 1
28.03.2023 Huawei создала национальный китайский инструментарий проектирования чипов вопреки санкциям США 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
07.12.2022 «Яндекс еда» и Delivery Club запустили доставку из «Вкусно — и точка» 1
31.10.2022 В «Шоколаднице» появилась возможность оплачивать счет по QR-коду 1
19.09.2022 До конца 2022 г. «Яндекс» откроет для курьеров около десяти зон отдыха 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1
01.07.2022 «Яндекс еда» удвоила награду для охотников за ошибками 1
24.06.2022 Из «Яндекс еды» теперь можно удалить данные о своих заказах 1
17.06.2022 Покупатели по всей стране смогут заказать на «Яндекс маркете» доставку товаров из более 3500 продуктовых магазинов 1
16.06.2022 «Яндекс еда» вводит мониторинг скорости для велокурьеров 1
28.04.2022 «Яндекс» открыл мобильные пункты диагностики велосипедов для курьеров 1
25.04.2022 «Яндекс еда» привезет товары для животных 1
11.02.2022 Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения 1
09.12.2021 Оставить электронные чаевые можно будет бармену, бариста и хостес ресторана 1
03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза 1
11.05.2021 Финансовые результаты за II квартал 2021 позволили «Сименс» повысить годовой прогноз 1
28.04.2021 OneSpin Solution станет частью «Сименс» 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
30.09.2020 «Магнит» и «Яндекс.Еда» стали партнерами 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
16.07.2020 Группа АФК «Система» запустила сервис по доставке еды 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
21.05.2020 «Байкал электроникс» выбрала технологии и решения Synopsys для своих микропроцессоров 1
15.04.2020 AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения 1
07.04.2020 Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели 1
23.03.2020 Курьеры «Яндекс.лавки» и «Яндекс.еды» по всей России начали получать электронные чаевые 1

Публикаций - 83, упоминаний - 84

EDA и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7405 21
Intel Corporation 12214 8
Microsoft Corporation 24661 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 7
Oracle Corporation 6705 4
Huawei 3946 4
Lenovo Motorola 3502 4
Сател 126 4
Cadence Design Systems - cādence 60 4
AMD - Advanced Micro Devices 4242 3
Synopsys - Синопсис 36 3
Dell EMC 5036 3
IBM - International Business Machines Corp 9446 3
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 3
SAP SE 5280 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 3
Siemens AG - Siemens Group 2593 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 3
Samsung Electronics 10282 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Lenovo Group 2296 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 904 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 342 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 2
SAS Institute 974 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
Software AG 198 2
Dassault Systemes 221 2
Родник Софт 26 2
Renesas Electronics - Altium 38 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 120 2
Google LLC 11818 2
TrafficData - ТраффикДэйта 4 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
Apple Inc 12135 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Родник 87 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 2
Газпром ПАО 1345 2
ВкусВилл - Избёнка 159 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 2
Вкусно — и точка 22 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 1
BMW Group 448 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 122 1
Hyundai Motor Company 387 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Renault Groupe 159 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Lockheed Martin 757 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
ЕКА Топливная компания 141 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2721 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 412 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 130 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1218 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 17
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3741 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30894 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 14
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 337 10
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24236 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25479 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 9
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1713 9
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21239 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5322 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13230 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5337 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 8
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 756 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4614 7
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4187 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3089 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1245 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 783 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11103 6
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 401 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1267 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9318 5
Google Android 14047 21
Apple iOS 7835 19
Яндекс.Лавка 231 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 586 8
Microsoft Windows 15716 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1343 3
Яндекс.Маркет 947 3
Ericsson EDA GPON 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 2760 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 144 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 2
Linux OS 10005 2
Нанософт - nanoCAD 94 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1085 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 2
Renesas Electronics - Altium Designer 36 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 2
Dassault Systemes - Catia 79 2
Oracle Fusion ERP 59 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 988 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 2
Apple iPhone 6 4862 2
Redback SmartEdge 3 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1592 2
Microsoft Azure 1410 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 151 1
HPE SimpliVity 29 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 1
HPE ProLiant 399 1
Google VirusTotal 82 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
HPE Apollo 13 1
Broadcom - VMware VMmark Benchmark 6 1
Мишустин Михаил 683 2
Миронович Филипп 11 2
Варламов Кирилл 40 2
Путин Владимир 3187 1
Шадаев Максут 1015 1
Пак Олег 112 1
Евдокимов Андрей 82 1
Паршин Максим 316 1
Хинштейн Александр 142 1
Волков Дмитрий 63 1
Никулин Игорь 23 1
Бурин Андрей 17 1
Калинин Константин 6 1
Зубкова Наталья 17 1
Хренов Григорий 2 1
Amini Kamran - Амини Камран 3 1
Sanie Michael - Сани Майкл 1 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
Бухар Виктория 12 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 3 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 5 1
Голованов Леонид 5 1
Кулешов Алексей 29 1
Патешман Александр 2 1
Кривошеев Евгений 12 1
Коптелов Андрей 111 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Соколовский Александр 40 1
Анохин Сергей 64 1
Семенов Александр 146 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Анасенко Ирина 10 1
Карпов Дмитрий 11 1
Булов Владимир 2 1
Busch Roland - Буш Роланд 8 1
Банников Кирилл 1 1
Ожогин Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 27
Казахстан - Республика 5550 13
Беларусь - Белоруссия 5690 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17109 6
Европа 21799 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 5
Индия - Bharat 5463 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 4
Швеция - Королевство 3622 3
Китай - Тайвань 3995 3
Южная Корея - Республика 6659 3
Франция - Французская Республика 7859 3
Россия - СФО - Новосибирск 4320 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 2
Азия - Азиатский регион 5550 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1966 2
США - Калифорния 4631 2
Чили - Республика 469 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3338 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 2
Беларусь - Минск 633 2
Германия - Федеративная Республика 12703 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13336 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3965 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1479 2
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