«Яндекс еда» удвоила награду для охотников за ошибками

«Яндекс еда» в два раза увеличила награду этичным хакерам, которые смогут найти уязвимости в сервисе, сообщили CNews представители фудтех-направления «Яндекс go». Призовые стали больше, так как обнаружить слабые места стало гораздо труднее. Недавно «Яндекс еда» усилила защиту: свела к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к информации о покупателях, а также провела полный аудит безопасности и теперь будет устраивать такие проверки чаще, чем раньше. А также дала клиентам возможность стирать историю своих заказов.

В июле и августе 2022 г. «Яндекс еда» будет выдавать двойное вознаграждение тем, кто найдет уязвимости определенных типов: кража пользовательских данных, мошенничество с промокодами, накрутка баллов «Яндекс плюса» и фрод.

Поиск уязвимостей в «Яндекс еде» — это одно из направлений «Охоты за ошибками», постоянной программы «Яндекса» по премированию этичных хакеров, то есть тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах ИТ-компаний и сообщает им об этом за награду. «Охота за ошибками» действует в «Яндексе» с 2012 г.. Она помогает укреплять защиту сервисов: с каждым годом охотники находят все меньше ошибок и сделать это становится все сложнее. Такая «охота» — это стандартная практика для ИТ-компаний, которая позволяет им обнаруживать ошибки в постоянно обновляющихся продуктах.

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«Яндекс еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 39 тыс. заведений в 186 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Белоруссии. Заказать еду можно на eda.yandex.ru и в приложениях «Яндекса», «Еды», Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.