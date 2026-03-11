Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yandex Bug Bounty Яндекс Охота за ошибками
Это постоянная программа Яндекса по премированию этичных хакеров — тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах IT-компаний и сообщает им об этом за награду. Она помогает постоянно повышать надёжность сервисов и вовремя узнавать о возможных рисках. В 2012 году Яндекс первым в России запустил подобную программу.
Программа «Охота за ошибками» — один из инструментов Яндекса для проверки безопасности приложений и усиления защиты пользовательских данных. Все приложения также проходят внутренний аудит команды безопасности Яндекса. Принципы безопасности лежат в основе разработки приложений Яндекса. Все критичные элементы, например, системы входа в аккаунт и методы оплаты, разработаны по единым правилам безопасности и универсальны для всех приложений. Это позволяет разработчикам использовать уже проверенные и защищённые элементы и не создавать их с нуля.
