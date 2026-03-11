Разделы

Yandex Bug Bounty Яндекс Охота за ошибками

Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками

Это постоянная программа Яндекса по премированию этичных хакеров — тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах IT-компаний и сообщает им об этом за награду. Она помогает постоянно повышать надёжность сервисов и вовремя узнавать о возможных рисках. В 2012 году Яндекс первым в России запустил подобную программу. 

Программа «Охота за ошибками» — один из инструментов Яндекса для проверки безопасности приложений и усиления защиты пользовательских данных. Все приложения также проходят внутренний аудит команды безопасности Яндекса. Принципы безопасности лежат в основе разработки приложений Яндекса. Все критичные элементы, например, системы входа в аккаунт и методы оплаты, разработаны по единым правилам безопасности и универсальны для всех приложений. Это позволяет разработчикам использовать уже проверенные и защищённые элементы и не создавать их с нуля.

 

СОБЫТИЯ

11.03.2026 В 2025 г. количество награждений в программе «Охота за ошибками» выросло на 30% 3
26.09.2025 Yandex B2B Tech представила рекомендации по безопасной разработке ИИ-агентов и мультиагентных систем 1
26.05.2025 «Яндекс» вдвое увеличил максимальную награду для этичных хакеров — до 3 млн рублей 2
10.04.2025 «Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART 2
10.04.2025 «Яндекс» привлечет белых хакеров для проверки безопасности генеративных нейросетей 1
27.02.2025 В 2024 г. число участников программы «Охота за ошибками» выросло на 40% 2
11.11.2024 Минцифры разрабатывает госпрограмму выплат вознаграждения «белым хакерам» за обнаружение уязвимостей 1
09.10.2024 «Яндекс» увеличил награду для охотников за ошибками в мобильных приложениях до 1 млн рублей 1
22.03.2024 Хакеров в России разделят на категории. Одним будут платить миллионы, других упекут в тюрьму на всю жизнь 1
12.03.2024 В 2023 году «Яндекс» выплатил этичным хакерам 70 млн рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее 3
07.02.2024 «Яндекс» увеличил награду для охотников за ошибками в умных устройствах до 1 млн рублей 1
16.01.2024 «Яндекс» инвестировал более 6 млрд рублей в цифровую безопасность в 2023 году 1
13.09.2023 Yandex Cloud опубликовала принципы информационной безопасности 2
01.08.2023 «Яндекс» запускает новый конкурс «Охоты за ошибками» для усиления защиты данных 3
22.06.2023 «Яндекс» в 2,5 раза увеличил годовой фонд программы «Охота за ошибками» — до 100 млн руб. 3
04.01.2023 Кибербезопасность — 3 вещи, о которых стоит побеспокоиться в 2023 году 1
26.12.2022 «Яндекс» навсегда увеличит награду за найденные уязвимости в 2 раза 4
20.09.2022 «Яндекс» озолотит «белых хакеров». Выплаты увеличены в 10 раз, награда измеряется миллионами 2
20.09.2022 «Яндекс» увеличит награду за найденные уязвимости в 10 раз 3
01.07.2022 «Яндекс еда» удвоила награду для охотников за ошибками 2
17.03.2022 Знаменитый сервис «белых» хакеров отключил пользователей из России и Белоруссии и «зажал» их премии 1
09.06.2021 «Яндекс» заплатит до 750 тысяч рублей за сообщение об ошибке в своих продуктах 4
27.11.2015 В конкурсе по поиску дыр в «Яндекс.Браузере» победил сотрудник Mail.ru 2
12.03.2013 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в сервисах «Яндекса» 1
21.09.2012 «Яндекс» наградит за найденные уязвимости в iOS- и Android-приложениях 1

Yandex Bug Bounty и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8685 22
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1567 4
VK - Mail.ru Group 3541 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4647 2
HackerOne 35 2
Promt - Промт 309 2
Яндекс Белоруссия 6 1
Яндекс Казахстан - Yandex Qazaqstan 8 1
Yandex B2B Tech 99 1
Ростелеком 10469 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5346 1
X Corp - Twitter 2917 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1196 1
Код Безопасности 714 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 240 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 181 1
Google LLC 12376 1
Yandex Türkiye - Яндекс Турция 8 1
Яндекс Украина 17 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1716 2
Почта России ПАО 2273 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 300 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13108 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5796 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1490 1
ЛДПР 113 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
OWASP - Open Web Application Security Project 124 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7093 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32376 19
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 899 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74420 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2277 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3620 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12374 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13737 4
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 292 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9446 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9763 3
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 135 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6013 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15055 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19165 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4762 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12484 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17308 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 306 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6050 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23518 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4208 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4307 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1463 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 319 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 832 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 590 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3181 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6256 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1595 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12179 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25848 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 905 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17299 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1862 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 949 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2403 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3094 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58076 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5259 22
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 637 6
Google Android 14874 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 867 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 3
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 194 3
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 2
Apple iOS 8354 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 617 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 113 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 130 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 76 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 2
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 64 1
Yandex Lockbox 7 1
FreePik 1562 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Google Chrome - браузер 1666 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 400 1
Яндекс.Навигатор 112 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 306 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1208 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Яндекс.Плюс 231 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 316 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 255 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 175 1
Яндекс.Нейросеть - Поиск с Нейро - Поиск с Алисой 18 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 21 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 709 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 252 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 101 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 67 1
Дубровин Владимир 3 1
Жарский Илья 3 1
Чайкин Артем 4 1
Ганиев Омар 2 1
Чалыкин Иван 1 1
Свинцов Андрей 53 1
Сергеев Михаил 112 1
Карпов Антон 14 1
Немкин Антон 52 1
Серебрянников Дмитрий 9 1
Шойтов Александр 100 1
Гостев Александр 84 1
Дбар Федор 50 1
Бедеров Игорь 90 1
Сидоров Евгений 22 1
Батранков Денис 10 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Найденов Андрей 4 1
Салихов Рустам 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159366 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46288 2
Беларусь - Белоруссия 6105 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53675 1
Казахстан - Республика 5866 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51612 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55397 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15349 3
Аудит - аудиторский услуги 3161 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8577 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3731 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 18 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1080 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3058 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5375 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7413 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3289 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5460 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9787 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6812 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5931 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1845 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11486 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7635 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32186 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17531 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 2
Известия ИД 726 1
SimilarWeb 58 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
