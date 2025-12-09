Разделы

Кибербезопасность RCE Remote Code Execution Компьютерная уязвимость Удаленное выполнение кода


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


09.12.2025 В компании «Газинформсервис» проанализировали критические RCE-уязвимости в экосистеме React/Next.js 1
18.11.2025 Flowwow проверит защищенность сервиса на Standoff Bug Bounty 1
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь 2
01.11.2025 Ботнеты стали охотиться на серверы PHP 2
29.10.2025 Эксперты Positive Technologies помогли закрыть уязвимости в контроллерах Fastwel 1
28.10.2025 Промышленность столкнулась с кратным ростом веб-атак 2
08.10.2025 Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет 1
07.10.2025 Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентября 2
26.09.2025 Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными 1
23.09.2025 K2 Cloud проверит безопасность своих облачных сервисов на Standoff Bug Bounty 1
10.09.2025 Хакеры целятся в логику: число поведенческих веб-атак на сектор здравоохранения в августе 2025 г. выросло на треть 1
03.09.2025 Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру 1
02.09.2025 Аналитики R-Vision предупредили о новой серии опасных уязвимостей 3
12.08.2025 Bi.Zone WAF: в первом полугодии 2025 г. 39% всех вредоносных действий были связаны с киберразведкой 1
12.08.2025 Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз 1
12.08.2025 Эксперты Positive Technologies помогли усилить безопасность в системах «1С-Битрикс» 2
31.07.2025 Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform 2
28.07.2025 AppSec Solutions: составлен топ ошибок разработчиков, позволяющих атаковать компании 1
25.07.2025 Названы ключевые веб-угрозы для разных отраслей первой половины 2025 года 4
25.07.2025 Облачный провайдер Beget выплатил багхантерам более 4 млн руб. на Bi.Zone Bug Bounty 1
23.07.2025 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в системе ВКС Vinteo 2
22.07.2025 Microsoft предупредила заявила о массовых атаках на серверное ПО SharePoint. Экстренно выходят патчи 1
26.06.2025 Продукты компании «Вебмониторэкс» дополнили портфель системного интегратора ГК «Навигатор» 1
28.05.2025 Eltex устранил ошибку в оборудовании для VoIP-телефонии, найденную Positive Technologies 1
26.05.2025 «Яндекс» вдвое увеличил максимальную награду для этичных хакеров — до 3 млн рублей 2
20.05.2025 Компания Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
16.05.2025 Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей 1
15.05.2025 StormWall и «Вебмониторэкс» усилят защиту клиентов от кибератак 1
13.05.2025 Электромобиль Nissan Leaf уязвим для кибератак. Хакерам удалось удаленно перехватить рулевое управление 1
22.04.2025 BI.Zone обнаружила уязвимости высокого уровня опасности в Vaultwarden 2
07.04.2025 Bi.Zone WAF: количество веб-уязвимостей зимой увеличилось более чем в два раза по сравнению с осенними показателями 2
13.03.2025 Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации 1
11.03.2025 Облачный провайдер Beget запускает публичную программу поиска уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
11.02.2025 Positive Technologies представила февральский дайджест трендовых уязвимостей 1
03.02.2025 Bi.Zone: доля разведывательных атак с целью поиска уязвимостей сайтов выросла на 220% 4
14.11.2024 Хакеры атаковали сетевые хранилища известного производителя с опаснейшей «дырой», которую тот решил не закрывать 1
13.11.2024 Bi.Zone: Киберпреступники еженедельно получают 2–3 готовых решения для атак на сайты 2
11.11.2024 Innostage: в октябре 2024 г. хакеры «шумели» меньше 1
04.10.2024 В сотнях тысяч популярных маршрутизаторов нашли сразу 14 «дыр», включая одну критическую 3
05.09.2024 D-Link не будет исправлять критические уязвимости в своих популярных роутерах 1

Публикаций - 131, упоминаний - 187

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 28
Microsoft Corporation 25236 24
Check Point Software Technologies 800 19
MVPower 12 11
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 11
ESET - ESET Software 1147 7
Yandex - Яндекс 8434 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 6
Cisco Systems 5222 6
Google LLC 12255 5
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 33 5
Broadcom - VMware 2490 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 5
Positive Technologies - PT SWARM 40 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Onsec - Wallarm - Валарм 38 3
Palo Alto Networks 167 3
Dr.Web - Доктор Веб 1276 3
GitHub 963 3
Fortinet 405 3
Beget - Бегет 15 2
InnoSTage - Инностейдж 192 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 2
DZSI - DASAN Zhone Solutions - DASAN Network Solutions - DASAN GPON - Zhone Technologies, DZS - Premisys Communications 13 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 2
Citrix Systems 840 2
Veeam Software 327 2
Trend Micro 629 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 108 2
SAP SE 5426 2
Apple Inc 12628 2
Oracle Corporation 6867 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
1С-Битрикс - Bitrix 620 2
D-Link - Д-Линк Трейд 381 2
Magento Inc 37 1
Keysight Technologies 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
eBay Inc 1631 2
Tesla Motors 427 2
Uber 337 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
Amazon - Whole Foods 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Альфа-Банк 1868 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Airbnb 98 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Почта России ПАО 2245 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Visa International 1972 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 3
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 112
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 99
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 78
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 39
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 362 28
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 28
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 26
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 300 24
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 22
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 22
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 22
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 19
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 18
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1469 18
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 602 18
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 17
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 17
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 16
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 342 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 16
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2257 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 14
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 14
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 749 13
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 12
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 205 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 12
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 96
Microsoft Windows 16327 29
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 185 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 16
Google Android 14679 15
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 14
JavaScript - JS - язык программирования 1329 13
Linux OS 10896 11
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 11
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 10
xHelper - вирус 15 9
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 40 8
Apple iOS 8242 8
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 8
Fengtao DVDFab 10 7
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 7
Oracle Java - язык программирования 3328 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 7
Microsoft Windows 10 1874 6
Microsoft Office 3952 6
Google Chrome - браузер 1648 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 6
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 6
Microsoft Windows Server 2003 571 5
Microsoft Windows XP 2419 5
Microsoft Outlook 1421 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 5
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 5
JSEcoin - криптовалюта 7 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 4
Microsoft Windows 11 712 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 4
Mozilla Firefox - браузер 1918 4
Microsoft Windows Server 2008 480 3
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 30 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 3
Дягилев Василий 84 12
Царев Дмитрий 39 7
Ключников Михаил 20 6
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 3
Мельникова Анастасия 431 3
Маникин Алексей 3 2
Петров Никита 10 2
Гришина Анастасия 3 2
Дуров Никита 4 2
Димитренко Егор 8 2
Павлов Никита 114 2
Тляпова Наталья 5 2
Левкин Андрей 29 2
Афонина Анастасия 6 2
Мурзина Ольга 6 2
Соловьев Алексей 93 2
Татаринов Тарас 14 1
Борисов Александр 39 1
Швецов Александр 10 1
Насонов Михаил 3 1
Дорфман Антон 6 1
Огородников Дмитрий 27 1
Костров Дмитрий 34 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Алейнов Юрий 3 1
Гнедин Евгений 12 1
Волошин Евгений 64 1
Тюрин Алексей 17 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Demirkapi Bill - Демиркапи Биллом 3 1
Абрамов Никита 14 1
Новиков Иван 10 1
Большев Александр 3 1
Стариков Александр 3 1
Леонов Александр 7 1
Самойленко Максим 67 1
Левкевич Михаил 60 1
Ковач Роман 2 1
Жаболенко Антон 7 1
Гордейчик Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 14
Германия - Федеративная Республика 12936 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 8
Китай - Тайвань 4136 6
Европа 24634 6
Канада 4985 4
Нидерланды 3631 4
Франция - Французская Республика 7975 4
Турция - Турецкая республика 2486 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Индия - Bharat 5697 3
Япония 13547 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Ближний Восток 3030 2
Иран - Исламская Республика Иран 1115 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Украина 7793 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 2
Лихтенштейн Княжество 99 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 1
Азия Восточная 182 1
Европа Центральная 276 1
США - Мичиган 270 1
Мозамбик - Республика 51 1
Великобритания - Остров Мэн 81 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Индонезия - Республика 1007 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
США - Нью-Йорк 3151 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 10
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
POI - points of interest 171 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 358 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
BleepingComputer - Издание 410 6
The Verge - Издание 591 4
The Register - The Register Hardware 1696 2
Hacker News 76 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 14
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 11
Juniper Research 551 2
CNews Мишень 172 1
Forbes Global 2000 49 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Fortune Global 500 287 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Forrester Research 828 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 6
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
SUTD - Singapore University of Technology and Design - Сингапурский университет технологии и дизайна 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
